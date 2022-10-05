【2022諾貝爾化學獎】美國、丹麥學者以「點擊化學」研究共享殊榮，夏普勒斯成第5位二度獲獎科學家

2022年諾貝爾化學獎，由美國化學家貝爾托西（Carolyn R. Bertozzi）與夏普勒斯（Barry Sharpless），以及丹麥化學家梅爾達爾（Morten Meldal）拿下。3人對點擊化學（Click Chemistry）和生物正交化學反應（Bioorthogonal Chemistry）的研究，為未來癌症藥物研發開啟新的大門。

貝爾托西是第8位獲得該獎項的女性，夏普勒斯則是第5位2度獲得諾貝爾獎的科學家。諾貝爾委員會表示，這3位化學家自2000年來一直致力於創造功能分子（ functional molecules），進而開創一場化學家們思考分子連結方式的革命。

化學委員會主席阿奎斯特（Johan Aqvist）表示，今（2022）年諾貝爾獎得主的研究，處理的不是過於複雜的問題，而是聚焦於單純且簡單的化學。

「點擊化學幾乎就像它的發音（Click）一樣。」阿奎斯特說道。「這一切都是關於如何把分子聚合在一起。想像你可以把這些小型的化學扣固定在不同類型的積木上。把這些扣環連結在一起後，就能產生更大的分子。」

「當這樣的反應被發現時，就像打開新世界的大門。」諾貝爾化學委員會委員蘭姆斯托姆（Olof Ramström）說道。「它被用在任何地方，建造一切事物。」

諾貝爾官方表示，夏普萊斯和梅爾達爾帶領化學進入「功能主義」（Functionalism）時代，並為點擊化學的研究奠定基礎；貝爾托西則將點擊化學昇華至新的高度，她開發了一種能在生物活體內起作用的點擊化學反應，除了能被用於細胞繪製，其產生的生物正交反應也不會破壞細胞的正常化學反應。3位的研究對癌症標靶治療、探索細胞、追蹤生物過程（biological processes）有重大貢獻。

貝爾托西強調，點擊化學在藥學領域中對藥物輸送的重要性，因為這涉及藥物能否被送往體內正確的位置，並持續滯留於該區域產生化學反應。不過她也提到，點擊化學的研究仍處於早期階段，未來仍有很多新的化學反應有待科學家發現，另外在生物技術、治療、診斷等方面的新應用也有許多可能。

「我感到非常的驚訝，我坐在這幾乎無法呼吸。」貝爾托西在頒獎典禮與委員連線時說道。「我仍無法確定這一切是否是真的，但現在越來越有真實感。」

雖然貝爾托西表示自己還沒有時間考慮如何使用獎金，但她表示這一獎項對化學生物學的影響而言，是一件了不起的事。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺