李顯龍臉書照片洩行踪，菲總統小馬可仕搭軍機赴新加坡看F1賽事惹議

上週颱風諾盧（Typhoon Noru）才侵襲菲律賓呂宋島，相關重建工作還在災區進行中，但日前菲律賓總統小馬可仕因前往新加坡觀看世界一級方程式（F1）大獎賽，而遭國內輿論猛烈批評。

F1新加坡大獎賽是10月2日（週日）在新加坡舉行，而當新加坡總理李顯龍10月3日上午的臉書貼文，因有與小馬可仕夫妻會面時的照片，才讓菲律賓民眾得知小馬可仕人不在國內。

10月3日晚間，小馬可仕在官方臉書專頁發布了到訪新加坡的照片，證實了赴新加坡觀看F1賽事的事情。小馬可仕在貼文稱「有人說打高爾夫是談生意的最佳方式，但我說是Formula 1。多麼富有成效的週末！」，小馬可仕還稱在新加坡認識了新的商界朋友，他們表達了投資菲律賓的興趣。

《美聯社》報導，上週末時，菲律賓的社交媒體上已流傳關於小馬可仕暗中訪問新加坡的傳聞，一直到新加坡總理李顯龍、人力部長陳詩龍陸續在臉書發布與小馬可仕的會面照片，菲律賓掀起輿論抨擊後，小馬可仕才在3日晚間發文說明行程。

批評者抨擊了小馬可仕的行程不公開，要求政府提供有關此行的更多細節，包括是否使用了公帑和資源。一位不願具名的菲律賓官員告訴《美聯社》，這已是小馬可仕上任以來第三次到訪新加坡，而且此次到新加坡看F1大獎賽，小馬可仕和妻子、兩個孩子是搭軍機出訪的。

左翼政治組織「新愛國聯盟」（Bayan）的雷耶斯（Renato Reyes）在公告中表示，小馬可仕的周末出遊沒必要、不負責任，也缺乏敏感度，她說「只有徹頭徹尾的冷酷無恥的人不會明白這一點。」。

勞運團體「五月一日勞工運動」（ Kilusang Mayo Uno labor movement）批評，小馬可仕此行對努力對抗惡性通膨、低薪所苦的百姓的工人而已，實在是一種羞辱，上週颱風諾盧侵襲菲律賓北部省份已造成至少釀12死，仍有數千人流離失所。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範