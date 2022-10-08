酒體強健、有肌肉感？這10個經常聽到的品酒詞彙，真實含義是什麼意思？

文：林才右（萊特）

一般人聽到「專家」形容葡萄酒香氣或味道使用的詞彙，常常會感到疑惑，酸度？礦石？肌肉感……這些味道合理嗎？怎麼自己都品嘗不出來呢？喝酒當然不要有壓力，不過學會這些形容詞可以增加一些品飲樂趣，來看看這10個經常聽到的品酒詞彙，真實版是什麼意思吧！

1. 酸度迷人

這意思就是說的這支酒酸度很高，但如果酸度很高又怎麼會迷人呢？因為一款酸度高的白酒也都會伴隨細緻優雅的香氣，所以在感受酸度的同時，也會享受到迷人的香氣。

酸度對於葡萄酒扮演非常重要的角色，也是相對其他酒類（威士忌、清酒等）比較明顯的，像是香檳，就有極高的酸度，配合上夢幻的氣泡，會令人有踏上雲端的感覺。

2. 喝起來有礦石、煙硝味

礦石本身有味道嗎？不如你親自做個實驗，拿石頭舔舔看，你會發現味道挺豐富的，森林石頭的味道還不同於馬路旁邊的味道，因為你舔的都是附著在石頭上的植被、真菌類的味道。

如果純粹的石頭其實是沒有味道的，那礦石味是從哪裡來的？其實眾說紛紜，目前沒有科學的闡述，不過與其理性的分析，不如感性地去享受葡萄酒裡那種「若隱若現」的礦石鹹香吧！

3. 酒體強健、有肌肉感

形容人身體強健、有肌肉是容易被理解的，但葡萄酒怎麼會有肌肉呢？在我們心中強健有肌肉的人應該都是比較魁梧、充滿自信，對葡萄酒而言也就是指那些酒體飽滿、酒精感強烈、果香味濃郁的酒，而且酸度也要對應夠高，少了酸度就像沒有了自信，有很多肉卻不夠精實，而且走起路來無精打采，那我們就會形容這酒軟趴趴的。

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4. 有爆米花的香甜

爆米花的香甜應該大家都不陌生，就算沒吃，也聞得到坐在電影院隔壁情侶所散發出來的爆米花的甜膩香氣。

這種味道說穿了就是類似焦糖味道，當然有些特殊口味，像是香草、巧克力或是黑糖，但總是屬於比較厚重的甜香，會感受到這種味道，一般是葡萄酒裏留有些微殘糖，同時也長時間在橡木桶熟成（尤其美國新桶）所致。

5. 有辛香料味

辛香料的味道就是那些我們熟悉的胡椒、丁香、肉豆蔻等味道。為什麼葡萄釀造出來的酒為什麼會出現辛香料的味道呢？一種說法是來自葡萄的本身，像是Syrah（尤其來自冷涼氣候）很容易帶出胡椒的氣味，另一種可能性是，葡萄園的周邊常常會種植不同的香料，香料分子會瀰漫在空氣中或是沾附在葡萄皮上，一起經過釀造與裝瓶，所以喝的時候會有或多或少的香料味。

6. 充滿異國情調

如果你是念理科的，聽到這樣的形容一定會問異國是哪一國？是東方人覺得西方的異國情調，還是西方人覺得的東方異國情調？

其實這個詞彙的出現，常常是品酒師捉襟見軸，找不到準確的實體氣味來形容時，拿來唐塞的，因為異國情調就是不熟悉的氣味。久而久之，這詞彙常常被用來形容氣味濃郁的芳香型葡萄品種。

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7. 很有自然感

曾幾何時，很多人在形容葡萄酒的時候會說很有自然感，自然感聽起來頗玄，但應該是一個正面的詞彙吧！其實不然，有時候自然感會是一個婉轉的說法，是要形容這一款酒有些怪味道，像是馬廄、雞舍般的惱人味道。

當然也有是帶正面的形容，描述這款酒純淨原始，或是多元複雜，有如倘洋在大自然中的感覺，所以聽到有人形容酒有自然感時，一定要問清楚囉！

8. 單寧如蠶絲滑順

先說說什麼是單寧，單寧並不是一種味道，而是一種造成我們口腔（包含舌頭）的觸覺感知，像是我們用手指觸摸不同布料，觸摸棉布時會覺得溫潤舒服，碰觸麻布則會覺得粗糙有刺刺感，如果感受蠶絲的布料時，則會有輕柔滑順非常舒服的觸覺感，想像這種這是丹寧滑過口腔的感覺，就會用如絲綢般滑順來形容了。

9. 尾韻美妙而悠長

喝葡萄酒跟喝茶一樣，也會在意尾韻的感覺。

而所謂的尾韻指的是液體入口之後，留在舌後跟與喉頭的氣味，有時候這樣的氣味與剛入口的時候不同，入口的香氣會是強烈主導的氣味，當這主導香氣退去之後，次要香氣才會慢慢浮現，所以一般來說會比較細緻優雅。要感受尾韻，就記得喝一口葡萄酒時，讓酒液在嘴巴裡環繞一下，也停留個五秒鐘，然後緩緩吞下，別急著吃東西或喝下一口，將注意力放在喉頭間，就會感受到尾韻的滋味了。

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10. 酒隨著時間一直在變化

乍聽起來覺得這酒很不始終如一，不過這這特性正是葡萄酒愛好者追求的。

一支葡萄酒有變化，指的是他的香氣與口感在開瓶之後會隨著時間而改變，其原因就是跟空氣的接觸（也就是醒酒的時間），會造成丹寧的柔化，同時也釋放出更多更迷人的香味。

享受這種變化，可以含一口酒在嘴巴，然後吸一些空氣進去，讓酒跟空氣在嘴巴離不斷揉合，就可以明顯感受其風味的變化性，當然你也可以開一瓶酒，每十分鐘喝一口，感受每一階段的變化，這也是享受葡萄酒的樂趣之一。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航