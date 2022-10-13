魏晉風雲之十六國混戰前篇（四）：從遼東崛起的「江南系」霸主，慕容氏鮮卑

文：阿前

「北喬峰，南慕容」看過金庸《天龍八部》的人，都會知道這個「對聯」。南慕容跟北喬峰是否齊名？不是今天的重點。重要的是，慕容復一生心心念念，就是重建祖國。

燕，這不是戰國七雄之燕，而是五胡十六國之燕，由鮮卑慕容氏所建。所以《天龍八部》說，慕容復跟契丹喬峰一樣，都是胡人。

慕容燕國在五胡爭霸期間，反覆滅亡重建，分裂並立，對他們來說，復國根本是「a piece of cake」。但原本屬於大草原民族的鮮卑邊民，是如何進入中國歷史的呢？

在八王之亂開始之前的篇章，我們就已經提到，這支當時還不叫做「慕容」的東鮮卑部族，早在魏朝就響應司馬懿，討滅遼東偽帝，而展開了漢化。慕容氏族的建立，跟西晉司馬炎的篡魏，可說是密不可分。基本上就跟匈奴人一樣，為了真正成為晉朝的一份子，而開始改姓慕容。

氏族的第一個首領，名叫慕容廆，當年借助西晉的力量，上演了一齣王子復仇記。而後史書記載，慕容廆打算再跟西晉借兵討伐鮮卑宇文氏，遭到司馬炎無情的拒絕後，就決定翻臉攻打西晉，完全就是一件沒有邏輯的事。

借不到錢，殺人劫財這很常見，跟銀行借不到錢然後要收購銀行，這一定本來就別有陰謀。基於新聞稿是銀行所發，我們幾乎可以肯定：其實是一統天下的司馬炎，想要逐步消滅境內胡虜。畢竟在滅吳之前，西鮮卑跟匈奴都對西晉造成了極大傷害。雖說本是一家，但「非我族類其心必異」的呼聲，在西晉朝廷裡也是越來越大。

這個隱而不顯的種族歧視，或許才是接下來造成五胡叛亂的最重要原因。

那你說氣候變遷胡人必須南下是不是？當然也是了。西鮮卑一開始就是因為沒飯吃才叛亂。但叛亂終究不是入侵。邊疆政策與儒家真天子思想，才是導致西晉崩盤的最主要禍根。

那西晉伐遼東成功嗎？很可惜司馬懿已經不在了。出關遠征，就算有漢武帝那等財大氣粗，也得上天賞臉才行。西晉的新聞稿再次表示，我們擊退了來犯的蠻族，從此雙方就在渤海灣的北口連年征戰不休。而同時，慕容鮮卑也對遼東地區親晉的國家「扶於」展開攻擊。

當時負責東夷地區的晉將收到消息，大喜啊。立刻以幫助扶於復國之名，徵收流民，與鮮卑再一次展開大戰。此戰過後，慕容廆派出了使者訪晉。

吾先公以來世奉中國，且華裔理殊，強弱固別，豈能與晉競乎？何為不和以害吾百姓邪。

我們家世代都侍奉你們，並沒有要跟晉爭奪的意思啊，為什麼要來打我呢？

哼，無恥蠻夷愛作戲，對吧？不過你看我們上面的推測：一開始就是西晉有意滅慕容，新聞稿都是西晉發的。而慕容唯一留下的文書卻是：為什麼要來打我的老百姓？所以說那個事情是很明白的，慕容廆被打得一頭霧水，一開始挑起戰火的就不是他。

從司馬炎的本紀中也可以發現，所謂的「鮮卑慕容廆寇昌黎」，就發生在滅吳的隔年，太康二年10月。而這一次慕容廆請降，發生在太康十年。經過8年的不上不下，最後「以夷制夷」才勉強達到一個平衡，司馬炎也是趕快下台階了。

Photo Credit: 閻立本 @ public domain 司馬炎

沒多久他就死了，不過也不重要。「以夷制夷」本是司馬懿跟鄧艾所提倡的方針，「非我族類其心必異」派是相當反對的。既然已經決定重拾國策，西晉也開始加強扶植其他的鮮卑部族。這時候被選中的，就是後來的「段部鮮卑」。

怎麼扶植？奉旨搶劫啊。

在西晉邊將的默許下，段部打得慕容部不堪其擾，只能裝孫子納貢給段部。段部越來越強大，更與接下來鎮守遼西的王浚結親，先一步進入了西晉爭霸史。

慕容部的苦難，則還沒有結束。隨著晉惠帝的皇位被篡，大鮮卑宇文部也打算從晉土撈點好處。宇文部不受西晉管轄。如果說段氏跟慕容部是類似南匈奴的「南鮮卑」，那麼宇文部、拓拔部這些以大草原為主體的部族，就是「北鮮卑」了。

北鮮卑入侵，所選的對象，自然不是正強盛的段部。草原法則，慕容部又被當成肥羊了。但慕容廆怕的，向來是司馬懿再世，中土晉軍以迅雷不及掩耳之勢而來，所以才對晉朝一再忍讓。

他既然之前敢滅扶於，哪有不敢抗擊宇文鮮卑的道理。慕容廆鼓舞了部族，勇敢迎戰宇文部10萬大軍，大獲全勝。這場勝仗，也讓遼東地區產生了改變。

由於段部逐漸深入中土，跑到幽州去，能夠保衛遼東親晉小族不受大鮮卑侵擾的，誰都知道是這個慕容部。待到匈奴建漢，起兵亂晉，晉朝所署的遼東官員，也加入了群雄割據，開始互相殘殺，慕容廆遂自號鮮卑大單于，跳出來「主持公道」。

這邊得聲明一下，慕容廆本人是沒這個魄力的，主意出自他的兒子慕容翰。慕容翰認為，現在中國就像春秋時代，最好就是出來當公道伯勤王。名聲加分，地區討伐戰的私利也可以盡吞。

要注意的是，慕容部很顯然還沒有足夠的認識，知道西晉的統治力已經喪失殆盡。

所以只採取春秋之略，不行戰國之策。為什麼？因為遼西王浚仍在。王浚不但是遼東地的嘆息之壁，更是當時西晉名下最強大的軍閥。眼裡看著王浚跟段部鮮卑，誰也不會相信，西晉早已山窮水盡，但等到洛陽被破，晉懷帝為匈奴所俘，紙就包不住火了。

王浚自立，時為三分朝廷之一，但手中並無天子。這時王老闆突然決定大封慕容廆，慕容部自是一致反對。撐了一陣子，晉愍帝繼位，長安朝廷的封賞來到遼東，慕容廆才領受鎮軍將軍、並昌黎、遼東二國公。

Photo Credit: Jason22 @ public domain

局勢丕變下，支持晉愍帝，就是支持段部鮮卑，支持段部鮮卑，就是支持東晉。慕容廆的名字，就這麼出現在晉室北部聯軍共同上表中，請司馬睿稱帝。更派兵渡海往山東，與徐州祖逖部隊連繫。是的，北部聯軍南下的道路，為匈奴漢國的石勒所阻。唯有慕容廆成功以過去孫權與遼東公孫聯合的路線，正式的成為東晉一員。