《光上黑山，寧靜海》推薦序：藍血，藍水域，放養在血中的詩們

文：楊佳嫻

藍血人：讀胡家榮《光上黑山，寧靜海》

一種細微聲響，在金屬沙子上移動。是烏雲的腳，祕密升高的水線，冬天時乾去的細藤重新活過來還要往前爬。胡家榮詩集《光上黑山，寧靜海》，以二〇一四年發行過的《光上黑山》加收若干早年作品匯集而成。

從書名看，「光」、「山」、「海」，巨大、必要且對照，「黑」、「寧靜」也許是實況與願望，這些字眼交織出一個廣袤世界，也傳遞肅穆、帶宗教感的美。「光上黑山」是個過程，配色類似羅智成「黑色鑲金」，然而前者帶著探索之意，後者則近於景觀。

全書絕少文字罣礙，簡單，眩暈，鉛筆畫淡糊開來，直接是深淵。這是我寫詩很久以後才有的體會，越深淵，文字則必須越清簡，操作著打水用的繩索縋入黑井那樣，但是胡家榮似乎在寫詩的最初憑著一種自信與自覺，即能夠靠近。

《光上黑山，寧靜海》必須觀看整體，某些當代藝術作品也是如此，從系列中才能窺見意義。有一些主題如驚懼的顫音，反覆現身，顛倒呼應，那是流竄的死火，「殘疾的海／因為人們刺傷你」，同時也問，「友善的狗／你為什麼變得凶殘」。

書一開篇，〈我在泰國的海藍寶石〉，「侷促且偶然的／我買回了我的血滴」，藍血意味著「我是一另一種生命體」，這讓我想起倪匡曾寫過《藍血人》，隕石襲擊了太空船而降落地球的土星人，「身體裡流著不同的血」原屬象徵性說法，在小說裡以顏色鮮明地區分開來，每當藍血人傷痛、緊繃，臉會泛藍，宛若潮汐，陰晴圓缺，其意義與地球人面色泛紅靠近。胡家榮詩裡的「我」，顯然也藉由血液顏色區分了自己與其他人，而且，這色澤特異的血液是珍貴閃爍能夠凝結為寶石的。

〈姊姊〉：「我有藍色的血液／你有紅色的血液／紅色血液的姊姊／我是否應該尋求你」，「我」之所以流著藍色血，也許因為詩，或因為愛／失愛，身處紅色血液的普遍世界，如同一名異鄉人。「姊姊」是擁有正常、普遍血液的存在，顯然和「我」關係深厚，所以〈血水〉這首詩才會寫：「黑色的鱗／紅色的鱗／藍色的血液／灼熱漫開／想望你紅色的血液／藍色血液的小蛇／姊姊／蒼白的尾鰭／衰老的尾鰭／過去的尾鰭／我們還有隻過去的尾鰭」，「藍血液的小蛇」，蛇本為冷血變溫動物，可是詩裡卻說藍血也有自身的灼熱。

無論紅血姊姊和藍血小蛇是多麼相隔的異類，藍血者對紅血者生出「尋求」、「想望」的強烈情緒，而且，他們還共同擁有「過去的尾鰭」，彷彿未分化前的連體部份，那退化後仍在情感上擺動著的幻肢。

在〈缺口的籠子〉裡，詩人暗示著我族如此稀罕，「002來了。001坐在角落看。／002走進了001的牢房，他們審視彼此的眼睛，不問關於經過的事。／『來了一個族人，』001說。『活著還不浪費。』」然後001和002顛倒相愛起來，直到繁花落盡。原本編號只到一，現在來了可以一起被編進行列的另一人，「族人」，多麼困難，是另一個藍血人嗎？是能夠感受幻肢、辨認寶石本質的另一顆心嗎？尋覓到「族人」，活著才有意義，否則就是孤獨嗎？〈分化〉中指出族人的特質：「被世界分化的人／異質的人／出入困難／請不要責怪」。從麻瓜的眼光看，魔法師屬於異質，進入魔法師的結界裡，麻瓜就變成恥辱了；藍血人是麻瓜還是魔法師？魔法師住在麻瓜國度，或麻瓜誤闖魔法師次元？

藍血人希望變成紅血人一族嗎？〈魔說〉第二首：「換血的時候／幾乎死去」，換血，莫非原血含有毒質？想成為另一世系血統，是因為渴望改變命運與認同？換了血，深淵是否就消失？

尋找認同，區辨同異，是百年來最重要的文化政治課題。最小尺寸而又最難解的異鄉經驗、被排斥遭遇，不就是在愛裡／外面嗎？〈我們〉：「風中篝火閃爍／閃爍不定／每一個異質的神情／都在天光中看見／／我們是異星人／來臨只能不斷墜落／降臨之後光亮沉沒」，「我們」皆異，因此靠近。然而，「我們」也可能生出分別心，「山」系列三首詩，第一首說「你畫山給我／我看到一座山」，對方所畫，即成我所親見之風景，彷彿我之世界倚賴對方建造。

第二首「你時時上山／山裡時時下雨／你說你喜歡山／你帶我上山」，對方時時刻刻拜訪這座兩人共有的山，假如山是心，雨是心兵，你帶我上山則是為了使我也聽見那心兵列隊的陣仗；第三首看見山脈岩痕，忍不住問「這麼多的疲累／都是我刻的嗎」，你給了我這座山，我的踩踏卻增加了山的負荷。猶如村上春樹《挪威的森林》那難以探求的直子之心，莫非尋找族人是最虛妄的事業？

可是，詩人終究有所依靠。〈刀〉裡說，「刀也在我體內一塊不知名的處所插著／那裡馬上成為一座供奉的古廟」，傷害與祭祀同源，光是自己的，黑山也是。黑山甚至使我想起托馬斯・曼小說裡的「魔山」，病與原諒、心與時代，宛如冰晶、透明且尖銳的思想之花，是否終將融化、流向無明？也許意義就在這裡——〈記得〉裡說的：「我藍色水域的詩／我記得你們」，藍血，藍水域，放養在血中的詩們。

書籍介紹

本文摘錄自《光上黑山，寧靜海》，雙囍出版

作者：胡家榮

用最少的文字創造最大的詩意

走進真理的黑山，遇見光

從未奪下任何文學大獎的胡家榮，在二〇一四年出版首部詩集《光上黑山》，因獨特的風格和趨向黑暗的內容受到矚目。他的詩無論在當年和此刻，都顯得特別，甚至是特意獨行。藉由簡練篇幅中的短短詩句，建構他的世界，一座明亮的黑山；一片危險的寧靜海。