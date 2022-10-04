瑞士信貸爆財務危機：資金缺口達上千億，市場憂心重演雷曼兄弟破產風暴

本周全球金融圈最關注的事情是瑞士第二大銀行——瑞士信貸（Credit Suisse）的信用違約交換（credit defaul swap，CBS）升至今（2022）年最高，資金缺口達上千億；該銀行股價淨值比躺平，市值蒸發數百億美金，可能「破產」傳聞滿天飛，市場憂心是否將重演金融海嘯危機。

瑞士信貸股價暴跌，外界憂心重演雷曼兄弟破產

瑞士信貸是全球知名金融服務公司，業務包含財富管理、投資銀行和金融服務業務，自2021年捲入韓籍對沖基金經理比爾黃（Bill Hwang）旗下家族辦公室Archegos爆倉，再加上英國供應鏈融資公司Greensill的破產等事件，股價節節敗退。

其中，比爾黃的爆倉事件，讓整個華爾街損失超過100億美金，包含著名投資機構高盛（Goldman）、摩根士丹利（Morgan Stanley）在內都是大苦主，又以瑞信受創最深，損失達到55億美元。

投資失利、大環境不佳，今年9月瑞信股價累計下跌21%，一年內崩盤達6成，市值從304億暴跌至101億美元。目前CBS掉期價差升到今年最高，有3位數，面對現金流短少，瑞信也難以透過發行新股籌措資金，再加上升息額外融資成本正大幅上升，資金缺口高達1270億台幣，引起市場恐慌，擔憂美國投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產風暴捲土重來。

英國媒體《金融時報》報導，瑞信的信用違約交換事件爆發後，其主管高層開始打電話求援。瑞信主管表示：「團隊於週末積極和大客戶協議，我們還接到來自高級投資客戶電話，將給予大量支援。」此外，瑞信執行長Ulrich Koerner向員工發內部信，強調集團流動性與現金良好，呼籲員工誤將股價下跌，和公司流動性混為一談。

話雖如此，但是市場賣空者仍持續看衰瑞信前景。根據數據分析公司S3 Partners數據，過去一周空頭淨額增加了2540萬股，增加幅度達到51%，占瑞士信貸流通股2.84%。《華爾街日報》今日報導指出，瑞信仍持續就「財務健康」安撫投資者。知情人士告訴《路透社》，瑞信向投資人表明將重整投行部門。

瑞信和雷曼兄弟本質不同，目前實體經濟未見惡化

針對外界恐造成2007年美國投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）風暴，花旗銀行（Citibank Taiwan）集團分析師指出：「目前情況而2007年截然不同，從資本流失和流動性而言，資產負債表完全不同，我們很難見到系統性危機的情況。」

台灣央行報告指出，雷曼兄弟破產的導火線是美國次級房貸風暴，當時美國監管制度未能與金融自由化並進，催生出信用過度擴張、影子銀行（shadow banking）問題叢生。影子銀行是一種類似傳統商業銀行，可以提供金融服務的中介機構。以上種種管制怠惰成為經濟倒台的關鍵因素。

雷曼兄弟風暴之後，美國的寬鬆貨幣政策，採行「非傳統貨幣政策」（主要分為短期借貸機制、對特定市場融資和資產購買計劃），也迫使其他先進經濟體，開始向市場挹注類似於強心針的大量資金，強力拉抬資產價格快速回升且屢創新高，但背後卻隱含安全性資產收益率大減之問題，投資人為追求更高報酬而購買高風險標的形成目前結構性困境。

終於，去（2021）年通膨開始惡化，又加上烏俄戰爭爆發，物價創下階段性新高，市場開始走向衰退。高報酬下的副作用就是高風險，除了瑞信，日本軟銀也受到大環境衝擊，今年上半年已經大虧500億美元，造成數名資深主管離職，創辦人孫正義甚至說：「我為貪婪感到羞愧。」

雖然在金融市場持續疲弱，各大投資機構陸續傳出壞消息，引起投資人心驚。對此，香港媒體《香港01》引述經濟學家羅家聰表示，他的看法並非如市場一樣悲觀，甚至指出市場害怕總比不害怕好，儘管CDS大升至250點，但並不用過度擔心，過去希臘CDS曾上升至萬點，都未見希望破產。

此外，素有金融危機CDS之王稱號的 Saba Capital Management創始人Boaz Weinstein，也認為瑞信如同雷曼兄弟破產的說法被誇大了。他在推特上寫道：「2011至2012年，摩根士丹利的CDS規模是瑞信的2倍。」最後報導稱，雖然近來升息不斷，但並未對實體經濟造成破壞，例如歐美失業率等仍在軌道上。意味著此次瑞信和雷曼的結構性本質有所區隔。

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核稿編輯：翁世航