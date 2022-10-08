牛結節疹病毒造成印度10萬頭牛隻死亡，養牛戶抗議政府不作為，2.5萬頭牛趕到街頭遊蕩

文：饒珮琪（Peichi Jao）

長久以來，牛在印度是神聖且備受保護的存在；據《外交家》及《紐約郵報》報導，近期的一場病毒侵襲已導致全印度10萬頭牛隻死亡，目前已超過200萬人染上此病。為抗議印度政府對此事件的消極處理，養牛戶們發起聯盟將2萬5000頭牛隻放置街頭遊蕩，籲政府正視病毒衝擊並發放救濟金。

綜合《VICE》報導，養牛戶聯盟帶領牛群衝進印度西部古吉拉特邦（Gujarat）政府建築內，甚至向官員們潑糞。而面對大批失控牛群的政府人員也只能倉皇躲避；相關影片中可見警察在混亂中試圖控制牛群動向，也有牛群趴臥在政府辦公室內休息。

牛結節疹病毒導致牛群死亡，病毒變異需長期觀察

這場大規模感染，源自於一種致命的牛結節疹（Lumpy Skin Disease, LSD），透過吸血的蚊蟲傳播病毒，在亞洲各國出現過不少病例；至今全古吉拉特邦感染牛隻數已超過17萬，且有6000頭牛因此喪命。

綜合《外交家》報導指出，牛結節疹的首例出現於1929年的東非尚比亞，隨後在非洲大陸擴散開來，甚至傳播至歐洲部分區域；自2019年從南亞通報第一起亞洲病例後，牛結節疹隨後傳至印度、中國、尼泊爾等地。

這場病毒爆發除了造成大量死亡，也對養牛戶們帶來了毀滅性的打擊，包括牛奶產量遽降、牛隻體型消瘦，繁殖能力低落等影響。而新德里基因組學和綜合生物學研究所的學者Vinod Scaria也表示，牛結節疹病毒會隨著時間變異，需要長期持續的觀察與追蹤。

極端氣候造成農產量下降，病毒蔓延無疑是雪上加霜

據《外交家》指出，自去（2021）年開始，農戶們已因極端氣候面臨各種嚴重損失，如4月破紀錄的熱浪襲來導致麥田產量下降、9月異常密集的豪雨摧毀了稻田等；印度通訊社《Press Truth》指出，牛結節疹病毒已傳遍印度15個邦，其中牛隻死亡數量已在短短三週內翻倍性地成長。