李顯龍臉書照片洩行踪，菲總統小馬可仕搭軍機赴新加坡看F1賽事惹議

我們想讓你知道的是
《美聯社》報導，上週末時，菲律賓的社交媒體上已流傳關於小馬可仕暗中訪問新加坡，一直到新加坡總理李顯龍、人力部長陳詩龍陸續在臉書發布與小馬可仕的會面照片，菲律賓掀起輿論抨擊後，小馬可仕才在3日晚間發文說明行程，並說「有人說打高爾夫是談生意的最佳方式，但我說是Formula 1。多麼富有成效的週末！」
上週颱風諾盧（Typhoon Noru）才侵襲菲律賓呂宋島，相關重建工作還在災區進行中，但日前菲律賓總統小馬可仕因前往新加坡觀看世界一級方程式（F1）大獎賽，而遭國內輿論猛烈批評。
F1新加坡大獎賽是10月2日（週日）在新加坡舉行，而當新加坡總理李顯龍10月3日上午的臉書貼文，因有與小馬可仕夫妻會面時的照片，才讓菲律賓民眾得知小馬可仕人不在國內。
10月3日晚間，小馬可仕在官方臉書專頁發布了到訪新加坡的照片，證實了赴新加坡觀看F1賽事的事情。小馬可仕在貼文稱「有人說打高爾夫是談生意的最佳方式，但我說是Formula 1。多麼富有成效的週末！」，小馬可仕還稱在新加坡認識了新的商界朋友，他們表達了投資菲律賓的興趣。
《美聯社》報導，上週末時，菲律賓的社交媒體上已流傳關於小馬可仕暗中訪問新加坡的傳聞，一直到新加坡總理李顯龍、人力部長陳詩龍陸續在臉書發布與小馬可仕的會面照片，菲律賓掀起輿論抨擊後，小馬可仕才在3日晚間發文說明行程。
批評者抨擊了小馬可仕的行程不公開，要求政府提供有關此行的更多細節，包括是否使用了公帑和資源。一位不願具名的菲律賓官員告訴《美聯社》，這已是小馬可仕上任以來第三次到訪新加坡，而且此次到新加坡看F1大獎賽，小馬可仕和妻子、兩個孩子是搭軍機出訪的。
左翼政治組織「新愛國聯盟」（Bayan）的雷耶斯（Renato Reyes）在公告中表示，小馬可仕的周末出遊沒必要、不負責任，也缺乏敏感度，她說「只有徹頭徹尾的冷酷無恥的人不會明白這一點。」。
勞運團體「五月一日勞工運動」（ Kilusang Mayo Uno labor movement）批評，小馬可仕此行對努力對抗惡性通膨、低薪所苦的百姓的工人而已，實在是一種羞辱，上週颱風諾盧侵襲菲律賓北部省份已造成至少釀12死，仍有數千人流離失所。
新聞來源：
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
誰說永續距離遠！掌握永續力三秘訣，人人都能成為永續生活家
我們想讓你知道的是
「永續」一詞可說是近來最夯的名詞，想要落實永續並非難事，只要把握永續力三秘訣：參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知做起，就能快速提升永續力！
一場突如其來的新冠疫情，讓充滿變動的大環境成為全人類的「新常態」，疫情讓世人看見，環境是人類最大的危機；隨著後疫時代來臨，站在關鍵重建點的我們，更要積極化危機為轉機，往前建設一個有韌性且永續的社會。因此當前除了要擴增永續的想像，不只是做環保，還要讓永續不該只是一種宣稱、一句口號，必須仰賴所有人在日常生活中的點滴實踐。
永續不是口號 涵養永續力三秘訣從生活領航
如今「永續」已成為全球企業顯學，然而真正的永續，卻不僅僅是政府、企業該付出努力，永續該被每個人落實在日常中，就像空氣、水一樣自然，就如同作家安娜．拉普(Anna Lappé)的名言：「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」
只要人人皆具備永續力，就能在日常生活中自然輕鬆地落實永續。
什麼是「永續力」呢？簡單來說，它是人類必備的關鍵素養，能引領大眾察覺問題、發展解方，以形塑更好的社會樣貌，是非常重要的關鍵能力。至於要如何涵養出如此重要的永續力，其實並不難，從參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知這些秘訣做起，就能快速建立起永續力！
培養永續力的第一步 從填寫「永續素養大調查」做起
有道是，「知己知彼，百戰百勝」，要涵養永續力，首先得從自己的永續力檢視起，花個十分鐘，參與「永續素養大調查」，了解自身對於永續議題的掌握度，就是重要的開始。
長期關注永續發展的星展銀行，攜手社企流及願景工程基金會，繼2021年發起全台第一個「永續素養大調查」，吸引萬人參與填答後，今年更加聚焦，以「永續力是你的超能力」為主軸，再度發起「永續素養大調查」，並結合專書、嘉年華等活動，以多元精彩內容邀請大眾一起涵養永續力。
有鑑於去年的調查結果，不少人將永續與環保劃上等號，為了擴大大眾對於永續的想像，並促進更多永續行動，這次的「永續素養大調查」，不僅聚焦包含ESG、淨零等關鍵名詞內涵，還包含像是全球 SDGs 指標完成概況、台灣國民法官上路、淨零轉型策略等國內外重要的永續發展政策及現況，填答也涵蓋教育、食農、氣候變遷、社會兼容等廣泛的永續議題，聚焦成為50 道題目，只要用喝一杯咖啡的時間，即可輕鬆完成填答，而填答完成後，還能免費兌換與抽獎獲得總價值超過 50 萬元的永續好禮！
向經典案例學習 展現為永續奮戰鬥士的星展隨行精神
再來，向經典的永續案例取經，是厚植實力的重要的作法。有鑑於此，星展銀行去年與社企流、願景工程基金會攜手推出永續生活家系列專訪，今年亦發起「風格生活，星展隨行」的品牌活動，邀請具社會影響力的風格生活家，與大家分享永續生活的實踐心法。
像是台灣與烏拉圭混血的知名Youtuber金魚腦，便以推廣「無塑」、「環保」議題大受矚目，平時也熱愛分享旅遊生活與跨國文化，今年更從環保的支持者，躍升為經營者，在台北開了一間「無包裝商店」實體店，店內選品也持續推廣永續理念。而零廢棄夫妻則是在面對身邊的舊物時，比起直接丟進垃圾桶，反而思考如何為它們創造新價值；萬秀洗衣店主理人張瑞夫，則是打造一個循環平台，幫助洗衣店業者可自主上架那些被遺忘、卻仍完好無缺、具清潔保障的衣物找到新歸屬，盼能開啟大眾對於舊衣的新想像。
這些案例，皆打破框架，擴大永續能在生活中實現的樣貌，而同為實踐永續的夥伴，星展銀行更以『與眾不同的銀行 (different kind of bank)』自我期許，要『更像為永續奮戰的鬥士( Eco-warrior )（為永續奮戰的鬥士）』，號召大眾一同響應，實踐永續！
不斷掌握新知 涵養充實永續力
至於最後的秘訣在於不斷掌握永續新知，為了讓資訊更加普及，也更能被大眾接受，星展銀行同樣展現創意，與社企流、願景工程基金會舉辦「永續力是你的超能力」策展，除了專題內容將聚焦台灣現況，精選「教育、食農、環境、社會兼容、城鄉發展」五大議題，推出議題指南與人物對談，為大家錨定議題、掌握永續新知外，也透過永續行動嘉年華的舉辦，邀請於長期於永續領域耕耘者，透過創新展覽、選物市集、未來論壇等多元方式，開啟對話交流及互動的大門，還有藉由專書收錄國際與台灣趨勢，並集結國內外、各類型單位的永續案例，作為公民或組織於生活和工作層面實踐的指南，帶大家輕鬆掌握永續新知。時代變動迅速下，擁有永續力，就是驅動社會變得更好的超能力！永續行動嘉年華將於 10 月 15 、16 日在華山文創園區舉辦，以輕鬆、有趣方式，為公民打造全方位的永續力。活動免費參與、即日起開放報名：https://bit.ly/3DDivEM