【2022六都議員暗公報】1/10候選人曾有涉案紀錄，哪個政黨最多「前科」？
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在六都中，高雄市有23人涉案最多，占比高達18%；其次是新北市16人，桃園市13人。為什麼高雄的「涉案議員」特別多？哪一黨有最多曾涉案的議員候選人？更重要的是，為什麼選民會投給有前科的人？
因應九合一大選推出的2022六都議員暗公報，除了延續「2018年六都議員暗公報」的資料外，也和台灣公益吹哨者保護協會所做2022全國議員候選人犯罪前科大追擊進行資料合作，統計出在六都共有740位市議員候選人，有「涉案紀錄」的共有76位，等於每10位候選人，就有1人有涉案紀錄；其中現任議員有涉案紀錄的有50位（占66%）。
在六都中，高雄市有23人涉案最多，占比高達18%；其次是新北市16人，桃園市13人。而在政黨方面，在六都當中，國民黨所推出的候選人有27人有涉案紀錄，占比達到13.9%；而民進黨在六都所提名的候選人雖然較少，為18人，但也有9%的候選人都有涉案紀錄。
為什麼高雄的「涉案議員」特別多？
高雄市有23人涉案最多，占比高達18%，這其實是緣起於早年的一連串案子。2009年高雄地檢署偵辦市議員林武忠抽單案時，意外查出有議員涉嫌利用人頭詐領助理費，隨即搜索高市議會，發現議員除了聘僱自己親屬掛名助理，甚至聘僱名單中還有遊民、植物人等，2011年5月，檢方依偽造文書罪將20名議員在內共23人提起公訴。
當時被判有罪定讞的包括現任和已經卸任的，有20名市議員，包括許多資深議員如已故的國民黨議員許崑源、黃柏霖（國）、康裕成（民）、黃淑美（民）、陳美雅（國）、李喬如（民）、吳益政（親）等；調查發現涉案議員在2001至2008年間均未依實際情形申報，並在議會要求出具助理名單時以人頭掛名填寫，涉犯使公務員登載不實的偽造公文書罪，判刑2月至1年10月不等，均得易科罰金定讞。
而這一批被判刑的議員當中，此次仍有7名議員此次投入競選連任，所以造成高雄的涉案紀錄人數特別多。不過也被判刑的高雄資深議員康裕成當時就表示，這是制度上的缺失，將研議修改法規著手改革議會的制度，避免再有議員因此被判刑。
另外雖然暗公報只探討了六都，不過根據2022全國議員候選人犯罪前科大追擊網站的統計，全國除了澎湖縣此次登記的議員候選人沒有一位具有犯罪前科外，其餘21個縣市都有，人數為1至23人不等，且具犯罪前科候選人比例超過10%的縣市共有12個。
而比例前5高的縣市，分別為雲林縣登記69人，具犯罪前科者17人，佔比24.6%；苗栗縣登記72人，具犯罪前科者15人，佔比20.8%；金門縣登記32人，具犯罪前科者6人，佔比18.8%；高雄市登記128人，具犯罪前科者23人，佔比18%；彰化縣登記86人，具犯罪前科者14人，佔比16.3%。
哪一黨有最多曾涉案的議員候選人？
在六都當中，國民黨所推出的候選人有27人有涉案紀錄，占比達到13.9%；而民進黨在六都所提名的候選人雖然較少，為18人，但也有9%的候選人都有涉案紀錄。民眾黨有2人，而時代力量和台灣基進則沒有候選人曾涉案。
中華民國政府在1949年遷移來台，因此初來乍到的國民黨因為對「地方」的掌握力不足，因此其對台灣的治理，從最初就是和地方派系合作；讓這些地方上的重要人士掛著國民黨籍，俠著地方的人脈與資源進入議會，替藍營建構統治版圖；而這些地方人士，也有不少本來就和黑道有往來；所以各式各樣的貪污、關說或違法承包地方公共工程種種行為也隨著地方人士進入議會。
這種上給下資源，下給上政治支持作為交換的「恩庇侍從」合作關係，從兩蔣時代就存在，只是到了李登輝總統時代，更多的黑道勢力進入議會，開始出現「黑金政治」一詞。而早期的民進黨，在政治攻防上經常批判攻擊國民黨「黑金政治」，並以「清廉、勤政、愛鄉土」的政黨口號；但從2014年後，開始也走上多數黨、執政位置的民進黨，為了獲得地方支持，也開始出現類似的狀況。
值得注意的是，除了大家能夠想像的貪污、賄選、詐領助理費等罪行，今年的候選人當中，還包含部分候選人有重大刑案的前科，例如知名黑道幫派「天道盟正義會」的發起人段樹文參選桃園市議員；而新北市新莊區的張志宏，2004年也因槍砲彈藥刀械管制條例、檢肅流氓條例案件遭通緝，2006年時更曾經持槍至立委服務處開槍被逮補。高雄市第五選區的陳清茂，則曾經持槍、販毒和犯下恐嚇取財罪。
為什麼選民會投給有前科的人？
黑金政治在台灣社會存在已久，雖然隨著持續發展，選民教育水準提升，法治觀念普及，對政治有不同以往的期待和認知，不過在講究人情的台灣社會，尤其是地方選舉，選民不一定能完全憑藉理性來思考投票。除了可能是資訊不夠透明，選民不清楚原來候選人曾經涉案之外；也有許多具黑道背景的政治家族例如台中海線的顏家，成員依然穩當當選，因為對選民來說，有力的地方人士、整個家族投入的選民服務，可能比起涉案「更重要」。
而為了讓議員更有彈性的服務地方，每個議員當選後，每年都可以從地方政府拿到幾百萬、甚至上千萬的「議員配合款」或「議員建議款」，但實際上這些錢，可能後續也會被當成「綁樁」和「利益輸送」的資本；就像這次新北市就有正在競選連任的議員因為「販賣配合款」給廠商遭到判刑，而取消候選人資格。所以整體來看，候選人和選民也會在某些時候成為「共犯結構」
即使是年輕世代開始有不同的想法，不過對於地方選舉，有很多人坦言，議員不知道要投給誰，可能只因為某某議員曾經幫過家裡的忙（而通常這個幫忙都是檯面下的事情，例如替家人安排病床、轉學、消除交通罰單等），又或是和家中長輩友好，所以就「照著家人的意思投票」。
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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2022年三大風險「通膨、戰爭、疫情」擾動全球經濟脈絡，掌握當前國際經貿局勢變化，便成為後疫情時代的致勝關鍵。在年末即將到來之際，2023年投資又該注意什麼？
繼去年至今年上半年關鍵評論網與永豐銀行攜手舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」及「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」線上直播活動後，好評如潮。2022年10月20日再度共同舉辦線上直播活動—「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動由吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險？
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市場永遠有波動，投資人須以不變應萬變
面對市場波動，大俠武林提醒投資人：「市場波動永無止息。」長期投資人可採取資金控管、分批買進策略的「震盪布局法」，也就是不定期不定額的投資，「看當天有多少閒錢，就買多少零股，分批買到領息的那一天。」無論市場漲跌，投資人都能在市場布局，差別只在於布局股數不一。
「空頭市場其實是最好的布局時機。」大俠武林進一步解釋，市場長期處於漲勢，對小資族才不友善，當市場不斷漲，代表的是投資成本越來越高；反過來說，空頭市場時反而可利用便宜價格買進股票。對小資族來說，最好的投資策略關鍵第一步就是先投資自己，唯有投資自己，才能在投資市場上買進的資產變多，專注本業、努力加薪，才能提高自己的布局資金。
大俠武林認為，投資關鍵在於紀律，而非擇時，「因為股票市場不是數學題，而是心理戰。」空頭時投資人總是不敢入場，一旦市場反轉回升，卻又往往措手不及，幾乎沒有人猜得準市場低點，「唯有一種人能在低點買進大量股數，那就是紀律投資者。而市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，只是我們不知道會什麼時候發生。」
大俠武林建議，小資族可以投資ETF以及大型表現良好的績優股（長期10年EPS呈現上升趨勢、10年以上股息配發有上升）、債券、地段好的房地產。同時，小資族也可以使用永豐「智能理財ibrAin」，針對不同年紀、年收以及不同目標規劃的試算，決定投資年限、目標金額大小，從中選擇不同的扣款方式，再用長時間檢視配置是否歷經多次市場震盪後的年化報酬率能符合預期，「最重要的一步，仍在於精進本業、力求加薪，維持紀律、定期定額。」
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