美國會公布年度撥款法案，對台5年100億美元「無償軍援」未列入，外媒稱「台灣的挫敗」
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其實上週就有報導就指出，美國國會就台灣軍事援助要以貸款或贈款意見分歧，撥款委員希望對台提供「貸款」以以降低國務院的預算壓力，但外交委員會成員則希望通過贈款的方式直接把錢給台灣。台灣沒有爭取到無償軍援，美國《防衛新聞》報導稱此為台灣在美國會的「挫敗」。
美國聯邦參議院上週通過2023年度國防授權法案（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元（約新台幣3074億元）無償軍援，尚須通過撥款法案，才能使預算到位；不過20日公布的「年度綜合撥款法案」（Consolidated Appropriations Act）卻未見無償軍援，僅提供台灣最多20億美元本金的外國軍事融資，此案仍待兩院表決、送交總統拜登簽署。
美國國會於當地時間20日公布「年度綜合撥款法案」的兩院協商版本，規模高達1.7兆美元，包括8580億美元的國防支出，以及額外向烏克蘭和北約盟邦提供約449億美元緊急軍事與經濟援助。
撥款法案同意挹注外國軍事融資計畫，以支持對台灣的軍事融資和擔保貸款；法案內容提到，可為台灣提供總額不得超過20億美元的直接貸款與擔保貸款，必須在12年內償還，不過「國防授權法」授權未來5年提供台灣100億美元（約新台幣3074億元）的無償軍援未列入年度撥款項目，也就是說雖然有開支法源，但第一年度沒有預算到位。
此外，該法提供美國在台協會（AIT）3408萬美元的資金成立「台灣學人計畫」（Taiwan Fellowship Program），並投入400萬美元支持現有的全球合作暨訓練架構（GCTF）。「台灣學人計畫」提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流2年，第一年應學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，第2年則到立法院、政府部門或私部門服務。
台灣沒有爭取到無償軍援，美國《防衛新聞》（Defense News）報導稱此為台灣在美國會的「挫敗」。
撥款法案未見無償軍援，我外交部：屬新增支出、尚不及處理
針對綜合撥款法案並未完全納入在2023國際授權法案中獲得授權的所有項目，外交部發言人歐江安稍早回應，指出這樣的發展在歷年的美國預算程序中並非罕見，最主要的原因在於「授權法」與「撥款法」的立法是在不同委員會中同時進行。
歐江安指出，制定撥款法的依據，拜登政府在本（2022）年初即向國會提出的2023會計年度預算需求，政府若有新增支出，則必須說明如何在現有預算規模中找到經費來源，以維持財政合理性。因此一些在上週才獲通過的2023國防授權法案中，由國會新增授權且涉及高額經費的項目，「尚不及在年度撥款法案中立即處理」。
外媒報導：美國會對無償軍援台灣已存分歧
不過，其實在國防授權法案通過前，《防衛新聞》（Defense News）報導就指出，美國國會就台灣軍事援助要以貸款或贈款意見分歧，撥款委員希望對台提供「貸款」以以降低國務院的預算壓力，但外交委員會成員則希望通過贈款的方式直接把錢給台灣。
在國防授權法案通過前，上週包括參院民主黨籍外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍的首席議員芮胥（Jim Risch, R-ID）以及眾院民主黨籍外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、共和黨籍重量級眾議員麥考爾（Michael McCaul）在內的重量級議員曾發表公開信，呼籲在撥款法案中，至少撥款5億美元軍援給台灣。
不過撥款委員會指出，政府有提供贈款的合法權力，但如果沒有具體撥款來增加國務院預算，將不得不從其他項目重新規劃資金，擔心給予台灣的大量贈款將會與包括給烏克蘭的人道救濟預算競爭。
美國國務院撥款小組主席、民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）直言，「小組委員會面臨很大的壓力，對許多國家做出的承諾超出了我們的承受能力。」
今年4月才來率團搭乘美國軍機來台訪問、參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）表示，軍援台灣使用貸款將比贈款「走得更遠」，他說「有各種各樣的需求，全世界都在發生飢荒，有食物短缺的問題。我想幫助台灣，但更好的方法是貸款」。
另一方面，參議院軍事委員會首席議員殷霍夫（James Inhofe）對於撥款法案協商結果表示失望，稱這是拜登政府在國安領域「又一失誤」。
參議員芮胥也痛批，「拜登政府根本沒有把台灣——或為援助台灣推動資金——列為優先事項」，「這反映在最終撥款法案中令人失望結果上。錯過這樣一個大好機會，讓人十分憂心。」
北美司司長徐佑典今日表示，拜登政府對台灣安全的承諾仍然堅若磐石，七度宣布對台軍售，落實軍售常態化，軍售價值約28億6600萬美元，展現對台防禦能力的高度重視。
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核稿編輯：翁世航
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