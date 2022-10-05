於彼朝陽的白蘭花——何明華與崇基學院
我們想讓你知道的是
每次從火車站繞著嶺南運動場，爬陡坡上到教堂路口，正在惆悵如何發力再爬一段近30度傾斜的陡坡時，白蘭樹就站在崗頂。
文：畢培曦 （Paul But）
崇基學院正在慶祝70週年校慶，眾多師生和校友紛紛談論崇基的種種「人和事」，或緬懷故人、或追憶趣聞。我也想湊熱鬧，但又害怕走出舒適圈，只好轉念去看崇基的「人和樹」。在校園遊逛、觀賞樹木的時候，發現崇基禮拜堂正門前有棵不尋常的樹，一棵不尋常的白蘭樹。
崇基禮拜堂建於1962年，是個現代主義建築的地標，至今剛好60周年，但仍歷久常新、充滿活力！禮拜堂的主體是個長而高的箱形建築物，有點像船或似救贖的挪亞方舟；坐西向東，面向朝陽，想是暗喻福音東渡，光耀中華。上蓋是前端箭頭形突出而兩側邊緣平衡突出的山牆式屋頂，桃紅色，好像翱翔中Superman的披肩斗篷。禮拜堂西邊架在山坡崗頂，設有主要入口，連接著靠山邊雙線上下行的教堂路。
東邊伸出崗頂，憑著在山坡下依山而建的兩層學生活動中心和行政中心支撐。禮堂內的聖壇設在東邊，壇後的大玻璃幕牆採用淺色玻璃，內掛垂幕，外掛大十字架，提醒我們要與世界連結。打開垂幕後，可見到大十字架，以及藍天白雲，馬鞍山和吐露港。禮拜堂主要用於週日崇拜和學生週會，近年亦有用作課室和婚禮。前校牧伍渭文博士主持婚禮時喜歡於完成婚禮一刻，打開垂幕，同時宣告「馬鞍山為盟，吐露港為誓，十架作證，一天都光晒！」，以賀山盟海誓，佳偶天成！
每次從崇基神學樓走教堂路下山，經過禮拜堂正門的時候，總多看幾眼門前哪棵白蘭樹⋯⋯孤零零的站在哪裏，守在一小塊草坪上，貼近山坡的崖邊。不論陰晴寒暑、或是苦雨淒風，它都不離不棄，像是有所堅持、戀戀不捨。
每次從火車站繞著嶺南運動場，爬陡坡上到教堂路口，正在惆悵如何發力再爬一段近30度傾斜的陡坡時，白蘭樹就站在崗頂，溫馨地輕搖葉片，像是招喚我們加快腳步，趕在崇拜開始前就座。
這棵白蘭樹約有8至10米高，樹幹直徑約有 30 多厘米。估計屢經修剪，底部的枝條只餘下斷枝的疤痕，上部的枝條亦每被削短，致令樹冠變得「岩岩巉巉」。白蘭（Michelia x alba），在台灣等地稱為玉蘭，在雲南一帶又稱為緬桂花，是佛門五樹六花之一。它像洋紫荊（Bauhinia x blakeana）一樣，是個雜交種，據云是由黃蘭（Michelia champaca）和山含笑（Michelia montana）自然雜交得到。白蘭樹直立挺拔，一般高十多米，但有說動植物公園的白蘭古樹高達30米。這種樹分枝整齊美觀，樹冠呈闊繖形，相當優雅大方。樹皮灰色。葉片薄革質而有光澤，青綠色，呈橢圓形，揉之有蘋果香味；托葉捲筒狀、在葉片舒張時脫落，於葉柄基部和莖節上分別留有倒V狀和環狀托葉遺痕。
白蘭的花期相當長，由4月至9月，花朵低調地生長於葉腋；綠色的花苞於開花時脫落，花瓣（花被片）8至10 枚，較為肥厚，長披針形，白色或淡黃色，於花蕾時看似小學寫大楷的毛筆筆頭，香味濃郁，於花開後，伸展成放射狀。雄蕊多枚、條形；雌蕊群具柄，心皮 10至13 枚。
白蘭是有文學氣息的樹，四時常綠、花期長久、香氣沁人心脾。歷代的詩人墨客總以其花比喻君子的玉潔冰清、高雅無瑕，又以之緬懷故鄉和故友。近世更時常出現在小說和電影中；最多提及的是昔日婦女愛把白蘭花配戴在襟前或簪在鬢上，帶著芬芳貼身隨行。小時候，常見賣花女沿街向途人兜售，價錢相宜，雅俗共賞。
比較特別的是作家龍應台，她把白蘭花當作香港貧富均衡，老有所養的指標。她來到香港，四出查考香港作為國際大都會繁榮背後的紕漏，抖出深水埗街上那些面容憔悴、神情呆滯的失業工人、困在籠屋劏房的家庭、以及露宿街頭的流浪漢。當她看著社會未及照顧的拾荒老婦，為了糊口而推著堆滿一大疊廢棄厚紙箱的板車，搖搖晃晃一跛一跛地向前走，心想若在完善民生制度下，「那（應）是一個穿著黑色唐衫的老媽媽，腦後梳著髮髻……簪著一朵乳白色的玉蘭花。」最近周永新教授也希望新特首的班子能以市民福祉為念，協助市民重歸正常生活、解決近年經歷的「三失」（失醫、失學、失業），並且以舒解貧窮成因的政策來扶貧。她們令我想起舊約聖經中的先知，高聲催促政府和社會要行公義、好憐憫……但往往只遇到「聾耳聄隻耳（deaf ears）」，將呼求當作「耳邊風」。
看著禮拜堂前哪棵白蘭樹，我想起何明華會督（Bishop R.O. Hall），他同樣以先知的高瞻遠矚看到戰後百廢待興的香港社會需要，並以先知的憐憫心腸選擇坐言起行，務實地推行並落實許多關愛及授人以漁的項目，除了開辦許多聖公會學校和醫療所外，還包括聖西門漁民勞工宿舍作為漁民子弟學校；港九勞工子弟學校供左派工會子弟學習；大埔農化孤兒院（聖基道之家）照顧戰亂的孤兒；童膳會為貧窮兒童提供營養膳食；聖匠堂安排就業培訓；香港房屋協會以提供低廉租金的居所..... 他甚至打破宗教框框，選擇於石水渠街北帝廟偏廳開辦聖雅各兒童會（聖雅各福群會）。更重要的是——他推動成立崇基學院。
何會督原本是英國紐卡素的牧師，於1922年來北京參加世界基督教學生運動大會，使用的名字按音譯作「何魯華」。到1925年他應青年會副總幹事顧子仁的邀請來上海擔任中國基督教青年會幹事，又接受顧氏的建議改名為「何明華」，之後出任聖公會港澳教區會督、中華聖公會華南教區會督等職位，結果留華及香港40多年，親身經歷了抗日戰爭、國共內戰和新中國成立等重大歷史過程，並且於抗日烽煙期間挺身參與中國工業合作運動，又全力支援在華的救濟活動，所以國民政府兩次向他頒授勳章，而毛澤東和周恩來均向他致謝。到大陸解放後，內地13所基督教大學被拆散歸併入不同的院校，迫使滯港的青年和大量逃難來港的青年，沒法返回內地升學，所以他深信急需在港成立使用中文教學的基督教大學。
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引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景，新科國科會主委吳政忠：我們從被動解題到主動出題！
我們想讓你知道的是
近期國內政府組織的重要大事之一，就是科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下簡稱國科會）。這個過去主掌國家科技發展預算及科研方向的部會，為何要在這個時刻重新調整組織體質？以及國科會聚焦科技賦能「創新、包容、永續」議題，有哪些不同於以往科技部的實際作為？我們專訪國科會首任主任委員吳政忠了解背後脈絡，讓民眾更理解國科會的任務，透過科技轉型同時帶動社會、經濟、産業、環境等面向的嶄新出路。
科技部為何要改制為國科會？關鍵的決策考量之一，就是因為在科技管理過程，國家整體預算的限制，領導人必須找到最值得投資發展的科技方向。也是在此脈絡下，吳政忠提到他在2017、18年時候，他擔任政委與林萬億政委、唐鳳政委，共同邀集多個國內政策智庫、領域專家，並廣泛接觸社會各領域不同世代、拜訪國際專家，採取多軌意見徵集及討論交流機制，共同集思廣益之後，擘劃出「台灣2030願景」藍圖。
這項跨智庫的研究勾勒出台灣未來將面臨的具體挑戰，像是人口高齡化及少子化、資源循環利用、工作樣態劇變、地緣政治…等明確方向。針對相關趨勢，經過多次討論檢視，提出2030「創新、包容、永續」的願景。不過這些議題跟科技有關面向，交給過往的科技部執掌就好，為何需要國科會扮演統籌角色？
吳政忠解釋，在他心中，國家的科技政策，不只是科技本身，而是與社會、經濟、産業、環境等面向環環相扣。如果是過去的科技部角色，很難與其他部會落實橫向的有效串接，因此在這個國科會成立的時間點，不僅能有效配置政府的科技預算，同時還要整合其他跨部會成員，讓各自部會原本執行的任務能加以妥善融合，更有效率達成未來2030年的「創新、包容、永續」的願景。
另一方面，吳政忠也提到，當這幾年疫情肆虐全球，口罩國家隊、晶片半導體，讓台灣躍升為舉世矚目對象。我們該如何從立基於ICT產業代工、OEM的基礎，運用新科技輔導台灣蛻變為兼具創新、包容、永續的數位島嶼、智慧國家？透過本次專訪，深入洞察國科會在管理相關科技產業發展，會扮演哪些要角及達成哪些任務。
以科技為體、跨部整合為用，從代工心態蛻變創新思維
過去的成功方程式，可能成為日後成長的阻礙。針對2030年願景的「創新面」，吳政忠提到，過去台灣善於等待歐美品牌開規格，再透過技術、人才實力在代工階段取得立足之地。現在，台灣更應該走出一條自己的創新之路，因為過去OEM模式下的人才培育，造就我們只練習解題，但不會出題目，於是商業競爭只能搶到次要商機。
台灣要創新，就必須有系統化改革，例如過去我們都避免犯錯，這與創新是格格不入的，而政府組織如果只仰賴單一部會，缺乏整合是無法用國家層級進行科技轉型。吳政忠說道，「國科會的成立，就是扮演協商跨部會的關鍵角色，從上游研究、中游法人單位、到下游業界應用，跨產學研一棒接一幫串起來，引領創新之際也能做到科技管理。」
要讓政策、計畫、再到管考，形成一個完善的Closed Loop（閉環），吳政忠以低軌衛星產業為例，他說，「幾年前聽聞SpaceX部署星鏈計畫，我們的太空中心從沒做過通訊衛星，我問如從零發展台灣自身低軌衛星要多久？答案是一、二十年！」
弔詭的是，這些衛星使用的關鍵零組件及晶片，就是由台灣生產。換言之，台灣擁有研發先進晶片的技術，更要從應用端創新找市場藍海。當時吳政忠擔任統合要角，集結太空中心、經濟部、工研院等單位，並且邀請民間企業加入，讓公私的資源整合得以敏捷組隊、快速試錯。
當時的遠見與行動，造就我們的「低軌衛星國家隊」成功打進國際供應鏈，更有望在2025年至2026年實現發射2顆自製的低軌通訊衛星。
走進尋常找問題、想答案，包容式普惠科技向大眾外溢
要想題目，政府組織可以從哪些地方找問題？吳政忠表示，「部會必須要跟地方、跟民眾多接觸，不要躲在辦公室裡面找題目；題目在哪裡？題目就在我們日常的生活，尤其價值最高的産品是越靠近身體，要知道人的需求在哪裡，『食醫住行育樂』處處是題目。」
吳政忠口中的食「醫」住行，「精準健康產業」正可以呼應2030願景的「包容」面向。讓醫療結合ICT科技優勢形成台灣未來百年大業。這兩大產業匯集的精準健康，不僅符合好題目的需求，讓普惠科技逐漸外溢到一般群眾甚至弱勢群體，減少城鄉醫療資源落差，用科技促成社會包容目標。
精準健康除了橫跨預防、治療診斷、照護等，同時基因、生理病徵大數據，這些資料運用怎麼合法合規，就不只涉及醫療院所、資通訊業者的責任，政府更需要擔負起守門人的職責。吳政忠不諱言，「幾十萬、百萬健康個資，如何避免資安竊取、妥善運用，這是國安問題，必須從管制角度完善規範。」
至於該怎麼做？吳政忠解釋，改制後的國科會主委是由行政院的政務委員兼任，這項制度的設計，讓政委有權協調各部門，商請各部會首長乃至行政體系官員，更有效率進行跨部會討論複雜議題。
以精準健康為例，相關利益關係者涉及民眾、醫院、醫材商、資通訊廠商、以及主管機關衛福部。針對想推展的創新應用，可透過「沙盒」模式驗證，以「並聯」多方協作商討模式，打破過去單點「串聯」溝通，進一步針對法規缺漏之處快速補強，又不拖累應用落地進度。
民眾有感的永續科技，培養跨界視野的科學人才
至於科技政策如何讓民眾有感，同時又實現永續目標？吳政忠坦言，科技效益要讓大眾從日常生活體察到，難度非常高，目前國科會的著力點有兩大方向。其一是基於前瞻基礎建設計畫，建構民生公共物聯網，打造中央與地方縣市交流平台，針對水、空、地、災議題，找出可行的科技解決方案。
吳政忠提到，以前嘉南一帶需要人力查看灌溉水道和閘門，這類職務被稱為「掌水工」，隨著農業鄉鎮掌水工高齡化，以及環境變遷造成氣候的不穩定，政府協助導入智慧流量監測、電動水閘門科技，幫助掌水工熟悉科技使用，減輕勞務工作的負擔，增進工作的效率，同時也能有效運用水資源達到環境永續。
國科會推動科技永續的第二個面向，則透過各種科普推廣計畫，吸引更多新世代人才投入科研。吳政忠指出，2019年開始舉辦Kiss Science—科學開門，青春不悶活動，把103個科研場域向外開放，並舉辦多達360場活動，鼓勵莘莘學子用趣味方式愛上科技、研讀科學。
不過吳政忠認為，「所謂科學，不應只侷限理工也包含人文社會，讀人文社會也要懂科技」。學者出身的他，過去主要研究領域擅長於應用力學，搭上近期台灣地震不斷，瞬間化身教書的吳教授，展現他豐富的跨領域學養，親切談著地震波當中縱波（P波）、橫波（S波）的差異，他提到，科學在生活中的用處，就是當了解其中的原理，就能在災害發生當下比別人多一份淡定。
當科技定義的邊界越來越模糊，科技不止是國科會的科技，科技應該是與社會、經濟、産業、環境等共同介接。未來國科會在創新、包容、永續還有哪些新施政？讓我們拭目以待。
國科會科技辦公室 廣告