魏晉風雲之十六國混戰前篇（一）：西北流民入蜀，掀起了一波「東漢復興」的浪潮

文：阿前

西晉，被譽為結束三國時代，一統天下的王朝，但實際上裡頭，就是一桶漿糊。隨著東吳滅亡，西晉非但未能展開大一統王朝的榮景，反而每下愈況。是因為司馬炎驕傲自大的荒淫無度？還是因為他選擇了無能弱智的晉惠帝為繼承人？

怪罪皇帝，是最沒有意義的事情。西晉的政治哲學，本身是復古。200年前，王莽篡漢也是復古，但他搭配了中央集權，結果是一團混亂，西晉則注重古代共主聯盟的多元性。他想不注重都不行，從東漢中期開始，山裡的原住民都下來了；草原的游牧民族都進來了。是氣候的影響？還是政治的變革？答案很難一概而論。

三國的武將風起雲湧，但大家不分彼此，頂多管你祖籍哪個州哪個郡，我們頂多能確認，各地勢力都引進了「番兵」、「蠻兵」、「胡兵」來加入這個亂世。司馬家奪得大權，進行復古政策，也許也是一種「民族主義革命」。什麼意思？川普的意思。

「跟我們雜居的蠻族，分薄了我們的財富，降低了我們的生活品質。」但司馬家沒有趕走蠻子，或者更精確一點說，曹魏的世族，一步步推廣階級政策，完成了西晉這個王朝的誕生。九品中正制，復周五等爵，本身都是「天龍人養成計畫」。

即使消滅了蜀，消滅了吳，西晉都不再進行大量的人口遷移計畫，更尊重蜀地吳地的自治權，只是把他們的中央政府納入旗下。而且，西晉短暫的降低了中央集權的統治，大幅提高了兩漢試圖消滅的封建權力。其封建諸王，直接造成了西晉的滅亡主因：這是正史觀。但嘴巴上說不歧視，骨子裡卻充滿歧視的政治環境，更是引爆各地叛亂的重要原因之一。

是的，所謂「五胡亂華」，其實八成都是中國境內居民。我們不會說日本「亂」華，也不會說蒙古「亂」宋，同樣不會說五胡「侵」華。三國蜀有南蠻，吳有山越，一開始五胡就是這些，同一個中央政府底下的民族，不是敵國。而西晉統治下，最先發生「叛亂」的地區，是西涼，是姜維用他的生命去煽動的地區，雖然終究沒能幫助他消滅曹魏，但卻在這奇妙的時候點燃了導火線。從鮮卑禿髮部，到氐人齊萬年。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 劍閣蜀道

所以你猜，第二個叛亂區域是哪裡？就是蜀漢。這個蜀漢民變的領袖，也有點趣味，姓李，名特，巴西蠻也。巴西蠻的神話說，很久很久以前，武落鐘離山崩，出現了兩個山洞，山洞中分別走出五個「姓」的人（部族），大家爭著要當神。這是很基本的部落共主源起神話。

他們先約定，誰能用劍刺進山壁，誰就能當神，四姓皆不能，唯巴氏可。又定，以土為船，能浮於水者，為神。土怎麼作船？四姓又失敗了，仍是巴氏代表勝出。大家再無怨言，奉巴氏務相為「廩君」。於是廩君便帶著大家乘坐土船，順流而「上」，尋找新的家園。

雖然缺少了很多細節，但根本上與中國的神話起源：三皇差不了太多。巴氏最有力量，最有智慧，成為領導人，並且把知識與大家共享。廩，本身就是糧食，儲藏糧食的意思，也算是另一種神農氏了，民以食為天嘛。太神話的部分就不探討了，至於為什麼說他們順流而上？ 因為武落鐘離山就在夷陵那邊，而這一支以巴為名的部族，後來就進了四川。

李特的老家，就在巴西宕渠。東漢末年，張郃奉命來此撤出居民百姓，與張飛大戰一場，李特的阿公，就這麼加入了曹操軍中……十有八九，就是張郃的手下。為什麼這麼說？因為後來，他們家就在略陽定居下來。講略陽就像說雲林，好多人總是搞不清楚在哪裡，但說起劍湖山，那很多人就知道了。略陽也有個比劍湖山更出名的三國名勝，就是街亭。

街亭之所以重要，是因為它控制著隴山的進出口，是中國西側的「天然長城關卡」。李特的阿公，父親，跟他本人，都是魏晉所屬的「邊將」。很小的那種啦，沒有升遷，沒有過錯，一路來到了齊萬年叛亂的時代。

說真的，傳統民變的起頭，都不是「我要當皇帝」、「我要反抗專制」、「我反對歧視」…… 一開始通常都是，我們沒飯吃。只有當造反也是死，不造反也是死的時候，人民百姓才會站起來。而隴山兩側的連年饑荒，就是這些反亂的源頭。

你可真別說，為了平亂，西晉政府也是大把大把的輸糧過去，但老百姓難道就坐著等通知打疫苗嗎？當然是自己要想辦法買機票去關島求生嘛。災民們努力遠離前線，穿過了隴山，大家從祁山道進入四川，看看有沒有什麼活路。李特這時候也決定捨棄家園，跟著民眾們一同南下。

Photo Credit: NASA Public Domain 位於蜀地與隴西之間的漢中盆地。

都說蜀漢，流民欲入蜀，漢中自然要先擋上一擋。可這源源不絕的災民，漢中也不知該如何處置，就上報朝廷，請個監察御史來看看。《晉書》說，這位御史到來，就被流民收買，上書建議朝廷讓他們進入益州。姑且信之姑且信之，於是流民們進入了益州，然後還是沒飯吃，只好用搶的，益州之亂就爆發了。

這亂講的。流民們進入了益州，益州刺史自然要好好關照一下。刺史趙廞對大家都很好，幫忙給吃的，找家園，找工作。李特跟他的朋友們本是武官，又有巴西原住民血統，體格好得很，趙廞也給他們找了特別的工作：當強盜。灑出去的，趙廞都要收回來。

益州，有天子氣，這傳說自古有之，歷久不衰。否則，趙廞身為賈后南風的親戚，跑來這窮鄉僻壤作啥？而隨著賈后倒台，趙廞收到詔令必須回京，益州之亂也正式掀開了序幕。《晉書》說，趙廞自立為大都督、大將軍、益州牧，但其他史料則指出，趙廞已使用年號，實為稱帝。