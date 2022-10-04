瑞士信貸爆財務危機：資金缺口達上千億，市場憂心重演雷曼兄弟破產風暴
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瑞士信貸（Credit Suisse）爆出信用違約交換後股價暴跌，資金缺口達上千億，引起市場憂心雷曼兄弟破產風暴捲土重來。
本周全球金融圈最關注的事情是瑞士第二大銀行——瑞士信貸（Credit Suisse）的信用違約交換（credit defaul swap，CBS）升至今（2022）年最高，資金缺口達上千億；該銀行股價淨值比躺平，市值蒸發數百億美金，可能「破產」傳聞滿天飛，市場憂心是否將重演金融海嘯危機。
瑞士信貸股價暴跌，外界憂心重演雷曼兄弟破產
瑞士信貸是全球知名金融服務公司，業務包含財富管理、投資銀行和金融服務業務，自2021年捲入韓籍對沖基金經理比爾黃（Bill Hwang）旗下家族辦公室Archegos爆倉，再加上英國供應鏈融資公司Greensill的破產等事件，股價節節敗退。
其中，比爾黃的爆倉事件，讓整個華爾街損失超過100億美金，包含著名投資機構高盛（Goldman）、摩根士丹利（Morgan Stanley）在內都是大苦主，又以瑞信受創最深，損失達到55億美元。
投資失利、大環境不佳，今年9月瑞信股價累計下跌21%，一年內崩盤達6成，市值從304億暴跌至101億美元。目前CBS掉期價差升到今年最高，有3位數，面對現金流短少，瑞信也難以透過發行新股籌措資金，再加上升息額外融資成本正大幅上升，資金缺口高達1270億台幣，引起市場恐慌，擔憂美國投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產風暴捲土重來。
英國媒體《金融時報》報導，瑞信的信用違約交換事件爆發後，其主管高層開始打電話求援。瑞信主管表示：「團隊於週末積極和大客戶協議，我們還接到來自高級投資客戶電話，將給予大量支援。」此外，瑞信執行長Ulrich Koerner向員工發內部信，強調集團流動性與現金良好，呼籲員工誤將股價下跌，和公司流動性混為一談。
話雖如此，但是市場賣空者仍持續看衰瑞信前景。根據數據分析公司S3 Partners數據，過去一周空頭淨額增加了2540萬股，增加幅度達到51%，占瑞士信貸流通股2.84%。《華爾街日報》今日報導指出，瑞信仍持續就「財務健康」安撫投資者。知情人士告訴《路透社》，瑞信向投資人表明將重整投行部門。
瑞信和雷曼兄弟本質不同，目前實體經濟未見惡化
針對外界恐造成2007年美國投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）風暴，花旗銀行（Citibank Taiwan）集團分析師指出：「目前情況而2007年截然不同，從資本流失和流動性而言，資產負債表完全不同，我們很難見到系統性危機的情況。」
台灣央行報告指出，雷曼兄弟破產的導火線是美國次級房貸風暴，當時美國監管制度未能與金融自由化並進，催生出信用過度擴張、影子銀行（shadow banking）問題叢生。影子銀行是一種類似傳統商業銀行，可以提供金融服務的中介機構。以上種種管制怠惰成為經濟倒台的關鍵因素。
雷曼兄弟風暴之後，美國的寬鬆貨幣政策，採行「非傳統貨幣政策」（主要分為短期借貸機制、對特定市場融資和資產購買計劃），也迫使其他先進經濟體，開始向市場挹注類似於強心針的大量資金，強力拉抬資產價格快速回升且屢創新高，但背後卻隱含安全性資產收益率大減之問題，投資人為追求更高報酬而購買高風險標的形成目前結構性困境。
終於，去（2021）年通膨開始惡化，又加上烏俄戰爭爆發，物價創下階段性新高，市場開始走向衰退。高報酬下的副作用就是高風險，除了瑞信，日本軟銀也受到大環境衝擊，今年上半年已經大虧500億美元，造成數名資深主管離職，創辦人孫正義甚至說：「我為貪婪感到羞愧。」
雖然在金融市場持續疲弱，各大投資機構陸續傳出壞消息，引起投資人心驚。對此，香港媒體《香港01》引述經濟學家羅家聰表示，他的看法並非如市場一樣悲觀，甚至指出市場害怕總比不害怕好，儘管CDS大升至250點，但並不用過度擔心，過去希臘CDS曾上升至萬點，都未見希望破產。
此外，素有金融危機CDS之王稱號的 Saba Capital Management創始人Boaz Weinstein，也認為瑞信如同雷曼兄弟破產的說法被誇大了。他在推特上寫道：「2011至2012年，摩根士丹利的CDS規模是瑞信的2倍。」最後報導稱，雖然近來升息不斷，但並未對實體經濟造成破壞，例如歐美失業率等仍在軌道上。意味著此次瑞信和雷曼的結構性本質有所區隔。
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核稿編輯：翁世航
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
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