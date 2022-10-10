2022兩廳院「秋天藝術節」：以「盲鳥票」勾起你的公民精神，勇敢面對衝突與對話的可能性

文：陳怡慈

猶記得2022秋天藝術節「接關」主視覺剛公布時，網路上有過很強烈的討論：一方認為像是早期的科幻小說，另一方則認為過於老氣。然而無論大家對於視覺的討論如何，這張海報背後都隱藏一個未曾說出來的故事——主視覺公布前的最後一波修改，改得是人臉的輪廓。

「輪廓」可能是我們第一眼不會注意的地方，然而仔細觀看卻會發現，與我們熟悉的輪廓相比，「接關」主視覺上的兩張面孔顯得扁平了一些，其背後另有含義嗎？

兩廳院的公共溝通部經理王統生與我們聊到其中的故事，「設計提案後，同事提到目前兩張面孔都非常西方，這件事是我們要的嗎？」同事並沒有明確表達「好」或「不好」，但這個命題讓王統生思索良久。

的確，以議題先行為號召的秋天藝術節，若對於自身的美學脈絡沒有思考，那便太可惜了。我們多數人曾受的美學訓練、或者網路上能接收到的美學標準，往往是建立在西方的審美價值之下；倘若沒有人提醒，不會特別意識到在台灣策畫的藝術節，應該以什麼樣的面孔輪廓為主？

或許這只是個小故事，但讓人感受秋天藝術節團隊的問題意識是敏感的，其中也不乏一種互相期許的心態：兩廳院期待為觀眾帶來更多更廣泛的觀點，你也期待有人能不停刺激你思考。

這不正是藝術原本的作用嗎？

Photo Credit: © 兩廳院提供

改變你體驗藝術的方式，也改變你的視野

從2019年開始策畫，到2021年正式推出第一屆秋天藝術節，背後的推手、也是節目企畫部經理林亭均不諱言道，「當代藝術本來就是要反映這個時代、以及這是個什麼樣的社會。」她的意思並非指涉當代演出節目沒有與社會連結，而是「觀看方式」需要新的刺激。

傳統上觀看表演，觀眾都是坐著欣賞作品，即便內心波濤洶湧，但現場的氛圍缺乏激盪，大家往往在回家後才從網路上激發出討論，她認為這樣對於劇場來說太過可惜，好像演出就結束在當下了。

林亭均的自我期許很高，她認為劇場不只是場館、也不只是節目的演出而已，而是要產生對話的地方，進一步來說，是要透過藝術節來產生思辯，進而討論。

「如果我們認為（一個題目）對社會很重要，是否能有不同的方式來跟社會互動？不僅僅發生在觀眾席跟舞台之間，而是在劇場這個凝結環境的之前與之後，都有更多的討論與理解，讓人有更多元的想法。」

於是你會看到秋天藝術節不一樣的地方，在演前，兩廳院找來許多獨立書店針對議題詳列推薦書單、也找來不同領域的倡議者一同對談，並將文字紀錄公布在網站上；演後也不只是座談而已，每個觀眾都能拿到一份專題報導。團隊期望用更直接也更為包覆的方式，與你一起在社會參與上走得更遠。

Photo Credit: © 攝影／趙珮榕 王統生（左）與林亭均（右）聊秋天藝術節背後的策畫理念以及行銷挑戰

Photo Credit: © 攝影／YJ，兩廳院提供 為了讓議題討論面向更廣泛，秋天藝術節會找來跨領域者談論議題，以激盪更多火花。圖為音樂家林煒傑與歷史學者神奇海獅對談音樂史及創作自由

勇敢面對衝突，以及對話的可能性

這樣的作法很突破當代人的想像。現代的我們往往認為談論議題像是在走鋼索，尤其演算法的發展讓人越來越同溫，也就越來越在乎自己認為的是非對錯，這讓「討論」這件事變得容易受限或引發爭執，也是這幾年社會對立的因素之一。在這種背景氛圍之下，站在什麼樣的立場、又或者說「站對」立場，好似顯得很重要（至少對於品牌行銷或社群小編來說很重要）。

但林亭均對此有不同看法，她認為秋天藝術節本來就是要創造對話，也就是說，她更在乎策展人及演出節目表達的觀點夠不夠海納百川，「我覺得做這個藝術節真正困難的是，我們的討論是否太單一、我有沒有足夠的深度、廣度是否有被表達？因為這些議題都是沒有答案的，討論難度高、聲音眾多、看法不一致，身為策展者，你有沒有讓聲音都被聽見？當我們在提『思辯』，我們有沒有真正展現思辯？」

這點也展現在他們面對爭議的態度。秋天藝術節最受人矚目的貼文，應該是在行銷《先行：無框的靈魂》時，臉書懶人包擦邊球了當時最熱門的「數位中介法」背後的言論自由議題。

因為被政治人物引用的緣故，不僅貼文解讀變得刻意，這則貼文的觸及與分享數，甚至遠超越松隆子要來台演出的《Q：歌舞伎之夜》。閱讀的當下，會不知道這對節目是好或是壞？

林亭均笑著對當時處理公關危機的王統生說：「雖然很慘，但回歸事情的本質，我認為這則推文有與大眾對話到。」王統生自己也提到，「此時此刻，我認為這個結果還是我要的。如果我們要溝通，就不能期待全世界都理性地與我們對話。當然以行銷的想法而言，這並非我要走的方向，但都遠比『我不再溝通』、『我不再嘗試』來得好。」

兩人堅信議題的談論並沒有不對，與之相較，淡漠的社會與放棄溝通可能還更讓人沮喪。

Photo Credit: © 兩廳院提供 與當時最具爭議的「言論自由」議題牽連，讓《先行：無框的靈魂》一度被炎上。但林亭均與王統生坦然以對，對於他們來說，不對話的社會反而令人更悲觀。

以盲鳥票勾起你的公民精神

秋天藝術節帶來的突破不僅於此，正因為議題先行，因此王統生設定秋天藝術節的主要行銷，是將心力放在定位這個目前才第二年的新生藝術節。

行銷策略刻意先不公布節目，而是推出「盲鳥票」，告訴觀眾我們要討論身心、環境、女性、轉型正義、公眾參與、思想解放、認同等七項議題，並扣問觀眾買單嗎？

回顧第一屆的秋天藝術節的票房並不差，公共溝通部的夥伴現場調出了銷售數據，購票以18–24歲的觀眾居多。「你會覺得台灣的未來還是很有希望，」王統生說。

YouTuber taylortinger有個影片系列是「TAYLOR’s MAP」，在今年八月上傳了一支熱門影片〈台灣近代選舉政治版圖每日變化〉，詳述從1992年到2020年的選舉結果，單用藍、綠、白（代表無黨籍與其他政黨）三色來顯示30年來台灣的政治版圖變遷。