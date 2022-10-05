私校退場：和春技術學院學生4月原校畢業，國教署透露私立高中職應有超過20所將受審議

教育部昨（4）日召開私校退場審議會，決議和春技術學院的停辦期限。教育部長潘文忠今（5）日表示，會請學校安排應屆畢業學生在4月前於原校畢業。至於未來是否審議私立高中職退場，潘文忠在立法院教育及文化委員會會前受訪時提到，已經要求國教署進行盤點，屆時會循程序召開審議會。

和春技術學院於9月初遭私校退場審議會列入專案輔導學校，且須在一年內停辦，教育部在昨日召開的審議會中，決議和春技術學院的停辦期限為明（2023）年5月10日。教育部技職司長楊玉惠昨日表示，應屆畢業生原則上可以在111學年度畢業，其他非應屆學生需協助安置。

潘文忠今日在立法院教育及文化委員會中接受質詢，立法委員萬美玲指出，和春目前有72名學生在校，除了能夠在停辦以前畢業的學生以外，共有38人需要安置，因此詢問退場學生的安置，以及教師後續的工作問題。

潘文忠表示，會請學校安排和春應屆畢業的同學在4月前完成學位、在原校畢業，其他學生則會在寒假調查意願，以過去協助其他學校的經驗，來安排合適的學校。另外，如果老師有繼續任職的意願將會盡量做媒合，若老師要離退也有相關流程。

Photo Credit: 中央社 本次退場審議會決議和春技術學院於2023年5月10日起停辦。

6所學校進「安寧病房」還有救？

除了遭令停辦的和春以外，另有6所學校被列入專輔，包含大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學，除了台首大以外，其餘僅有8個月改善期，若屆期未能免除專輔，就必須在下一學年度停止全部招生。

立法委員張其祿質詢時提及，目前教育部所列的專輔學校涉及學生近一萬名、專任兼任老師近1000名，其中5校改善期限在2023年5月31日，「部長覺得真的有機會（免除）？」

張其祿認為，雖然是所謂「專輔學校」，但學校在「安寧病房」是事實，沒有家長會希望自己的小孩選擇這麼有風險的學校。因此，希望未來的高教政策能夠進行思考，留下一些「救得起來」的學校。潘文忠回應，教育部已經有啟動特別專案，研究幾個有打算接觸合作的學校。

潘文忠也指出，《私立高級中等以上學校退場條例》頒布前後的最大差別，是讓私立學校、包含董事會能夠比較認真思考。對於這些專輔學校，潘文忠表示：「我認為還有改變的機會」，如果學校要改變，過程中政府也願意協助，但潘文忠認為，私校自己的決心還是蠻關鍵的。

國教署長透露：私立高中職應有超過20所將受審議

歷經教團多年倡議，立法院在今（2022）年三讀的《退場條例》將私立高中職納入條例，但至今召開了5場審議會，卻沒有任何一所私立高中職列入專輔學校。

潘文忠在教育及文化委員會會前接受媒體聯訪時被問到此事，強調目前除了大專校院有做退場審議，高中職的部分已經由國教署進行盤點，屆時會循行政程序開審議會。地方政府、直轄市政府主管的學校也會同步做盤點，後續將依《退場條例》由主管機關辦理專輔學校的提報與審議。潘文忠表示，會要求國教署對高中做嚴謹的初審再送到審議會，屆時會再進行報告。

萬美玲在質詢時也問到高中職私校列專輔的問題，國教署長彭富源回應，列專輔涉及到指標認定，和歷年來搜集的資料，最新情形國教署會在核對後說明，彭富源也透露，私立高中職應有超過20所可能提到審議會。

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核稿編輯：羅元祺