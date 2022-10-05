NCC駁回TVBS移頻案，鏡電視董事會認定裴偉涉嫌違反公司法已成立查核小組

鏡電視執照爭議延燒，NCC今（5）日指出鏡電視董事會、監察人除認定裴偉擔任該公司董事長除涉有違反公司法情事外，另針對去（2021）年度財務報表也存有疑義，已決議成立查核小組。另外，日前傳出鏡電視將替補TVBS上架第55台，NCC主委陳耀祥今日表示「TVBS不用移頻」。

9月有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）曾傳出因授權金談不攏，向國家通訊傳播委員會（NCC）申請，將位於「黃金地段」55台的TVBS分別移至149台和158台，並由鏡電視上架替補。

《中央社》報導，NCC主委陳耀祥今天在立法院表示，NCC委員會上午已經駁回8系統業者申請把55頻位TVBS新聞台移頻一案，「也就是TVBS不用移頻」。

陳耀祥表示，頻道申請上下架本身是商業機制，每年都會有這個問題，要不要移頻是系統業者提出申請，再由NCC決議是否同意，而非大家說的是NCC要移頻。

陳耀祥說明新聞頻道移頻是重要、高度敏感的案子，對於這種案子，NCC都會非常謹慎處理，包含考慮消費者權益、市場競爭、內容多樣性等等。

另一方面，時代力量立委陳椒華日前揭露去（2021）年鏡電視股東會中，裴偉曾向大股東自曝關說過程，內容提及總統蔡英文指示蘇貞昌施壓NCC主委陳耀祥讓鏡電視盡快拿到執照。

對此，陳耀祥今日指出，先前立委揭露的錄音檔真假並不清楚，相關當事人也已經提告，希望立委不要亂扣帽子，強調已經進入司法調查程序，若有需要NCC也會配合檢調機關調查，NCC自己也有在做行政調查，相關案件都依法行使職權。

不過《自由時報》指出，國民黨立委鄭麗文今日於記者會上批評，NCC今年2月11日發給鏡電視執照，有保留許可廢止事項，要求鏡電視必須跟鏡週刊做清楚切割，經營管理不能再由鏡週刊人士不當介入，尤其不可以有不當交易財務往來。但從2月至今，鏡電視換4次董事長，過程中不斷鬼打牆永遠無法處理。

鄭麗文認為，鏡電視公然違反NCC給予執照的條件，根本無法切割鏡週刊，從2月至今，把NCC當空氣，NCC應展現原則和風骨，若繼續放水袒護鏡電視，就坐實NCC淪為政治打手，她會去告陳耀祥瀆職。

最後，針對鏡電視與鏡週刊人員共用、裴偉任職董事長期間，以自己名義與停雲公司訂約等重大爭議，根據《中央社》，NCC報告指出，去年鏡電視及該公司代表人陳建平多次向NCC強調，鏡電視與鏡週刊各自獨立，今年1月間NCC陸續接獲民眾反映，裴偉擔任該公司有給職顧問、鏡電視員工與鏡週刊人員共用等情形。

當時鏡電視公司回：「裴偉自辭任該公司董事長後，未擔任該公司任何職務，該公司也未支付任何費用予裴偉等」，後來綜合考量公司回覆，斟酌用附款方式課予義務。

NCC報告提到，鏡電視董事會、監察人除認定裴偉擔任該公司董事長期間，以自己名義與停雲公司簽訂契約等情節涉有違反公司法情事外，另認該公司110年度營業報告暨財務報表存有疑義，已決議成立查核小組，並預計在年底前專案提報查核結果。

NCC指出，尊重鏡電視公司治理機制運作，並持續監理。另外，媒體報導提到陳建平日前逕向台北地檢署告發裴偉涉背信、詐欺、商業會計法等，NCC也將尊重犯罪偵察程序及司法調查結果。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺