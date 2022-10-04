原來是這「Young」！想要保持年輕？這三個地雷勿踩 富邦人壽健康邦「年齡意識調查」，解鎖如何展現年輕力

歲月是把殺豬刀，對你而言這把刀是身分證上的年齡數字，還是臉上的紋路？富邦人壽結合企業永續主張Stay Young，幫助大家找出Stay Young的關鍵解方，日前於LINE官方帳號「富邦人壽健康邦」發起「年齡意識調查」註1吸引萬人參加，調查結果顯示，啟動Stay Young的關鍵三大作為：不熬夜(45%)、不當低頭族(29%)、勤保養抗氧化(15%)。而大眾對於年輕的定義也相當務實，健康狀態(55%)、心智年輕(23%)才是王道，在現今的「看臉時代」，顏值(14%)反而不是首選。

此次調查除了探究大眾對於保持年輕的定義與作為，也藉此引導大眾反思如何幫助地球Stay Young。依據聯合國發布「永續發展目標」(SDGs)，指引全球2030年前要努力邁向永續。我們除了自己要Stay Young，也要幫助地球Stay Young。調查發現，大眾在生活中經常誤踩的三大地雷，包含「熬夜睡眠不足、失衡飲食、能源浪費及使用塑膠製品」，這些NG行為，讓我們得好好省思。

地雷一：不只熬夜讓你「老在等」小心「睡不晚」是睡眠老化的徵兆！

超NG的生活習慣影響健康、讓人老化得快，調查發現45%的民眾認為當個健康不熬夜的好寶寶是「Stay Young」的第一步，但被問到生活中最NG的生活習慣，睡眠不足不規律排名第一(37%)、其次是瘋狂低頭族手機不離身(28%)、飲食「呷重鹹」(19%)、「真躺平族」不愛運動(17%)。

現代人生活壓力大，平常上班日容易焦慮失眠，睡眠不足、睡不好，習慣用假日「晚睡晚起」來惡補，惡性循環下，可能讓健康亮紅燈。此外睡眠也會老化，隨著年紀增長，會發現總是半夜醒來，或是假日想睡回籠覺卻無法入睡。良好的睡眠習慣要從養成固定的生理時鐘開始，訂出睡眠時間後，不分平假日，不讓睡眠債欠過夜，培養優質的睡眠習慣，成為保持年輕的原動力。

地雷二：三成民眾化身「蟻人」嗜糖及手搖飲 飲食不均衡！糖分超標、蔬果及水份攝取不足

正確飲食能吃出年輕活力，調查中民眾自我反省常踩飲食地雷前三名有：不足五蔬果(32%)、嗜甜食與含糖飲料(32%)、水分攝取不足(25%)。台灣外食便利、選擇多，許多民眾樂當外食族，只要掌握每天攝取五蔬果的原則，三餐在外也能吃出健康，根據國民健康署建議每天應攝取3份蔬菜(每份煮熟後約半碗)及2份水果(1份約1個拳頭)，並選用在地當季、原型蔬果，可促進健康及預防慢性疾病註2；另外「糖糖危機」也不容忽視，在生活壓力爆棚下，很容易就一杯手搖、團購下午茶紓壓，然而過量攝取糖分不僅危害健康，更加速老化，依據食藥署資料庫，1杯700毫升的全糖珍珠奶茶糖分攝取就超標註3，應該更有意識節制糖分攝取才能Stay young。

地雷三：這樣很傷地球！冷氣開最大、爆用一次性塑膠製品、無差別回收法

如何讓地球也要Stay Young？由民眾選出最母湯的「環保三大NG行為」分別是：爆開低溫冷氣(34%)、使用一次性塑膠製品(26%)、不落實資源回收(22%)。全球平均溫度不斷上升，開冷氣涼一時，但會造成地球不可逆的傷害，建議冷氣溫度設定以26-28℃為主並配合電風扇使用，達到調節室溫及節能功效註4。此外，根據荒野保護協會與富邦人壽發布的「台中烏溪川廢快篩調查報告」，發現河川廢棄物中塑膠製品佔6成，近年外送平台盛行，提高塑膠餐具使用率，部分民眾不回收、垃圾整包丟，環境永續議題需要大眾一起正視，從自身做起力行「源頭減量 重複使用」，發揮綠色影響力與地球Stay Young。

什麼是Young？ 後疫情時代跳脫宅屬性，凹豆咖成為年輕標誌

打Game、玩社群就能代表年輕嗎？本次調查發現僅不到一成民眾認為是打Game、追劇，有超過七成民眾表示具有實體社交性質活動才是最Young的休閒娛樂，包含參加朋友聚會(48%)、露營擺拍(25%)。在經歷三級警戒，出國旅遊尚有風險的現況，年輕人週末、連假就會約三五好友一起聚會解鎖新餐廳，或到山林露營放鬆，不僅當下可以享受樂趣，還能拍照上傳營造社群形象，跳脫「宅屬性、成為凹豆咖」成為時下最能引起朋友圈關注的活動。

想要保持年輕，就要先保持健康的身心靈！富邦人壽首創業界專屬推廣健康促進理念之LINE官方帳號「富邦人壽健康邦」，舉辦各項健康、運動、環境永續等主題活動，傳遞時下健康促進議題新知，打造全民健康數位生活圈，攜手大眾一起把未來變成我們喜歡的樣子。

註1：富邦人壽LINE官方帳號「富邦人壽健康邦」執行年齡意識趣味調查，此次調查於2022.08.06~12進行網路調查，總參與人數為11,303人。

註2：衛生福利部國民健康署「健康五蔬果」

註3：衛生福利部國民健康署「國人糖攝取量上限」

註4：經濟部能源局省電36計