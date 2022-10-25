【圖表分析】2022議員參選人年齡分布：哪個地區、哪個政黨的候選人最年輕？青年參政選得上嗎？
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文：李秉芳 ｜圖：If Lin
台北市最多30-39歲的年輕候選人，北部都會為何更有利青年參政？
台北市的議員參選人的平均年齡是45歲，中位數為43歲，為全台最年輕；細看年齡分布便可發現，主要是因為台北市的參選人，30-39歲為最大宗，共有43人；明顯多於其他五都。而台南市的參選人平均年齡49歲，中位數51歲，為全台參選人「最老」的直轄市，其中60-69歲的參選者有28位，為所有參選人中最多的，同時也是六都中「老議員參選人」最多的直轄市。
而近年來人口持續成長，越來越多年輕家庭遷入的桃園市，僅次於台北市，是參選者第二年輕的北部直轄市，平均年齡和年齡中位數都是47歲，可以看到桃園市的參選人最多為40-49歲的青壯世代，而60-69歲的參選人僅有17人也是六都中最少的。
整體來看，北部都會區的參選者年齡層較低，60-69歲以上的參選人較少；中南部則「較老」，但除了台南市，台中市和高雄市的差異並不大。值得注意的是，全台最老的參選人86歲出現在高雄市第4選舉區，參選人名為謝天助，無黨籍的他曾經是左營區的里長，曾經多次參選這次也不放棄；而全台最年輕的參選人24歲，則出現在台北市大安文山選區，是仁本企業的第二代陳聖文，將代表民進黨參選。
不過雖然台北市是最多30-39歲族群參選的直轄市，但進一步細看選區可以發現，平均年齡最年輕的選區不在台北；而是桃園市的新屋選區、龜山選區，不過前者僅有2人參選；還有台中市的中西區、山地原住民區；而台北市最年輕的選區則是中山大同區。
台中市第10選區之所以年輕，主要可能原因在於現任議員與參選人平均年齡較低；例如現任議員江肇國45歲、張彥彤36歲、黃守達33歲，而新的參選者包括陳駿霖48歲、許瑞宏47歲，林京玲僅31歲。
台北市第4選區，藍綠今年維持各提4位議員侯選人，有2位老將將交棒；國民黨新人柳采葳僅33歲、議員王浩接班人高世俊37歲；民進黨提名梁文傑、王世堅、陳怡君外，上屆失利再次參戰的前議員顏若芳38歲；時代力量在林亮君34歲改以無黨籍參選後，今年改提新人徐千淳（47歲）；民眾黨由議員林國成女兒林珍羽（36歲）出戰，另外還有新黨林婕麗、「歐巴桑聯盟」連紹傑。
大家都說要鼓勵青年參政，哪個政黨提名名單「最年輕」？
在黨內初選期間，各黨紛紛都給新人、青年「加權」，希望能鼓勵青年參政；民進黨全代會去年11月就通過直轄市議員提名條例，延續2018年直轄市議員提名規則，列入「新人、青年」在黨內初選民調加權機制。新人可加權10％、新人又是未滿35歲青年或新住民者可再加權10％，至多可加權20％，加權機制並排除政二代參選者。
而國民黨在朱立倫擔任黨主席之後，也大力推動青年參政，今年的選舉提名辦法中就明定，35歲以下青年，民意調查結果得加權70%；36歲至40歲的登記參選者，民意調查結果得加權50%。另為鼓勵新人參選，新人的民意調查結果得加權30%，亦即35歲以下又符合新人資格，最高得加權至100%。
相較之下，民眾黨、時代力量和台灣基進黨等年輕的小黨，反而沒有特別推出青年或是新人加權方案；不過因為本來支持群眾就相對更年輕，且過去參選經驗也較少的的第三勢力政黨，在參選人的比例上，明顯就比藍綠兩大黨年輕。
可以看到國民黨參選人最多為50-59歲，佔了整體提名名單約1/3；而民進黨則是40-49歲的壯年，也是佔了1/3；而民眾黨則是40-49歲的佔了超過四成，30-39歲佔了3成5，等於30-49歲青壯世代佔了整體參選者的7成5。
而時代力量和台灣基進的參選者年齡分布較為接近，30-39歲的參選者都超過半數，時代力量更有2成以上的參選者為20-29歲的族群；而台灣基進的參選者中，有約1/4的為40-49歲；兩個政黨50歲以上的參選者都很少，且都沒有60歲以上的參選者。
沈有忠分析，時代力量和台灣基進，都是2014年318運動後崛起的政黨；那場運動最後成功擋下服貿協議，以學生為主要的參與者，比較容易相信「政治參與」的有效性，也可能更願意繼續參與和關注政治；而如今運動過了將近10年，這些當年這群大概18-25歲的人就成為了時代力量和台灣基進的支持群眾，對政黨來說，他們也都從這個世代培養政治人才，所以反映在參選人的年齡上。
沈有忠也指出，這兩個政黨也是跟各種進步價值包括同性婚姻、轉型正義、台獨、反核等這些議題緊密結合的政黨；相較於更晚才成立且以「白色力量」柯文哲為主要核心人物的民眾黨，時代力量和台灣基進的候選人較集中在經過2013年到2018年多場大型社會運動的30-39歲，是非常合理的。
沈有忠也說，民眾黨的候選人和支持者，就明顯介於「時力和基進」還有「國民兩黨」間，他們既非40歲以下的青年，也非50到60歲的中老年，而是有很多社會階層較高的中產階級，包括很多醫生、工程師、律師等，他們都更容易喜歡柯文哲這樣高知識份子的形象，且政治立場上不再像青年族群那麼「熱血躁進」，更不信任藍綠兩黨，整體光譜來看大概就是「中間偏右」；所以這也反映在民眾黨的競選策略上，他們雖然有比國民兩黨更多的30-39歲候選人，但更多的是40-49歲的中壯年候選人。
年輕人選得上嗎？選民和議會結構都走向兩極化
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！