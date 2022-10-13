【電影產業問題意識】法《解放報》頭版頭條──「獨立影業，存亡危機」，報導全解析

文：陳潔曜

「新浪潮真是無聊！為什麼要以藝術之名，悶到所有人！這些小成本電影，真讓人很煩耶…我們要的是商業大片！」——法國前文化部長Roselyne Bachelot，談到高達（Godard）電影。

Photo Credit: AP / TPG Images Roselyne Bachelot

前言

面對後疫情電影危機，今天（2022年10月5日）法國《解放報》（Libération）以頭版頭條方式，爬梳當今歐洲影業的存亡危機——於串流平台資本宰制下，藝術作者電影邁向貧窮邊緣化，特在此將四篇深入報導統合整理，並做出比較論述。敬請指教，歡迎分享。

報導全解析

「我們看美國Netflix的時候，自家房子卻燒起來」

於後疫情時代，法國影視產業呈現弔詭的兩極化現象，一方面，某些職業如攝影師、收音師，工作接不完，景氣從來沒有這麼旺盛過，因為如Netflix串流平台的連續劇拍攝滿檔，讓一些業界人士，一生從來沒有這樣搶手（賺到手軟）；另一方面，傳統產業鏈，如電影院，卻呈現無量下跌的百年一見蕭條，Netflix的美式資本，完全改變影視產業結構，影響最深、傷害最大的，永遠是獨立電影製作、發行、放映生態。

也就是如此深刻的獨立電影存亡危機，法國電影界大串連，將於明天（2022年10月6日），將舉行電影業界抗爭大會（états généraux du cinéma）。

影院觀眾人數，百年最低

法國上個月（9月）的全國影院觀眾人數（約七百四十萬人數），來到歷史低點，引發業界和文化界的強烈警訊。法國當今進影院的觀眾，比起疫情前的2019年，大幅下降了34%，創下法國國家電影中心（CNC）於1980年開始科學計算影院觀影人數以來，有史最低紀錄，更可能倒退至超過百年前，1909年的評估水準。

這一切最主要的原因，不見得是兩年多的疫情直接影響，更主要是因為大眾觀影習慣的質變。法國於疫情三次封城，影院關閉幾近一年，觀眾於是大量流向Netflix、Disney+ 等串流平台，一試成主顧，逐漸轉變成主要的觀影管道，擠壓傳統影院的生存空間。雖法國影院於疫情之中，因為國家堅持補助，沒有任何一家倒閉，但是於後疫情時代，真正的挑戰才要開始——串流平台的未來宰制。

藝術電影邊緣化，作者電影貧窮化

美式資本的強大串流平台，影響影視產業的每一個環節，其中受害最深的，可能是作者電影（films d’auteur）和藝術電影院（cinéma d’art et d’essai ）。

Netflix串流平台的操縱，以收益最大化的邏輯，逐漸從本來資助的一些國際大家作者電影創作，例如如馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）和珍康萍（Jane Campion）的近作，轉向工廠標準化的影集製作，前者雖能為串流平台得到一些影展能見度（crédit），後者才是其未來發展的首要目標，因其回收報酬率（rentabilité ）更為可見與可控，在與Disney+或Amazon Prime競爭時，更有條件得到勝利。

如此首重資金回收率和製作標準化的未來機制，將首先打擊到的，將是不以商業利益為第一考量的低成本作者電影，與小型藝術電影院，更讓其原本邊緣的產業位置，邁向未來絕跡道路。

新自由主義政府，以放任態度，搖擺至影視內容回收最大化

法國現今馬克宏（Emmanuel Macron）政府，以其光鮮亮麗的新資本主義，以漂亮的「自由化」口號，企圖將法國傳承近百年、政府支持的藝術電影生態機制，轉向財團支撐的影視產業報酬回收至上。

以對新自由主義的美麗信仰，馬克宏總統在電影界和文化界強烈抗議之下，堅持CNC主席──多米尼克・布東納（Dominique Boutonnat），之爭議續任。

此君為馬克宏總統選舉基金的「重要資助人」，並有性侵案纏身，卻不斷被馬克宏政府重任，主要可能原因為，多米尼克·布東納堅持以「財團化」理念，「改革」法國電影制度，試圖將電影納入影視產業中的「內容產業」一環，一切將以回收率為首要依歸，讓法國電影界強烈憂心其引以為豪的藝術電影百年生態。

面對藝術電影，馬克宏任命的法國前文化部長──Roselyne Bachelot，似乎非常能夠表明其新自由主義政府的方向，於電視訪談中，主持人問到，國家如何支持像高達這樣作者電影，當時擔任部長的這位，就直接說：「新浪潮真是無聊！為什麼要以藝術之名，悶到所有人！這些小成本電影，真讓人很煩耶… 我們要的是商業大片！」

電影業界舉行抗議大會，面對獨立電影危機

法國文化部和CNC的「首重回收率」轉向，似有意、無意附和Netflix串流平台的操縱宰制，因為其標準化的影視產業邏輯，將可逐步淘汰「舊有過時」的電影產業鏈，如不具收益效應、不具商業競爭力的作者電影、獨立發行商、藝術電影院，轉向數位虛擬未來世界。

面對串流平台崛起和政府甘心放手，法國電影界的有識之士於第一時間，即展開抗議運動，於公佈法國九月影院觀眾人數，創百年歷史新低之時，馬上集合所有業界，於十月初展開抗議大會，雖CNC已確定不出席，但法國眾多影人將強烈發聲，支持獨立電影的生態系統，抵抗串流平台回收率的將臨宰制。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航