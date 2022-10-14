《疼痛的隱喻》：當我們想要為身體某部位的疼痛賦予意義時，「偏側性問題」是最重要的
我們想讓你知道的是
融合東方道家哲學、西方心理學、經絡能量的知識與經驗，以各種生動比喻，清晰闡釋身體與精神之間的連結脈絡。以陰陽、五行、經脈等傳統中國能量體系論，解說人體能量的運行；並搭配案例分享，剖析意識與無意識之間的牽動機制。
文：米歇爾．歐杜爾（Michel Odoul）
先天與後天
道家哲學認為，人的生命中存在著兩個圖式，第一個在出生前，第二個在出生後。「出生」代表跨越兩個「天」之間的門檻，道家哲學因此予以區分。於是，先天代表一切出生之前，也就是人在世界上現身前，便已「存在」的或發生的；後天則象徵著一切出生後直到死亡為止，「存在」或發生的。接下來第32頁的圖表讓我們能看得更清楚。我們可以藉由這張圖，詳細解說每個階層。
先天
沒有侷限，既不在時間也不在空間之中。它承載著所有生命的潛能，我們可以用圓形來表達（所有構成圓形的點，都與中心有同樣距離）。此處是混沌宇宙的開始，元神屬於此時，就像水滴之於海洋。這滴水保有它的「意識」，但也保有屬於整體的記憶。
我喜歡利用「投影」來形容上述的「意識」。
在投影中，每個光點都延伸成光束，並定位以完成投影，因為它認得、承載著其他光點的所有資訊與記憶。因為這個理由，我將大寫C開頭的神（Chenn）或意識（Conscience）都使用「意識投影」這個詞彙。我們能在最細微的人體層次上找到這個意識投影。它讓人更理解從卵到人（或動物）的細胞成長階段，以及細胞再生的進程。它也讓人能對這特別的奧祕——一方面是癒合，另一方面則是對「結構性」疾病如癌症、自體免疫疾病或愛滋病等，提出有意義的假設。
元神降生在個體後，每個個體在身體大腦中形成可以控制生命體行為的意識體，神的目標都是要實現它的生命之道，為此它必須經歷生命中的一切拉扯，才能超越，並成就圓滿的生命。每個神都有自己的「海格力斯的任務」（指注定要完成的生涯任務）要達成，但世界中的物質侷限（時間、空間、物質）無法讓神的潛能一次全都實現，需要多次重來才能發揮全部。
因此，神必須降生在一所特殊的生命學院中學習。但就像在學校，某些課程可能非常難以領會、接受，甚至於理解。因此神必須轉世重來，好重修自己沒修好的課，這也就是轉世的原則。我們在下文中會看到另一個相同原則：「重蹈覆轍」，這個原則發生在後天階段，也就是有意識的實體生命必須面對經歷的。
現在我們來到了生命中「業」的概念，有一些書籍已經談論過這個概念。但我只想要再次強調「業」的基本論點，因為有時它被呈現、被解讀的方式讓人不太滿意。事實上，「業」是一種生命中具有進展性的概念化結果，而不是像一些在猶太－基督教文化影響下，帶罪的智者為了要讓眾人信服所說的那樣，是一套懲罰的哲學。
我們不是為了過去的行為抵贖、償付或承受處罰而回來的，那些都是善惡二元化，但其實事物的能量並不存在善與惡的概念。另外，在業的延續中不能帶有「歷史」意味，因為價值的概念會依據時代、傳統和文化而改變。業的原則比那更簡單，它是在實驗與整合一切生命潛能的需要。生命學院就像所有學校一樣運作，也有著班級、休憩、要學習並理解直到融入自我的課程，當然還有必須為不當行為付出的「代價」（也就是說當我們不遵守遊戲規則、或是導向錯誤時）。
許多人對懲罰感到迷惑與混淆，我們要清楚代價與懲罰並不相同。代價象徵著每一個因都會與一個果相連，也就是每個行為都會有一個後果，而如果這個行為與事物運作的規則不協調，就會產生不滿足或不愉快的結果。舉例來說，如果我們想吃甜食，我們知道某一種甜點能帶來甜味，我們吃了它，對甜食的需求就會被有效地滿足。如果我們在一台暖爐旁邊感到雙手冰冷，我們會用暖爐來溫暖雙手，但我們也知道暖爐有可能燒傷人，應該與它保持一定的距離。
如果我們想要讓雙手快速溫暖起來，而離暖爐太近，這種態度的代價便是灼傷。因此灼傷並非某種懲罰，而只是在不遵守情況的準則下，因不當行為產生的後果，這與心理層面的進程極為相近。這並非被某人或某種外在所建立、決定並採行的懲罰，而只是果，是某種行為的合理後果。在這個案例中，它因為與脈絡中的法則彼此不協調，於是產生出一種負面代價：受苦、灼傷。在甜點的例子中，購買的行為保持協調性，所以產生一種正面的代價，也就是滿足願望。但若購買行為變得過量（暴食），它就會失去與自然法則的協調而帶來負面代價：體重增加。
現在我們回到先天。神會藉由決定目標、進行工作，以及內化的經驗等等，在生命中做出各種決定，逐漸實現生命之道。而在我們每個人的「阿卡西紀錄」裡，記錄了某種人人都有的轉世的生命資訊、你的成長、生命目的和更多資訊，道學家稱為「舊有記憶」或「前世記憶」。神若希望在降生後，能夠活出此生的潛能，它會選擇在最有利潛能發揮的條件下降生。
而這個選擇的概念是很可怕的，因為神選擇的會是讓潛能最有效率發揮的條件，而非舒適或愉快的條件。在這裡我們碰到極為重要的一點，也就是生命之道的概念。就像我們在前面所看到的，每條道路都會有車痕或拐彎，承載我們的載具會歷經顛簸或視線不良的時刻，就像每個人的生命之道都得歷經考驗才能實現。
因為這些元素，才讓星象學、特別是業力星象學，能夠幫助我們理解。而降生選擇的條件，意思是選擇一切物質與環境條件，像是時代、家庭、國家、地區、性別、種族等，都是降生時可以選擇的結構框架，神選擇降生其中的個體，也因此有了物質面的限制。
後天
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我們想讓你知道的是
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AWS Modern Application Web Day活動資訊
- 日期：2022 年 11 月 9 日 ( 三 )
- 時間：2:00 PM 至 5:00 PM
- 形式：線上研討會