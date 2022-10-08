【2022高雄電影節】「對我來說，1967年時電影已死」，全才影人菲利浦巴克如何享譽國際影壇？
我們想讓你知道的是
菲利浦・巴克以電影和劇場美術設計領域的成就，享譽國際影壇，尤其和導演艾騰伊格言的長年合作，包括《意外的春天》、《赤裸真相》和《A級控訴》等片，共同打造出獨特的電影氣味。今年的高雄電影節，策劃「菲利浦巴克的物幻流影」觀摩單元，選映他於1984年到2010年代的9部短片作品。
文：王冠人
菲利浦・巴克（Phillip Barker），以電影和劇場美術設計領域的成就，享譽國際影壇，尤其和導演艾騰伊格言（Atom Egoyan）的長年合作，包括《意外的春天》、《赤裸真相》和《A級控訴》等片，共同打造出獨特的電影氣味。
同時，他也編導自己的短片創作，將自己對機械和船舶的熱愛、對電影機制的思索（攝影、投影、觀影、凝視、幻象），以及生死情欲、親情議題，凝鍊成。今年的高雄電影節，策劃「菲利浦巴克的物幻流影」觀摩單元，選映他於1984年到2010年代的九部短片作品。
一、游移懸宕的身份
菲利浦・巴克於1955年出生於英國約克郡的布拉福（Bradford）。祖父於二戰期間從巴黎一處集中營倖存下來，成為一名街掃的清潔工，時常帶回陌生人的各式玩意，在巴克的心中，他是一個「說故事的人」，零散的、無名者的物件，恰宜於拼湊構築一個想像的世界。巴克的父親是船舶動力技師，擅長機械和手工，因為父親工作的緣故，巴克13歲時便舉家移居加拿大。
父親帶著超8mm攝影機紀錄一家人遷徙的旅途，一路上呼喚孩子向鏡頭揮手。那些重複的指令，兒時拍照的尷尬體驗，帶給巴克的反而是更願意待著鏡頭後面，而不願意成為鏡頭凝視、捕捉的對象。
而意外留在照片中的背景，譬如1967年的蒙特婁博覽會、巨大的馴鹿，甚至安大略省境內龐然乍現的大鎳幣地標（Big Nickel of Sudbury），為記憶加劇了某種超現實感。
有一個愛好海事機械的父親，影響似乎顯而易見。然而，在所有的機械裡，偏偏巴克最愛的是投影機。機具轉動、螢幕投射，故事開始生成。
家中的客廳白牆成了劇情片《War Is Hell》（1960）的場景，那或許是父親購買投影機附贈的一個demo片。一鍵即可操控的觀影經驗（快轉、暫停、迴轉），彷彿可以決定、懸置或逆轉劇中人物的生死宿命和各種戲劇編排，讓眼前這場戰爭，既是影像，也是幻相。或許也默默啟動了他習於在短片作品裡「揭露」電影機制的念頭。
「對我來說，1967年時，電影已死。」
12、3歲的他，不再只是一個純粹沈浸在虛構故事的觀眾，已開始意識到電影世界如何打造幻覺，開始留意畫面之外。即使遠方事物栩栩如真、如臨眼前，仍舊存有某個罅隙和片刻，得以阻斷一場流暢的幻夢，一場宿命的悲劇，或至少暫時將其懸置，猶如處於永恆漂流的的意義空缺狀態。
巴克曾幾次提及目睹死亡或瀕死現場的親身經歷，以及描繪戰事船難的畫作。我們幾乎能想像那艘海上的救生艇、那位巴黎街邊暈厥的婦人，以及巴克上前施加人工呼吸之際，旁人撇開的種種視線，以及害怕急救失敗的內心恐懼。
「那些年，我如同一間移動的家屋（mobile home），螃蟹般背負所有，彷彿那是我的星座。」
青年時期，巴克就讀安大略藝術學院，原本修習商業設計，後轉往實驗錄像和裝置藝術。在巴黎和阿姆斯特丹等地的多年歐陸流浪生活期間，他當過風景畫師，也曾是演奏曼陀林琴的流浪藝人，斷斷續續的移居和移民生活，促使他對那些難以定義、不確定、始終變動的「身份」特別有興趣，也反映在他的創作中，那一層層存在主義風格的思考：我是誰，我在哪裡，我為何在這？
二、何處漂浮、流向何方
《漂流拼貼》（A Temporary Arrangement, 1995），英文片名可直譯為「一個暫時的安排」，這部無對白的黑白短片，由巴克的親友「主演」，每個人像是即興、隨性地入鏡，又像家庭出遊，時常面向鏡頭。
但又隱隱能夠辨識兩位男女主角及其裝扮：西裝和公事包，對比連身長裙，兩人的表情和姿態營造了一個「懸置在此刻，但為何流落於此卻原因不明」的情境。
所有人看似置身同一條河流，在某幾個片刻，他們並置在分割畫面的九個框格內，或者兀自漂浮，或者同時拿出物品、擺放於水面。
若說上述不連續的敘事手法，予人一種劇場感，與此相對的，則是女主角的臉的局部，以一種教人聯想到繪畫（尤其是肖像畫）的風格出現。
她的頭部、她的同一張臉，分別在畫面中九個分割框格內，既各自變動／移動／轉動，表情各異，但隨著時間，又慢慢彼此接近，組成、整合為一個屬於「此時此刻」的表面，像嘗試要打破這些硬是添加在畫面上的線條所分割的邊界。以相異的觀看方式框取同一對象，也反映在片中有時垂直鳥瞰，有時水平的視野切換。
我們凝視著臉，像是凝視深淵，一個身份曖昧不明、身世成謎的深淵。然而凝視久了，卻又在被攝者投向我們的視線裡，搜尋到了（我們自以為的）線索，故事的張力浮現，且往往揉合了多樣且複雜的情緒情感，幽默、默契、炙熱、怨懟，乃至遺憾徒勞。
《形影不離》（I Am Always Connected, 1984），源自巴克在阿姆斯特丹生活期間，某一夜在光影恍惚中，看著一台熨衣架成了投影在牆上的一隻狼。隨後他與舞者朋友合作，打造了一隻與身體相連、以紙漿雕塑而成的似狼似狗模型。那與友人旋繞起舞的，猶如自己內在的野獸。
《試鏡中》（Regarding, 2002）的創作靈感來自《紅色小提琴》（The Red Violin, dir. Francois Girard,1998），但把牽連眾人命運的關鍵小提琴，換成了一台攝影機。角色也簡約只剩女子和男人兩人，推測分別是導演和演員身份。
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
中租企金的彈性金援服務，協助中小企業緩解當務之急
隸屬於中租控股集團旗下公司的中租迪和，是台灣租賃產業的龍頭，長期致力於中小企業融資相關業務，並觀察到許多中小企業因應產業類別、公司規模等不同條件，在準備申請文件時需要耗費許多心力，才能符合銀行方的審核要求；加上申請流程繁雜、核貸時間長，容易導致緩不濟急的情況發生。為此，中租企金提供客製化的諮詢服務，在瞭解營運現況、資源需求後，可為申貸企業量身打造出適合的融資方案，即時提供資金援助。
1. 中租企金【中小企業小額融資方案】
融資額度：20～100萬
往來期間：12個月、18個月、24個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
2. 中租企金【中小企業融資方案】
融資額度：100萬以上
往來期間：20個月~36個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
中租企金中小企業融資快速流程
中租企金｜專為各大中小企業提供融資方案，提供穩定可靠金援
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本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。