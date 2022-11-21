【2022六都議員暗公報】1/10候選人曾有涉案紀錄，哪個政黨最多「前科」？

因應九合一大選推出的2022六都議員暗公報，除了延續「2018年六都議員暗公報」的資料外，也和台灣公益吹哨者保護協會所做2022全國議員候選人犯罪前科大追擊進行資料合作，統計出在六都共有740位市議員候選人，有「涉案紀錄」的共有76位，等於每10位候選人，就有1人有涉案紀錄；其中現任議員有涉案紀錄的有50位（占66%）。

在六都中，高雄市有23人涉案最多，占比高達18%；其次是新北市16人，桃園市13人。而在政黨方面，在六都當中，國民黨所推出的候選人有27人有涉案紀錄，占比達到13.9%；而民進黨在六都所提名的候選人雖然較少，為18人，但也有9%的候選人都有涉案紀錄。

為什麼高雄的「涉案議員」特別多？

高雄市有23人涉案最多，占比高達18%，這其實是緣起於早年的一連串案子。2009年高雄地檢署偵辦市議員林武忠抽單案時，意外查出有議員涉嫌利用人頭詐領助理費，隨即搜索高市議會，發現議員除了聘僱自己親屬掛名助理，甚至聘僱名單中還有遊民、植物人等，2011年5月，檢方依偽造文書罪將20名議員在內共23人提起公訴。

當時被判有罪定讞的包括現任和已經卸任的，有20名市議員，包括許多資深議員如已故的國民黨議員許崑源、黃柏霖（國）、康裕成（民）、黃淑美（民）、陳美雅（國）、李喬如（民）、吳益政（親）等；調查發現涉案議員在2001至2008年間均未依實際情形申報，並在議會要求出具助理名單時以人頭掛名填寫，涉犯使公務員登載不實的偽造公文書罪，判刑2月至1年10月不等，均得易科罰金定讞。

而這一批被判刑的議員當中，此次仍有7名議員此次投入競選連任，所以造成高雄的涉案紀錄人數特別多。不過也被判刑的高雄資深議員康裕成當時就表示，這是制度上的缺失，將研議修改法規著手改革議會的制度，避免再有議員因此被判刑。

另外雖然暗公報只探討了六都，不過根據2022全國議員候選人犯罪前科大追擊網站的統計，全國除了澎湖縣此次登記的議員候選人沒有一位具有犯罪前科外，其餘21個縣市都有，人數為1至23人不等，且具犯罪前科候選人比例超過10%的縣市共有12個。

而比例前5高的縣市，分別為雲林縣登記69人，具犯罪前科者17人，佔比24.6%；苗栗縣登記72人，具犯罪前科者15人，佔比20.8%；金門縣登記32人，具犯罪前科者6人，佔比18.8%；高雄市登記128人，具犯罪前科者23人，佔比18%；彰化縣登記86人，具犯罪前科者14人，佔比16.3%。

哪一黨有最多曾涉案的議員候選人？

在六都當中，國民黨所推出的候選人有27人有涉案紀錄，占比達到13.9%；而民進黨在六都所提名的候選人雖然較少，為18人，但也有9%的候選人都有涉案紀錄。民眾黨有2人，而時代力量和台灣基進則沒有候選人曾涉案。

中華民國政府在1949年遷移來台，因此初來乍到的國民黨因為對「地方」的掌握力不足，因此其對台灣的治理，從最初就是和地方派系合作；讓這些地方上的重要人士掛著國民黨籍，俠著地方的人脈與資源進入議會，替藍營建構統治版圖；而這些地方人士，也有不少本來就和黑道有往來；所以各式各樣的貪污、關說或違法承包地方公共工程種種行為也隨著地方人士進入議會。

這種上給下資源，下給上政治支持作為交換的「恩庇侍從」合作關係，從兩蔣時代就存在，只是到了李登輝總統時代，更多的黑道勢力進入議會，開始出現「黑金政治」一詞。而早期的民進黨，在政治攻防上經常批判攻擊國民黨「黑金政治」，並以「清廉、勤政、愛鄉土」的政黨口號；但從2014年後，開始也走上多數黨、執政位置的民進黨，為了獲得地方支持，也開始出現類似的狀況。

值得注意的是，除了大家能夠想像的貪污、賄選、詐領助理費等罪行，今年的候選人當中，還包含部分候選人有重大刑案的前科，例如知名黑道幫派「天道盟正義會」的發起人段樹文參選桃園市議員；而新北市新莊區的張志宏，2004年也因槍砲彈藥刀械管制條例、檢肅流氓條例案件遭通緝，2006年時更曾經持槍至立委服務處開槍被逮補。高雄市第五選區的陳清茂，則曾經持槍、販毒和犯下恐嚇取財罪。

為什麼選民會投給有前科的人？

黑金政治在台灣社會存在已久，雖然隨著持續發展，選民教育水準提升，法治觀念普及，對政治有不同以往的期待和認知，不過在講究人情的台灣社會，尤其是地方選舉，選民不一定能完全憑藉理性來思考投票。除了可能是資訊不夠透明，選民不清楚原來候選人曾經涉案之外；也有許多具黑道背景的政治家族例如台中海線的顏家，成員依然穩當當選，因為對選民來說，有力的地方人士、整個家族投入的選民服務，可能比起涉案「更重要」。

而為了讓議員更有彈性的服務地方，每個議員當選後，每年都可以從地方政府拿到幾百萬、甚至上千萬的「議員配合款」或「議員建議款」，但實際上這些錢，可能後續也會被當成「綁樁」和「利益輸送」的資本；就像這次新北市就有正在競選連任的議員因為「販賣配合款」給廠商遭到判刑，而取消候選人資格。所以整體來看，候選人和選民也會在某些時候成為「共犯結構」

即使是年輕世代開始有不同的想法，不過對於地方選舉，有很多人坦言，議員不知道要投給誰，可能只因為某某議員曾經幫過家裡的忙（而通常這個幫忙都是檯面下的事情，例如替家人安排病床、轉學、消除交通罰單等），又或是和家中長輩友好，所以就「照著家人的意思投票」。