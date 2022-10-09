【2022高雄電影節】法斯賓達的多重宇宙：他的人生等同他的創作，用虛構故事反映圓滿苦痛的現實
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有「德國之心」之稱的導演萊納韋納法斯賓達（Rainer Werner FASSBINDER）逝世迄今已40週年，他的作品卻依然能在每次觀看得到新的體悟。2022高雄電影節帶領影迷沿影展主題「惡宇宙」，以人性中「純真VS邪惡」互生的全新視角，回顧法斯賓達經典佳作。
文：鄭秉泓
瑪麗布朗點了根菸，沒有關上瓦斯。她與前夫歷盡波折，如今柳暗花明，這段感情卻隨著隨後那聲轟然巨響，一切化為灰燼。
房間是佩特拉的愛慾修羅場。她在裡面等待新戀情的降臨，也在裡面等待前任回頭，她刻意忽視身旁另外一個等待她垂憐的可憐之人，直到對方終於再也受不了絕塵而去。
外號「狐狸」的賣藝人將一切奉獻給愛情卻徒勞無功，他氣憤自己為所有東西付帳的蠢笨，他把頭埋在毫無感覺的仰慕者懷裡痛哭。下一刻，他吞光安眠藥死在深夜地鐵站，身上零錢衣物被路過宵小搜刮精光。
60歲清潔婦無畏旁人指指點點，與年齡足以當自己兒子的摩洛哥移工勇敢認愛，兩人盛裝在酒吧裡相互依偎跳著舞，未料男人忽然痛苦倒臥在地。醫生表示外籍工人因為工作壓力，頭痛往往變成常態循環。老婦走到床邊溫柔握著男友的手，萬籟俱寂，只聽見她的輕輕啜泣。
很久以前，曾經花不少時間看完法斯賓達的電影。邊看邊佩服這個身型渾圓柔軟的天才，怎麼能這麼多產，怎麼風格能夠如此多變，他不只會拍同志，更擅長描繪女人，他能同理愛情中弱勢那方的卑微可鄙，亦懂強勢那方跋扈中隱藏的脆弱。
他不只會拍愛情，還能輕而易舉勾勒嫉妒、苦戀與孤獨等各種愛的面向。他是左派，他的電影對社會國家及資本階級充滿批判和訕笑，儘管他的電影常充斥憤世嫉俗、缺乏社會化的可憐人物，但也不忘關照簡單純真的底層庶民，所以他鏡頭下的男男女女，往往快樂與悲傷並存、愛戀與怨恨同在，他既要歌詠愛情的美好，更要渲染情到深處可能導致的變態與扭曲。這個天才到底是個惡魔，或者說是與魔鬼交易才得來如此天賦？
這個歷經不愉快童年的天才，是滿口謊言情緒管理欠佳的幼稚暴躁鬼，偏偏他有著滿腔對於劇場和電影的熱情和理想，為了拍片可以不擇手段，有時還會露出市儈算計的商人一面。他的電影在講愛與不愛、虐與不虐，對他來說或許根本沒有此生真愛這回事，因為他的愛往往來得快消逝也快，他其實只愛他自己。
他的私生活與他的創作同等精彩，他愛的人及愛他的人常常在他的電影中現身，有時是主角，有時卻是毫無存在感的過場人物。
我不確定用現在的角度來看，他算不算PUA（Pick-up Artist）高手？或者情緒勒索大師？他把自己和戀愛對象的私生活寫成劇本，有時把自己美化成不可一世的極品天菜，有時試著從受盡自己欺負的對方立場回首如今已然煙消雲散的情感，有時則是往後退開從第三者旁觀角度來看昔日如何山盟海誓、如何天長地久，無論如何遭受擺布，對方站在才華洋溢的巨人面前，除了臣服除了讚嘆，就算黯然離開或者激烈自戕，最終都無法撼動他和他的電影。
從1969年拍攝首部作品《愛比死更冷》（Love Is Colder Than Death）直到1982年遺作《霧港水手》（Querelle），法斯賓達近14年間完成影視作品40餘部，這次高雄電影節選映9部他不同時期作品，從疏離劇場風格到摧枯拉朽時代通俗劇皆囊括其中，外加一部非典型傳記片《法斯賓達壞壞》（Enfant Terrible），在此姑且借用楊紫瓊在《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）中讓人目眩神移的「宇宙搖」，快意總結法斯賓達其人其作。
他是男同志，他也愛女人，他用女性名字瑪麗（Mary）向世人宣告自己的雙重性別認同，他既是瑪麗布朗更是莉莉瑪蓮，他是電影中那些毫無悔意踐踏別人情感的混球，也是無止盡付出卻得不到回報而陷入情感泥淖的笨蛋。
他的人生等同他的創作，他用虛構的故事去反映圓滿苦痛的現實，他窮盡畢生之力網羅所愛所恨的男人女人，合力創造一個名為多重宇宙的影像牢籠。在那裡面，每個角色只求有人願意愛他們。
法斯賓達已死，但是他燃盡生命所成就的電影傳奇，永遠存在於這個多重宇宙。
影展資訊
- 名稱：2022高雄電影節
- 地點：高雄市電影館、高雄市立圖書館總館、喜樂時代影城-高雄總圖店、內惟藝術中心、VR體感劇院、駁二藝術特區大義區C8-8倉庫、駁二藝術特區大勇區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院
- 日期：10月14日至10月30日
- 更多詳情請點高雄電影節粉絲專頁或是官網洽詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。