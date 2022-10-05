美國《晶片法案》挹注，美光斥資千億美元在紐約蓋全球最大半導體製造園區

美光（Micron）昨（4）日對外拋出震撼彈，在白宮《晶片法案》（CHIPS-plus）的推波助瀾下，打算在未來20多年內，投資高達1000億美元於紐約上州建立半導體園區，增加記憶體晶片的產能，而市場預計勁敵韓國三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）將受到衝擊。

美光啟動上千億美元的擴產計劃

美光是全球知名的DRAM公司，成立於1978年，目前市值達到595.2億美金（新台幣1.84兆元），全球17處有據點，11處生產製造基地，還有多達18家客戶實驗室，2021年市占率達到美光市占率為22.9%，居第3位。

美光最大的競爭對手是三星。它在DRAM市場的市占率為44%，居世界第一；其次海力士也來自於韓國，市占率為27.2%，多年來美光始終苦苦追趕，卻始終無法趕上海力士與三星。

本次美光受惠於《晶片法案》對外宣布，未來20多年於紐約上州建造美國史上最大的半導體製造園區，並創造5萬個工作，其中包括近萬個高薪職缺。第一階段啟動200億美元的投資，園區總共高達240萬平方英尺，相當於40個美式足球場的大小。

美光強調，本座超級工廠是戰略一部分，未來以美國製造為核心，將產量提高到全球40%。預計2023開始規劃、隔年動工。美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）指出：「這座工廠具有歷史意義，新進記憶體技術將帶領美國強化經濟和國家安全，並推動半導體業的創新和競爭力。」

梅羅塔感激美國總統拜登（Joseph Biden）將晶片、科學等法列為優先。他強調：「目前全球僅2%的記憶體在美國生產，但我們將改變現況⋯⋯將在美國建立多樣化的、有韌性的國內供應鏈。」

美光吃補助，瞄準韓國三星、海力士

值得注意的是，此計畫受到《晶片法案》補助達55億美元，還有來自於科學法案的聯邦稅收抵免。美光強調，這些助益將有效支持美國招聘人才，還有後續的資本投資。

對此，拜登發出聲明盛讚「美國又一次的勝利」。他強調，看好美光這項計畫將創造數以萬計的高薪工作機會，並且表示：「對於那些懷疑美國是否能主導未來產業的人，我想說的是：你永遠不該賭美國人輸。」

美光來勢洶洶，有白宮當靠山，讓三星、海力士業者壓力隨之而來，尤其近日記憶體市況跌落，需求驟減，記憶體報價開始下探。目前TrendForce研究顯示，消費需求持續疲弱，下游通路商、品牌商庫存壓力攀高，儘管仍有零星特定料件缺貨，但整體而言長達2年的「好光景」已正式落幕。

資深投資人黃伯堃強調，不同於美光受到白宮關愛，三星、海力士除了要應付主要市場中國經濟衰退，還必須接受美光不斷擴廠以產能搶市占的挑戰，可以是說腹背受敵，未來要注意三星是否能順利將產能轉移東南亞，否則記憶體版圖將會有相當大的改變，台灣下游供應鏈也要滾動式調整。

他還說，DRAM及NAND Flash今年第3季合約價格大跌，價格跌勢恐延續到明（2023）年上半年。雖然下游業者砍價又猛又快，包括美光、日本鎧俠（KIOXIA）等大廠已透露將減產保價，預期韓國業者也會跟進減產行列，價格在明年第一季提前觸底。但是長期而言，韓國業者勢必將成為美中對抗下的受害者之一。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航