不滿劇情涉扭曲越戰歷史，越南官方要求Netflix下架韓劇《小女子》

我們想讓你知道的是
取材自美國名著《小婦人》的Netflix韓劇《小女子》近期在多國熱播，卻在越南遭官方下令禁播。越南廣播與電子訊息管理局指稱，在《小女子》的劇情中有出現涉嫌扭曲越戰的內容，違反《媒體和電影法》。因此，越南官方要求Netflix自5日起停止在越南播放《小女子》。
Netflix韓劇《小女子》近期播出後，在網路上引發不少話題。近日，越南廣播與電子訊息管理局（Department of Radio, Television and Electronic Information）以該劇劇情涉嫌扭曲越戰、違反《媒體和電影法》為由，要求Netflix自5日起停止在越南播放《小女子》。
《彭博社》報導，越南《青年報》引述越南廣播與電子訊息管理局局長黎光自由（Le Quang Tu Do）的說法指出，在《小女子》第3集和第8集的劇情中，演員們談論到戰爭的內容扭曲了對越戰的描述。
《La Prensa Latina》進一步指出，越南官方表示，第3集的相關對話持續21秒，第8集的對話則持續約80秒。而這些內容違反了越南《媒體和電影法》中有關扭曲歷史和否認革命成功與成就的法令規定。
《彭博社》報導，黎光自由向《越南通訊》表示，Netflix正在請求延長影片下架的期限，並表示將在本週內完成。Netflix的越南媒體代表並未對此立即回應。
事實上，越南官方在今年3月即曾禁播好萊塢電影《秘境探險》（Uncharted），因為該部電影中出現一張中國主張擁有南海主權的「九段線」地圖。
另外，2019年時，一部由中美合拍的3D動畫片《壞壞萌雪怪》（Abominable）也因同樣理由遭到下架。根據《BBC》2019年10月報導，《壞壞萌雪怪》的劇情中出現一張「九段線」地圖。電影上映後，電影中出現該張地圖的畫面在社群網站上廣泛流傳，越南政府也迅速要求將這部電影撤下。
2022年9月開播的韓劇《小女子》由韓國演員金高銀以及南志鉉主演，取材自美國經典名著《小婦人》。劇情描述3個貧窮家庭的姐妹捲入一樁700億韓元（約新台幣15.6億元）失蹤案，以及她們如何面對韓國最富有的上流家庭的故事。
新聞來源：
- Vietnam Asks Netflix to Stop Showing ‘Little Women’: Tuoi Tre（彭博社）
- Yêu cầu Netflix gỡ Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam vì xuyên tạc lịch sử（青年報）
- Vietnam demands Netflix remove ‘Little Women’（La Prensa Latina）
- Phim 'Little Women' của Hàn bị yêu cầu gỡ vì xuyên tạc lịch sử Việt Nam（越南通訊）
- Vietnam pulls Abominable film over South China Sea map（BBC）
- 稱歪曲越戰 越南要求網飛即日停播韓劇《小婦人》（聯合早報）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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誰說永續距離遠！掌握永續力三秘訣，人人都能成為永續生活家
我們想讓你知道的是
「永續」一詞可說是近來最夯的名詞，想要落實永續並非難事，只要把握永續力三秘訣：參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知做起，就能快速提升永續力！
一場突如其來的新冠疫情，讓充滿變動的大環境成為全人類的「新常態」，疫情讓世人看見，環境是人類最大的危機；隨著後疫時代來臨，站在關鍵重建點的我們，更要積極化危機為轉機，往前建設一個有韌性且永續的社會。因此當前除了要擴增永續的想像，不只是做環保，還要讓永續不該只是一種宣稱、一句口號，必須仰賴所有人在日常生活中的點滴實踐。
永續不是口號 涵養永續力三秘訣從生活領航
如今「永續」已成為全球企業顯學，然而真正的永續，卻不僅僅是政府、企業該付出努力，永續該被每個人落實在日常中，就像空氣、水一樣自然，就如同作家安娜．拉普(Anna Lappé)的名言：「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」
只要人人皆具備永續力，就能在日常生活中自然輕鬆地落實永續。
什麼是「永續力」呢？簡單來說，它是人類必備的關鍵素養，能引領大眾察覺問題、發展解方，以形塑更好的社會樣貌，是非常重要的關鍵能力。至於要如何涵養出如此重要的永續力，其實並不難，從參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知這些秘訣做起，就能快速建立起永續力！
培養永續力的第一步 從填寫「永續素養大調查」做起
有道是，「知己知彼，百戰百勝」，要涵養永續力，首先得從自己的永續力檢視起，花個十分鐘，參與「永續素養大調查」，了解自身對於永續議題的掌握度，就是重要的開始。
長期關注永續發展的星展銀行，攜手社企流及願景工程基金會，繼2021年發起全台第一個「永續素養大調查」，吸引萬人參與填答後，今年更加聚焦，以「永續力是你的超能力」為主軸，再度發起「永續素養大調查」，並結合專書、嘉年華等活動，以多元精彩內容邀請大眾一起涵養永續力。
有鑑於去年的調查結果，不少人將永續與環保劃上等號，為了擴大大眾對於永續的想像，並促進更多永續行動，這次的「永續素養大調查」，不僅聚焦包含ESG、淨零等關鍵名詞內涵，還包含像是全球 SDGs 指標完成概況、台灣國民法官上路、淨零轉型策略等國內外重要的永續發展政策及現況，填答也涵蓋教育、食農、氣候變遷、社會兼容等廣泛的永續議題，聚焦成為50 道題目，只要用喝一杯咖啡的時間，即可輕鬆完成填答，而填答完成後，還能免費兌換與抽獎獲得總價值超過 50 萬元的永續好禮！
向經典案例學習 展現為永續奮戰鬥士的星展隨行精神
再來，向經典的永續案例取經，是厚植實力的重要的作法。有鑑於此，星展銀行去年與社企流、願景工程基金會攜手推出永續生活家系列專訪，今年亦發起「風格生活，星展隨行」的品牌活動，邀請具社會影響力的風格生活家，與大家分享永續生活的實踐心法。
像是台灣與烏拉圭混血的知名Youtuber金魚腦，便以推廣「無塑」、「環保」議題大受矚目，平時也熱愛分享旅遊生活與跨國文化，今年更從環保的支持者，躍升為經營者，在台北開了一間「無包裝商店」實體店，店內選品也持續推廣永續理念。而零廢棄夫妻則是在面對身邊的舊物時，比起直接丟進垃圾桶，反而思考如何為它們創造新價值；萬秀洗衣店主理人張瑞夫，則是打造一個循環平台，幫助洗衣店業者可自主上架那些被遺忘、卻仍完好無缺、具清潔保障的衣物找到新歸屬，盼能開啟大眾對於舊衣的新想像。
這些案例，皆打破框架，擴大永續能在生活中實現的樣貌，而同為實踐永續的夥伴，星展銀行更以『與眾不同的銀行 (different kind of bank)』自我期許，要『更像為永續奮戰的鬥士( Eco-warrior )（為永續奮戰的鬥士）』，號召大眾一同響應，實踐永續！
不斷掌握新知 涵養充實永續力
至於最後的秘訣在於不斷掌握永續新知，為了讓資訊更加普及，也更能被大眾接受，星展銀行同樣展現創意，與社企流、願景工程基金會舉辦「永續力是你的超能力」策展，除了專題內容將聚焦台灣現況，精選「教育、食農、環境、社會兼容、城鄉發展」五大議題，推出議題指南與人物對談，為大家錨定議題、掌握永續新知外，也透過永續行動嘉年華的舉辦，邀請於長期於永續領域耕耘者，透過創新展覽、選物市集、未來論壇等多元方式，開啟對話交流及互動的大門，還有藉由專書收錄國際與台灣趨勢，並集結國內外、各類型單位的永續案例，作為公民或組織於生活和工作層面實踐的指南，帶大家輕鬆掌握永續新知。時代變動迅速下，擁有永續力，就是驅動社會變得更好的超能力！永續行動嘉年華將於 10 月 15 、16 日在華山文創園區舉辦，以輕鬆、有趣方式，為公民打造全方位的永續力。活動免費參與、即日起開放報名：https://bit.ly/3DDivEM