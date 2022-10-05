開學一個月還沒吃到石斑魚，立委黃國書質疑教育部「月月有石斑」政策：10月吃得到嗎？
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教育部原本預計學生從9月開始可以每月吃石斑，立委黃國書表示：「9月開始已經一個月了，全台灣哪個學校營養午餐已經吃到石斑？」他指出，漁業署本來9月26日要決標，但來不及準備，現在10月3日才決標。
先前台灣石斑魚養殖遭中國禁止輸入，教育部在7月宣布，要讓中小學生一個月在營養午餐中吃到一次石斑魚。然而，開學已經過一個月，不僅學生餐桌未見石斑魚，農委會漁業署的採購決標日還延到10月3日，教育部長潘文忠對此回應，學童能否在10月中旬吃得到石斑魚，要看農委會後續的採購配送。
潘文忠今（5）日在立法院教育及文化委員會備詢，立法委員黃國書提及，教育部針對學生營養午餐有提出3大政策，包含偏鄉中央廚房以大帶小、偏鄉精進88天午餐菜單、營養午餐「月月有石斑」，原訂政策9月開學要上路，而現在開學已經一個月了，黃國書質疑：「都兌現了嗎？」
黃國書指出，「中央廚房以大帶小」的計畫總共新擴建123所中央廚房，日前教育部報告有97校完工、17校符合進度，另外9校進度落後。因此，他詢問教育部是否盤點進度落後的學校，完工日期為何，以及這些學校如何處理營養午餐。
潘文忠回應，偏鄉人數少、工程地處偏遠，光是要招標就有難度，各縣市有新擴建的中央廚房多數都已完成。在廚房工程進行期間，學校就使用原本的供餐方式，因此供餐完全沒有受到影響。目前學校陸陸續續在做最後的竣工、整理，10月份左右會完工。
學生9月還吃不到石斑，10月來得及嗎？
日前行政院發言人羅秉成表示，台灣石斑魚養殖漁業受到中國打壓，因此行政院補助教育部執行營養午餐的「月月有石斑」計畫，補助全國中小學每月一次營養午餐的石斑魚料理，政院還外加6億預算補助石斑魚食材，標榜不會用到學生的餐費。
原本預計學生從9月開始可以每月吃石斑，黃國書表示：「9月開始已經一個月了，全台灣哪個學校營養午餐已經吃到石斑？」他指出，漁業署本來9月26日要決標，但來不及準備，現在10月3日才決標。除此之外，如今採購期程已經延宕，採購之後的問題還有如何冷藏配送，他詢問教育部是否已經和地方政府協調，既然9月底還吃不到，10月有辦法吃到石斑嗎？
潘文忠在會後接受媒體聯訪時表示，「月月有石斑」計畫中，教育部和農委會合作，農委會執行的是石斑魚食材的採購、運送、配送，目前了解，他們正在進行當中，等農委會採購完成之後，教育部會聯繫後續配送的作業。
當時承諾提供4個月份的石斑魚，潘文忠表示，如果因為採購作業有稍稍延後，後續石斑魚提供就從10月份跨到明年初。至於是否10月中旬吃得到，要看農委會後續採購配送，他們已經在做收標、結標作業，希望盡快讓得標廠商可以與學校達成配送時間，以準備餐點。石斑魚送抵的2週前會通知學校，讓學校事前做餐點的準備。
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核稿編輯：羅元祺
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