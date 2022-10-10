TNL+ 2022/10/10,
心理

美國研究：疫情剝奪兩年社交生活，年輕人性格大變，外向性、親和性與盡責程度皆下降

美國研究：疫情剝奪兩年社交生活，年輕人性格大變，外向性、親和性與盡責程度皆下降
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

疫情改變了人們的整體生活模式，甚至造成整個世代的性格轉變？佛羅里達州立大學醫學院日前發表研究，顯示年輕世代在疫情期間變得更加情緒化與神經質，而短短兩年造就的性格轉變，竟相當於正常狀況下十年的個性改變幅度。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《Earth》報導，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）席捲全球，許多研究者都非常好奇疫情對人們心理健康情況造成何種影響，先前許多研究聚焦於疫情對憂鬱症及焦慮症狀的發病機率之影響。事實上，除了心理健康狀況受的衝擊，這場疫情也著實改變了人們的思考、感受及行為模式，甚至有可能導致性格的轉變。

社會共同經歷的事件是否導致個體性格改變？

據《Earth》報導，由佛羅里達州立大學醫學院（Florida State University College of Medicine）教授Angelina Sutin主導的研究計畫，追蹤受試者長期的性格狀況，並評估其是否會因外在環境事件有所改變。在過去的研究中，並未發現個人的性格轉變會與社會集體經歷的事件有所關聯；長久以來，成年期的性格的轉變從未被認為是與面對環境壓力有關。

綜合《Earth》報導，該研究問卷使用了人格五因素模型（The Five Factor Model），將塑成人類性格的特質分為五大維度，分別為神經質（體驗負面情緒的傾向和對壓力的脆弱性）、外向性（展現健談及外向的傾向）、開放性（展現創造力或不受傳統拘束的傾向）、親和性（對人信任且互動直率的傾向）、盡責性（有組織紀律且負責任的傾向）。

《CNN》指出，研究團隊蒐集了來自調查機構Understanding America Study中，共超過7000位年齡介於18歲至109歲的受試者資料，將他們於2020年2月的問卷填答狀況，分別與2020年後期、2021年及2022年的填答狀況進行比較。

社交生活被疫情剝奪，年輕人的情緒變得更加敏感脆弱

綜合《CNN》與《NBC》報導，該研究顯示受試者在疫情開始後的兩年，於外向性、親和性、盡責性等特質的整體得分皆呈現下降趨勢，尤其是在年輕族群更為顯著；而研究團隊更稱，這兩年造就的性格轉變相當於一般來說十年的改變幅度。

換句話說，相較於2020年的疫情爆發前夕，2021年的年輕人變得更情緒化且敏感；伊利諾大學心理學系教授Brent Roberts稱，該研究意味著這個世代的群體更容易受到心理和身體健康問題的影響。

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