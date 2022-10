車尾燈都見唔到：新加坡土地房屋政策如何勝過香港？

香港人才資金被新加坡吸走、國際地位被對方取代已不是新聞,但近年香港輸給新加坡的豈止這些?除了廣為人知的組屋政策外,近年新加坡一連串的土地房屋政策近乎完勝,香港連車尾燈都見唔到之餘,甚至乎越走越遠。事實上,吸引人才留下,好的土地房屋政策亦是關鍵,並非香港某些官員認為「有麝自然香」、保留高球場就是吸引人才的方法。

圖片由作者提供

為解決房屋問題,新加坡有一套相對完整的土地房屋政策,而且切合社會經濟環境而改動,這或許能夠解釋到兩座城市之間越來越大的距離:

收高球場作為「長遠土地策略」

當香港收回一少部分高爾夫球場都(被塑造成)舉步維艱,收回高球場地已成為新加坡國策。

香港官員視高球場為「國際地位」必不可少的象徵之時,新加坡政府已明言,但為了平衡土地需求,新加坡將會在2030年前收回超過400公頃的高爾夫球場用地[1],將佔地非常廣(land intensive)的高球場地,轉換作房屋及公共用途(the amount of land used for golfing will have to be reduced over time, and the sites reallocated for uses such as housing and public infrastructure)[2]:

Keppel Club(48公頃)2021租約期滿不獲續租,納入Greater Southern Waterfront發展計劃之中,現址將會興建約6,000個組屋單位、3,000個私樓單位 [3]

Jurong Country Club(67公頃)2016年收回,原訂用作吉隆坡—新加坡高鐵總站以及周邊商住設施,高鐵取消後現仍為裕廊東發展計劃一部分 [4]

Tanah Merah Country Club(10公頃)、National Service Resort and Country Club(收回一個九洞球場)續約需配合樟宜機場擴建,縮減用地[5]

可見新加坡收回高球場不只是個別事件,從政策原意而言是個「長遠土地策略」。香港傾斜的土地政策固然不敢碰精英特權地這種核心問題,卻連1/5個粉嶺高球場都唔敢掂。

圖片由作者提供

壓抑「星洲炒賣」房稅新招

即使新加坡近年樓價收入比率仍低於歷史平均水平,但因應2020年以來樓價持續上升及加息影響,在去年12月及今年9月增加房稅措施以壓抑樓市炒賣[6],包括:

增加額外買方印花稅 (Additional Buyer's Stamp Duty Rates)

現時於新加坡購買物業需繳付買方印花稅(BSD)及額外買方印花稅(ABSD),按物業價值BSD的累進稅率為1%至4%,而ABSD也自去年12月增加5-15%不等:

公民:首置 0%|第二個物業 12%增至17%|第三個及以上物業 15%增至25%

永久居民:首置 5%|第二個物業 15%增至25%|第三個及以上物業 15%增至30%

海外人士:所有物業 20%增至30%

企業:所有物業 25%增35%

收緊供款入息比率(Total Debt Servicing Ratio Threshold)

由60%收緊至55%,即每月還款不得超過其每月收入的55%

收緊按揭成數(Loan-to-Value Limit)及壓力測試息率

建屋發展局貸款(HDB housing loans):由90%收緊至85%,至9月進一步調低至80%;壓測息率為3%

銀行貸款:維持於75%;壓測息率由3.5%增至4%

圖片由作者提供

反觀香港,Urban Land Institute今年最新數據顯示,香港每平方米平均樓價比新加坡組屋及私人住宅分別高出5.5倍及2倍[7]。當香港樓價開始因封關而疲弱時,當局已即時「鬆綁」,包括近年將九成按揭放寬到1000萬上限,近日將壓測息率由3%下調至2%,透過需求側管理托市,明顯不想樓價再下跌。行會召集人更要求撤銷針對非本地買家的雙重印花稅「吸引人才」[8],屆時吸引的恐是全球「(炒樓)人才」。一個城市能提供可負擔的房屋、無須付上高昂生活成本、分佈適得其所,理應才是留住不同產業人才的房屋政策原則。

居住面積繼續輸成條街

新加坡的居住面積比香港大,應該很多人都知道,但不是很多人理解最新數字能夠相差多遠。2022年,新加坡的居住面積與本港自置居所面積中位數538呎相比,新加坡組屋及私人住宅面積中位數分別多達1055呎及1206呎。[7]單從數字上看,新加坡居住空間已比香港大至少1倍,更遑論後者的數字很大機會被豪宅等大面積住宅拉高,無視「納米樓」周圍都係的事實。

圖片由作者提供

面積以外,單位設計亦輸成條街。雖然香港及新加坡的平均家庭人數相約(分別為2.7及3.15),但在香港部分新落成的住宅單位仍做不到「一人一房」,至於新加坡,已有約8成人居住的組屋則有超過6成為4房或以上的單位(一般而言房間數目包括1個客廳),即使近年1至2房及開放式單位等細單位比例增加,亦僅佔整體組屋單位數量約1成。[7]

這些政策最後能否真正改善住屋問題是一回事,但從這些政策框架背後的概念方向,可見政府願意改善問題的決心。而滿足住屋這個基本需要,市民才有閒暇去發展自己想做的事,是造就真正創新及多元文化的一個重要條件,也是留得住人才同投資的重要因素。

注釋:

(文章獲授權轉載,題目由編輯修改,原文可見於此。)

