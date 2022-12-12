警方公布台南學甲「88槍」槍擊案進展：槍手孔志祥可能已逃亡國外，共犯李嫌遭羈押禁見
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服務處被開槍的謝財旺和公司被開槍的郭再欽是好友，近期合作在學甲地區協助光電業者推廣版圖，疑發生利益糾葛。地方人士懷疑，開槍應該是想警告兩人不要為光電案「整碗捧」，也可能想趁選舉喚起「2015年學甲區爆出大範圍農地遭非法掩埋爐渣事件」。
台南學甲「88槍」槍擊案發已超過1個月，檢警承擔各界破案壓力大，今（12）日發布李姓共犯被緝獲羈押禁見，也對涉案槍手孔祥志發布通緝令，但孔祥志可能已經逃亡到國外；孔祥志的母親今天也在被開槍的服務處的議員謝旺財陪同下出面對兒子喊話，呼籲盡快投案說明，孔志祥的母親並解釋，孔祥志應該是受人所迫才會開槍。
而同樣也與此案有關的民進黨中執委郭再欽，當時他在台南的科技公司廠房也被開了58槍；今天郭再欽因為學甲爐渣案，被台南地檢署依違反《廢棄物清理法》、《公司法》、侵占等罪嫌提起公訴。
槍擊案事發超過1個月仍未破案
這起槍擊案發生於11月10日凌晨2時許，一名嫌犯騎著懸掛偽造車牌機車，從台南市北區騎到學甲區，先到民進黨中執委郭再欽在學甲工業區的「立德鑫」公司，疑似拿了衝鋒槍開了58槍，再到無黨籍台南市議員謝財旺學甲服務處，也是其女兒、市議員候選人謝舒凡的競選總部，朝鐵捲門開槍，在鐵門上留下約30個彈孔。隨後騎車逃逸，至今尚未破案。
謝財旺為台南市第2選區（西港區 、七股區 、將軍區 、北門區 、佳里區 、學甲區）的無黨籍市議員，未尋求連任，其女兒謝舒凡則是獲得民進黨的提名參選本次市議員，未受到槍擊案影響，以第三高票順利當選，接棒父親的位子。
台南地檢署通緝槍手孔志祥，羈押共犯
台南地檢署今天發布新聞稿指出，台南地檢署與台南市政府警察局專案小組連日來抽絲剝繭，鎖定開槍的孔姓被告後，因孔姓被告已逃亡，經專案小組檢察官拘提未獲，於6日發布通緝，當天專案小組也拘提另一名共犯李姓被告到案。
南檢指出，檢察官複訊後認為李姓被告涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇罪及販賣第二級毒品等罪，犯嫌重大且有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，於7日晚間向台南地方法院聲請羈押禁見，法院於8日下午裁定收押禁見。
綜合《聯合報》和《自由時報》報導，台南警方的專案小組今天也公布案情，指出槍手孔祥志，應該是受到老大「紅龜」指使犯案；而以「紅龜」為指揮層級的集團，8月間就開始謀劃犯案，包括勘查地形、監視器等，手法相當縝密，犯案過程刻意躲避監視器，製造「不在場」假象，使得警方在偵查更加困難，即使過濾上千部車輛，甚至同款車，但仍未發現該時間點之後的槍手騎乘車輛的行蹤。
警方表示，遭收押的李嫌，在檢方發布通緝「紅龜」時就早已掌握行蹤，但為了蒐集更多相關跡證，避免打草驚蛇，因此在研判孔祥志潛逃國外的機率高達99%之後，檢方發布通緝同時才逮捕李嫌。目前孔祥志應該已偷渡接濟落腳柬埔寨，據指出，孔某開槍代價是50萬元酬金。
《中國時報》報導，40歲的李嫌是學甲人，平時擔任白牌計程車司機，但私下從事販毒牟利，孔平時會向李嫌買毒品，雙方關係熟識，案發前孔在桃園酒駕後回到台南，出入也由李嫌接送。警方調查發現，是因為孔祥志「大嘴巴」，四處炫耀要幹大事「換我當老大！」犯後隔天即遭警方鎖定，但就此人間蒸發。
《ETtoday》報導，孔母今天下午在謝財旺市議員陪同之下首度出面，含淚呼籲兒子儘快出面投案，釐清幕後案情，千萬不要被特定人士利用。孔母表示，孔祥志跟她同住，兩個人相依為命，但11月9日之後至今1個多月了，她都聯絡不到兒子。
她原本並不相信是自己的兒子開槍，尤其他們母子兩跟謝財旺有不錯私交，過去常拜託謝財旺幫忙，選舉期間也帶著兒子一起當助選志工，孔祥志都叫謝財旺「旺叔」，孔母表示，「這種關係怎麼可能去開自己叔叔的服務處，如果不是受人所迫，孔祥志不應該會做出這種事情。」
郭再欽因爐渣案被起訴
根據台南地檢署的新聞稿，學甲爐渣案地檢署重啟調查，歷時3年多，對明祥馨公司包括郭再欽在內等8名負責人，依違反《廢棄物清理法》、《公司法》、侵占等罪嫌提起公訴。檢方也表示，偵結後，對郭再欽等人的不法所得，聲請保全扣押，經法院裁准，已於12月上旬完成查扣。
檢方指出，2015年8月，明祥馨公司被控違法在台南市學甲區將軍溪畔農地、學甲工業區興業段等土地違法填埋電弧爐事業廢棄物爐碴，檢調發動搜索，並挖掘檢驗，認為所填爐碴為再利用後產品及爐碴級配粒料，並非廢棄物，獲不起訴處分。但2019年再接獲檢舉，重啟調查，新檢舉部分農地確實有掩埋電弧爐碴，因同時偵辦後壁區爐碴案，發現賴姓涉案人也是學甲案關係人，認2案有密切關聯。
檢方指出，郭、賴等人明知電弧爐爐碴不能填埋於農地，卻貪圖厚利，由郭利用擔任學甲農會理事之便，取得將軍溪附近農地，僱人運送明祥馨公司取得的爐碴至該處填埋，並持續擴大事業版圖，又以他人名義購買廠房附近的土地作為填埋堆置場所，藉由多間人頭公司虛報爐石再利用產品去向，掩飾其非法犯行。
《菱傳媒》報導，地方傳聞，謝財旺的女兒謝舒凡代表民進黨參選台南市議員，郭再欽又是台南市長黃偉哲競選總部的核心幕僚；謝財旺、郭再欽是好朋友，近期合作在學甲地區協助光電業者推廣版圖，疑發生部分利益糾葛。
地方人士懷疑，開槍者應該是想警告兩人不要為了推廣光電案「整碗捧」，但也有可能想趁選舉期間，喚起「2015年學甲區爆出大範圍農地遭非法掩埋爐渣事件」，以社會事件告訴民眾「民進黨派系荼毒地方」的內幕。
新聞來源
- 台南學甲槍擊案 李姓共犯遭羈押禁見（中央社）
- 【不斷更新】南市議員謝財旺服務處遭開30槍、學甲工業區也轟58槍 檢方聲押1共犯、1在逃（上報）
- 捲88槍案郭再欽另案起訴！南檢認定學甲爐碴案獲利逾21億（TVBS）
- 學甲槍擊案孔祥志疑以「50萬酬金」代價當槍手 恐已逃柬埔寨（聯合報）
- 明祥馨負責人郭再欽涉台南學甲爐碴案 南檢依廢清法起訴（聯合報）
- 學甲槍擊案槍手孔祥志在逃 孔母含淚籲愛兒快投案：別被人利用（ETtoday）
- 民進黨台南市議員候選人總部、中執委公司遭開88槍 疑因光電利益糾葛（菱傳媒）
延伸閱讀
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
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於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。