【專訪】許乃懿醫師：在衛生所與鐵道之間，守護偏鄉兩條生命線

文：高永謀

超過100歲的虎尾糖廠，現仍保有台灣唯一「服役」的五分車與糖業鐵路，向來是國內外鐵道迷的朝聖勝地。近年來，由家醫科醫師暨鐵道文化研究專家許乃懿帶領的「騎單車追火車」，更是虎尾糖廠最受歡迎的活動之一；眾多鐵道迷騎上單車，在金黃色的陽光照映下，隨著許乃懿向前奔馳，追趕載運甘蔗的台糖火車。

活動不僅復刻了數十年前嘉南平原的庶民生活，也讓鐵道迷見證甘蔗採收的盛況，品嘗初出爐砂糖的滋味；而時速16公里的五分車與300公里的高鐵「跨世紀新舊鐵道列車」交會的一刻，更是整個活動的最高潮。

曾在雲林縣土庫鎮衛生所服務20多年的許乃懿，最廣為人知的是他深化、廣化了台灣鐵道文化的研究面向，並致力推動鐵道文物、古蹟保存，被鐵道迷們敬為鐵道文化研究大家。不僅在虎尾糖廠的活動，中南部縣市的獨立書店、社區大學，只要是由許乃懿主講的鐵道課程與講座，幾乎場場客滿，足見他在鐵道文化領域的號召力。

上班時，許乃懿照顧居民的健康；下班後，他研究、書寫、演講，投身台灣鐵道保存與活化運動；滿頭華髮、身材清瘦，到哪都揹著一台相機的他，在遠離都會的衛生所一面守護民眾健康，一面守護有「經濟交通血管」之稱的鐵道兩條生命線。

圖片來源：高永謀攝 許乃懿不只是土庫衛生所前主任，他也長期投入鐵道古蹟、文物保存、活化等運動，守護偏鄉「健康」與「經濟交通」兩條生命線。

鐵道，串起對外婆的思念

1960年許乃懿出生於雲林縣北港鎮。父親原本是北港高中老師，在他2歲時考入行政院美援運用委員會（國家發展委員會前身），從教職轉為公職，全家也跟著搬到台北，在離台北火車後站不遠的長安西路租屋，這也是他投身鐵道世界的起點。

「小時候我被爸媽託給外婆照顧，所以跟外婆感情相當好，總是黏著她不放。跟著爸媽搬到台北時我年紀還小，常會因為想外婆而哭鬧。媽媽只好帶著我看火車，讓我安靜下來。」他笑著回憶。

1970年代，台北市鐵道尚未地下化，許乃懿只要從家裡後門就能望見南來北往的各式火車。「我知道，從台北車站搭上火車，南下到嘉義市，再轉公車到北港鎮，就可看到外婆。」

小學時，父親先後轉任行政院外匯貿易審議委員會（經濟部國貿局前身）、中央銀行等政府機構。每逢寒暑假，他都會被爸媽送回北港鎮暫居，主要交通工具自是火車，「那時沒有自強號，速度最快的列車是光華號，到我小學四年級時台鐵才推出莒光號。我通常都搭平快車，要搭5個多小時才能抵達嘉義，但那個時公路運輸還不發達，火車通常一票難求。」他如數家珍地道。

西部縱貫鐵路就像一條長長的臍帶，串聯了許乃懿對外婆的思念，亦是他安全感之所繫。當時，台北市鐵道周遭多為菜園，當家裡蔬菜告罄時，媽媽只要扯開嗓門，就可向鄰近的農家訂菜。這也是後來許乃懿從事鐵道研究時，特別聚焦在鐵道與鄰近經濟產業，如糖業、礦業、林業連結的原因。

僑居日本，視野大開

小學畢業後，父親奉命外派日本，全家也從台北遷往日本東京。雖然他就讀的是華僑中學，但每天靠著看電視、與鄰居交談，聰慧的他很快就學會了日文，順利地幫他融入了日本社會。

在一位鄰居大哥引導下，許乃懿開始對東京的鐵道產生興趣。他搭乘了所有行經東京的火車與地鐵，閱讀鐵道研究的相關書籍，開始鑽研拍攝列車的技巧，並樂此不疲。

「日本鐵道的研究很早就起步了，從專家級的研究專著，到給入門者的科普書籍，琳瑯滿目、一應俱全，即使是中學生，也可領略鐵道研究的奧秘與樂趣。」他回憶。

然而，在許乃懿就讀高一時，父親遭人密告曾與旅日的台獨人士聚會，差點身陷囹圄，幸獲後來擔任行政院長的孫運璿力保，才得以全身而退，但駐外職涯也就此中斷，許家被迫返回台灣。但僑居東京的4年讓許乃懿視野大開，更學習到日本人嚴謹的治學、工作態度，成為他人生中非常重要的一段經歷。

回台後，許乃懿考進師大附中夜間部接續高中課業，之後考上陽明醫學院。原本想選讀理工科系並投身與鐵道相關的工作，但因為家人的期待最後選擇從醫。醫學系的課業繁重，學校裡也沒有同好，許乃懿只能將最愛的鐵道研究暫時放下。課餘時間，他會參加學校的勵青社，跟著教授、學長姐一起到偏鄉服務，這也埋下他日後回歸故鄉行醫的種子。

回鄉行醫，重燃志趣

畢業後，許乃懿被分發至省立桃園醫院（現更名為衛生福利部桃園醫院）家醫科，在主任傅振宗的影響下，選擇專攻糖尿病治療。「與單一器官的疾病不同，糖尿病是全身性的疾病，而且容易跟高血壓、高血脂併發，照護、保養都得相當費心，否則也可能致命。」他強調。

兩年後，衛生署四處探詢願意到雲林縣土庫鎮衛生所任職的醫師，出身雲林的他遂答應赴任。土庫鎮鄰近虎尾鎮，許乃懿到衛生所報到後，對鐵道研究壓抑多年的熱情再度被熊熊點燃，從此一頭栽進糖業火車研究的世界。

「你知道嗎？台灣糖業鐵道的發展史，跟民眾罹患糖尿病的比例消長息息相關。」許乃懿就像鐵道研究的傳教士般，語氣興奮又熱情，「以前糖的出口佔了台灣外匯高達七成，你能想像嗎？」

自己的醫療專長是糖尿病，許乃懿又早想深入研究台灣糖業的發展史，糖業火車正是他研究最好的突破口。「能將自己的專業與興趣結合，沒什麼比這更好的事了。」

但當他開始投入台灣糖業的鐵道研究後，卻馬上遇見第一個瓶頸——許多文物、資料早已散逸消失；台糖、台鐵也將這些資料視為不可公開的機密，歷史文獻取得困難。幸好天助自助者，他在拍火車、參訪的過程中遇到許多資深的老員工，許乃懿一一向他們探詢當時的風光，累積不同的記憶碎片，這才一點一滴地拼湊出全貌。「他們都是糖業火車歷史的見證人，透過他們的描述，可以了解台灣糖業是如何從興盛走入平凡。」許乃懿說。

圖片來源：許乃懿提供 熱愛鐵道、精通日文，若沒有許乃懿起頭梳理糖業鐵路的歷史，讓台糖開始重視糖鐵的文物保存，現在台灣的鐵道研究與再生可能就不會有現在這番榮景。

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