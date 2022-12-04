投資別只想著勝出大盤，請把注意力放在「更重要的事情」上
我們想讓你知道的是
投資的主要目標，並不需要在意勝出市場多少，能否完成財務目標才是一切。或許你真的能夠勝出大盤，但是勝出大盤這件事情，並不代表是賺錢的，有可能勝出後反而讓你離財務終點更遠。
能夠擊敗大盤獲取超額報酬，是一件非常了不起的事情，投資市場充滿了眾多挑戰者，每天、每月以及每一年，我們除了看見有人戰勝市場成功之外，也漸漸發覺越來越多人挑戰失敗，但是不論時間怎麼推移、市場如何變化，在這之中，唯一不變的事情，正是嘗試擊潰大盤獲得超額報酬的挑戰者不曾少過。
換句話說，對於多數交易投資人來說，擊敗大盤是一件心中最主要的目標，他們將此目標的達成率，視為評價一位主動投資人最重要的依據。
不妨你現在想一想，在談論投資的過程中，我們最常聽見的一句話是什麼？
你投資賺多少錢？
只要在投資的場合，是不是八九不離十，最常出現這一句話。
如果一位投資者，並不是採用市場報酬當作投資策略，他人就會想知道，這種獨特的投資方法究竟可以賺多少錢，換句話說，當一位投資者採用指數化投資獲取市場報酬，他人根本就不會（不需要）好奇他的投資績效，畢竟獲得市場報酬的方法太簡單、太無趣，或者說是累積資產的速度對他人來說實在太慢了。
也因如此，唯有勝出大盤報酬的策略，才能深得人心。
但是，我想告訴你的是，在投資中勝出大盤這件事情，不該是你我所要關注的項目。
你應該把重點放在這件事情上：資產的累積。
財務目標重要，還是擊敗大盤重要？
投資的主要目標，並不需要在意勝出市場多少，能否完成財務目標才是一切。
為了能夠說明為何擊敗大盤這件事情，並不是投資人所需要關注的事件，原因除了我本身是個被動指數投資者之外，我還想透過全世界股票市場ETF的VT歷年績效，帶出另一個關鍵。
以下是VT在2010-2021的年度報酬：
假設一位投資人，從2010的時候就投入一筆資金10萬到2021年底，他的資產將會累積至31萬，年化報酬率達到9.87%，他的資產成長了兩倍以上，這位投資人並沒有打敗大盤，而是透過指數化投資，累積資產。
此外，如果有另一位投資人，不只從2010年投入一筆10萬的資金，還在後續的每一年，持續地投入10萬資金，你知道到2021年底，他能累積多少資產嗎？
259萬。
從以上兩個例子，我們知道幾件事情：
- 僅僅是獲得市場報酬也能擁有優異的績效
- 長期獲得市場報酬比起一兩年勝出大盤有效
- 持續投入能替累積資產帶來巨大的效益
- 待在市場內讓投資人一步一步邁進財務目標
如果你是2010年的該位投資人，身上的本錢就只有10萬元，你會選擇拋棄市場報酬的指數化投資，轉而鋌而走險的邁入超額報酬的挑戰嗎？
只是因為本金小，迫不得已就得讓自己陷入超額報酬的遊戲嗎？
或許你真的能夠勝出大盤，但是勝出大盤這件事情，並不代表是賺錢的，有可能勝出後反而讓你離財務終點更遠。
比方來說，2018年的大盤報酬為-9.76%，你很努力地研究投資標的，找尋最佳進出場點，最終於成功勝出大盤績效高達9%，光是能夠贏過大盤就很厲害，9%的差距堪稱是非常優異的表現。
但如果我們實際看數字，你便會發現，真正的報酬其實是-0.76%。
即便我們在短時間內，大幅地勝出市場，可是卻不見得能夠讓我們的資產向前邁進。
但是你卻能透過工作上所獲得的收入，儲蓄下來的資金或是投資在市場上累積本金，就能向目標前進。
這也是說明，對於將市場報酬視為目標的投資人來說，他們依然得看市場報酬的臉色。
不過，要打敗大盤，真的不是一件容易的事情，看看過去的20年期間，專業投資人多數都不及大盤的表現。
而在另一份統計數據報告，如果經由風險調整過後的報酬，則在10年的投資歷程中，93%的專業經理人獲得比市場還差的績效，更不用說是20年更長的時間。
此外，如果單看一年的表現，S&P500指數在2021上漲28.7%，並在過去3年累積達到非常亮眼的100.4%報酬，名符其實的3年就翻倍。但在去年卻有高達79.6%的美國股票基金報酬表現，不及S&P Composite 1500。
在接受這些殘酷的真相之前，你可能以為你投注的基金/個人帳戶很厲害，但很大的可能，你花了些時間、你付了成本費用，最後卻帶來相對較差的表現，而你則是渾然不知。
然而，就算你能在一兩年打敗大盤的績效，獲得一些超額報酬，但是從過去的歷史表現，連優秀的基金經理人，都沒有辦法延續打敗大盤。
因此，與其挑戰難度超高的超額報酬遊戲，我認為明智的投資人，應該要把注意力放在資產的累積上。
為了讓資產成長，除了可以透過本金的持續投入累積之外，你也要設法讓自己長期待在市場內，才能夠享有市場長期帶來的報酬。
不過我也清楚白，市場的短期波動很大，有時候來個狂漲，有時候來個急跌，多數人並沒有辦法掌握持續在場內的因素，或是看到市場帶來的報酬不起眼，就轉而他人的投資策略，這些都是採用指數化投資所需要面臨的挑戰。
但無論如何，設法完成自己的財務目標，是不變的道理。
結論
在投資市場能夠賺多少錢，看似很重要，不過其背後更深遠的意義，將是你是否有逐步地邁向財務目標。
然而，對於主動挑戰市場的投資者來說，他們很在乎是否能夠勝出市場獲得超額報酬，因為一旦無法持續的打敗市場，便無法面對過去已耗盡的心力與時間，也難以說服自己持續挑戰這份艱困的任務。
因此，在市場賺多少錢對他們來說，就會顯得異常重要。
而我認為，除非你本身對於研究市場，預判未來的走勢極有興趣，而不是建立於藉由此熱情所追逐在金錢的遊戲中，那你很可能不會在乎勝出大盤的報酬。
問題是，大多數人對於「研究」一點熱情也沒有。
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我們想讓你知道的是
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一直以來，5G的應用都不該只是紙上談兵，如何發揮5G高速度、低延遲與多連結的特性，讓應用能在場景中落地更是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的關鍵任務。
然而這些充滿創新創意的5G應用點子究竟從何而來？在「專題展攤」中，您不只可以看到完整的計畫介紹，更能一窺5G人才發展專題應用展示與企業互動展品櫥窗陳列，包括科技大廠緯穎、緯謙、光寶、仁寶等企業，以及以5G基礎建設為主的川升、佳邦、盟創等，甚至是新創團隊如邊信聯、獵戶、詮隼也都積極參與，來自不同領域的專業團隊一同攜手，讓外界看見學界與產業界如何鏈結、又如何創造出令人驚豔的火花與成果。
#精彩舞台：研發實戰PK賽，學長姐回娘家經驗分享
在「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的推動中，不只是肩負起孕育出產業潛力人才的重責大任，更藉由本次活動的舉辦，在「主舞台」的活動中策劃了5G研發實戰PK競賽，展開一場來自企業研發實戰的活動，並同步在官方進行直播，讓無法親臨現場的親友團依舊可以在遠端為自己的團隊加油，感受5G應用的無限可能性；PK賽結束後，接著就是「星靈G湯」，邀請前兩屆的產業新星回娘家參與新星小聚，分享他們的寶貴經驗；同時，對於即將步入職場的新鮮人，在這裡也將有一場企業快講、人才選育用留交流的活動，無論是預備轉職、想了解5G產業趨勢或是希望尋覓人才的企業夥伴們，都不能錯過在這個舞台一連串精彩的活動內容。
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活動連結 | http://bit.ly/3UTfpCk
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