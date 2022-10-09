求職路上如何避免懷才不遇？信心優先、人脈最後，三個C幫助你「被看見」
我們想讓你知道的是
有才的人都希望被重用，懷才不遇的現象可以說對用人與被用雙方都是損失，「但不是所有千里馬，都能順利遇到伯樂」，正因為這讓人感傷的現實，我們得找方法來避免。而以下有3個重要的C，我們必須知道。
文：麥卡沙
有才的人都希望被重用，懷才不遇的現象可以說對用人與被用雙方都是損失，「但不是所有千里馬，都能順利遇到伯樂」，正因為這讓人感傷的現實，我們得找方法來避免。
1. 信心（Confidence）
「信心是從專業與經驗積累來的。」
覺得懷才不遇？首先你要確定自己真的「懷才」，再來擔心「不遇」。
而先有了才能，信心才能逐步建立，才能是因，信心是果。為了增加信心，你得把重心放在提高才能。
才能由專業知識或技巧配合實戰經驗來組成，所以，初入職場或是跨領域轉換者的信心通常是相對低的。就新鮮人而言，學校學的東西，很可能在職場實作時受到挑戰，跨領域經驗更有可能完全用不上，所以最好的策略是，每次都以「空杯心態」開始，把自己歸零、積極打磨，無論你學校科系有多夯、以前待過的公司有多了不起。
那怎麼確定你的才能正在快速積累？試著回答以下問題：
- 工作是否越做越順手？任務難度或複雜度越來越高卻還能逐一克服？（如果是，那你正在往專家的路上邁進）
- 你是否開始變成其他人請益的對象？（如果是，恭喜你成為了某個工作的專家）
- 你的客戶或主管對你的依賴度是否越來越高？（如果是，太好了，在該領域你已經有不可或缺的專業度）
當這三個問題的答案都是Yes時，還會缺乏信心（confidence）嗎？通常不會，因為這表示你在該領域已經具備一定的才能基礎了。
2. 成果／信譽（Credit）
Credit的中文翻譯為讚揚；讚許；榮譽，運用在工作上指的就是你的工作成果。
每年盤點自己的成就清單，維持履歷的更新，確保機會來臨時，你隨時可以秀出成果。
如果發現寫不出經歷亮點，那表示你做過的事很可能平淡無奇，這時你得擔心，你可能沒有自己想的那麼有才。有了這個警訊，你該主動爭取更多自我挑戰的機會（做一個跳火坑的人），即便結果是一場挫敗，那也一定能帶給你人生印記與教訓，因為每一個痛苦萬分的經歷，都可以編織成一個精彩絕倫的好故事。當然，如果成績斐然，那你更該大聲的宣告「我是專家」！
3. 人脈（Connection）
那些換工作很順利很快的人，一定是前兩個C最高的人嗎？答案是「不一定」（很讓人傷心吧）。但可以確定的是，他們的人脈很可能是最廣的。
懷才卻「不遇」的人，很可能是人脈出了問題。你很有錢，但錢都存在銀行裡又怎麼會有人知道？但若你總是跑車代步、配戴名牌手錶，就算是裝的，別人也會以為你真的闊。
「這年頭，機會會優先留給高調的人！」
試著讓自己有內涵的高調，讓你鎖定的人脈圈能經常看見你。
一個行事低調的人一開始或許機會不多，但抓住任何一個有潛力的渠道後，不要輕易放掉。已經認識的，主動約他們喝咖啡、吃頓飯，透露你的規劃，聆聽他們的建議之餘，也歡迎對方推薦機會；還不認識的找出可能的接觸點，無論是網路還是實體，例如參加培訓、加入社群平台（例如Linkedin）、留下喜歡的面試官的聯絡方式（以不冒昧的方式）等等。
那到底要怎麼有針對性的廣結善緣？你可以鎖定以下幾類人：
- 為你量身評估機會而不只是為了賺獎金而亂點鴛鴦譜的獵頭
- 與你的關係良好、工作評價高的前同事前長官
- 社群平台活躍的專業領域人士
- 具影響力有名氣的人（google的到）
- 你感興趣的產業或公司的現職或離職員工
如果你已經待業一段時間，接觸這些人的機會縮減，莫急莫慌莫害怕，你可以思考如何讓自己在網路平台上為自己增加能見度。
在臉書、IG抒發柴米油鹽，或是曬美食曬旅遊，不會幫你的職涯加分（除非你打算靠這些出道），但有計劃在對的平台發表目標人脈圈會感興趣的內容，絕對有幫助，因為這些都可以證明，你有實力、有熱情，只是尚未找到合拍的機會。這年頭不是只有自僱者才需要經營個人品牌，所有工作者都是。
你應該跳脫原來的社交圈，尤其當它是一個與你氣質相近（特別當你行事低調）或是只有同學親友組成過於單一的圈子。這些人可以在你跌倒時扶你一把、遇到鳥事時與你同仇敵愾，但他們不一定能幫你拓展職涯。
「你得用專業的面貌，塑造未來伯樂眼中的你。」
C的順序對了才能發揮最大的效果
它們的順序是：
- Confidence
- Credit
- Connection
為什麼信心（confidence）要先？
談第一個C，信心時提及信心來自於專業與經驗，「沒有足夠的專業與經驗做支撐的信心，是盲目自負的元兇」，所以才有半瓶水響叮噹這個說法。真正的高手通常格外謙卑，因為專業領域的水深不可測，而這會讓他們心生敬畏。
當你的履歷寫不出太多東西時，你能做的就是「努力學習以強化專業，勇敢嘗試以積累經驗，搭建第二個C，成果（credit）的基礎」。
那為什麼人脈（connection）要放最後？
正確來說，人脈隨時都可以經營，但早期的人脈經營通常是交際，走馬看花，因為你還在探索自己適合深耕哪個領域。但當你有了信心、能提出成果時，你的人脈就能鎖定目標、抓到施力點，最大化每一分人脈投資的效益。
最後，給所有還未被發掘的璞玉，強化3個C（confidence, credit, connection），幫助自己被看見，然後就面帶微笑等待機會來臨吧！
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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出發！智慧城市中不可不知的新發現—智慧科技驅動的城市生活服務
我們想讓你知道的是
智慧城市的樣貌早已不是電影中遙不可及的想像，但在不同族群與不同生活習慣的情況下，科技是否能發揮價值滿足所有人的需求？透過逾1,200位受訪者調查、90多萬篇新興科技文本中，精煉出390組六大領域關鍵字，並從中勾勒出科技如何賦能民眾的日常生活，究竟有哪些是潛在的需求及服務值得產業關注、不容忽視的發展趨勢？
智慧城鄉以創新服務模式來滿足市民對城市生活的需求，同時引領企業智慧化應用的進程，結合以人為本的發展目標，帶動了產業經濟與社會結構改變，逐步讓科技慢慢滲透民眾的生活中，在不斷地創新與變革之下，讓民眾對城市的轉變更加有感，打造更美好的幸福臺灣。
日常行為大觀察—找出生活痛點，用科技加速擁抱智慧
但在這些年的耕耘下，民眾對智慧城市的應用場景有哪些想法呢？透過網路輿情資料的大數據分析，調查臺灣現行智慧城市的網路趨勢，再針對13-59歲民眾進行抽樣調查，解析民眾對智慧服務的認知、需求及好感度，彙整出智慧城鄉民眾生活應用調查，目的正是希望能藉由調查的過程中，找出民眾實際有感的智慧應用服務，除了能提供產業一個前進的目標，也能梳理出需要進步的領域，持續為智慧城鄉的推展努力。
在日常城市生活中的觀光零售、線上農產、交通運輸、市政服務、教育學習及健康照護等六大領域的應用服務，綜合各項指標觀察到，疫情確實成了民眾生活轉變的催化劑，加速了對智慧科技的依賴，以滿足新常態生活下的需求。
從智慧城鄉民眾生活應用調查中發現，民眾在六大生活領域內仍有許多日常需求。以觀光零售而言，民眾認為網購缺乏比價資訊及旅遊時資訊蒐集不易，分別達66.7%與63.3%；在線上農產的部分，有66.3%的民眾對於線上購買生鮮蔬果的品質仍有疑慮；而在交通運輸上，最讓民眾煩惱的就是找不到停車位的問題，高達66%。
另外像市政服務的部分，覺得臨櫃市政程序繁瑣達58%、卡片與票證難整合達57.1%；因應疫情而轉型的線上教育模式，民眾認為缺乏統一學習入口網的比例達56.1%；在健康方面，對於高齡長輩長照人力短缺的問題有50.5%的民眾感到憂心，另外需要長期監測生理數值卻無法堅持配戴穿戴式裝置的比例達44.9%。
這些受到疫情影響，及早已隱藏在日常生活中許久的生活麻煩，都可做為未來智慧城鄉提供發展智慧服務的參考依據。而智慧城鄉將跳出傳統框架，結合民眾及產業的困擾，催生出更多符合需求的智慧服務解決方案，創造更多生活與科技的互動價值。
六大熱門服務正在蔓延中，疫情後你的新常態是哪一種？
從2020年Covid-19疫情爆發後，觀察到六大熱門服務正逐步擴散到民眾的日常生活之中，依據使用率的高低順序分別為無接觸服務、城市資訊整合、即時路況、線上教育平台、健康量測站以及一站式線上旅遊平台。
一、無接觸服務
因疫情大大改變民眾的生活習慣，無接觸服務是本次調查中最普及的一項，整體使用率達到69.3%，包括透過AI影像方式建置結帳系統，不僅無接觸、還能大幅提升結帳效率避免大排長龍。進一步調查可以發現，行動支付更是無接觸服務中最主要的使用項目、整體使用比例高達7成，而會員紅利與獎品兌換等服務內容更能提升無接觸服務的附加價值，吸引民眾的使用意願。
二、城市資訊整合
在城市中的疫情、水情、交通、空氣品質及公共設施使用等生活資訊，有高達56.7％的民眾相當關心。而將城市相關資訊整合為清晰易懂的城市儀表板後，不僅可以讓民眾更了解城市及生活周遭的現況，也能讓政府機關思考城市進步的執行方向。針對民眾辦理市政服務時，常因為臨櫃手續繁瑣而困擾，有將近7成民眾希望能提供24小時線上資訊整合的服務系統，包含資訊搜尋、服務預約或線上諮詢等服務，減少臨櫃作業影響的操作成本及等候時間。
三、即時路況
尖峰時刻的通勤問題常令許多人深感頭痛，有50.9％的民眾在出門上學、上班或辦理事務時，會使用即時路況與最佳路徑導航的交通服務，結合即時資料庫與AI人工智慧進行時段、路況及車速等的數據分析，提供通勤人士最佳的交通選擇，不僅可以解決道路壅塞、提升效率外，也能減少因塞在車陣中產生的空污危害。
四、線上教育平台
在疫情衝擊下，線上教育平台的整體使用比例達到 46.4％，其中約有4成以學校正規教育遠距課程（含國中小、高中職、大專院校以上）為主要使用項目。而其次的語言線上學習課程及專業技能課程（如數位繪圖、程式語言等）也相當熱門，使用比例都高達3成5以上。線上教育的崛起，顯示出民眾的接受度逐漸提高，且有越來越多主題的課程轉移至線上教學模式，消弭因時間、距離及資源而受限制的民眾，提供更多學習的機會。
五、健康量測站
健康意識的抬頭，民眾逐漸認知培養自主健康管理的重要性，由於地區偏遠醫療資源不足、家中沒有健康量測設備，或是量測站有提供獎勵（含獎品、紅利、優惠券等）因素，讓健康量測站服務的整體使用率達到44.5％。以社區為服務場域的自助健康量測站，結合衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等據點，提供生理健康量測、遠距諮詢及健康紀錄雲端數據化等功能。透過這樣的方式，不僅能解決醫療資源不均的問題，更能串聯核心醫院與基層診所打造健康共同服務網。
六、一站式線上旅遊平台
現在因資訊爆炸，民眾對於網路上爆炸的旅行、景點、住宿或美食等各項資訊難以選擇，而有41.1％的民眾喜愛在一站式線上旅遊平台進行票券訂購。線上旅遊平台不僅能綜整其他旅客的訂購經驗，整理成排行榜或評分等級以供參考，也能依據旅客的使用習慣提供行程建議，方便旅客可以一次解決行程中交通、景點、住宿及美食等的各種所需。
市民卡整合多項民生所需功能，成最具話題性的智慧服務
另一項有趣的發現，是疫情後民眾對於市民卡的使用成長了206%，可說是另類的無接觸商機延伸。在虛實整合的趨勢下，一卡在手的狀況逐漸轉往手機移動，市民卡在轉型為線上虛擬市民卡後，整合多項民生所需功能，讓民眾只要透過市民卡就能通行無阻，因此成了時下最熱門的智慧服務。包括臺北市、桃園市及臺中市等行政區，都推出在地市民卡，特別在疫情嚴峻時刻，整合各種不同用途的市民卡，透過感應或掃描方式就能享受各項生活的便利，不只是體現了零接觸的新常態生活，更能藉由數位足跡的蒐集，強化未來使用者的生活體驗，讓智慧科技從小地方中逐步滲透。
可預見未來民眾的生活將與資通訊科技更加緊密，而藉由市民卡的發行不只能強化民眾對在地的認同感，也能透過市民卡串聯的各項服務，讓民眾享受更便利的後疫情生活。
遠距醫療成長幅度快速，為高潛力發展服務
疫情不只催生了新型態的智慧服務，也讓不少具有隱性潛力的智慧應用大放異彩。透過調查發現民眾對於遠距健康照護的接受度與需求度逐漸提高，也讓遠距看診成為未來最具有發展潛力的智慧服務。雖然目前遠距醫療的整體使用率並不高，但民眾在使用後，對於問診效率、操作方便及症狀判斷的評價都感到相當滿意，也讓人對於未來智慧醫療的普及與應用感到更佳的期待。
臺灣遠距醫療的發展，在法規、遠距醫療工具及藥品配送的限制下而受到阻礙，但在Covid-19疫情的強勢襲擊下，也讓眾人逐漸意識到遠距醫療的迫切。雖然建立遠距醫療生態系還有許多必須調整及開放的，但目前已經針對弱勢、獨居、行動不便、離島及偏遠地區的民眾進行智慧服務的應用，期待能解決數位落差，讓每個人都透過智慧健康服務擁有更多保障。
在政府及智慧服務廠商的共同努力下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」會持續針對民眾生活需求提供更全面的解決方案，也將繼續觀察並尋找民眾有感的生活方向，作為未來的發展目標，期待能加速國內智慧服務的生活應用，讓科技逐步翻轉你我的生活場景。
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