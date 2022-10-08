酒體強健、有肌肉感？這10個經常聽到的品酒詞彙，真實含義是什麼意思？
我們想讓你知道的是
酸度為什麼會迷人？充滿異國情調是哪一國？「很有自然感」可能不是一件好事？紅酒專家萊特帶您認識這10個葡萄酒詞彙，拆解他們的真實意涵！
文：林才右（萊特）
一般人聽到「專家」形容葡萄酒香氣或味道使用的詞彙，常常會感到疑惑，酸度？礦石？肌肉感……這些味道合理嗎？怎麼自己都品嘗不出來呢？喝酒當然不要有壓力，不過學會這些形容詞可以增加一些品飲樂趣，來看看這10個經常聽到的品酒詞彙，真實版是什麼意思吧！
1. 酸度迷人
這意思就是說的這支酒酸度很高，但如果酸度很高又怎麼會迷人呢？因為一款酸度高的白酒也都會伴隨細緻優雅的香氣，所以在感受酸度的同時，也會享受到迷人的香氣。
酸度對於葡萄酒扮演非常重要的角色，也是相對其他酒類（威士忌、清酒等）比較明顯的，像是香檳，就有極高的酸度，配合上夢幻的氣泡，會令人有踏上雲端的感覺。
2. 喝起來有礦石、煙硝味
礦石本身有味道嗎？不如你親自做個實驗，拿石頭舔舔看，你會發現味道挺豐富的，森林石頭的味道還不同於馬路旁邊的味道，因為你舔的都是附著在石頭上的植被、真菌類的味道。
如果純粹的石頭其實是沒有味道的，那礦石味是從哪裡來的？其實眾說紛紜，目前沒有科學的闡述，不過與其理性的分析，不如感性地去享受葡萄酒裡那種「若隱若現」的礦石鹹香吧！
3. 酒體強健、有肌肉感
形容人身體強健、有肌肉是容易被理解的，但葡萄酒怎麼會有肌肉呢？在我們心中強健有肌肉的人應該都是比較魁梧、充滿自信，對葡萄酒而言也就是指那些酒體飽滿、酒精感強烈、果香味濃郁的酒，而且酸度也要對應夠高，少了酸度就像沒有了自信，有很多肉卻不夠精實，而且走起路來無精打采，那我們就會形容這酒軟趴趴的。
4. 有爆米花的香甜
爆米花的香甜應該大家都不陌生，就算沒吃，也聞得到坐在電影院隔壁情侶所散發出來的爆米花的甜膩香氣。
這種味道說穿了就是類似焦糖味道，當然有些特殊口味，像是香草、巧克力或是黑糖，但總是屬於比較厚重的甜香，會感受到這種味道，一般是葡萄酒裏留有些微殘糖，同時也長時間在橡木桶熟成（尤其美國新桶）所致。
5. 有辛香料味
辛香料的味道就是那些我們熟悉的胡椒、丁香、肉豆蔻等味道。為什麼葡萄釀造出來的酒為什麼會出現辛香料的味道呢？一種說法是來自葡萄的本身，像是Syrah（尤其來自冷涼氣候）很容易帶出胡椒的氣味，另一種可能性是，葡萄園的周邊常常會種植不同的香料，香料分子會瀰漫在空氣中或是沾附在葡萄皮上，一起經過釀造與裝瓶，所以喝的時候會有或多或少的香料味。
6. 充滿異國情調
如果你是念理科的，聽到這樣的形容一定會問異國是哪一國？是東方人覺得西方的異國情調，還是西方人覺得的東方異國情調？
其實這個詞彙的出現，常常是品酒師捉襟見軸，找不到準確的實體氣味來形容時，拿來唐塞的，因為異國情調就是不熟悉的氣味。久而久之，這詞彙常常被用來形容氣味濃郁的芳香型葡萄品種。
7. 很有自然感
曾幾何時，很多人在形容葡萄酒的時候會說很有自然感，自然感聽起來頗玄，但應該是一個正面的詞彙吧！其實不然，有時候自然感會是一個婉轉的說法，是要形容這一款酒有些怪味道，像是馬廄、雞舍般的惱人味道。
當然也有是帶正面的形容，描述這款酒純淨原始，或是多元複雜，有如倘洋在大自然中的感覺，所以聽到有人形容酒有自然感時，一定要問清楚囉！
8. 單寧如蠶絲滑順
先說說什麼是單寧，單寧並不是一種味道，而是一種造成我們口腔（包含舌頭）的觸覺感知，像是我們用手指觸摸不同布料，觸摸棉布時會覺得溫潤舒服，碰觸麻布則會覺得粗糙有刺刺感，如果感受蠶絲的布料時，則會有輕柔滑順非常舒服的觸覺感，想像這種這是丹寧滑過口腔的感覺，就會用如絲綢般滑順來形容了。
9. 尾韻美妙而悠長
喝葡萄酒跟喝茶一樣，也會在意尾韻的感覺。
而所謂的尾韻指的是液體入口之後，留在舌後跟與喉頭的氣味，有時候這樣的氣味與剛入口的時候不同，入口的香氣會是強烈主導的氣味，當這主導香氣退去之後，次要香氣才會慢慢浮現，所以一般來說會比較細緻優雅。要感受尾韻，就記得喝一口葡萄酒時，讓酒液在嘴巴裡環繞一下，也停留個五秒鐘，然後緩緩吞下，別急著吃東西或喝下一口，將注意力放在喉頭間，就會感受到尾韻的滋味了。
10. 酒隨著時間一直在變化
乍聽起來覺得這酒很不始終如一，不過這這特性正是葡萄酒愛好者追求的。
一支葡萄酒有變化，指的是他的香氣與口感在開瓶之後會隨著時間而改變，其原因就是跟空氣的接觸（也就是醒酒的時間），會造成丹寧的柔化，同時也釋放出更多更迷人的香味。
享受這種變化，可以含一口酒在嘴巴，然後吸一些空氣進去，讓酒跟空氣在嘴巴離不斷揉合，就可以明顯感受其風味的變化性，當然你也可以開一瓶酒，每十分鐘喝一口，感受每一階段的變化，這也是享受葡萄酒的樂趣之一。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
我們想讓你知道的是
關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：陳偉誠 創辦人暨執行長（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：