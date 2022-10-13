黃樹民《林村的故事》：林村是近百萬中國農村的一個經典縮影，我有幸目睹並記錄它所經歷的波瀾起伏
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《林村的故事》以作者和葉文德一問一答的對話形式推展，徐徐揭示林村自一九四九年後所受的衝擊與回應；由於筆調流暢，情節曲折，令人似在讀小說，常被譽為不只是扎實的學術研究，也是優秀的文學作品，甫出版就成為經典。
文：黃樹民
三版序
二○一五年，我卸下學術行政工作，並準備從中央研究院民族學研究所退休時，便開始期待閒雲野鶴般的自在生活。在規劃盤算之際，突然想到，何不利用時間抽空到林村待上一段時間。除了拜訪往年舊友之外，還可以將我以前在林村拍攝的幻燈片，放映給他們看，一起共同回憶往事。
一九八四至八五年間，我在林村住了七個月。那時，中國才改革開放未久，我仍在美國愛荷華州立大學任教，是第一批中國允許進入農村進行深入田野調查的少數外來研究者；一九九六至九七年，我再度回到林村住上五個星期。在此之前，我每次的回訪都很短。在這兩段較為長期的田野調查中，我一共拍攝了五百多張的幻燈片，記錄當時的生活面貌。如今回看，可說是為村子留下一些稀有的歷史影像。尤其，當年貧困的林村並沒有照相館，連一台相機都沒有。
這個念頭一生出來，我就開始整理擱置在檔案櫃中許久的幻燈片。只是，要放映這些幻燈片時，才發現近年來科技發展迅速，我當初去田野時所使用的一些影音設備，大多已被淘汰。不但拍攝幻燈片的照相機已鮮少人用，放映幻燈片的放映機更是宛如絕版，難以取得。經多方探詢，終於在中央研究院民族所的博物館找到一台還能使用的投影機，商借出來使用。博物館管理員知道我要帶著這台古舊且沉重的放映機到中國放映幻燈片時，還特地幫我準備一個二百二十伏特的電壓轉換器和多個備用的幻燈機燈泡，以防兩地電壓不同對放映機或燈泡造成傷害。
二○一五年二月二十二日，我抵達林村，準備住上三個星期。書中的書記主角葉文德先生請現任的村委書記林阿里先生安排我住在村內的大飯店，這是村裡合資新建的二十七層樓大飯店。飯店位於全村的中心點，很方便我提著幻燈機和幻燈片，走訪村民的家。入住旅館之後，我就開始聯繫一些老友，準備登門拜訪，並安排放映幻燈片給他們看。
說來好笑，正如民族所博物館那位管理員的預測，這台老舊幻燈片放映機頻頻出現問題。有時是放映機或變壓器過熱，冒出煙來，只能趕快關機，免得機器損壞。有時是燈泡燒掉，只能換上新燈泡。常常是才放映幾分鐘，就得停下來，不是得讓機器冷卻，就是更換新燈泡。但即便困難重重，村民們還是看得津津有味，尤其年輕一代更是興奮。當他們看到上一代父執輩衣著簡陋，冬天打著光腳在田裡工作，或是在簡陋的工廠裡從事粗活、操作工具時，都發出驚嘆之聲。
甚至，村子內外普通的田園景像，像是村邊菜園和遠處背景的山丘，都令他們驚異。滄海桑田，當前的林村不但本身高樓大廈林立，也被附近的外村高樓包圍，放眼望去，根本見不到農耕田地和幾公里外的山丘。對村內三十歲以下的年輕一代來說，農地和山丘早已不是他們生活圖像中的浮光片影。
從一九八四年起，到後來陸續的追蹤訪談，我在林村的田野調查紀錄，可說是見證了中國改革開放後的驚人變化。在物質生活上，一九八四年的林村還是個遠離廈門市區十公里外的簡陋農村。那時，農民赤足下田，住在簡陋的磚木平房裡。三、四位頭腦靈光的村民把握機會，搭上改革開放的便車，籌集資本購買一台二手的解放牌卡車或農用拖拉機，就開始幫人運送物質，賺取勞務工資，開始發跡致富，成為「萬元戶」。
有了點錢後，他們又籌劃蓋建傳統閩南式的兩層樓石板屋，開啟第一波的建築熱。當時，能通行大貨車和大客運的柏油路還未接到林村，從市區搭乘廈門市郊公車到一公里外的洪山柄就得下車，然後走完這段泥土路，才會進村。那個年代的主要交通工具，除了兩條腿外，就是自行車和三、四輛的摩托車。
一九八○年代，整個林村只有村辦公室有一台手搖的有線電話機，而且經常不通。電風扇、電視機或電冰箱等家電，都是村民們嚮往而不可得的奢侈品，除了需要付出巨額的現金外，還得搭配政府配給的工業券才可能買得到。當時中國的境外人士很稀少，而我又有台灣與美國的背景，成為村民好奇與關注的目標。
在與村民閒聊時，他們最常問我兩個問題。一個是，「你在美國大學教書，一個月的工資是多少？」我的回答必定引起他們一陣驚呼，直說比中國大學教授的工資高出百倍。第二個常有的問題則是，「在美國，一對夫妻可以生幾個小孩？」當我回答美國並無具體的生育政策、也不限制可以生育多少子女時，又會引起另一陣驚呼。
對這些剛從嚴密控制的集體公社制中解放出來的中國農民而言，個人的自由選擇權，似乎還在他們想像之外，也還未構成他們認定的基本公民生存權的一部分。後共產主義社會的人民，才剛掙脫極權政府的專斷控制，要培養獨立自主的人格，還有待時間的蘊育和持續的爭取。
中國從一九八○年代開始大力推動鄧小平提出的改革開放政策，逐漸除卻了銬在全國人民頸上的枷鎖，給予他們一點基本的人性尊嚴和生存的驅動力。其具體的成就，即如林村三十多年的改變所彰顯的，是不斷改善的生活條件、強大的生產力、寬鬆和諧的人際關係，以及較為理性的社會治理。在這樣的變遷下，林村與外界的重大差距，已逐漸消失，生活水平甚至超越中國的主流社會。
二○一五年，我在一場林村的宴席中，半開玩笑地請問在座的村民，全村四百多戶中，有多少戶的家庭資產超過人民幣一億元？他們仔細討論後，告訴我至少有十戶之多。同時他們也指出，村政府有足夠的財政收入，提供給少數幾戶的貧病村民每月至少人民幣五千元的生活費。所以，村內不存在真正衣食無著的貧困戶。
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫