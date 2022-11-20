【2022六都議員暗公報】超過1/4議員候選人來自政治家族，哪個縣市最多政二代？

延續現任或曾任議員的祖父母、父母親、配偶的政治職涯，地方的政治世家在台灣或許多民主國家都不是罕見情況；台灣的政治家族如何影響政治版圖的分配，每每在地方選舉時，都能特別感受到。

2022六都議員暗公報針對六都共740位市議員候選人進行「身家調查」發現，具有政治家族背景的候選人，總共有196位，等於超過1/4的候選人都有政治家族背景，其中非現任的候選人（包括首次參選的新人）有77人（占39%）具有政治家族背景，而現任的候選人則有119位有政治家族背景；而哪一區、哪一黨的政治家族候選人最多？

桃園41人最多，「宗親」連結力量不可小覷

在六都當中，桃園市41人最多，等於有將近三分之一的人都具有政治家族背景；台中市有36人、新北市有35人具有政治家族背景，也佔了全市候選人中的約27％；日前《報導者》就曾訪問幾位「素人參政」的青年，就指出過去10多年來，雖然地方選舉候選人年齡下降的趨勢仍在，只是參選風潮由過往的運動青年、素人青年又回到了政二代、三代接班，而這樣的現象在縣市議員候選人中特別明顯。

時代力量桃園市議員候選人簡智翔分析，桃園市自以前外來人口很多，當大家同樣都是「外地來的」狀況下，自然就會想要找到彼此的共通點，互相幫忙，一起在這個新地方打拼，所以各式各樣的同鄉會、宗親會、宗祠等在早期就開始蓬勃發展。

例如同樣姓黃、姓李、或者同樣來自雲林、來自山東的人，就會以此為辨別「自己人」，並且建立緊密深厚的連結關係，而這樣的關係網絡，當然也晦延續到選舉當中，「既然都是同鄉、既然是同姓，那當然就該互相幫忙」，簡智翔不諱言，從他2018年投入投入選舉到現在，在拜票拉票的過程中，很多地方甚至出現「只要姓氏對了就穩上了」「這個村子、這個里、這個社區幾乎都是同姓的選民就會支持同姓候選人」的情況。

以他的選區桃園市為例，近年湧入了許多的新選民，人口成長將近一倍，但是此次跳出來參選的「新人」，仍有許多都來自在地的政治家族的，像是民進黨的李柏瑟，其丈夫是2屆縣議員廖輝星；台灣民眾黨的黃成竣，父親是2屆縣議員黃哲鐘；民進黨的黃瓊慧，父親是5屆議員黃景熙；國民黨的張碩芳，母親是7屆議員劉茂群，姊姊張碩芬也在此次投入選戰參選第三選區。

一名觀察台中政治生態的NGO工作者L也解釋了台中的情況，他認為在台中傳統的地方派系之外，地方的家族仍具有一定影響力；此次整個台中有10位老議員退休，其中就有9位都推出政二代來接棒，交接率將百分之百。他認為可以觀察的除了後代接棒，還有妻子接棒丈夫的情況。

哪個政黨的「政二代」候選人最多？

六都共有740位市議員候選人，而具有政治家族背景的候選人，總共有191位，也就是約1/4的候選人都有政治家族背景，包括前總統、立委、議員、鄉鎮長、區長、里長的下一代，乃至於黨部主委的兒女、姪兒女、孫子女等。

在各黨當中，國民黨具有政治家族背景的候選人最多，共有84人，佔了國民黨所提的所有候選人中約4成3；民進黨有64人，佔了民進黨所提的所有候選人中約3成2；此次推出86位議員候選人的民眾黨，也有9人具政治家族背景。

據了解，因為國民黨對台灣的統治比較早，也因此有更多政治家族都在地方長期扎根經營，加上2014年後，國民黨相對較難獲得青年世代的支持，比起國民黨，有意從政的新人可能更願意選擇民進黨或者其他第三勢力政黨參選；所以對國民黨而言，與其向外求才，不如從內部「找尋可能人選」，因此到了2022年，可以看到國民黨在六都的候選人，有4成以上是有政治家族傳承。

而民進黨也有3成候選人具有政治家族背景；事實上，在2014年的318運動後，民進黨幾乎就確定了「青年牌」的路線，而蔡英文更透過各種對進步價值的支持獲得青年世代的高度認同；也因此除了吸引青年選票，讓青年參政也是黨的重要方向，候選人為了延續執政，自然也紛紛交棒給下一代，讓更年輕的臉孔出來吸票。

首次參選地方選舉的民眾黨，這次也有9個具有政治家族背景，例如參選台北市士林區的陳思宇，父親分別為無黨籍台北市議員陳建銘、姑姑為民進黨不分區立委陳靜敏；而參選台北市中山區的林珍羽，父親是退出親民黨的台北市議員林國成。

而推出46人的時代力量、推出24人的台灣基進，本次則沒有任何候選人具政治家族背景。

政治家族好還是不好？

根據2012年、2020年針對地區議員、地區立委的得票研究，「政二代」通常一開始就能贏在黨內競爭的起跑點，且首次參選的政治二代也容易被政黨徵召或投入初選選區；而得到國民黨或民進黨提名、具參選經驗、或就是現任者的比例，政二代也都比非政二代高。也就是說，政黨在候選人提名和選擇的過程中，對政二代的候選人是較有優勢的。

而透過政治家族得得票率分析，也可以發現政治家族在歷次選舉中，參選親屬的得票率呈現中度到高度的正相關，顯示選舉支持在家族中延續與傳承。而政治二代的特徵為年齡輕、高教育程度、傾向在出生地參選。

NGO工作者L則指出，他認為家族政治近來出現的有趣現象是，這些掌握權勢的家族對地方的治理，可能會出現「分工」，除了傳統的上一代傳給下一代退休交棒之外，也有丈夫因故無法繼續參選因而交給妻子；除此之外，因應近年選民的「口味改變」，比起老年男性，年輕人或女性候選人可能更能吸睛、吸票，也因此派出子女或妻子參選，自己雖然退居幕後，但其實仍然在主導的狀況所在多有。