《【牛津通識課04】古埃及》：找尋法老時代埃及同性關係的關鍵證據，是一對男性王室美甲師
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金字塔是外星人蓋的嗎？圖坦卡門陵墓真的帶有法老的詛咒嗎？外貌特殊的異端法老阿肯那頓其實患有某種疾病？古埃及人這麼重視木乃伊的製作是為了死而復生？打開牛津大學出版社最受歡迎通識讀本，由專業考古學者引領你進入真實的古埃及世界。
文：伊恩．蕭（Ian Shaw）
性別與性慾
埃及人身分認同的問題，幾乎從這個學科存在以來，就讓埃及學家忙個不停。不過其他自我的議題似乎很少有人探討，大概因為埃及學家不成比例地大多是歐洲白人或北美男性學者。位於納爾邁調色板上方的母牛女神巴特（Bat）頭像，似乎是調色板裝飾上唯一的女性要素（有位埃及學家兼藝術史學家惠特尼．戴維斯〔Whitney Davis〕，認為就連那些其實也是公牛神的頭像）。
調色板就像大部分的埃及藝術和文本，基本上是男性主宰的文物。這不禁讓人想問，關於古埃及的女性，我們知道些什麼？關於埃及人對性別和性慾的看法，我們又了解多少？埃及社會中有哪些層面，公開或隱晦地受到男性、女性或酷兒考量的影響？
觀察埃及的文字和圖像資料中的性別模式時，幾乎能夠立刻看出男性圖像與相關事件比女性的更常出現，也更突出。資料上的男性偏斜狀態以幾種不同的方式出現，有些很明顯，有些則比較微妙，潛藏不張。正如我們在關於哈謝普蘇女王統治的觀點歸納中所見，在將近三千年的法老時期中，很少有女性達到統治地位。
在墓室中，女性照慣例都是次要的塑像，因為墓地幾乎總是為了她們的父親、丈夫或兒子特別準備的。
在文本和藝術圖像中，埃及至少從第一王朝之後就是以男性為中心，這有一部分是錯誤印象，是由於我們選擇資料偏頗所致，不過在某些方面也是因為埃及社會確實就是如此，幾乎所有的女性都被排除在行政管理之外，也無法接觸文字書寫和閱讀（雖然至少有九十五％的男性大概也不識字，所以這個因素可能比較不重要）。
在工作的世界中，女性往往也是無形的，值得注意的例外有紡織品生產、釀造和烘培（雖然資料顯示男人也會參與這些活動）。墳墓繪畫和木製葬儀模型經常有女性紡紗和織布的場景，有時候也有收成亞麻的農業場景，某些文本顯示，這是王室內廷的主要活動之一（似乎許多維多利亞時代的東方主義畫家都沒注意到這項事實，只畫出「法老妻妾群」這類場景）。
在過去，埃及學家把這種情況視為理所當然，沒有去努力「抽絲剝繭」，找出在男性主宰的記載中，女性的角色和生活方式。然而過去五十年來，隨著女性專業埃及學家的人數增加，不意外地有更多人試著去爬梳字裡行間，尋找女性生活和成就的證據。例如越來越清楚的是，情況隨著時代而改變，所以其實在法老時期有三個階段，女性在留存下來的記載中比較顯眼：
在古王國，女性獲准擔任某些行政職位（雖然只能管理女性團體）；在第十八王朝早期，女性更常出現在葬儀的歷史遺跡中，可能反映出她們更有機會參加葬儀儀式；從第二十王朝末到第二十二王朝初，女性不只更常出現在墓室的裝飾上，也越來越常沒有男性親戚的陪同。
或許不可避免的是——有鑒於埃及學家長期以來傾向於研究權貴的歷史遺跡——大部分早期的研究都集中在王室和貴族女性，像是海特菲莉斯（Hetepheres，法老古夫〔Khufu〕的母親）、索貝克妮芙魯（第十二王朝末的女性統治者）、哈謝普蘇、娜芙蒂蒂。然而漸漸地，有越來越多人致力於找出不同階級和貧富程度女性的資訊，這樣的轉變獲益於新近受青睞的聚落考古學趨勢，提供了客觀的社會經濟證據，至少能夠揭露更多埃及的女性主導層面。
那些在男性記載和藝術圖像中看不見的居家和公共生活，有時候在考古紀錄中相對明顯許多。然而在分析不同性別的房屋使用模式時必須特別注意，我們很容易就會毫無根據地做出種族中心的假設，去定義男性或女性的空間（例如女性／廚房、男性／會客室，女性／臥房）。
另一個埃及學家在進行性別研究時，常常犯下種族中心錯誤的領域是性慾。在第八章，我會討論埃及宗教明顯非常重視某些神祇的陰莖。許多埃及學家幾乎完全成長於猶太教與基督教共有的宗教傳統中，就學術上而言，他們會轉移目光不去看陽具中心主義，有意或無意地，將其視為宗教背景中的不合宜之物。整體而言，這會導致許多學者試圖淡化這類片段，像是描述亞圖姆（Atum）透過自慰來創造出下一代的神祇（不必任何女神就能生殖）。
目前為止，只有兩本書談過法老和希臘羅馬時代埃及的性，不過兩位作者都強調了典型的埃及學假設，也就是傳統上傾向把性相關的文物和圖像歸為不痛癢的「生育」，而不是公開承認的性圖像和性行為。就像林恩．梅斯凱爾（Lynn Meskell）所說的：
女人的性慾，而不是她們的生育力（也就是懷孕），才是陵墓場景強調的重點。她們的性品質大概是死後生活的搶手貨，就像提供僕人和食物一樣。
不過湯姆．海爾（Tom Hare）比較謹慎地指出，通常很難決定這些描繪是否是真的刻意要展現情慾：
不論我們覺得這些裸胸的埃及女性或女神繪畫多麼有吸引力，去解讀為情慾都太輕率了。因為在正式的典型塑造中，成年女性和女神通常是裸胸描繪，勾畫出前凸的胸部乳頭。
他接著討論我們看到的圖像複雜之處，雕像是女性穿著某種特定服裝，遮蓋胸部，但同樣的服裝在平面描繪上可能會露出一邊的胸部——這似乎是某種藝術慣例而非情色化。另一方面，他也接受外觀上幾乎肯定有刻意的性慾可見，在第十八王朝的權貴陵墓中，滿是裸體女性舞者、樂師、僕從（圖12）。因此他認為，在這些背景中，「女體顯然是男性主體凝視的物品」。
古埃及同性慾望的證據
異性戀在埃及文本和圖像中相對容易找到，但同性關係可就不一樣了，這個主題只有偶爾出現的線索和影射，而且就連這些也往往有爭議或難以詮釋。此外，正如某些研究人員所說，異性戀和同性戀這兩類區分的觀念，其實是近代的二分架構，要想套用在遙遠的過去，我們必須自負後果。
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
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疫情、缺工缺料、貨運塞港、戰爭影響等因素，讓全球新車交期飽受影響，加上後疫情時代，通貨膨脹嚴重，許多有車輛使用需求的消費者轉而選擇中古車。但面對始終存在著「一車、一況、一價」的中古車市場，潛在危機與隱藏風險讓許多消費者望之卻步，該如何選擇高效率且值得信賴的方式？
縱使當前中古車商已逐步邁向聯盟化、認證制度，但良莠不齊的狀況始終存在，中古車交易糾紛新聞時有耳聞，在媒體報導中，仍可常看見像是買到的車況與中古車商所提供的資訊存在巨大差異、車輛行駛里程經過「巧手調整」、嚴重甚至有買到AB車而刑責上身的問題。正因中古車狀況的不夠透明，讓消費者很難於中古車買賣過程中完全信任賣方，也無法放心購買，就連部分自認資深懂車人也曾有陰溝裡翻船的狀況。簡而言之，難以信任、無法放心、資訊不透明的三大痛點，在在讓消費者對於中古車購買望之卻步。
中古車的購買需求持續存在，但近來可以發現購買趨勢逐漸朝向「原廠」路線靠攏，主因就出在各汽車品牌以自家「商譽」為擔保的原廠認證中古車一一成立。以成立相當悠久的奧迪嚴選中古車而例，完全瞄準上述三大痛點的核心價值就是其可成為同業標竿、獲得消費者青睞的原因。
奧迪嚴選原廠中古車優勢一：信任
敢於品牌名後掛上「嚴選」，就是因為奧迪所提供的中古車輛，不僅皆有完整原廠服務記錄可供查詢，且經過了110項原廠標準的詳盡車況檢查，這兩點的資訊先建立消費者對於車輛來源的信任度後，在整體的銷售過程中，第一線的銷售人員也以客戶的需求推薦適合車款，舉凡是車型、顏色、配備甚至預算等都可層層篩選，而非像傳統中古車商以「清庫存」為第一銷售目標；再加上等同於新車銷售同樣等級的專業流程與產品知識，當客戶確認購買後，也會依照客戶的財務狀況提供客製化的方案；入手後也享有奧迪原廠標準售後服務流程與保固內容。在每個階段中，皆以原廠標準流程作為基礎，以信任作為買賣雙方溝通與往來的基石。
奧迪嚴選原廠中古車優勢二：安心
取得信任後，更要進一步超越顧客期待，為顧客達成安心的購買流程。因此奧迪嚴選中古車所銷售的車輛，除了保證無重大事故或泡水情事發生，更以原廠標準檢修與整備，範圍包含維修保養紀錄、外觀、內裝、動力系統、電子系統、底盤、配件等面向。此外，每一輛奧迪嚴選中古車在交車後至少享有一年不限里程原廠保固，保固期內無須擔心預期以外的維修費用，不僅可讓客戶買得安心，更可駕得開心。
奧迪嚴選原廠中古車優勢三：透明
選擇中古車的多數買家，無疑希望詳盡了解購車時的價格、後續的養車成本，簡言之就是要把一切買車、用車資訊透明化，因此奧迪嚴選中古車首先針對車輛資訊透明化可以減少後續養車潛在成本以外，車價也保證透明，並提供彈性付款方式，盡可能減輕車主的購車負擔。就算真的車輛出問題，也可享有保固維修服務與代步車使用，當然，24小時的Audi服務專線與全天候的道路救援服務等也可提供車主零時差的專業協助，幾乎等同於新車服務流程的保證，一切完全透明毫無隱藏與保留。
奧迪嚴選中古車作樣板，讓鍾愛即刻成真、更顯從容餘裕
以信任、安心、透明作為三大基石，有效擊退過往消費者購買中古車心中所擔心的痛點，不僅讓奧迪嚴選中古車成為當前中古車買賣最受歡迎的途徑，更是中古車買賣的最佳樣板。當購買中古車不再需要擔心信任、安心與透明問題，民眾就可以用相較新車更輕鬆的門檻，擁有過往無法企及的夢想車款，讓鍾愛不僅可以即刻成真，還比原先想像的更從容餘裕。