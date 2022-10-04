【2022諾貝爾物理學獎】法國、美國、奧地利量子物理學家共獲殊榮，突破性實驗對量子資訊科學作出貢獻
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諾貝爾物理學獎由法國阿蘭．亞斯佩克特、美國約翰．克勞澤、奧地利安東．柴林格3位量子物理學家獲得，他們利用量子糾纏態進行突破性實驗，兩個粒子即使在分離時也表現得像一個整體；這項研究成果為發展量子資訊科學新技術做好準備。
2022年諾貝爾物理學獎今（4）晚揭曉，由法國阿蘭．亞斯佩克特（Alain Aspect）、美國約翰．克勞澤（John F. Clauser）、奧地利安東．柴林格（Anton Zeilinger）3位量子物理學家共獲殊榮，表彰他們對量子資訊科學的突破性貢獻。
根據諾貝爾大會（Nobel Assembly）新聞稿，3位量子物理學家分別利用量子糾纏態進行突破性實驗，兩個粒子即使在分離時也表現得像一個整體；這項研究成果為發展量子資訊科學新技術做好準備。
量子力學強大的效果開始進行應用，包括量子計算機、量子加密通信、量子網路安全等，並成為一個很大的研究領域，量子科技發展的關鍵因素是量子力學允許兩個或多個粒子以「糾纏態」存在——在「糾纏對」的其中一個粒子發生變化會馬上影響到另一個粒子發生變化，即使它們相距很遠。
然而，長期以來科學界對量子力學「糾纏態」粒子之間的相聯性有不少爭論，成功大學物理系教授陳岳男在台灣科技媒體中心舉辦的線上記者會中解釋，糾纏態中的粒子若要互相影響，其速度將超越光速，不符合愛因斯坦所提出的狹義相對論，量子力學家研究也遭質疑不完備，認為現象中有科學家尚未解釋與發現的「隱藏變量」。
陳岳男也提到，英國物理學家約翰．貝爾（John Stewart Bell）針對此現象進行研究，並提出貝爾不等式，若存在隱藏變量，測量結果之間的相關性將永遠不會超過特定數值，反之，若違反貝爾不等式，即代表測量結果之間有更強的相關性，隱藏變量理論錯誤。
諾貝爾大會新聞稿寫道，約翰．克勞澤依循約翰．貝爾的理論進行實際實驗，當他對粒子進行測量時發現，它們明確違反貝爾不等式、支持量子力學；然而約翰．克勞澤的實驗仍有些漏洞，阿蘭．亞斯佩克特發展了一個能夠在「糾纏對」離開其源頭後切換測量設定的裝置，使粒子被發射時存在的設定不會影響結果。
利用精良的工具和長期的系列實驗，安東．柴林格開始運用量子糾纏態，他的研究小組已經證明「量子傳送」現象，這使得量子態從一個粒子移動到相隔一段距離得另一個粒子成為可能。
台大物理系管希聖教授分享，安東．柴林格開啟相當多重要量子資訊科學技術里程碑，包含首次的量子遙傳實驗、量子交換，以糾纏態作量子密碼學，甚至展開多粒子的量子糾纏研究。
諾貝爾物理學委員會主席安德斯．伊爾巴克（Anders Irbäck）表示：「越來越明朗的是，一種新的量子技術正在出現。」「我們可以看到，獲獎者在糾纏態方面的研究具重要意義，甚至已經超越了有關量子力學解釋的基本問題。」
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
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日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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