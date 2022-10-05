【2022諾貝爾化學獎】美國、丹麥學者以「點擊化學」研究共享殊榮，夏普勒斯成第5位二度獲獎科學家
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諾貝爾委員會表示，夏普萊斯和梅爾達爾帶領化學進入「功能主義」時代，並為點擊化學奠定基礎。貝爾托西則將點擊化學昇華至新的高度，可利用點擊化學以最低干擾方式繪製細胞，3人對癌症標靶治療、探索細胞、追蹤生物過程有重大貢獻。
2022年諾貝爾化學獎，由美國化學家貝爾托西（Carolyn R. Bertozzi）與夏普勒斯（Barry Sharpless），以及丹麥化學家梅爾達爾（Morten Meldal）拿下。3人對點擊化學（Click Chemistry）和生物正交化學反應（Bioorthogonal Chemistry）的研究，為未來癌症藥物研發開啟新的大門。
貝爾托西是第8位獲得該獎項的女性，夏普勒斯則是第5位2度獲得諾貝爾獎的科學家。諾貝爾委員會表示，這3位化學家自2000年來一直致力於創造功能分子（ functional molecules），進而開創一場化學家們思考分子連結方式的革命。
化學委員會主席阿奎斯特（Johan Aqvist）表示，今（2022）年諾貝爾獎得主的研究，處理的不是過於複雜的問題，而是聚焦於單純且簡單的化學。
「點擊化學幾乎就像它的發音（Click）一樣。」阿奎斯特說道。「這一切都是關於如何把分子聚合在一起。想像你可以把這些小型的化學扣固定在不同類型的積木上。把這些扣環連結在一起後，就能產生更大的分子。」
「當這樣的反應被發現時，就像打開新世界的大門。」諾貝爾化學委員會委員蘭姆斯托姆（Olof Ramström）說道。「它被用在任何地方，建造一切事物。」
諾貝爾官方表示，夏普萊斯和梅爾達爾帶領化學進入「功能主義」（Functionalism）時代，並為點擊化學的研究奠定基礎；貝爾托西則將點擊化學昇華至新的高度，她開發了一種能在生物活體內起作用的點擊化學反應，除了能被用於細胞繪製，其產生的生物正交反應也不會破壞細胞的正常化學反應。3位的研究對癌症標靶治療、探索細胞、追蹤生物過程（biological processes）有重大貢獻。
貝爾托西強調，點擊化學在藥學領域中對藥物輸送的重要性，因為這涉及藥物能否被送往體內正確的位置，並持續滯留於該區域產生化學反應。不過她也提到，點擊化學的研究仍處於早期階段，未來仍有很多新的化學反應有待科學家發現，另外在生物技術、治療、診斷等方面的新應用也有許多可能。
「我感到非常的驚訝，我坐在這幾乎無法呼吸。」貝爾托西在頒獎典禮與委員連線時說道。「我仍無法確定這一切是否是真的，但現在越來越有真實感。」
雖然貝爾托西表示自己還沒有時間考慮如何使用獎金，但她表示這一獎項對化學生物學的影響而言，是一件了不起的事。
新聞來源
- The Nobel Prize in Chemistry 2022（The Nobel Prize）
- Nobel Prize in Chemistry Is Awarded to 3 Scientists for Work ‘Snapping Molecules Together’（The New York Times）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
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日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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