【小說】橫山秀夫《動機》選摘：杜絕警察手冊遺失的新方案，反而招致了前所未有的失竊慘況
我們想讓你知道的是
開場故事〈動機〉中，警察署內統一保管的30本警察手冊不見了。是自家人所為？亦或外部人士犯案？署內緊張感蔓延，一觸即發的狀態下，男人之間各自的堅持相互碰撞。警界鐵漢賭上自身的尊嚴，只為查明真相。
文：橫山秀夫
1
上午十點過後，凝滯的空氣開始流動。
坐擁海岸景緻的縣立醫院大廳，沒有歲末的忙亂喧囂，看不到排隊領藥的病患，也看不到探病的家屬或忙碌奔走的護理師。每次來都是如此。這家安裝鐵窗的醫院，內部有種不同於外界的氣息和時光。
——這是今年最後一次了。
貝瀨正幸在探病申請書寫下日期，一顆心也沒閒著。他在J縣警本部的警務課擔任企畫調查官，官拜警視，年紀四十四歲。明年春天要推動行政制度改革，因此很多工作必須在年底前處理妥當。
貝瀨走過大廳，聽著自己的腳步聲在廳廊迴盪。他走上樓梯，前往隔離區的辦事櫃台遞交申請書。健壯的年輕護理師打開門鎖，推開鐵製的閘門。貝瀨在走廊行進，心中只想著專注前行。牆邊站著一個病人，走沒幾步又遇到一個病人，腳邊也有兩個。每個人都是表情呆滯、眼神渙散，有的愣在原地，有的縮著身子蹲踞在地上。
父親在娛樂室，無精打采地盤坐在牆壁前，布滿眼眵的昏暗瞳仁呆望著地板的一隅。這些跡象顯示藥物發揮了作用，逐年增加的藥量，慢慢剝奪了父親的言語、表情，乃至習慣。一個月沒見的瘦小背影，看上去就像即將瓦解的土塊，或許是毛衣褪色的關係吧。
貝瀨差點克制不住自己的情緒。
「老爸，我來了。」
他隨口打了聲招呼，坐到父親的身旁。拿出一袋糕餅，打開包裝，遞到面無表情的父親面前。
「你喜歡這個吧？」
「……」
「你有好好吃飯嗎？」
「……」
貝瀨輕嘆一口氣，他已經好幾年沒聽過父親的聲音了。
大家都說父親是外勤員警的楷模。在戰後的動亂期，父親本來只是警署負責打雜的小職員，由於做事態度嚴謹，而被提拔為巡查。四十年的警察生涯，大部分時間都奉獻給派出所勤務。工作勤勉，為人剛毅木訥，待人也正直懇切，走到哪都深受居民愛戴。無奈退休後，妻子撒手人寰，失去了妻子的陪伴，心靈也崩潰了。
貝瀨看著父親蒼老的側臉。
——老爸他，根本是以身殉職。
其實在母親去世前，父親老早就有發病的徵兆了。退休的年歲將近，父親變得越來越沉默寡言，很多時候一整天都悶悶不樂。對父親來說，警察不只是一份工作，更是他生存的意義。但身上的制服總有一天要脫下，沒有不結束的警察生涯，或許，父親害怕退休的腳步聲逼近吧？
「哎呀。」
開朗的聲音劃破了沉悶的氣息，一位年紀尚輕的女護理師，低頭俯視貝瀨。
「您好，敝姓貝瀨，家父承蒙您照顧了——」
「果然是貝瀨先生的兒子！你們長得很像呢。」
貝瀨看著護理師的名牌，她的名字叫「八木茜」。就是這位小姐寫信給貝瀨，主動告知父親改由她來照顧。那封信寫得很可愛，她本可直接叫貝瀨多來探病，但她幾次用婉轉的說詞，請貝瀨盡量抽空前來，大概是怕自己太雞婆吧。
「既然來了就多待一會吧！」
八木茜似乎很高興貝瀨前來探病。她屈膝蹲下，牽起父親毫無生機的蒼白手掌，輕輕晃了幾下。
「太好了呢，令郎來看您囉。」
「呀。」父親發出了一點聲音，貝瀨驚訝地觀察父親的表情。
「我就知道，您也很高興對吧。」
——老爸他很高興？
貝瀨對茜的說法存疑，父親的表情根本沒有變化，至少在他看起來是那樣。
——他真的很高興嗎？
「護理師——」
貝瀨正要開口，外套的暗袋傳來震動。
——媽的，到哪都躲不掉。
貝瀨拿出行動電話，茜的臉上再無笑容，他只好背對著講電話。
「抱歉，打擾您休息了。」
耳邊傳來冷硬的聲音，對方是本部警務課的井岡組長，也是貝瀨的直屬部下。
「這邊出了一點問題……課長要您立刻過來一趟……」
「出什麼事了？」
「這……」
井岡欲言又止。
「可能要勞煩您用有線電話聯絡。」
意思是，接下來要談的內容不能被外人聽到——
貝瀨有種不好的預感。茜一看到他站起來，眼淚幾乎要流下來了。
「我很快回來。」
貝瀨對父親說完這句話，快步走出娛樂室。他不好意思去護理站借電話，所以走回原路請護理師開門，再到普通院區的一樓打公共電話。
貝瀨直接撥打警務課長的內線號碼，小菅課長馬上接起了電話。
「我是貝瀨，請問您找我有什麼事？」
小菅隔了一會才回應，或許是在看身旁有沒有其他人吧。
「警察手冊被偷了。」
「蛤？」
「數量多達三十本，統一保管在U署的三十本警察手冊，都被偷了。」
貝瀨一時忘了呼吸。
現在本部正在召開部長會議，幹部必須盡快趕到會議室。小菅迅速交代完以後，直接掛斷電話。不，他在掛斷電話前，冷冷地撂下一句：
「你的提案適得其反了吧。」
貝瀨愣在原地無法動彈。
——統一保管的警察手冊被偷了……
這是要防止警察手冊遺失所推行的新制度，警察有義務隨身攜帶警察手冊，沒執勤也一樣要帶在身上。後來規定更改，非值勤時間由各單位長官統一管理部屬的警察手冊。換句話說，警察下班不得帶走警察手冊，回家前要將手冊繳回所屬單位保管。
這是貝瀨提出的改革方案。
上個月終於壓下刑事部的反對聲浪，開始在本部的管理部門和轄區的三個警署，嘗試推行新制度。照理說，新制度本該徹底杜絕手冊遺失的問題，不料——
杜絕手冊遺失的新方案，反而招致了前所未有的失竊慘況。
「你的提案適得其反了吧。」
小菅剛才那句話，說中了貝瀨的痛處，想必現在縣警本部也充斥同樣的論調吧。
貝瀨走向玄關，步伐逐漸加快，太陽穴一帶痛得厲害。
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當你買房之後 別忘了做這件事！
我們想讓你知道的是
45歲的王先生剛買了房，未料沒多久就遭遇車禍不幸受傷，住院療養後，所幸並無大礙，但他也因此而感到心驚膽跳。因為上有老、下有小要扶養的他，是家中唯一經濟支柱，萬一真有個閃失，近千萬的房屋貸款誰來承擔？這樣的事件何嘗不是台灣眾多家庭的縮影？
根據聯徵中心資料顯示，2021年平均房貸金額超過700萬元，以35~55歲為大宗，平均貸款金額則介於660~780萬元，再再證明人生責任最沉重的中壯族群，肩負不小的房貸壓力，更應該善用房貸型壽險，為家庭生活添加更可靠的保障，以避免家中頓失經濟來源，原本的幸福生活就此轉折。
房貸型壽險主要針對房貸而設計，所以借款人、要保人及被保險人，須為同一人，屬於定期險，保費較一般終身壽險低，免體檢額度亦可放寬，以臺銀人壽來說， 55歲以下免體檢額度為1,500萬元，56歲~60歲則為1,000 萬元，66歲以上則一律需要體檢。
該如何投保房貸壽險呢？臺銀人壽建議掌握五大重點
一、以家中經濟來源為主要投保對象：優先以肩負「房貸責任」的一家之主為被保險人，當其發生不幸而身故或完全失能，保險公司會將理賠金用來償還房貸，以避免還款壓力落在家人身上，才能預防房屋淪為被法拍的命運。
二、根據家庭責任及經濟能力選擇適合類型：房貸壽險有「平準型」與「遞減型」，差別在於保額是否固定不變。以貸款500萬，貸款20年，保額500萬元，保障期間20年為例，平準型保額固定，理賠金不會隨著房貸償還而逐年減少，直到繳完房貸為止，保額都維持500萬元不變。遞減型保額則會隨著時間而逐年遞減，當房貸還款十年後，房貸從500萬償還到剩下約250萬，相對的保額也會隨時間逐年遞減到約300萬。
若壽險保障不夠或家庭責任重的人，可以選擇「平準型」，保費雖比「遞減型」高，但保障相對較高，適合有經濟能力、且希望給家人多些保障者。若是已有較高壽險保障或家庭責任較輕的人，即可選擇「遞減型」，保費較平準型低，很適合小資族投保，經濟又實惠，較能輕鬆負擔保費。
三、把握足期足額、專款專用：房貸繳多久、繳多少，保額就買多少、保多久，例如房貸500萬元、貸款期限20年，房貸壽險保障最好也是500萬元、保險期間 20年，而且要專款專用，才能讓家人有保障。
四、是否提供加值保障：除了身故或失能理賠金之外，有些房貸壽險還會提供加值保障，除了身故及完全失能保障之外，還加入類旅平險概念，提供特定意外傷害身故保險金(搭乘大眾運輸交通工具)、完全失能扶助金、意外傷害失能安養金、重大燒燙傷等保障，可以說是集結「壽險」、「失能險」、「意外傷害險」等多元保障的保單。
五、選擇優質保險公司：房貸金額高、期限長達數十年，房貸壽險保障必須要能夠長長久久，才能有效規避長期房貸風險，因此，選擇優質保險公司很重要。臺銀人壽為國營品牌，有能力永續經營，且近7年來房貸壽險理賠金已逾上億元，協助許多家庭轉移債務風險、度過難關，獲得了良好口碑，成為許多人房貸壽險的首選。
晉升為有巢族固然欣喜，不過，風險不知道何時會來到，唯有投保了理債保單：房貸壽險，才能「留愛、留房，不留債」。
房貸壽險平準型VS遞減型
|平準型
|遞減型
|特色
|理賠金不會隨房貸清償而減少
|理賠金隨時間逐年而遞減
|保費
|較高
|較低
|適合對象
|希望給家人多一份保障者、築巢雙薪族
|預算較低者、首購小資族、以房養老族、人生溫拿族
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