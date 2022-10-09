【小說】橫山秀夫《動機》選摘：杜絕警察手冊遺失的新方案，反而招致了前所未有的失竊慘況

文：橫山秀夫

1

上午十點過後，凝滯的空氣開始流動。

坐擁海岸景緻的縣立醫院大廳，沒有歲末的忙亂喧囂，看不到排隊領藥的病患，也看不到探病的家屬或忙碌奔走的護理師。每次來都是如此。這家安裝鐵窗的醫院，內部有種不同於外界的氣息和時光。

——這是今年最後一次了。

貝瀨正幸在探病申請書寫下日期，一顆心也沒閒著。他在J縣警本部的警務課擔任企畫調查官，官拜警視，年紀四十四歲。明年春天要推動行政制度改革，因此很多工作必須在年底前處理妥當。

貝瀨走過大廳，聽著自己的腳步聲在廳廊迴盪。他走上樓梯，前往隔離區的辦事櫃台遞交申請書。健壯的年輕護理師打開門鎖，推開鐵製的閘門。貝瀨在走廊行進，心中只想著專注前行。牆邊站著一個病人，走沒幾步又遇到一個病人，腳邊也有兩個。每個人都是表情呆滯、眼神渙散，有的愣在原地，有的縮著身子蹲踞在地上。

父親在娛樂室，無精打采地盤坐在牆壁前，布滿眼眵的昏暗瞳仁呆望著地板的一隅。這些跡象顯示藥物發揮了作用，逐年增加的藥量，慢慢剝奪了父親的言語、表情，乃至習慣。一個月沒見的瘦小背影，看上去就像即將瓦解的土塊，或許是毛衣褪色的關係吧。

貝瀨差點克制不住自己的情緒。

「老爸，我來了。」

他隨口打了聲招呼，坐到父親的身旁。拿出一袋糕餅，打開包裝，遞到面無表情的父親面前。

「你喜歡這個吧？」

「……」

「你有好好吃飯嗎？」

「……」

貝瀨輕嘆一口氣，他已經好幾年沒聽過父親的聲音了。

大家都說父親是外勤員警的楷模。在戰後的動亂期，父親本來只是警署負責打雜的小職員，由於做事態度嚴謹，而被提拔為巡查。四十年的警察生涯，大部分時間都奉獻給派出所勤務。工作勤勉，為人剛毅木訥，待人也正直懇切，走到哪都深受居民愛戴。無奈退休後，妻子撒手人寰，失去了妻子的陪伴，心靈也崩潰了。

貝瀨看著父親蒼老的側臉。

——老爸他，根本是以身殉職。

其實在母親去世前，父親老早就有發病的徵兆了。退休的年歲將近，父親變得越來越沉默寡言，很多時候一整天都悶悶不樂。對父親來說，警察不只是一份工作，更是他生存的意義。但身上的制服總有一天要脫下，沒有不結束的警察生涯，或許，父親害怕退休的腳步聲逼近吧？

「哎呀。」

開朗的聲音劃破了沉悶的氣息，一位年紀尚輕的女護理師，低頭俯視貝瀨。

「您好，敝姓貝瀨，家父承蒙您照顧了——」

「果然是貝瀨先生的兒子！你們長得很像呢。」

貝瀨看著護理師的名牌，她的名字叫「八木茜」。就是這位小姐寫信給貝瀨，主動告知父親改由她來照顧。那封信寫得很可愛，她本可直接叫貝瀨多來探病，但她幾次用婉轉的說詞，請貝瀨盡量抽空前來，大概是怕自己太雞婆吧。

「既然來了就多待一會吧！」

八木茜似乎很高興貝瀨前來探病。她屈膝蹲下，牽起父親毫無生機的蒼白手掌，輕輕晃了幾下。

「太好了呢，令郎來看您囉。」

「呀。」父親發出了一點聲音，貝瀨驚訝地觀察父親的表情。

「我就知道，您也很高興對吧。」

——老爸他很高興？

貝瀨對茜的說法存疑，父親的表情根本沒有變化，至少在他看起來是那樣。

——他真的很高興嗎？

「護理師——」

貝瀨正要開口，外套的暗袋傳來震動。

——媽的，到哪都躲不掉。

貝瀨拿出行動電話，茜的臉上再無笑容，他只好背對著講電話。

「抱歉，打擾您休息了。」

耳邊傳來冷硬的聲音，對方是本部警務課的井岡組長，也是貝瀨的直屬部下。

「這邊出了一點問題……課長要您立刻過來一趟……」

「出什麼事了？」

「這……」

井岡欲言又止。

「可能要勞煩您用有線電話聯絡。」

意思是，接下來要談的內容不能被外人聽到——

貝瀨有種不好的預感。茜一看到他站起來，眼淚幾乎要流下來了。

「我很快回來。」

貝瀨對父親說完這句話，快步走出娛樂室。他不好意思去護理站借電話，所以走回原路請護理師開門，再到普通院區的一樓打公共電話。

貝瀨直接撥打警務課長的內線號碼，小菅課長馬上接起了電話。

「我是貝瀨，請問您找我有什麼事？」

小菅隔了一會才回應，或許是在看身旁有沒有其他人吧。

「警察手冊被偷了。」

「蛤？」

「數量多達三十本，統一保管在U署的三十本警察手冊，都被偷了。」

貝瀨一時忘了呼吸。

現在本部正在召開部長會議，幹部必須盡快趕到會議室。小菅迅速交代完以後，直接掛斷電話。不，他在掛斷電話前，冷冷地撂下一句：

「你的提案適得其反了吧。」

貝瀨愣在原地無法動彈。

——統一保管的警察手冊被偷了……

這是要防止警察手冊遺失所推行的新制度，警察有義務隨身攜帶警察手冊，沒執勤也一樣要帶在身上。後來規定更改，非值勤時間由各單位長官統一管理部屬的警察手冊。換句話說，警察下班不得帶走警察手冊，回家前要將手冊繳回所屬單位保管。

這是貝瀨提出的改革方案。

上個月終於壓下刑事部的反對聲浪，開始在本部的管理部門和轄區的三個警署，嘗試推行新制度。照理說，新制度本該徹底杜絕手冊遺失的問題，不料——

杜絕手冊遺失的新方案，反而招致了前所未有的失竊慘況。

「你的提案適得其反了吧。」

小菅剛才那句話，說中了貝瀨的痛處，想必現在縣警本部也充斥同樣的論調吧。

貝瀨走向玄關，步伐逐漸加快，太陽穴一帶痛得厲害。