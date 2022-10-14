魏晉風雲之十六國混戰前篇（五）：西涼張家三代軍閥建立「前涼」，定義十六國時代格局
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張駿再次宣布「涼國」歸晉，被認為是十六國之中「前涼」的建立。是的，十六國的定義上，比較接近「戰國七雄」。天子尚在，群雄稱王建國。西漢初年的格局也類似於此。而這套定義，就不得不歸功於這個「西涼王國」。
文：阿前
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西涼，是對隴山以西地區的一個統稱。上一次在晉朝被提及的西涼，是鮮卑禿髮樹機能之亂。此亂與司馬炎一統天下息息相關，最終由武侯傳人馬隆平定之。馬隆鎮守西涼十數年，大略在八王之亂開展後過世。
時局日漸混亂，就有一個姓張的朋友，對西涼產生了興趣。
看《三國演義》，西涼人最服姓馬的，看《三國志》，西涼人最服姓張的。
不過，馬隆跟馬超沒有親戚關係。看準西涼的張軌，也跟過去的涼州刺史張既沒有親戚關係。
張軌，是西漢常山王的子孫。西漢的王？不是姓劉嗎？剛開始不是。剛開始的常山王，是楚漢相爭時期遺留下來的。曾經是劉邦的老闆，後來成為劉邦下屬的張耳，才是張軌的祖先。隨著晉的翻船，漢（匈奴）的翻車，楚漢之勢會在北方慢慢的成為新流行，暫且放在心上吧。
回說這個張軌，在晉武帝司馬炎末年，搭上了外戚楊家的特快車。精明如他，可不會全押外戚。藉著楊家信任，張軌去到太子東宮，成為當時仍為太子的晉惠帝下屬，更在晉惠帝接班之後，晉升為皇帝特助。
可不久楊家就給掀翻啦，張軌遂展開了繞跑大計。不只是他，當時有不少權貴都有這念頭，也算是一種流行吧。
東邊成就了王浚。西邊成就了張軌。
馬隆差不多就在這時候死亡，而西涼是一個沒有司馬親王進駐的地方。但張軌一直到趙王司馬倫被討伐後，才贏得前往西涼的職位。因為是帶兵去討賊的，所以不可能是趙王司馬倫時期……當時阿倫可是被大家圍剿呢。
到達寶地，派兵鎮壓，推行中式德政，這種中國式SOP，你我都是略懂略懂。張軌名為涼州刺史，實為西涼土皇帝。東軍閥王浚還很激烈的參與八王之亂，西軍閥張軌就派了3000人去敲邊鼓。小小投資，大大有效。
張軌不像東部軍閥們那樣張牙舞爪，很好的刷了一波存在感。再順便報一下：「我在涼州努力打鮮卑喔。」朝廷除了承認他的合法擁兵自重，哪還有什麼皮條？可西晉到了這時候，也沒什麼朝廷可言了。朝廷沒你辦法，第七王關中老大司馬顒，就送了一個秦州刺史過去。
秦州大致就是三國時的雍州，也就是西涼與關中之間的區域。
耶？西涼說馬論張，是不是忘了還有一個姓韓的很兇啊？還真的有一個韓姓太守，就跳出來把秦州刺史給幹掉了。登登，張軌眼睛一亮。「太可惡了，太放肆了，本將軍刺史這就來替天行道。」涼州大軍出動，更發出義正嚴詞的勸降書，兵臨城下之際，咱們韓太守就感動得投降了。
一口氣把地盤推進到隴山的張軌，已經正式踏進西晉的眼皮底下了。把握朝政的東海王司馬越兄弟，一邊跟張軌「和談」，一邊派出世子司馬保前進秦州鎮守。阿保是東海的姪兒，他的父親南陽王司馬模當時就是朝廷的主政者（東海主軍），也是張軌的連絡對象。但局勢沒有維持多久，匈奴漢軍就攻向洛陽了。
張軌又一次當仁不讓，直接派軍從秦州進發河東，大敗漢軍。這當然不是之前那種3000兵的程度啦。司馬模十分感動，並封張軌為郡公。
溫馨提示，西晉採五等爵制。郡公就是開國九公，封地僅次宗室親王，實權有過之而無不及。但張軌不接受。
一路走來，軌哥有自己的想法，自己的目標。當皇帝，不是只有權臣篡位一條路。善圖讖的皇帝，也不是只有王莽，還有劉秀，還有孫權。很不幸的，軌哥走上了孫權的道路，一切順風順水時，中風了。
後方下屬太守大族，紛紛打算造反，一波未平一波又起，但甚得涼州人心的張軌，一次又一次的逢凶化吉。內亂方平，外患又起：匈奴漢軍再次進攻洛陽，張軌只得調動5000騎兵增援。大部分的士兵跟將領，都跟著洛陽一起失陷。只有兩次守衛洛陽的北宮純順利跟朝廷退往長安。接下來，張軌陸陸續續派了80000大軍前去護衛長安。
是的，張軌堅強的實力，絕對是西晉長安朝廷建立的要素之一。但大家也是有所畏懼，遙奉江東司馬睿為盟主。所以前面提劉秀，劉秀也是在一個身為臣子的情況下反叛，更在更始帝被賊軍逼到盡頭時派人勸降。某方面說起來，西晉最後一帝的情況，可以看成是張軌故意塑造出來的。
不過這時候，還只是皇太子。三大朝廷並立，西晉地方單位展開激烈的自相殘殺。
稍微強調一下，持續在埋張軌有志稱帝伏筆的，是《晉書》不是我喔。事實上張軌一直到死，都沒有對西晉的皇帝做什麼。所有的封賞，他也一概推辭。跟司馬昭一樣，不過司馬昭滅蜀成功後，就都接受了，也或許是因為張軌還在等什麼功績吧。
張軌的繼承人，是兒子張寔（讀作實，可通）。
關於西晉的封賞，張寔就不拒絕了。雖然他沒有中風，但也同樣只是待在後方，派兵馬前去支援長安而已。據說晉愍帝被捕之前，還發出詔命給張寔，要他成為異姓攝政王，為王朝續命。張寔覺得不可信，未受，派出了萬兵共赴國難，並要求南陽王繼承者司馬保一同舉兵。晉朝西分部與漢國西分部的激戰，就此展開。
張寔派出的部隊中，特別要說的是有一個司馬模的手下：討虜將軍陳安。陳安在司馬模戰死後撤退，原本先投靠司馬保，頗得重用。但司馬保的其他部將就排擠他，刺殺他，導致他只能脫離自立。
在匈奴、西涼，跟司馬保三大勢力中，陳安決定投靠匈奴，回過頭來攻打司馬保。司馬保連忙向西涼求援，張寔也派人來救。退敵成功後，司馬保這邊就跟張寔說，要來正名晉王。
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