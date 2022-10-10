2022兩廳院「秋天藝術節」：以「盲鳥票」勾起你的公民精神，勇敢面對衝突與對話的可能性
我們想讓你知道的是
秋天藝術節正因為議題先行，因此秋天藝術節的主要行銷，是將心力放在定位這個目前才第二年的新生藝術節。行銷策略刻意先不公布節目，而是推出「盲鳥票」，告訴觀眾我們要討論身心、環境、女性、轉型正義、公眾參與、思想解放、認同等七項議題，並扣問觀眾買單嗎？
文：陳怡慈
猶記得2022秋天藝術節「接關」主視覺剛公布時，網路上有過很強烈的討論：一方認為像是早期的科幻小說，另一方則認為過於老氣。然而無論大家對於視覺的討論如何，這張海報背後都隱藏一個未曾說出來的故事——主視覺公布前的最後一波修改，改得是人臉的輪廓。
「輪廓」可能是我們第一眼不會注意的地方，然而仔細觀看卻會發現，與我們熟悉的輪廓相比，「接關」主視覺上的兩張面孔顯得扁平了一些，其背後另有含義嗎？
兩廳院的公共溝通部經理王統生與我們聊到其中的故事，「設計提案後，同事提到目前兩張面孔都非常西方，這件事是我們要的嗎？」同事並沒有明確表達「好」或「不好」，但這個命題讓王統生思索良久。
的確，以議題先行為號召的秋天藝術節，若對於自身的美學脈絡沒有思考，那便太可惜了。我們多數人曾受的美學訓練、或者網路上能接收到的美學標準，往往是建立在西方的審美價值之下；倘若沒有人提醒，不會特別意識到在台灣策畫的藝術節，應該以什麼樣的面孔輪廓為主？
或許這只是個小故事，但讓人感受秋天藝術節團隊的問題意識是敏感的，其中也不乏一種互相期許的心態：兩廳院期待為觀眾帶來更多更廣泛的觀點，你也期待有人能不停刺激你思考。
這不正是藝術原本的作用嗎？
改變你體驗藝術的方式，也改變你的視野
從2019年開始策畫，到2021年正式推出第一屆秋天藝術節，背後的推手、也是節目企畫部經理林亭均不諱言道，「當代藝術本來就是要反映這個時代、以及這是個什麼樣的社會。」她的意思並非指涉當代演出節目沒有與社會連結，而是「觀看方式」需要新的刺激。
傳統上觀看表演，觀眾都是坐著欣賞作品，即便內心波濤洶湧，但現場的氛圍缺乏激盪，大家往往在回家後才從網路上激發出討論，她認為這樣對於劇場來說太過可惜，好像演出就結束在當下了。
林亭均的自我期許很高，她認為劇場不只是場館、也不只是節目的演出而已，而是要產生對話的地方，進一步來說，是要透過藝術節來產生思辯，進而討論。
「如果我們認為（一個題目）對社會很重要，是否能有不同的方式來跟社會互動？不僅僅發生在觀眾席跟舞台之間，而是在劇場這個凝結環境的之前與之後，都有更多的討論與理解，讓人有更多元的想法。」
於是你會看到秋天藝術節不一樣的地方，在演前，兩廳院找來許多獨立書店針對議題詳列推薦書單、也找來不同領域的倡議者一同對談，並將文字紀錄公布在網站上；演後也不只是座談而已，每個觀眾都能拿到一份專題報導。團隊期望用更直接也更為包覆的方式，與你一起在社會參與上走得更遠。
勇敢面對衝突，以及對話的可能性
這樣的作法很突破當代人的想像。現代的我們往往認為談論議題像是在走鋼索，尤其演算法的發展讓人越來越同溫，也就越來越在乎自己認為的是非對錯，這讓「討論」這件事變得容易受限或引發爭執，也是這幾年社會對立的因素之一。在這種背景氛圍之下，站在什麼樣的立場、又或者說「站對」立場，好似顯得很重要（至少對於品牌行銷或社群小編來說很重要）。
但林亭均對此有不同看法，她認為秋天藝術節本來就是要創造對話，也就是說，她更在乎策展人及演出節目表達的觀點夠不夠海納百川，「我覺得做這個藝術節真正困難的是，我們的討論是否太單一、我有沒有足夠的深度、廣度是否有被表達？因為這些議題都是沒有答案的，討論難度高、聲音眾多、看法不一致，身為策展者，你有沒有讓聲音都被聽見？當我們在提『思辯』，我們有沒有真正展現思辯？」
這點也展現在他們面對爭議的態度。秋天藝術節最受人矚目的貼文，應該是在行銷《先行：無框的靈魂》時，臉書懶人包擦邊球了當時最熱門的「數位中介法」背後的言論自由議題。
因為被政治人物引用的緣故，不僅貼文解讀變得刻意，這則貼文的觸及與分享數，甚至遠超越松隆子要來台演出的《Q：歌舞伎之夜》。閱讀的當下，會不知道這對節目是好或是壞？
林亭均笑著對當時處理公關危機的王統生說：「雖然很慘，但回歸事情的本質，我認為這則推文有與大眾對話到。」王統生自己也提到，「此時此刻，我認為這個結果還是我要的。如果我們要溝通，就不能期待全世界都理性地與我們對話。當然以行銷的想法而言，這並非我要走的方向，但都遠比『我不再溝通』、『我不再嘗試』來得好。」
兩人堅信議題的談論並沒有不對，與之相較，淡漠的社會與放棄溝通可能還更讓人沮喪。
以盲鳥票勾起你的公民精神
秋天藝術節帶來的突破不僅於此，正因為議題先行，因此王統生設定秋天藝術節的主要行銷，是將心力放在定位這個目前才第二年的新生藝術節。
行銷策略刻意先不公布節目，而是推出「盲鳥票」，告訴觀眾我們要討論身心、環境、女性、轉型正義、公眾參與、思想解放、認同等七項議題，並扣問觀眾買單嗎？
回顧第一屆的秋天藝術節的票房並不差，公共溝通部的夥伴現場調出了銷售數據，購票以18–24歲的觀眾居多。「你會覺得台灣的未來還是很有希望，」王統生說。
YouTuber taylortinger有個影片系列是「TAYLOR’s MAP」，在今年八月上傳了一支熱門影片〈台灣近代選舉政治版圖每日變化〉，詳述從1992年到2020年的選舉結果，單用藍、綠、白（代表無黨籍與其他政黨）三色來顯示30年來台灣的政治版圖變遷。
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誰說永續距離遠！掌握永續力三秘訣，人人都能成為永續生活家
我們想讓你知道的是
「永續」一詞可說是近來最夯的名詞，想要落實永續並非難事，只要把握永續力三秘訣：參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知做起，就能快速提升永續力！
一場突如其來的新冠疫情，讓充滿變動的大環境成為全人類的「新常態」，疫情讓世人看見，環境是人類最大的危機；隨著後疫時代來臨，站在關鍵重建點的我們，更要積極化危機為轉機，往前建設一個有韌性且永續的社會。因此當前除了要擴增永續的想像，不只是做環保，還要讓永續不該只是一種宣稱、一句口號，必須仰賴所有人在日常生活中的點滴實踐。
永續不是口號 涵養永續力三秘訣從生活領航
如今「永續」已成為全球企業顯學，然而真正的永續，卻不僅僅是政府、企業該付出努力，永續該被每個人落實在日常中，就像空氣、水一樣自然，就如同作家安娜．拉普(Anna Lappé)的名言：「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」
只要人人皆具備永續力，就能在日常生活中自然輕鬆地落實永續。
什麼是「永續力」呢？簡單來說，它是人類必備的關鍵素養，能引領大眾察覺問題、發展解方，以形塑更好的社會樣貌，是非常重要的關鍵能力。至於要如何涵養出如此重要的永續力，其實並不難，從參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知這些秘訣做起，就能快速建立起永續力！
培養永續力的第一步 從填寫「永續素養大調查」做起
有道是，「知己知彼，百戰百勝」，要涵養永續力，首先得從自己的永續力檢視起，花個十分鐘，參與「永續素養大調查」，了解自身對於永續議題的掌握度，就是重要的開始。
長期關注永續發展的星展銀行，攜手社企流及願景工程基金會，繼2021年發起全台第一個「永續素養大調查」，吸引萬人參與填答後，今年更加聚焦，以「永續力是你的超能力」為主軸，再度發起「永續素養大調查」，並結合專書、嘉年華等活動，以多元精彩內容邀請大眾一起涵養永續力。
有鑑於去年的調查結果，不少人將永續與環保劃上等號，為了擴大大眾對於永續的想像，並促進更多永續行動，這次的「永續素養大調查」，不僅聚焦包含ESG、淨零等關鍵名詞內涵，還包含像是全球 SDGs 指標完成概況、台灣國民法官上路、淨零轉型策略等國內外重要的永續發展政策及現況，填答也涵蓋教育、食農、氣候變遷、社會兼容等廣泛的永續議題，聚焦成為50 道題目，只要用喝一杯咖啡的時間，即可輕鬆完成填答，而填答完成後，還能免費兌換與抽獎獲得總價值超過 50 萬元的永續好禮！
向經典案例學習 展現為永續奮戰鬥士的星展隨行精神
再來，向經典的永續案例取經，是厚植實力的重要的作法。有鑑於此，星展銀行去年與社企流、願景工程基金會攜手推出永續生活家系列專訪，今年亦發起「風格生活，星展隨行」的品牌活動，邀請具社會影響力的風格生活家，與大家分享永續生活的實踐心法。
像是台灣與烏拉圭混血的知名Youtuber金魚腦，便以推廣「無塑」、「環保」議題大受矚目，平時也熱愛分享旅遊生活與跨國文化，今年更從環保的支持者，躍升為經營者，在台北開了一間「無包裝商店」實體店，店內選品也持續推廣永續理念。而零廢棄夫妻則是在面對身邊的舊物時，比起直接丟進垃圾桶，反而思考如何為它們創造新價值；萬秀洗衣店主理人張瑞夫，則是打造一個循環平台，幫助洗衣店業者可自主上架那些被遺忘、卻仍完好無缺、具清潔保障的衣物找到新歸屬，盼能開啟大眾對於舊衣的新想像。
這些案例，皆打破框架，擴大永續能在生活中實現的樣貌，而同為實踐永續的夥伴，星展銀行更以『與眾不同的銀行 (different kind of bank)』自我期許，要『更像為永續奮戰的鬥士( Eco-warrior )（為永續奮戰的鬥士）』，號召大眾一同響應，實踐永續！
不斷掌握新知 涵養充實永續力
至於最後的秘訣在於不斷掌握永續新知，為了讓資訊更加普及，也更能被大眾接受，星展銀行同樣展現創意，與社企流、願景工程基金會舉辦「永續力是你的超能力」策展，除了專題內容將聚焦台灣現況，精選「教育、食農、環境、社會兼容、城鄉發展」五大議題，推出議題指南與人物對談，為大家錨定議題、掌握永續新知外，也透過永續行動嘉年華的舉辦，邀請於長期於永續領域耕耘者，透過創新展覽、選物市集、未來論壇等多元方式，開啟對話交流及互動的大門，還有藉由專書收錄國際與台灣趨勢，並集結國內外、各類型單位的永續案例，作為公民或組織於生活和工作層面實踐的指南，帶大家輕鬆掌握永續新知。時代變動迅速下，擁有永續力，就是驅動社會變得更好的超能力！永續行動嘉年華將於 10 月 15 、16 日在華山文創園區舉辦，以輕鬆、有趣方式，為公民打造全方位的永續力。活動免費參與、即日起開放報名：https://bit.ly/3DDivEM