知名香港評論家李怡逝世享壽87歲：從親共到反共，追求自由的批判人生啟發無數後輩

知名香港作家、評論家、媒體人李怡今（5）日於台北國泰醫院逝世，享壽87歲，消息一出，引發各界不捨。

李怡本名李秉堯，1936年在廣州出生，經過12年後，於1948年移居香港，並在1954年畢業於香島中學，而在1956年踏上寫作之路以及編輯工作。

根據《明周文化》指出，李怡在求學期間對社會主義產生興趣，畢業後在香港左派機構任職。到了1970年，李怡創辦了《七十年代》雜誌，當時立場親共，而1972年也曾關注台灣反威權爭民主等相關運動，走過70年代到了80年代，到了1981年，李怡脫離左派，在1984年立場轉向反共，並於將雜誌更名為《九十年代》。

李怡曾經說過，自己脫離左派，是不想自己的自由意志被支配。

而《明周文化》也表示，李怡此生與書籍、文字無法分離，除了主編雜誌之外，也曾參與創辦及經營天地圖書。李怡立場鮮明，見解獨到，長期分析兩岸三地政治局勢發展，在多份報章及刊物發表時評文章，也主持電台節目，廣受歡迎。因李怡白髮優雅，風度翩翩，有問必答，早年曾獲港聞記者給予「東方保羅紐曼」之稱號，引為美談。

李怡更曾言：「如果我可以隨自己心意寫自己想寫的東西，仍有地方可以發表，我就做中國人；如果我是記者，採訪可以如實報導，不需被扭曲，不需左刪右刪，不需要政治正確，可以做成這樣的記者，我就做中國人；如果可以憑藉自己的學識、想法教書，不是靠政治正確的觀念、扭曲思想，我就做中國人。如果都不行，我要做一個人，不做中國人。」

李怡也曾在香港《蘋果日報》撰寫多篇社論、主筆專欄，也常批評政治時局，被視為筆鋒與意識型態反共。而追求言論自由的李怡，在《港區國安法》實施之後，便於2020年移居台灣。

李怡近年也在臉書持續發表《失敗者回憶錄》系列文章，內容大都是轉述自己的立場以及對香港的相關看法，而李怡於9月19日時也曾發文，表示自己生病了，但無大礙，不勞朋友牽掛，《失敗者回憶錄》暫停數天。無奈兩週之後，便於今日早晨離世，讓文壇、藝文圈、媒體界齊聲弔念。

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核稿編輯：羅元祺