【電影產業問題意識】法《解放報》頭版頭條──「獨立影業，存亡危機」，報導全解析
我們想讓你知道的是
法國9月的全國影院觀眾人數來到歷史低點，引發業界和文化界的強烈警訊。法國當今進影院的觀眾，比起疫情前的2019年，大幅下降了34%，創下法國國家電影中心（CNC）於1980年開始科學計算影院觀影人數以來，有史最低紀錄，更可能倒退至超過百年前，1909年的評估水準。這一切最主要的原因，不見得是兩年多的疫情直接影響，更主要是因為大眾觀影習慣的質變。
文：陳潔曜
「新浪潮真是無聊！為什麼要以藝術之名，悶到所有人！這些小成本電影，真讓人很煩耶…我們要的是商業大片！」——法國前文化部長Roselyne Bachelot，談到高達（Godard）電影。
前言
面對後疫情電影危機，今天（2022年10月5日）法國《解放報》（Libération）以頭版頭條方式，爬梳當今歐洲影業的存亡危機——於串流平台資本宰制下，藝術作者電影邁向貧窮邊緣化，特在此將四篇深入報導統合整理，並做出比較論述。敬請指教，歡迎分享。
報導全解析
「我們看美國Netflix的時候，自家房子卻燒起來」
於後疫情時代，法國影視產業呈現弔詭的兩極化現象，一方面，某些職業如攝影師、收音師，工作接不完，景氣從來沒有這麼旺盛過，因為如Netflix串流平台的連續劇拍攝滿檔，讓一些業界人士，一生從來沒有這樣搶手（賺到手軟）；另一方面，傳統產業鏈，如電影院，卻呈現無量下跌的百年一見蕭條，Netflix的美式資本，完全改變影視產業結構，影響最深、傷害最大的，永遠是獨立電影製作、發行、放映生態。
也就是如此深刻的獨立電影存亡危機，法國電影界大串連，將於明天（2022年10月6日），將舉行電影業界抗爭大會（états généraux du cinéma）。
影院觀眾人數，百年最低
法國上個月（9月）的全國影院觀眾人數（約七百四十萬人數），來到歷史低點，引發業界和文化界的強烈警訊。法國當今進影院的觀眾，比起疫情前的2019年，大幅下降了34%，創下法國國家電影中心（CNC）於1980年開始科學計算影院觀影人數以來，有史最低紀錄，更可能倒退至超過百年前，1909年的評估水準。
這一切最主要的原因，不見得是兩年多的疫情直接影響，更主要是因為大眾觀影習慣的質變。法國於疫情三次封城，影院關閉幾近一年，觀眾於是大量流向Netflix、Disney+ 等串流平台，一試成主顧，逐漸轉變成主要的觀影管道，擠壓傳統影院的生存空間。雖法國影院於疫情之中，因為國家堅持補助，沒有任何一家倒閉，但是於後疫情時代，真正的挑戰才要開始——串流平台的未來宰制。
藝術電影邊緣化，作者電影貧窮化
美式資本的強大串流平台，影響影視產業的每一個環節，其中受害最深的，可能是作者電影（films d’auteur）和藝術電影院（cinéma d’art et d’essai ）。
Netflix串流平台的操縱，以收益最大化的邏輯，逐漸從本來資助的一些國際大家作者電影創作，例如如馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）和珍康萍（Jane Campion）的近作，轉向工廠標準化的影集製作，前者雖能為串流平台得到一些影展能見度（crédit），後者才是其未來發展的首要目標，因其回收報酬率（rentabilité ）更為可見與可控，在與Disney+或Amazon Prime競爭時，更有條件得到勝利。
如此首重資金回收率和製作標準化的未來機制，將首先打擊到的，將是不以商業利益為第一考量的低成本作者電影，與小型藝術電影院，更讓其原本邊緣的產業位置，邁向未來絕跡道路。
新自由主義政府，以放任態度，搖擺至影視內容回收最大化
法國現今馬克宏（Emmanuel Macron）政府，以其光鮮亮麗的新資本主義，以漂亮的「自由化」口號，企圖將法國傳承近百年、政府支持的藝術電影生態機制，轉向財團支撐的影視產業報酬回收至上。
以對新自由主義的美麗信仰，馬克宏總統在電影界和文化界強烈抗議之下，堅持CNC主席──多米尼克・布東納（Dominique Boutonnat），之爭議續任。
此君為馬克宏總統選舉基金的「重要資助人」，並有性侵案纏身，卻不斷被馬克宏政府重任，主要可能原因為，多米尼克·布東納堅持以「財團化」理念，「改革」法國電影制度，試圖將電影納入影視產業中的「內容產業」一環，一切將以回收率為首要依歸，讓法國電影界強烈憂心其引以為豪的藝術電影百年生態。
面對藝術電影，馬克宏任命的法國前文化部長──Roselyne Bachelot，似乎非常能夠表明其新自由主義政府的方向，於電視訪談中，主持人問到，國家如何支持像高達這樣作者電影，當時擔任部長的這位，就直接說：「新浪潮真是無聊！為什麼要以藝術之名，悶到所有人！這些小成本電影，真讓人很煩耶… 我們要的是商業大片！」
電影業界舉行抗議大會，面對獨立電影危機
法國文化部和CNC的「首重回收率」轉向，似有意、無意附和Netflix串流平台的操縱宰制，因為其標準化的影視產業邏輯，將可逐步淘汰「舊有過時」的電影產業鏈，如不具收益效應、不具商業競爭力的作者電影、獨立發行商、藝術電影院，轉向數位虛擬未來世界。
面對串流平台崛起和政府甘心放手，法國電影界的有識之士於第一時間，即展開抗議運動，於公佈法國九月影院觀眾人數，創百年歷史新低之時，馬上集合所有業界，於十月初展開抗議大會，雖CNC已確定不出席，但法國眾多影人將強烈發聲，支持獨立電影的生態系統，抵抗串流平台回收率的將臨宰制。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
我們想讓你知道的是
疫情、缺工缺料、貨運塞港、戰爭影響等因素，讓全球新車交期飽受影響，加上後疫情時代，通貨膨脹嚴重，許多有車輛使用需求的消費者轉而選擇中古車。但面對始終存在著「一車、一況、一價」的中古車市場，潛在危機與隱藏風險讓許多消費者望之卻步，該如何選擇高效率且值得信賴的方式？
縱使當前中古車商已逐步邁向聯盟化、認證制度，但良莠不齊的狀況始終存在，中古車交易糾紛新聞時有耳聞，在媒體報導中，仍可常看見像是買到的車況與中古車商所提供的資訊存在巨大差異、車輛行駛里程經過「巧手調整」、嚴重甚至有買到AB車而刑責上身的問題。正因中古車狀況的不夠透明，讓消費者很難於中古車買賣過程中完全信任賣方，也無法放心購買，就連部分自認資深懂車人也曾有陰溝裡翻船的狀況。簡而言之，難以信任、無法放心、資訊不透明的三大痛點，在在讓消費者對於中古車購買望之卻步。
中古車的購買需求持續存在，但近來可以發現購買趨勢逐漸朝向「原廠」路線靠攏，主因就出在各汽車品牌以自家「商譽」為擔保的原廠認證中古車一一成立。以成立相當悠久的奧迪嚴選中古車而例，完全瞄準上述三大痛點的核心價值就是其可成為同業標竿、獲得消費者青睞的原因。
奧迪嚴選原廠中古車優勢一：信任
敢於品牌名後掛上「嚴選」，就是因為奧迪所提供的中古車輛，不僅皆有完整原廠服務記錄可供查詢，且經過了110項原廠標準的詳盡車況檢查，這兩點的資訊先建立消費者對於車輛來源的信任度後，在整體的銷售過程中，第一線的銷售人員也以客戶的需求推薦適合車款，舉凡是車型、顏色、配備甚至預算等都可層層篩選，而非像傳統中古車商以「清庫存」為第一銷售目標；再加上等同於新車銷售同樣等級的專業流程與產品知識，當客戶確認購買後，也會依照客戶的財務狀況提供客製化的方案；入手後也享有奧迪原廠標準售後服務流程與保固內容。在每個階段中，皆以原廠標準流程作為基礎，以信任作為買賣雙方溝通與往來的基石。
奧迪嚴選原廠中古車優勢二：安心
取得信任後，更要進一步超越顧客期待，為顧客達成安心的購買流程。因此奧迪嚴選中古車所銷售的車輛，除了保證無重大事故或泡水情事發生，更以原廠標準檢修與整備，範圍包含維修保養紀錄、外觀、內裝、動力系統、電子系統、底盤、配件等面向。此外，每一輛奧迪嚴選中古車在交車後至少享有一年不限里程原廠保固，保固期內無須擔心預期以外的維修費用，不僅可讓客戶買得安心，更可駕得開心。
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選擇中古車的多數買家，無疑希望詳盡了解購車時的價格、後續的養車成本，簡言之就是要把一切買車、用車資訊透明化，因此奧迪嚴選中古車首先針對車輛資訊透明化可以減少後續養車潛在成本以外，車價也保證透明，並提供彈性付款方式，盡可能減輕車主的購車負擔。就算真的車輛出問題，也可享有保固維修服務與代步車使用，當然，24小時的Audi服務專線與全天候的道路救援服務等也可提供車主零時差的專業協助，幾乎等同於新車服務流程的保證，一切完全透明毫無隱藏與保留。
奧迪嚴選中古車作樣板，讓鍾愛即刻成真、更顯從容餘裕
以信任、安心、透明作為三大基石，有效擊退過往消費者購買中古車心中所擔心的痛點，不僅讓奧迪嚴選中古車成為當前中古車買賣最受歡迎的途徑，更是中古車買賣的最佳樣板。當購買中古車不再需要擔心信任、安心與透明問題，民眾就可以用相較新車更輕鬆的門檻，擁有過往無法企及的夢想車款，讓鍾愛不僅可以即刻成真，還比原先想像的更從容餘裕。