求職路上如何避免懷才不遇？信心優先、人脈最後，三個C幫助你「被看見」

文：麥卡沙

有才的人都希望被重用，懷才不遇的現象可以說對用人與被用雙方都是損失，「但不是所有千里馬，都能順利遇到伯樂」，正因為這讓人感傷的現實，我們得找方法來避免。

1. 信心（Confidence）

「信心是從專業與經驗積累來的。」

覺得懷才不遇？首先你要確定自己真的「懷才」，再來擔心「不遇」。

而先有了才能，信心才能逐步建立，才能是因，信心是果。為了增加信心，你得把重心放在提高才能。

才能由專業知識或技巧配合實戰經驗來組成，所以，初入職場或是跨領域轉換者的信心通常是相對低的。就新鮮人而言，學校學的東西，很可能在職場實作時受到挑戰，跨領域經驗更有可能完全用不上，所以最好的策略是，每次都以「空杯心態」開始，把自己歸零、積極打磨，無論你學校科系有多夯、以前待過的公司有多了不起。

那怎麼確定你的才能正在快速積累？試著回答以下問題：

工作是否越做越順手？任務難度或複雜度越來越高卻還能逐一克服？（如果是，那你正在往專家的路上邁進） 你是否開始變成其他人請益的對象？（如果是，恭喜你成為了某個工作的專家） 你的客戶或主管對你的依賴度是否越來越高？（如果是，太好了，在該領域你已經有不可或缺的專業度）

當這三個問題的答案都是Yes時，還會缺乏信心（confidence）嗎？通常不會，因為這表示你在該領域已經具備一定的才能基礎了。

2. 成果／信譽（Credit）

Credit的中文翻譯為讚揚；讚許；榮譽，運用在工作上指的就是你的工作成果。

每年盤點自己的成就清單，維持履歷的更新，確保機會來臨時，你隨時可以秀出成果。

如果發現寫不出經歷亮點，那表示你做過的事很可能平淡無奇，這時你得擔心，你可能沒有自己想的那麼有才。有了這個警訊，你該主動爭取更多自我挑戰的機會（做一個跳火坑的人），即便結果是一場挫敗，那也一定能帶給你人生印記與教訓，因為每一個痛苦萬分的經歷，都可以編織成一個精彩絕倫的好故事。當然，如果成績斐然，那你更該大聲的宣告「我是專家」！

3. 人脈（Connection）

那些換工作很順利很快的人，一定是前兩個C最高的人嗎？答案是「不一定」（很讓人傷心吧）。但可以確定的是，他們的人脈很可能是最廣的。

懷才卻「不遇」的人，很可能是人脈出了問題。你很有錢，但錢都存在銀行裡又怎麼會有人知道？但若你總是跑車代步、配戴名牌手錶，就算是裝的，別人也會以為你真的闊。

「這年頭，機會會優先留給高調的人！」

試著讓自己有內涵的高調，讓你鎖定的人脈圈能經常看見你。

一個行事低調的人一開始或許機會不多，但抓住任何一個有潛力的渠道後，不要輕易放掉。已經認識的，主動約他們喝咖啡、吃頓飯，透露你的規劃，聆聽他們的建議之餘，也歡迎對方推薦機會；還不認識的找出可能的接觸點，無論是網路還是實體，例如參加培訓、加入社群平台（例如Linkedin）、留下喜歡的面試官的聯絡方式（以不冒昧的方式）等等。

那到底要怎麼有針對性的廣結善緣？你可以鎖定以下幾類人：

為你量身評估機會而不只是為了賺獎金而亂點鴛鴦譜的獵頭

與你的關係良好、工作評價高的前同事前長官

社群平台活躍的專業領域人士

具影響力有名氣的人（google的到）

你感興趣的產業或公司的現職或離職員工

如果你已經待業一段時間，接觸這些人的機會縮減，莫急莫慌莫害怕，你可以思考如何讓自己在網路平台上為自己增加能見度。

在臉書、IG抒發柴米油鹽，或是曬美食曬旅遊，不會幫你的職涯加分（除非你打算靠這些出道），但有計劃在對的平台發表目標人脈圈會感興趣的內容，絕對有幫助，因為這些都可以證明，你有實力、有熱情，只是尚未找到合拍的機會。這年頭不是只有自僱者才需要經營個人品牌，所有工作者都是。

你應該跳脫原來的社交圈，尤其當它是一個與你氣質相近（特別當你行事低調）或是只有同學親友組成過於單一的圈子。這些人可以在你跌倒時扶你一把、遇到鳥事時與你同仇敵愾，但他們不一定能幫你拓展職涯。

「你得用專業的面貌，塑造未來伯樂眼中的你。」

C的順序對了才能發揮最大的效果

它們的順序是：

Confidence Credit Connection

為什麼信心（confidence）要先？

談第一個C，信心時提及信心來自於專業與經驗，「沒有足夠的專業與經驗做支撐的信心，是盲目自負的元兇」，所以才有半瓶水響叮噹這個說法。真正的高手通常格外謙卑，因為專業領域的水深不可測，而這會讓他們心生敬畏。

當你的履歷寫不出太多東西時，你能做的就是「努力學習以強化專業，勇敢嘗試以積累經驗，搭建第二個C，成果（credit）的基礎」。

那為什麼人脈（connection）要放最後？

正確來說，人脈隨時都可以經營，但早期的人脈經營通常是交際，走馬看花，因為你還在探索自己適合深耕哪個領域。但當你有了信心、能提出成果時，你的人脈就能鎖定目標、抓到施力點，最大化每一分人脈投資的效益。

最後，給所有還未被發掘的璞玉，強化3個C（confidence, credit, connection），幫助自己被看見，然後就面帶微笑等待機會來臨吧！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航