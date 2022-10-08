【小說】《殺手家族》選摘：為了打造人不會殺人的世界，我們必須殺人
我們想讓你知道的是
「我不能像哥哥和姊姊一樣用工具殺人就好嗎？」我在住院治療的時候，一邊這麼問媽媽，一邊掉著眼淚。只靠幾個人的力量改變世界，實在是太辛苦了，其實說不定這件事根本就不可能達成。「不過我們現在需要的是近距離殺人專家。」媽媽當時是這麼回答我的。
文：李甲秀
我們的家族從新羅時代開始，代代都在為打造「人不殺人的世界」而努力。如果有人問起我們在做的是什麼樣的事，我總是不知道該怎麼回答。在被問這樣的問題之前，我明明知道答案是什麼，但一聽到這個問題，就突然一句話都答不出來了。這有可能是因為「疑問」原本就存在令人不知該如何應對的特性，不過也有可能是我自己也還沒搞清楚問題的答案是什麼。
我們家族的始祖是謁平公，據傳謁平公的子孫對國家有很大的貢獻。他們世世代代為建立國家、傳播宗教、建立教育機構、制定嚴格的法律、開採銀礦、發展農業技術而努力。但在這個過程中，他們也領悟到一些事實。
人就算填飽肚子還是會殺人。
人接受了教育還是會殺人。
就算明文禁止，人還是會殺人。
就算有了宗教信仰，人還是會殺人。
人就是會殺人。
—為了打造人不會殺人的世界，我們必須殺人。
經歷了幾千年的失敗之後，祖先們得出這個結論，因此從新羅時代晚期開始，我們家族裡的人就都從事刺客一職。
—刺客是什麼啊！這稱呼未免太老土了吧？還不如叫殺手！
姊姊說道。只要沒什麼特別的事情，我們家每週都會挑一天聚在一起吃晚飯，不過姊姊倒是經常缺席。姊姊說她討厭刺客這個稱呼，雖然聽起來都是一樣的意思，但刺客和殺手在本質上還是有很大的差距。刺客指的是偷偷除掉目標的人，重點著重在「隱密性」。反之，殺手單純就是負責殺人的人，考慮到這一點，殺手這個稱呼確實是比較適合姊姊，畢竟她經常會到國外的戰場去。
我決定要跟姊姊一樣用殺手這個稱呼。畢竟沿用古時候的說法，可能無法準確地傳達正確的意思。
—叫死曹人如何？
這時哥哥隨口丟出了個意見，但他看起來一點都不在乎要用什麼樣的稱呼。我的哥哥是個比起過程，更重視結果的人，所以不管最後的決定是什麼，就算要稱呼他為屠夫，他也無所謂。
努力還不夠，要把事情做好。這是哥哥經常掛在嘴邊的話。
—那死亡助手如何？你們吃看看水泡菜，醃得很入味。
不管對話內容是什麼，處在什麼樣的狀況下，媽媽總能用一個平凡家庭主婦的語氣說話，我會這麼害怕她也正是因為如此。
—我們那年代都是叫暗殺者。
爺爺出聲了。爺爺和奶奶吃飯的時候其實不太說話，因為他們對「吃東西的時候說太多話福氣會溜走」這個迷信深信不疑。我其實不知道爺爺和奶奶確切的年齡，但從他們偶爾會談到滿洲時期的事情來看，最少應該也有90歲了，又或者已經超過100歲了也說不定。我在爺爺和奶奶身上能聞到死亡的味道，但我很清楚這不僅僅是因為年齡而已，因為哥哥、姊姊、媽媽身上也都散發著類似的味道。
為了打造更好的世界
這是進到我家的客廳就能看到的句子，還特地裱了框掛在牆上。這是我們家的家訓，但沒人知道這句話是誰寫的。
為了打造更好的世界，我從上小學就開始學各式武術，但我很肯定自己天生就沒有練武的資質。雖然其他的運動項目應該也都是如此，但在武術的領域裡，身體條件本身就可說是一種天賦了。
我今年17歲，160公分，50公斤。
—沒關係啦！聽說男生到25歲都還會長高。
爺爺是這麼告訴我的。但這句話從150公分都不到的爺爺嘴裡說出來，實在是沒有什麼說服力。
我最剛開始學的武術是跆拳道，接著又學了拳擊、柔道、特工武術、泰拳和俄羅斯防身術，但沒有一樣能達到媽媽對我的要求。其實媽媽的要求也很「簡單」，那就是徒手殺人。這個簡單的目標，說不定同時也是所有武術的終極境界。
假如想用拳腳功夫殺人，至少要能在目標的頭部施以150公斤左右的撞擊力道。人們都說拳擊界的世界重量級冠軍麥克．泰森一拳的威力是一噸，但這只不過是一種修辭手法而已，這裡所指的一噸是指瞬間施加在一平方公分面積上的壓力。在人的拳頭和臉部面積都遠遠超過一平方公分的前提下，泰森拳頭的力量也會被分散，也就是說人的頭部實際受到的衝擊力道大約是200公斤左右。
據說老虎在狩獵的時候，前腳揮動的力量是800公斤，也就是說無論有再好的天賦，接受過再多訓練，人的力量是不可能比得上老虎的，這就是物種的局限。
我一拳的威力是15公斤，就算套用腳的力量是手的力量的三倍這個公式，我踢人時能帶來的衝擊力道也只有45公斤。也就是說，就算對手躺在地上，我也無法將他踢死，連續踢十次的話說不定還有點機會。不過這種假設一點意義都沒有，因為不會有人一直躺在地上，也不會有人乖乖地任由我連續踢他的頭十次都不還手。
—你為什麼這麼拚命想變強？
舉凡是我去過的道場和武術館，裡頭的教練和館長總是會問我這類的問題。一星期去報到五天，一天最少練習四小時以上，這樣的訓練強度自然會引起教練們的好奇。
—因為家裡的關係。
我是這樣回答他們的。
教練和館長們都為我加油，也非常認真地指導我，但再怎麼練習，我還是沒有什麼進步。我是那種再怎麼認真運動，也不容易長肌肉的體質，柔軟度也不好，劈腿這種技能當然連想都不用想，我就連腰都無法彎超過45度。我之前還曾經因為勉強自己劈腿導致肌肉嚴重損傷，住院住了三個月。
—我不能像哥哥和姊姊一樣用工具殺人就好嗎？
我在住院治療的時候，一邊這麼問媽媽，一邊掉著眼淚。只靠幾個人的力量改變世界，實在是太辛苦了，其實說不定這件事根本就不可能達成。但明明知道不可能，人類還是會持續挑戰，這就是人類這個物種的特性。
—不過我們現在需要的是近距離殺人專家。
媽媽當時是這麼回答我的。在一陣掙扎之後，媽媽把我帶到了叔叔那。
書籍介紹
本文摘錄自《殺手家族》，皇冠文化出版
作者：李甲秀
譯者：丁俞
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
中租企金的彈性金援服務，協助中小企業緩解當務之急
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本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。