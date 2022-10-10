仔細回顧感情經歷，為什麼我們約會的新歡總是像極了舊愛？
我們想讓你知道的是
在性格特點這一項裡，受訪者給前任和現任打得分都很接近，這就證實了從同一個社交圈子裡尋找新歡就會找到和自己很像的人。而且，「伴侶獨特個性相似度」也達到了很顯著的水平。這就說明，前任自己獨特的性格特徵和現任伴侶的也非常般配。
現任的生活伴侶總是有很多特別像前任的地方，而我們約會的時間線更能用來測試出我們到底多有魅力。
小報的八卦專欄總是對某個明星正在和誰約會死追不放。跟許多明星一樣，大歌星泰勒絲（Taylor Swift）就曾抨擊這類八卦報導歷來都是帶著固有的性別偏見，對女性的前任男友們死盯著不放，並且指指點點。
她點到了一個痛處。至少如果你相信對個人魅力的研究結果的話，前任數量的多少確實能說明很多問題。前任的數量能表明一個男人是否有魅力：一個都沒有固然可怕，但是如果前任數量太多也過猶不及。前任數量的最佳值似乎在一到兩位。
如果一個男人曾與伴侶共同生活了很長時間的話，這名男人就會更有魅力。如果一名男性至少擁有一段長期感情的話，按理來講，這位男性一定會在吸引異性方面有迷人之處。這麼說來，或許歌星泰勒絲說的是對的，對於男性的約會時間線確實需要仔細審視。
那我們憑什麼對別人都約會過誰這麼在意呢？這其中會透露出什麼玄機嗎？又為何交往了超多的女性之後，這位男性反倒是魅力盡散了呢？
不停地分手會導致對未來的感情不負責任——這就是為什麼要對交過好多女友的男性避而遠之的道理。這其中的一個說法是，每次分手所帶來的情感壓抑從未離開過我們。如果我們帶著這些消極的情感去投入到未來的感情中，我們就會對新交的伴侶缺乏責任感。在我們的內心裡，過往受到的感情傷害總是揮之不去。
不過如果分手的理由很充分，那麼思想包袱就會少一些。對前任恨得越多，情緒就更好調整一些。
按照澳大利亞蒙納士大學的心理學家萊恩・安德森（Ryan Anderson） 的說法，為了省去浪費大量時間拍拖以了解對方，問清楚對方的感情時間線是一種快速、不加修飾地測試對方是否真愛的好辦法。如果對方交往的女生過少，即便對方還沒有任何明顯的毛病，也應該及時躲開這類人；如果對方過去交過太多的女友，則有可能把從前所有交往過程中受到的負面情感帶到和你的這段戀情中。
對於異性戀的女性而言，在正式交往之前如果能快速測試出對方有多麼濃情蜜意是很有幫助的。進化心理學顯示，由於女性以後要扶養孩子，所以在尋找伴侶的時候要比男性更挑一些。為了將來能共同撫養孩子，男性的責任心的高低是一個很重要的評判品質，這一點可以用此前的感情經歷是否長久作為佐證。
安德森說：「男性或許也希望女性伴侶能有很強的責任心，但我猜想男性尋找異性伴侶時對責任心高低的要求，沒有女性那麼強。」當然他也指出，如果女性就是鍾情於過把癮的話，這些女性對於有責任心的男性來講，也不會有那麼大吸引力。
研究還發現，年輕女性更願意聽取周圍女性朋友對她們下個約會的意見。安德森認為，這是由於新手需要一些社會線索——諸如別的女性如何來描述男性等等，好為自己找到最佳選擇。
這種基於對對方前任來判斷對方是否適合自己的做法叫做「配對複製」——如果一位女性發現某位男性很有魅力，其他的女性就會照葫蘆畫瓢，甚至還會研究出這種魅力到底都是哪些。這種現象尤其適用於對感情沒有什麼信心的女性。
如果有一段很長感情經歷的男性更有魅力的話，有些學者則認為目前和伴侶共同生活很長時間的有婦之夫也應該更有魅力。也就是說，有婦之夫比單身漢更招異性喜歡。
儘管有些研究指出，女性會感覺已婚男性的照片比單身漢的照片更吸引人，但是基於現實生活中互動的研究卻得出了令人失望的結論。有一種可能是，儘管照片中擁有長期感情經歷的男性看上去更有品質一些，但是在現實生活中，單身女性卻覺得這類男人遙不可及。除此之外，社會輿論對婚外戀的封禁和婚外戀所帶來的風險等等，也會讓這類男人的魅力瞬間消聲。
對於有些人來說，有固定的性伴侶會讓他們自我感覺更好，這在學術上被稱之為「關係依存自尊」。這類人群中，「關係依存自尊」指數高的人會與前任藕斷絲連，從而對他們當下的家庭生活產生不利影響。雖然他們不會馬上分手，但是這種狀態會讓他們不能全身心地投入到目前的家庭生活中去。
對於某些人來說，出現這類情況的一個原因可能是現在的伴侶與前任有相似之處。這個觀點來自於美國加州大學「情感健康實驗室」的博士後樸玉斌（Yoobin Park，音譯），儘管對於還喜歡著前任的人來說，性格外向的人不那麼受待見。樸玉斌試圖理解，是否這就意味著我們中的絶大多數都冥冥中有自己的專屬類型。
希望伴侶都像自己的前任的說法聽起來似乎有些奇怪，畢竟和前任鬧掰都事出有因。博士後樸玉斌在過去九年多的時間裡，就與前任感情破裂和與新歡產生浪漫這個問題走訪了1萬2000位受訪者，並通過對他們的現任與前任的性格特徵進行比對。
新歡總是和前任有些像的一個原因可能是我們還是在同一個社交圈子裡尋找新伴侶。兩人之間有可能是同事、大學期間的朋友、或信奉同一種宗教，所以就教育程度、政治觀點或個性而言都會與前任有相似的地方。同時，這也說明新歡與我們自己也很像。由於來自同一個社交圈子，很多特徵都是共同的。
這位博士後的研究顯示，在性格特點這一項裡，受訪者給前任和現任打得分都很接近，這就證實了從同一個社交圈子裡尋找新歡就會找到和自己很像的人。而且，「伴侶獨特個性相似度」也達到了很顯著的水平。這就說明，前任自己獨特的性格特徵和現任伴侶的也非常般配。
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
瞭解更多：https://experience.electrolux.com/breakthepattern/en
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