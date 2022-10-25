【圖表分析】2022議員參選人年齡分布：哪個地區、哪個政黨的候選人最年輕？青年參政選得上嗎？

文：李秉芳 ｜圖：If Lin

台北市最多30-39歲的年輕候選人，北部都會為何更有利青年參政？

台北市的議員參選人的平均年齡是45歲，中位數為43歲，為全台最年輕；細看年齡分布便可發現，主要是因為台北市的參選人，30-39歲為最大宗，共有43人；明顯多於其他五都。而台南市的參選人平均年齡49歲，中位數51歲，為全台參選人「最老」的直轄市，其中60-69歲的參選者有28位，為所有參選人中最多的，同時也是六都中「老議員參選人」最多的直轄市。

而近年來人口持續成長，越來越多年輕家庭遷入的桃園市，僅次於台北市，是參選者第二年輕的北部直轄市，平均年齡和年齡中位數都是47歲，可以看到桃園市的參選人最多為40-49歲的青壯世代，而60-69歲的參選人僅有17人也是六都中最少的。

整體來看，北部都會區的參選者年齡層較低，60-69歲以上的參選人較少；中南部則「較老」，但除了台南市，台中市和高雄市的差異並不大。值得注意的是，全台最老的參選人86歲出現在高雄市第4選舉區，參選人名為謝天助，無黨籍的他曾經是左營區的里長，曾經多次參選這次也不放棄；而全台最年輕的參選人24歲，則出現在台北市大安文山選區，是仁本企業的第二代陳聖文，將代表民進黨參選。

不過雖然台北市是最多30-39歲族群參選的直轄市，但進一步細看選區可以發現，平均年齡最年輕的選區不在台北；而是桃園市的新屋選區、龜山選區，不過前者僅有2人參選；還有台中市的中西區、山地原住民區；而台北市最年輕的選區則是中山大同區。

台中市第10選區之所以年輕，主要可能原因在於現任議員與參選人平均年齡較低；例如現任議員江肇國45歲、張彥彤36歲、黃守達33歲，而新的參選者包括陳駿霖48歲、許瑞宏47歲，林京玲僅31歲。

台北市第4選區，藍綠今年維持各提4位議員侯選人，有2位老將將交棒；國民黨新人柳采葳僅33歲、議員王浩接班人高世俊37歲；民進黨提名梁文傑、王世堅、陳怡君外，上屆失利再次參戰的前議員顏若芳38歲；時代力量在林亮君34歲改以無黨籍參選後，今年改提新人徐千淳（47歲）；民眾黨由議員林國成女兒林珍羽（36歲）出戰，另外還有新黨林婕麗、「歐巴桑聯盟」連紹傑。

大家都說要鼓勵青年參政，哪個政黨提名名單「最年輕」？

在黨內初選期間，各黨紛紛都給新人、青年「加權」，希望能鼓勵青年參政；民進黨全代會去年11月就通過直轄市議員提名條例，延續2018年直轄市議員提名規則，列入「新人、青年」在黨內初選民調加權機制。新人可加權10％、新人又是未滿35歲青年或新住民者可再加權10％，至多可加權20％，加權機制並排除政二代參選者。

而國民黨在朱立倫擔任黨主席之後，也大力推動青年參政，今年的選舉提名辦法中就明定，35歲以下青年，民意調查結果得加權70%；36歲至40歲的登記參選者，民意調查結果得加權50%。另為鼓勵新人參選，新人的民意調查結果得加權30%，亦即35歲以下又符合新人資格，最高得加權至100%。

相較之下，民眾黨、時代力量和台灣基進黨等年輕的小黨，反而沒有特別推出青年或是新人加權方案；不過因為本來支持群眾就相對更年輕，且過去參選經驗也較少的的第三勢力政黨，在參選人的比例上，明顯就比藍綠兩大黨年輕。

可以看到國民黨參選人最多為50-59歲，佔了整體提名名單約1/3；而民進黨則是40-49歲的壯年，也是佔了1/3；而民眾黨則是40-49歲的佔了超過四成，30-39歲佔了3成5，等於30-49歲青壯世代佔了整體參選者的7成5。

而時代力量和台灣基進的參選者年齡分布較為接近，30-39歲的參選者都超過半數，時代力量更有2成以上的參選者為20-29歲的族群；而台灣基進的參選者中，有約1/4的為40-49歲；兩個政黨50歲以上的參選者都很少，且都沒有60歲以上的參選者。

沈有忠分析，時代力量和台灣基進，都是2014年318運動後崛起的政黨；那場運動最後成功擋下服貿協議，以學生為主要的參與者，比較容易相信「政治參與」的有效性，也可能更願意繼續參與和關注政治；而如今運動過了將近10年，這些當年這群大概18-25歲的人就成為了時代力量和台灣基進的支持群眾，對政黨來說，他們也都從這個世代培養政治人才，所以反映在參選人的年齡上。

沈有忠也指出，這兩個政黨也是跟各種進步價值包括同性婚姻、轉型正義、台獨、反核等這些議題緊密結合的政黨；相較於更晚才成立且以「白色力量」柯文哲為主要核心人物的民眾黨，時代力量和台灣基進的候選人較集中在經過2013年到2018年多場大型社會運動的30-39歲，是非常合理的。

沈有忠也說，民眾黨的候選人和支持者，就明顯介於「時力和基進」還有「國民兩黨」間，他們既非40歲以下的青年，也非50到60歲的中老年，而是有很多社會階層較高的中產階級，包括很多醫生、工程師、律師等，他們都更容易喜歡柯文哲這樣高知識份子的形象，且政治立場上不再像青年族群那麼「熱血躁進」，更不信任藍綠兩黨，整體光譜來看大概就是「中間偏右」；所以這也反映在民眾黨的競選策略上，他們雖然有比國民兩黨更多的30-39歲候選人，但更多的是40-49歲的中壯年候選人。

年輕人選得上嗎？選民和議會結構都走向兩極化