【2022六都議員暗公報】超過1/4議員候選人來自政治家族，哪個縣市最多政二代？
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因應近年選民的「口味改變」，比起老年男性，年輕人或女性候選人可能更能吸睛、吸票，也因此派出子女或妻子參選，自己雖然退居幕後，但其實仍然在主導的狀況所在多有。但我們也該問一個問題：政治家族好還是不好？
延續現任或曾任議員的祖父母、父母親、配偶的政治職涯，地方的政治世家在台灣或許多民主國家都不是罕見情況；台灣的政治家族如何影響政治版圖的分配，每每在地方選舉時，都能特別感受到。
2022六都議員暗公報針對六都共740位市議員候選人進行「身家調查」發現，具有政治家族背景的候選人，總共有196位，等於超過1/4的候選人都有政治家族背景，其中非現任的候選人（包括首次參選的新人）有77人（占39%）具有政治家族背景，而現任的候選人則有119位有政治家族背景；而哪一區、哪一黨的政治家族候選人最多？
桃園41人最多，「宗親」連結力量不可小覷
在六都當中，桃園市41人最多，等於有將近三分之一的人都具有政治家族背景；台中市有36人、新北市有35人具有政治家族背景，也佔了全市候選人中的約27％；日前《報導者》就曾訪問幾位「素人參政」的青年，就指出過去10多年來，雖然地方選舉候選人年齡下降的趨勢仍在，只是參選風潮由過往的運動青年、素人青年又回到了政二代、三代接班，而這樣的現象在縣市議員候選人中特別明顯。
時代力量桃園市議員候選人簡智翔分析，桃園市自以前外來人口很多，當大家同樣都是「外地來的」狀況下，自然就會想要找到彼此的共通點，互相幫忙，一起在這個新地方打拼，所以各式各樣的同鄉會、宗親會、宗祠等在早期就開始蓬勃發展。
例如同樣姓黃、姓李、或者同樣來自雲林、來自山東的人，就會以此為辨別「自己人」，並且建立緊密深厚的連結關係，而這樣的關係網絡，當然也晦延續到選舉當中，「既然都是同鄉、既然是同姓，那當然就該互相幫忙」，簡智翔不諱言，從他2018年投入投入選舉到現在，在拜票拉票的過程中，很多地方甚至出現「只要姓氏對了就穩上了」「這個村子、這個里、這個社區幾乎都是同姓的選民就會支持同姓候選人」的情況。
以他的選區桃園市為例，近年湧入了許多的新選民，人口成長將近一倍，但是此次跳出來參選的「新人」，仍有許多都來自在地的政治家族的，像是民進黨的李柏瑟，其丈夫是2屆縣議員廖輝星；台灣民眾黨的黃成竣，父親是2屆縣議員黃哲鐘；民進黨的黃瓊慧，父親是5屆議員黃景熙；國民黨的張碩芳，母親是7屆議員劉茂群，姊姊張碩芬也在此次投入選戰參選第三選區。
一名觀察台中政治生態的NGO工作者L也解釋了台中的情況，他認為在台中傳統的地方派系之外，地方的家族仍具有一定影響力；此次整個台中有10位老議員退休，其中就有9位都推出政二代來接棒，交接率將百分之百。他認為可以觀察的除了後代接棒，還有妻子接棒丈夫的情況。
哪個政黨的「政二代」候選人最多？
六都共有740位市議員候選人，而具有政治家族背景的候選人，總共有191位，也就是約1/4的候選人都有政治家族背景，包括前總統、立委、議員、鄉鎮長、區長、里長的下一代，乃至於黨部主委的兒女、姪兒女、孫子女等。
在各黨當中，國民黨具有政治家族背景的候選人最多，共有84人，佔了國民黨所提的所有候選人中約4成3；民進黨有64人，佔了民進黨所提的所有候選人中約3成2；此次推出86位議員候選人的民眾黨，也有9人具政治家族背景。
據了解，因為國民黨對台灣的統治比較早，也因此有更多政治家族都在地方長期扎根經營，加上2014年後，國民黨相對較難獲得青年世代的支持，比起國民黨，有意從政的新人可能更願意選擇民進黨或者其他第三勢力政黨參選；所以對國民黨而言，與其向外求才，不如從內部「找尋可能人選」，因此到了2022年，可以看到國民黨在六都的候選人，有4成以上是有政治家族傳承。
而民進黨也有3成候選人具有政治家族背景；事實上，在2014年的318運動後，民進黨幾乎就確定了「青年牌」的路線，而蔡英文更透過各種對進步價值的支持獲得青年世代的高度認同；也因此除了吸引青年選票，讓青年參政也是黨的重要方向，候選人為了延續執政，自然也紛紛交棒給下一代，讓更年輕的臉孔出來吸票。
首次參選地方選舉的民眾黨，這次也有9個具有政治家族背景，例如參選台北市士林區的陳思宇，父親分別為無黨籍台北市議員陳建銘、姑姑為民進黨不分區立委陳靜敏；而參選台北市中山區的林珍羽，父親是退出親民黨的台北市議員林國成。
而推出46人的時代力量、推出24人的台灣基進，本次則沒有任何候選人具政治家族背景。
政治家族好還是不好？
根據2012年、2020年針對地區議員、地區立委的得票研究，「政二代」通常一開始就能贏在黨內競爭的起跑點，且首次參選的政治二代也容易被政黨徵召或投入初選選區；而得到國民黨或民進黨提名、具參選經驗、或就是現任者的比例，政二代也都比非政二代高。也就是說，政黨在候選人提名和選擇的過程中，對政二代的候選人是較有優勢的。
而透過政治家族得得票率分析，也可以發現政治家族在歷次選舉中，參選親屬的得票率呈現中度到高度的正相關，顯示選舉支持在家族中延續與傳承。而政治二代的特徵為年齡輕、高教育程度、傾向在出生地參選。
NGO工作者L則指出，他認為家族政治近來出現的有趣現象是，這些掌握權勢的家族對地方的治理，可能會出現「分工」，除了傳統的上一代傳給下一代退休交棒之外，也有丈夫因故無法繼續參選因而交給妻子；除此之外，因應近年選民的「口味改變」，比起老年男性，年輕人或女性候選人可能更能吸睛、吸票，也因此派出子女或妻子參選，自己雖然退居幕後，但其實仍然在主導的狀況所在多有。
「他可能回歸本業去經商，做宮廟，或做他本來就更擅長的事情，可是其實還是在地方幫忙喬事情；而檯面上的民代的政治工作，例如準備議會的質詢這種事，就交給可能他讀政治系的小孩，但是因為大家都認識他，所以他選舉時出來幫孩子站台還是很有效，感覺很像變成家族分工。」
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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