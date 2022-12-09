2022/12/09,
社會

（更新）桃園身心障礙兒童照顧機構傳虐待事件：3名教保員獲不起訴處分，男童家屬聲請再議

（更新）桃園身心障礙兒童照顧機構傳虐待事件：3名教保員獲不起訴處分，男童家屬聲請再議
Photo Credit: 王婉諭臉書

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桃園市專門照顧身心障礙幼童的「私立寶貝潛能發展中心」，有3名教保員被控虐待5歲男童又暴力餵飯，釀男童重傷不治悲劇，有過失致死嫌疑，但桃園地檢署調查，男童死因是疾病導致，屬自然死，教保員並無過失，全案不起訴處分；發展中心表示，感謝司法還老師清白。男童家屬則聲請再議。

（2022/12/9 11:30更新）

《聯合新聞網》報導，桃園市專門照顧身心障礙幼童的「私立寶貝潛能發展中心」，有3名教保員被控虐待5歲男童又暴力餵飯，釀男童重傷不治悲劇，有過失致死嫌疑，但桃園地檢署調查，男童死因是疾病導致，屬自然死，教保員並無過失，全案不起訴處分；發展中心表示，感謝司法還老師清白。男童家屬則聲請再議。

「私立寶貝潛能發展中心」於臉書上提供不起訴處分書的部分內容，當中提及經檢察官與法醫相驗、解剖鑑定後，男童死因為「腸系膜裂孔、腸疝」致「小腸絞榨梗塞壞死、腹膜炎」致「敗血性休克」死亡，死亡方式為自然死。另男童在2022年1月26日於醫院做過電腦斷層沒有出血點，排除有受虐之可能。

監視器畫面雖可認定1月26日下午男童在發展中心時雖有哭鬧、咬手、敲打自己頭部之行為，然尚難認當時被告3人能察覺被害人體內有「腸系膜裂孔、腸疝」之狀況，或其他外觀可見之「傷病」而需緊急送醫救治，難認其等有何過失於死之罪責。

另外，在孩子身上貼膠帶之目的係為轉移被害人之注意力，緩和被害人之情緒，使孩子得以順利入睡，難認其等主觀上有何傷害、凌虐被害人之犯意。

「私立寶貝潛能發展中心」表示，中心因本案受到桃園市政府社會局裁罰，並公佈教保員姓名，但裁罰的主因也非虐待，而是教保員「未告知主管，在方童身上撕貼膠帶」。不起訴書中也指出桃園市政府亦認定該舉動「未達身心虐待」之程度。這幾個月來，中心已全面檢討，並依照上級主管機關桃園市政府社會局與專家學者的建議，擬定並執行完整的改善計畫。

（以下原發表於2022/10/06 09:58）

桃園身心障礙兒童照顧機構傳虐待事件：3名教保員涉照顧不當，自閉症幼童1死1重傷

《自由時報》報導，桃園市「私立寶貝潛能發展中心」專門照顧0到6歲身心障礙兒童，驚爆3名教保員涉嫌照顧不當，導致自閉症幼童1死1重傷的悲劇，半年來傳出6起疑似照顧不當案例。桃園市社會局昨（4）日說，已對3人及機構分別開罰。

《聯合新聞網》報導，桃園市議員謝美英接受陳情指出，一名罹患自閉症的5歲方姓男童，今（2022）年1月26日下午被媽媽發現身體不適，隔天早上往生。家屬事後回到機構調閱監視器，才發現他26日當天遭暴力餵飯、喉頭被貼上膠帶、倒地呼救長達20分鐘，都沒有老師理會。同月25日更遭臉部朝下拖拉，但機構在2月7日以前完全不聞不問、置身事外，事後社會局更只針對「不當撕貼膠帶在喉頭」評議。

《ETtoday新聞雲》《中時新聞網》報導，事隔5個多月後，一名患有中度自閉症的6歲女童小萱（化名）在照護中心癲癇發作，延誤超過1小時多才送醫，為了保命，醫院不得已進行氣切，在加護病房治療中。另名彭姓男童則於5月底時遭教保員暴力餵食，以鎖喉方式以手直接抓乾飯配肉鬆塞到孩子口中。至今心仍常於半夜驚醒，甚至僅是經過機構所在地仍會哭鬧表達恐懼。

事實上，從今年1月到6月至少發生6件兒虐事件，不少孩子家長控訴被教保員不當對待，質疑社會局裁罰過輕，且教保員是自動離職而非被開除，根本無法起遏阻作用。

《壹蘋新聞網》報導，「財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心」人員羅先生回應，是教保員後發現家長在家中有幫小捷貼膠帶，教保員詢問家長後，得知是治療師建議貼膠帶可以穩定孩子的情緒，所以才會幫小捷貼膠帶，但教保員沒有向家長告知的確是疏失，這部分也已由社會局進行裁罰。

目前中心已制定癲癇送醫流程，只要癲癇超過5分鐘就要緊急送醫，日後也將聘請護理人員至中心提供幼童第一時間的照顧。羅先生表示，中心經營至今已17年，專門托育自閉症幼童，事發後一直積極想跟家屬當面說明釐清，但遺憾的是目前仍無法見到家屬。

《桃園電子報》報導，社會局表示，經調查該機構有3名教保員對5名身障幼童有照顧不當行為，查有具體明確的事證，已依《兒童及少年福利與權益保障法》及《身心障礙者權益保障法》，從重分別裁處3名教保人員各6萬元罰鍰並公告姓名，同時針對機構進行2次裁罰，第1次於3月裁處6萬元，第2次於8月裁處18萬元罰鍰，並令其限期改善，目前限期改善中，倘屆期未改善將依法令其停辦並公告其名稱。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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