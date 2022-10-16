《光上黑山，寧靜海》推薦序：藍血，藍水域，放養在血中的詩們
我們想讓你知道的是
《光上黑山，寧靜海》收錄了胡家榮自二〇〇六到二〇〇八年間的作品，還原了一段完整的創作歷程，包含了身心面臨嚴峻考驗時的回應。除了序詩和代跋的詩作，詩集中所有作品是以創作的先後，恢復原初的順序成為《光上黑山，寧靜海》。
文：楊佳嫻
藍血人：讀胡家榮《光上黑山，寧靜海》
一種細微聲響，在金屬沙子上移動。是烏雲的腳，祕密升高的水線，冬天時乾去的細藤重新活過來還要往前爬。胡家榮詩集《光上黑山，寧靜海》，以二〇一四年發行過的《光上黑山》加收若干早年作品匯集而成。
從書名看，「光」、「山」、「海」，巨大、必要且對照，「黑」、「寧靜」也許是實況與願望，這些字眼交織出一個廣袤世界，也傳遞肅穆、帶宗教感的美。「光上黑山」是個過程，配色類似羅智成「黑色鑲金」，然而前者帶著探索之意，後者則近於景觀。
全書絕少文字罣礙，簡單，眩暈，鉛筆畫淡糊開來，直接是深淵。這是我寫詩很久以後才有的體會，越深淵，文字則必須越清簡，操作著打水用的繩索縋入黑井那樣，但是胡家榮似乎在寫詩的最初憑著一種自信與自覺，即能夠靠近。
《光上黑山，寧靜海》必須觀看整體，某些當代藝術作品也是如此，從系列中才能窺見意義。有一些主題如驚懼的顫音，反覆現身，顛倒呼應，那是流竄的死火，「殘疾的海／因為人們刺傷你」，同時也問，「友善的狗／你為什麼變得凶殘」。
書一開篇，〈我在泰國的海藍寶石〉，「侷促且偶然的／我買回了我的血滴」，藍血意味著「我是一另一種生命體」，這讓我想起倪匡曾寫過《藍血人》，隕石襲擊了太空船而降落地球的土星人，「身體裡流著不同的血」原屬象徵性說法，在小說裡以顏色鮮明地區分開來，每當藍血人傷痛、緊繃，臉會泛藍，宛若潮汐，陰晴圓缺，其意義與地球人面色泛紅靠近。胡家榮詩裡的「我」，顯然也藉由血液顏色區分了自己與其他人，而且，這色澤特異的血液是珍貴閃爍能夠凝結為寶石的。
〈姊姊〉：「我有藍色的血液／你有紅色的血液／紅色血液的姊姊／我是否應該尋求你」，「我」之所以流著藍色血，也許因為詩，或因為愛／失愛，身處紅色血液的普遍世界，如同一名異鄉人。「姊姊」是擁有正常、普遍血液的存在，顯然和「我」關係深厚，所以〈血水〉這首詩才會寫：「黑色的鱗／紅色的鱗／藍色的血液／灼熱漫開／想望你紅色的血液／藍色血液的小蛇／姊姊／蒼白的尾鰭／衰老的尾鰭／過去的尾鰭／我們還有隻過去的尾鰭」，「藍血液的小蛇」，蛇本為冷血變溫動物，可是詩裡卻說藍血也有自身的灼熱。
無論紅血姊姊和藍血小蛇是多麼相隔的異類，藍血者對紅血者生出「尋求」、「想望」的強烈情緒，而且，他們還共同擁有「過去的尾鰭」，彷彿未分化前的連體部份，那退化後仍在情感上擺動著的幻肢。
在〈缺口的籠子〉裡，詩人暗示著我族如此稀罕，「002來了。001坐在角落看。／002走進了001的牢房，他們審視彼此的眼睛，不問關於經過的事。／『來了一個族人，』001說。『活著還不浪費。』」然後001和002顛倒相愛起來，直到繁花落盡。原本編號只到一，現在來了可以一起被編進行列的另一人，「族人」，多麼困難，是另一個藍血人嗎？是能夠感受幻肢、辨認寶石本質的另一顆心嗎？尋覓到「族人」，活著才有意義，否則就是孤獨嗎？〈分化〉中指出族人的特質：「被世界分化的人／異質的人／出入困難／請不要責怪」。從麻瓜的眼光看，魔法師屬於異質，進入魔法師的結界裡，麻瓜就變成恥辱了；藍血人是麻瓜還是魔法師？魔法師住在麻瓜國度，或麻瓜誤闖魔法師次元？
藍血人希望變成紅血人一族嗎？〈魔說〉第二首：「換血的時候／幾乎死去」，換血，莫非原血含有毒質？想成為另一世系血統，是因為渴望改變命運與認同？換了血，深淵是否就消失？
尋找認同，區辨同異，是百年來最重要的文化政治課題。最小尺寸而又最難解的異鄉經驗、被排斥遭遇，不就是在愛裡／外面嗎？〈我們〉：「風中篝火閃爍／閃爍不定／每一個異質的神情／都在天光中看見／／我們是異星人／來臨只能不斷墜落／降臨之後光亮沉沒」，「我們」皆異，因此靠近。然而，「我們」也可能生出分別心，「山」系列三首詩，第一首說「你畫山給我／我看到一座山」，對方所畫，即成我所親見之風景，彷彿我之世界倚賴對方建造。
第二首「你時時上山／山裡時時下雨／你說你喜歡山／你帶我上山」，對方時時刻刻拜訪這座兩人共有的山，假如山是心，雨是心兵，你帶我上山則是為了使我也聽見那心兵列隊的陣仗；第三首看見山脈岩痕，忍不住問「這麼多的疲累／都是我刻的嗎」，你給了我這座山，我的踩踏卻增加了山的負荷。猶如村上春樹《挪威的森林》那難以探求的直子之心，莫非尋找族人是最虛妄的事業？
可是，詩人終究有所依靠。〈刀〉裡說，「刀也在我體內一塊不知名的處所插著／那裡馬上成為一座供奉的古廟」，傷害與祭祀同源，光是自己的，黑山也是。黑山甚至使我想起托馬斯・曼小說裡的「魔山」，病與原諒、心與時代，宛如冰晶、透明且尖銳的思想之花，是否終將融化、流向無明？也許意義就在這裡——〈記得〉裡說的：「我藍色水域的詩／我記得你們」，藍血，藍水域，放養在血中的詩們。
書籍介紹
本文摘錄自《光上黑山，寧靜海》，雙囍出版
作者：胡家榮
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用最少的文字創造最大的詩意
走進真理的黑山，遇見光
從未奪下任何文學大獎的胡家榮，在二〇一四年出版首部詩集《光上黑山》，因獨特的風格和趨向黑暗的內容受到矚目。他的詩無論在當年和此刻，都顯得特別，甚至是特意獨行。藉由簡練篇幅中的短短詩句，建構他的世界，一座明亮的黑山；一片危險的寧靜海。
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獲獎導演談VR影像創作——創作的本質即是挑戰，而新媒材的探索則是一趟迷人的探索之旅
我們想讓你知道的是
用科技說個好故事，不僅顛覆既有創作方式，也放大創作者與觀者之間的共鳴。對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？從聚焦沉浸式內容體驗的「未來內容展」展出作品——《無法離開的人》、《紅尾巴》，了解創作者視角以及對VR的想像。
2017年，電影導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在聖地牙哥動漫展（Comic Con）裡，談到他對VR的看法，「過去十年，我參與其中，就像未來一樣，我覺得不管我們喜不喜歡，它都在前方等待著。」
後來，史蒂芬史匹柏所執導的電影《一級玩家》接著在2018年春天上映，眾所皆知這可以說是一部詮釋「元宇宙」概念的經典電影。或許是因為自己執導了一部後來被譽為談論VR世界的電影，因此有別於過去史蒂芬總是對VR持憂心態度，該年他的發言，反而將VR視為新可能性的起點，認為技術將改變過去電影給觀眾的體驗，並且強調：「在其中，人類可以做任何你想像得到的事情。」
在同一個時空背景下，把場景轉到威尼斯影展。2016年，威尼斯影展首創VR 單元、2017年設立VR競賽類別，而成立首年，台灣藝術家黃心健即以《沙中房間》拿下「最佳體驗獎」(Best Experience)。
到了2022年，導演陳芯宜再度以《無法離開的人》——這部受國家人權博物館之邀、以白色恐怖受難者故事為題材的VR創作——睽違五年，再度為台灣拿下同一獎項。
同樣是今年6月，導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》，也在被國際間視為最具規模「XR沉浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival）中，拿下評審團特別提及獎（Special Mention）。評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛令人深受吸引，且實拍逐格動畫細緻度極高，是VR電影的一大突破。
與其說是「挑戰」，不如用「好玩」形容更貼近
如同大導演史蒂芬所言，虛擬實境走進影視產業已數年，顛覆與創新實然並存並進。我們不禁想問，在此發展過程裡，對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？這些問題，將從本次於「未來內容展」展出作品的創作者視角出發，進一步理解創作者的心情，以及對VR的想像。
「從平面攝影到動態攝影，是一個歷程；從動態影像到VR，又是一個新的歷程。」過去以電影、紀錄片為主要創作媒材的陳芯宜表示，平面2D電影的電影語彙已經發展很成熟，「像是在電影裡，你說遠景、中景、近景等等，大家很容易可以理解，但這在VR裡面幾乎是不成立的。」
正因許多事都還在萌芽階段，眾人也都還在成長的路上，因此凡事都還在探索階段。而細究這段探索的過程，陳芯宜並不認為「痛苦」，取而代之的，反而是「好玩」。
「先不要定義，要探索。」正因為過去的影像經驗與語言已然不成立，透過VR創作，所有共同語言都必須重新定義；又或是原本覺得不可行的事情，可能在不斷討論與嘗試中，又變得可行。
舉例來說：電影中「滑軌」是共通語言。講出來，每個人都會浮現共同想像、操作手法也非常一致。但「滑軌」該怎麼在VR影像裡呈現？便成為一個新的課題。首先，「滑軌」要在VR影像裡運用，在技術上有門檻。隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，不是單個畫框而已，那可是浩大且繁複的工程；其次，鏡頭在動的時候，觀眾容易頭暈，反而無法成就最佳觀影體驗。
陳芯宜說，這個鏡頭語言原在她2018年的第一支VR創作《留給未來的殘影》裡就想運用，但根基於上述兩個問題就沒有實現，「但第二支片，我就用上了。」
在與團隊不斷嘗試與討論的過程裡，陳芯宜最終成就了新的技術突破。對創作者而言，這樣的過程，當然不會是痛苦，甚至用好玩也不足以形容，因為聽起來，那簡直令人著迷。
怎麼讓觀眾「沉浸」？你要同時是導演也是觀眾
陳芯宜強調，VR電影不能與一般動態影像與平面敘事相較，因為那根本是兩個完全不同的領域與類型。「在我接觸VR後，它要給的是整個空間感，因此觀者是進入一個空間，不只是看一個電影。」
也因如此，VR創作從劇本寫作開始，就與陳芯宜過去的經驗完全不同。寫電影劇本以敘事結構為主，但VR使得影像的各自空間有了不同定義，因此導演必須依照不同空間情境，寫出A、B、C…面的劇本，分別代表不同的空間結構。「我會試著去找到在VR裡面，我要怎麼講白色恐怖故事講得最好，讓體驗互相加乘、讓眾人更身歷其境。」
《無法離開的人》以白色恐怖受難者的經驗為題創作，讓這段多數台灣人過去曾被噤聲的歷史，用VR形式呈現給觀眾，當你戴上VR頭顯，便會瞬間置身於綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，讓政治受難者坤伯與一封永遠無法送達的遺書，帶你回到當年的歷史情境中。
「該怎麼講述這個故事？」陳芯宜說，光是要表現「監視」在VR裡就可以有很多不同的手法，你得去想像、去摸索，才能讓觀眾沉浸在你想傳達的情緒裡。
此外，也因為是空間創作，創作者勢必要轉換自己的身分，創作者「既是導演，也是觀眾」。要怎麼讓觀眾能進入導演的內心，得看創作者如何塑造沉浸感，令人在虛擬中感受到真實交錯。
當走進奇幻世界成為可能！沉浸式體驗拉近作品與觀眾的距離
像是《紅尾巴》這部作品，在VR的影像敘事裡，便不同於《無法離開的人》，觀眾被明確賦予了「造訪博物館」的角色，《紅尾巴》中，觀眾是全然的旁觀者，並透過小男孩的好奇與追尋，讓觀者隨著VR的沉浸感，不自覺的把自己帶入那個立體的空間中。
《紅尾巴》是一部關於一個小男孩在懵懂中踏上漫長旅程，走過一座又一座奇幻城市，只為追尋紅尾巴幻影的故事。導演王登鈺曾在受訪中表示，想要透過作品傳達的意念是：「從兒童轉變成大人這段時期，會面臨許多成長掙扎。青少年是極度渴望被瞭解的，他們察覺到自己身體的改變，但是並不知道內心也在經歷嚴重的地殼變動。」
而故事的沉浸感，便是源自導演王登鈺將自己在夢中所感知到的世界。導演採用實體模型，製作出一個個劇中的角色模型、場景模型，再透過台灣知名VR技術團隊Funique VR以高解析度攝影測量法（Photogrammetry）掃描，最終透過遊戲引擎製作成類逐格動畫，打造夢境般的細緻世界。因此觀看時，觀者能深刻沉浸在精緻的VR世界，並不自覺地追著天空的紅尾巴奔走，與故事裡的小男孩一同回到過去的自己，喚醒內心那個需要被療癒的靈魂碎片。
讓觀者進入VR的世界裡，與故事裡的角色一同身歷其境、感他所感，要創造出最佳體驗的沉浸式內容，從創作的最開端，導演就不僅是導演，也是觀眾。
最後，台灣VR創作雖屢在國際上嶄露頭角，陳芯宜也肯定台灣發展VR創作，更屬前段班，但重要的體驗設備如VR頭顯，距離普及化還有一大段距離。也因投入VR創作的成本高昂、回收又相對艱難等種種緣由，她認為在現階段無法定義VR未來的發展性。然而，創作者躬逢其時，在這麼早期的階段可以參與嘗試，用不同的媒材創作，興許是件好事。
至於眾人都會問的一個題目：「新的媒材，對創作者是不是一個挑戰？」陳芯宜的答案淺顯易懂：「挑戰不在於媒材的新或舊，『創作』的本質就是一項挑戰。」而所有想嘗試定義與探索的創作者，勢必都在這條路上。
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