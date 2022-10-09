【書評】《胸口上的V》：沒有哀聲嘆氣的罹癌心事，而是與愛相遇的絢麗人生

文：宋怡慧

「從癌到愛」的有情旅程

回想我與郁如的幾段相遇——第一次是在2016年新書《詩魂》擔任與談人，她像從自帶陽光的書寫者，坦率又迷人的性格，瞬間圈粉了我。接著，郁如陸續推出奇幻、藝文、解密元素的系列小說，我邀約她到學校演講，她天馬行空的創意，巧妙融入詩詞、古畫、青銅器的知識，打造獨特的書寫世界鼓舞著讀者，尤其，她藏入友情、親情的寫作意識，引領許多青少年讀者走向文字溫柔的燦光，成為更好的自己。雖然，我們隔著一個海洋，卻打從心底敬佩她努力生活、認真創作的人生態度。這些年，郁如不斷突破創作框架，展現質量皆豐的出版實績。

闔上書扉，憶及自己閱讀《胸口上的V》幾段心情：初始，面對罹癌訊息，郁如從忐忑不安到鎮定以對，我感佩她對無常逆襲的心態，像極莊子「以天地為棺槨，日月為連璧」，坦然無畏的生死觀。接著，她得正視開刀之後，巨大疼痛旋即襲來，學著與之共存，一如孟子說的：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚。」身心驟變、慣常生活如波濤翻騰，此刻的她簡潔地寫下：「看著，想著我的身體的變化，我感到震驚，畏懼，敬服」，清楚地將心情軸線從低谷拉提到平衡，甚至虔心接受的歷程。她積極地為自己的困境找到智慧以對的模式——透過文字紀錄，她從反抗到反思，更能勇敢地面對生命的逆境。

你以為命運的重拳到此以畫上句點了，沒想到，這次她要更深沉地思索：是否要全切乳房？乳房要不要重建？這不只是身體的折傷、心情重設，她拉高到乳房存在的意義，一位女性角色的定位，以及和性別議題的釐清，郁如寫下：「謝謝我的乳房。你們陪我走過青春期，餵過母奶，陪伴我所有每一個生命片段……」

是呀！乳房象徵女性和母性的雙重意義，當我們失去這個象徵物，又該如何自處與安頓？郁如透過日記的方式，帶著我們走進罹癌者的心情：

「對乳癌患者來說，要切除乳房，這絕對是很大很大的創傷，身體的，心理的。……現在選擇讓你們離去，我不捨得，卻又安心。謝謝你們。……」

「真心覺得，乳房非常美麗，沒有乳房，平胸也非常美麗而且自由。」

當我把這件泳衣的襯墊拿掉，「既然沒有，就不要假裝有」。

這幾段文字帶來的衝擊強烈，讓我默默流下傷感的眼淚。此刻的她，終於以「平胸」坦然面對世人，她接受以前有美麗乳房的郁如，也喜歡平胸帶來更大身心自由的自己。但，我還是要謝謝郁如，謝謝你願意以真實又赤誠的心態來與讀者分享這段私密的自剖與內在探問。或許，世間之事並非每次的發生都帶來美好的信息，但處於溫暖羽翼下的心扉，能壯大內在能量，讓我們看見快樂生活的可能。

抗癌的日子，郁如沒有太多陰鬱的書寫內容，偶爾你雖會讀到強大困境如同黑洞把她讓吸進恐慌，焦慮，悲傷，絕望，但，家人的支持、書寫的力量，彷若有光，讓她最終能以愛的筆觸，要我們放心，陰影已在她的背後，她正仰光前行，日常生活還是有愛無礙。

她不讓自己停留在驚愕擔心階段，勇敢解決問題且心態正向，你可以在書中看見熠熠發光的句子：「我有癌細胞在乳房上，可不能讓癌細胞也長在心裡。」還有，她成立「乳癌不重建平胸社團」，推廣女人沒有乳房同樣很美麗迷人的。沒錯，這就是我們深愛的郁如——她精準深刻描繪開刀後讓撕心裂肺的痛感；她教我們清除心理的負面情緒；她偶爾會討拍地自問：曾是體力旺盛、創作豐沛的自己，在癌症治療過程中，為何也會有耗神耗力、身體疲倦的無助與無力？同時，也會語重心長地告誡我們：不要給癌友醫療上的建議或是負面的評語。對病友最大的幫助就是支持他慎重考慮後的所有決定。

韓劇《非常律師禹英禑》女主角說過：「我的人生雖然奇特又古怪，但同時也很有價值。」雖然，郁如面對艱難的人生際遇，卻以愛的文字安慰許多也正在逆境的讀者們，文字的共感是世界最療癒的解方。看似難熬又痛苦的際遇，拉長時間回望：有時候，是上天送給我們一個美好的祝福，就像郁如寫下這本《胸口上的V》，你看到的不是哀聲嘆氣的罹癌心事，而是與愛相遇的絢麗人生。

書籍介紹

《胸口上的V：陳郁如的人生考題（《修煉》《長生石的守護者》作者獻給所有掙扎之人的祝福）》，麥田出版

作者：陳郁如

全力愛過、徬徨過、翻轉生命的試煉紀錄

獻給所有掙扎之人的祝福。

超過500天的實況心情 十年創作後的人生考題

收錄陳郁如16幅最新畫作

內容簡介

人生中途的考題

一次例行的身體檢查時，創作超過十部作品的陳郁如正要攀過人生的另一個顛峰。那時，她發現乳房有陰影：「乳癌」真的找上門了嗎？沒有癌症家族史也會罹癌？想及生命中許多大起大落、悲歡離合，「我沒有一般人『為什麼是我』的難以相信。我反而有一種：啊，這幾年的精神內耗終於浮上檯面來了，得用身體來償還了。」

不讓癌細胞也長在心裡

一連串檢查後，確診的她開始積極找尋資料，加入社團與癌友討論。身旁有家人女兒的她，既不安，但不能選擇投降；很恐懼，但是哭完了，擦乾眼淚，得繼續下去。罹患癌症不是終點，後續還有很長的路要走，包括治療方式、面對副作用的來襲……甚至心理創傷。

以這輩子的信心用力活下去

治療過程中承受身體的苦痛，也得面對心理的焦慮。胸脯在傳統的女性審美觀中等同於性感美麗，假如真的沒有了，可以嗎？女人對自己的身體有多少的決定權？

這是一部與厄運拔河，仍持續攀岩、寫作、繪畫、跳舞的病中日記，同時，也是一部累過怨過，也全力愛過、將會狠狠刻在心上的生命紀錄，是獻給所有掙扎之人的祝福。陳郁如歷經心情上的翻山越嶺，創作的力道在她的體內翻轉成另一種能量，淬煉胸上的縫線成為永恆的勝利Ｖ。