私校退場：審議會決議和春5月10日停辦，6所學校改辦、解專輔還有可能嗎？

隨著立法院通過《私立高級中等以上學校退場條例》，教育部依法組成私校退場審議會，成員包含有關機關代表、學校法人、教師、學生代表以及專家學者、社會公正人士等等。審議會在今（2022）年9月初連續召開4場會議，將7所私立大專院校列入「專案輔導學校」，包含大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學以及和春技術學院。

今（4）日下午，教育部再召開第5場退場審議會，由教育部政務次長劉孟奇主持。本次會議中，決議和春技術學院於2023年5月10日起停辦，由於和春在《退場條例》施行前就已經停招，因此在上次會議宣布列入專輔後沒有改善期，本次會議僅決定確切停辦日，以及審議董事會成員名單。

另外，其餘尚有改辦期的6所私校，由審議會審議通過加派的董事及監察人名單。依照《退場條例》規定，教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，以及學者專家1人擔任監察人，在本次審議會通過名單後，教育部後續會派任董事及監察人給學校，並將名單公告在「大專校院校務資訊公開平台」。

然而，若屆期未能免除專輔，這6所私校要在下一學年度停止全部招生。停招後學校法人主管機關要同時解除學校法人全體董事職務，重新組織董事會。

改辦制度模糊，私校想解專輔也困難重重

在審議會訂定的改善期內，私校還可以申請改制、與其他學校合併，或是改辦其他教育、文化或社會福利事業，不過從現有的案例看來，申請私校改辦可說是非常困難。私校工會理事長尤榮輝表示，目前改辦制度模糊，「教育部行政裁量權很大，有行政濫權的問題」，私校退場時要申請改辦的大部分都沒有成功，除非是捐贈校產，例如嘉義縣協志商工將校產贈與中正大學。

稻江科技暨管理學院日前申請改辦為「稻江長照財團法人」，教育部有可能會點頭同意，尤榮輝認為，是因為稻江的校地是台糖的，「校地不是你的，沒有掏空的問題」；另一方面，花蓮的國光商工也申請想改辦文化藝術基金會，卻被教育部以「相關規畫仍欠周延、無法持續發揮社會貢獻價值」等理由駁回，尤榮輝表示，校地是董事會的、恐怕讓教育部不放心，目前來看，這似乎是申請改辦的「潛規則」。

Photo Credit: 中央社 稻江科技暨管理學院日前申請改辦為「稻江長照財團法人」，有望成為私校退場改辦首例。

至於私校是否可能解除專輔？尤榮輝認為比以前更加困難，因為過去沒有公告專輔學校，就不會影響招生。除了改辦、轉型以外，當然也有可能跟其他學校談合併，但尤榮輝表示：「大家都自顧不暇，還去找一個已經快被退場的學校來拖累自己？」除非如教會學校一樣屬於同一體系才有可能。

尤榮輝也笑稱，如果該所私校位處都會地區，教職員人數又不多，財團有可能會去接管，例如康寧大學位於內湖，北醫、中信金都有興趣。專輔學校一旦有財團接手，就有可能免除。

「很多退場學校招生困難的原因跟教育品質無關，有關的主要是位置」，高教工會組織部主任林柏儀也認為，在非都會區的私校如果沒有政府資源進入，單靠在地招生會招不到足夠的人。例如花蓮縣壽豐鄉台灣觀光學院，雖然對花蓮來說觀光非常重要，但要辛苦的觀光業者1年花10萬塊到台觀進修恐怕相當困難。

退場條例的制度困境：學生無法原校畢業

目前有5所被列專輔的私校只剩下不到1年的改善期，尤榮輝認為，要解除專輔、轉型都相當困難，當然校方也有可能自我了斷、申請停招，但董事會也不太願意。

在私校走向退場的過程中，林柏儀認為，《退場條例》的設計不足以保障師生權益，退場學校的師生都不希望被列入專輔，因為一旦成專輔學校、停招隔年就停辦，最終老師就失業、學生就失學。2014年退場的永達技術學院，雖然教育部有介入輔導轉學，但約有1/3學生最終失學，還有學生得繼續打工還退場學校的學貸。

退場學校的學生無法原校畢業的案例在在上演，在9月初被宣告1年內停辦的和春技術學院，已經沒有任何改辦、改制的可能，教育部表示，該校四技部分仍有大三、大四學生，五專則有專三、專四、專五學生，應屆畢業生原則是可以在111學年度畢業，其他非應屆就要協助安置。

Photo Credit: 中央社 本次退場審議會決議和春技術學院於2023年5月10日起停辦。

林柏儀表示，目前多數學校都有缺額，有很多機會可以換到比較好的學校，既然這些學生想留在這些「要倒的」私校，通常是因為生活或工作在附近，或是有特殊的科系。例如台觀停辦時，教育部輔導學生轉學到慈濟科大，一所學校在壽豐、一所在花蓮市，雖然沒有非常遠，但就算騎車也要花上40分鐘，再加上慈濟科大還要穿制服，校風不同可能令學生不適應，「政府的表象是我都有安置，但學生就會自我放棄」。

今年4月三讀通過的《退場條例》，限制私校停辦後除了退場只能改制、與學校合併或改辦其他教育文化社福事業，固然減少了許多弊端，林柏儀也認為新制優於過去《私立學校法》的退場機制，「雖然一樣宣布死刑，但就是比較安寧的狀況」。不過，林柏儀也點出，教育部刻意不做「第三個」選項，也就是投入資源讓大專院校續命，他認為這是目前最大的問題。

林柏儀表示，從消極面而言，希望政府能保障退場師生權益以及原校畢業；從積極面來講，高教工會希望政府資源進入私校，例如基於偏鄉教育、高教發展，補助辦學績優但在非都會地區的學校，或是讓私校併入公立學校，都是可能的做法。

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核稿編輯：楊士範