警方公布台南學甲「88槍」槍擊案進展：槍手孔志祥可能已逃亡國外，共犯李嫌遭羈押禁見

台南學甲「88槍」槍擊案發已超過1個月，檢警承擔各界破案壓力大，今（12）日發布李姓共犯被緝獲羈押禁見，也對涉案槍手孔祥志發布通緝令，但孔祥志可能已經逃亡到國外；孔祥志的母親今天也在被開槍的服務處的議員謝旺財陪同下出面對兒子喊話，呼籲盡快投案說明，孔志祥的母親並解釋，孔祥志應該是受人所迫才會開槍。

而同樣也與此案有關的民進黨中執委郭再欽，當時他在台南的科技公司廠房也被開了58槍；今天郭再欽因為學甲爐渣案，被台南地檢署依違反《廢棄物清理法》、《公司法》、侵占等罪嫌提起公訴。

槍擊案事發超過1個月仍未破案

這起槍擊案發生於11月10日凌晨2時許，一名嫌犯騎著懸掛偽造車牌機車，從台南市北區騎到學甲區，先到民進黨中執委郭再欽在學甲工業區的「立德鑫」公司，疑似拿了衝鋒槍開了58槍，再到無黨籍台南市議員謝財旺學甲服務處，也是其女兒、市議員候選人謝舒凡的競選總部，朝鐵捲門開槍，在鐵門上留下約30個彈孔。隨後騎車逃逸，至今尚未破案。

謝財旺為台南市第2選區（西港區 、七股區 、將軍區 、北門區 、佳里區 、學甲區）的無黨籍市議員，未尋求連任，其女兒謝舒凡則是獲得民進黨的提名參選本次市議員，未受到槍擊案影響，以第三高票順利當選，接棒父親的位子。

台南地檢署通緝槍手孔志祥，羈押共犯

台南地檢署今天發布新聞稿指出，台南地檢署與台南市政府警察局專案小組連日來抽絲剝繭，鎖定開槍的孔姓被告後，因孔姓被告已逃亡，經專案小組檢察官拘提未獲，於6日發布通緝，當天專案小組也拘提另一名共犯李姓被告到案。

南檢指出，檢察官複訊後認為李姓被告涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇罪及販賣第二級毒品等罪，犯嫌重大且有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，於7日晚間向台南地方法院聲請羈押禁見，法院於8日下午裁定收押禁見。

綜合《聯合報》和《自由時報》報導，台南警方的專案小組今天也公布案情，指出槍手孔祥志，應該是受到老大「紅龜」指使犯案；而以「紅龜」為指揮層級的集團，8月間就開始謀劃犯案，包括勘查地形、監視器等，手法相當縝密，犯案過程刻意躲避監視器，製造「不在場」假象，使得警方在偵查更加困難，即使過濾上千部車輛，甚至同款車，但仍未發現該時間點之後的槍手騎乘車輛的行蹤。

警方表示，遭收押的李嫌，在檢方發布通緝「紅龜」時就早已掌握行蹤，但為了蒐集更多相關跡證，避免打草驚蛇，因此在研判孔祥志潛逃國外的機率高達99%之後，檢方發布通緝同時才逮捕李嫌。目前孔祥志應該已偷渡接濟落腳柬埔寨，據指出，孔某開槍代價是50萬元酬金。

《中國時報》報導，40歲的李嫌是學甲人，平時擔任白牌計程車司機，但私下從事販毒牟利，孔平時會向李嫌買毒品，雙方關係熟識，案發前孔在桃園酒駕後回到台南，出入也由李嫌接送。警方調查發現，是因為孔祥志「大嘴巴」，四處炫耀要幹大事「換我當老大！」犯後隔天即遭警方鎖定，但就此人間蒸發。

《ETtoday》報導，孔母今天下午在謝財旺市議員陪同之下首度出面，含淚呼籲兒子儘快出面投案，釐清幕後案情，千萬不要被特定人士利用。孔母表示，孔祥志跟她同住，兩個人相依為命，但11月9日之後至今1個多月了，她都聯絡不到兒子。

她原本並不相信是自己的兒子開槍，尤其他們母子兩跟謝財旺有不錯私交，過去常拜託謝財旺幫忙，選舉期間也帶著兒子一起當助選志工，孔祥志都叫謝財旺「旺叔」，孔母表示，「這種關係怎麼可能去開自己叔叔的服務處，如果不是受人所迫，孔祥志不應該會做出這種事情。」

郭再欽因爐渣案被起訴

根據台南地檢署的新聞稿，學甲爐渣案地檢署重啟調查，歷時3年多，對明祥馨公司包括郭再欽在內等8名負責人，依違反《廢棄物清理法》、《公司法》、侵占等罪嫌提起公訴。檢方也表示，偵結後，對郭再欽等人的不法所得，聲請保全扣押，經法院裁准，已於12月上旬完成查扣。

檢方指出，2015年8月，明祥馨公司被控違法在台南市學甲區將軍溪畔農地、學甲工業區興業段等土地違法填埋電弧爐事業廢棄物爐碴，檢調發動搜索，並挖掘檢驗，認為所填爐碴為再利用後產品及爐碴級配粒料，並非廢棄物，獲不起訴處分。但2019年再接獲檢舉，重啟調查，新檢舉部分農地確實有掩埋電弧爐碴，因同時偵辦後壁區爐碴案，發現賴姓涉案人也是學甲案關係人，認2案有密切關聯。

檢方指出，郭、賴等人明知電弧爐爐碴不能填埋於農地，卻貪圖厚利，由郭利用擔任學甲農會理事之便，取得將軍溪附近農地，僱人運送明祥馨公司取得的爐碴至該處填埋，並持續擴大事業版圖，又以他人名義購買廠房附近的土地作為填埋堆置場所，藉由多間人頭公司虛報爐石再利用產品去向，掩飾其非法犯行。

《菱傳媒》報導，地方傳聞，謝財旺的女兒謝舒凡代表民進黨參選台南市議員，郭再欽又是台南市長黃偉哲競選總部的核心幕僚；謝財旺、郭再欽是好朋友，近期合作在學甲地區協助光電業者推廣版圖，疑發生部分利益糾葛。

地方人士懷疑，開槍者應該是想警告兩人不要為了推廣光電案「整碗捧」，但也有可能想趁選舉期間，喚起「2015年學甲區爆出大範圍農地遭非法掩埋爐渣事件」，以社會事件告訴民眾「民進黨派系荼毒地方」的內幕。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航