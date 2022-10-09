【2022高雄電影節】法斯賓達的多重宇宙：他的人生等同他的創作，用虛構故事反映圓滿苦痛的現實

文：鄭秉泓

瑪麗布朗點了根菸，沒有關上瓦斯。她與前夫歷盡波折，如今柳暗花明，這段感情卻隨著隨後那聲轟然巨響，一切化為灰燼。

房間是佩特拉的愛慾修羅場。她在裡面等待新戀情的降臨，也在裡面等待前任回頭，她刻意忽視身旁另外一個等待她垂憐的可憐之人，直到對方終於再也受不了絕塵而去。

外號「狐狸」的賣藝人將一切奉獻給愛情卻徒勞無功，他氣憤自己為所有東西付帳的蠢笨，他把頭埋在毫無感覺的仰慕者懷裡痛哭。下一刻，他吞光安眠藥死在深夜地鐵站，身上零錢衣物被路過宵小搜刮精光。

60歲清潔婦無畏旁人指指點點，與年齡足以當自己兒子的摩洛哥移工勇敢認愛，兩人盛裝在酒吧裡相互依偎跳著舞，未料男人忽然痛苦倒臥在地。醫生表示外籍工人因為工作壓力，頭痛往往變成常態循環。老婦走到床邊溫柔握著男友的手，萬籟俱寂，只聽見她的輕輕啜泣。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《恐懼吞噬心靈》劇照

很久以前，曾經花不少時間看完法斯賓達的電影。邊看邊佩服這個身型渾圓柔軟的天才，怎麼能這麼多產，怎麼風格能夠如此多變，他不只會拍同志，更擅長描繪女人，他能同理愛情中弱勢那方的卑微可鄙，亦懂強勢那方跋扈中隱藏的脆弱。

他不只會拍愛情，還能輕而易舉勾勒嫉妒、苦戀與孤獨等各種愛的面向。他是左派，他的電影對社會國家及資本階級充滿批判和訕笑，儘管他的電影常充斥憤世嫉俗、缺乏社會化的可憐人物，但也不忘關照簡單純真的底層庶民，所以他鏡頭下的男男女女，往往快樂與悲傷並存、愛戀與怨恨同在，他既要歌詠愛情的美好，更要渲染情到深處可能導致的變態與扭曲。這個天才到底是個惡魔，或者說是與魔鬼交易才得來如此天賦？

這個歷經不愉快童年的天才，是滿口謊言情緒管理欠佳的幼稚暴躁鬼，偏偏他有著滿腔對於劇場和電影的熱情和理想，為了拍片可以不擇手段，有時還會露出市儈算計的商人一面。他的電影在講愛與不愛、虐與不虐，對他來說或許根本沒有此生真愛這回事，因為他的愛往往來得快消逝也快，他其實只愛他自己。

他的私生活與他的創作同等精彩，他愛的人及愛他的人常常在他的電影中現身，有時是主角，有時卻是毫無存在感的過場人物。

Photo Credit: 高雄電影節提供 萊納・韋納・法斯賓達

我不確定用現在的角度來看，他算不算PUA（Pick-up Artist）高手？或者情緒勒索大師？他把自己和戀愛對象的私生活寫成劇本，有時把自己美化成不可一世的極品天菜，有時試著從受盡自己欺負的對方立場回首如今已然煙消雲散的情感，有時則是往後退開從第三者旁觀角度來看昔日如何山盟海誓、如何天長地久，無論如何遭受擺布，對方站在才華洋溢的巨人面前，除了臣服除了讚嘆，就算黯然離開或者激烈自戕，最終都無法撼動他和他的電影。

從1969年拍攝首部作品《愛比死更冷》（Love Is Colder Than Death）直到1982年遺作《霧港水手》（Querelle），法斯賓達近14年間完成影視作品40餘部，這次高雄電影節選映9部他不同時期作品，從疏離劇場風格到摧枯拉朽時代通俗劇皆囊括其中，外加一部非典型傳記片《法斯賓達壞壞》（Enfant Terrible），在此姑且借用楊紫瓊在《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）中讓人目眩神移的「宇宙搖」，快意總結法斯賓達其人其作。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《當心聖妓》劇照

他是男同志，他也愛女人，他用女性名字瑪麗（Mary）向世人宣告自己的雙重性別認同，他既是瑪麗布朗更是莉莉瑪蓮，他是電影中那些毫無悔意踐踏別人情感的混球，也是無止盡付出卻得不到回報而陷入情感泥淖的笨蛋。

他的人生等同他的創作，他用虛構的故事去反映圓滿苦痛的現實，他窮盡畢生之力網羅所愛所恨的男人女人，合力創造一個名為多重宇宙的影像牢籠。在那裡面，每個角色只求有人願意愛他們。

法斯賓達已死，但是他燃盡生命所成就的電影傳奇，永遠存在於這個多重宇宙。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《愛比死更冷》劇照

影展資訊

名稱：2022高雄電影節

地點：高雄市電影館、高雄市立圖書館總館、喜樂時代影城-高雄總圖店、內惟藝術中心、VR體感劇院、駁二藝術特區大義區C8-8倉庫、駁二藝術特區大勇區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院

日期：10月14日至10月30日

更多詳情請點高雄電影節粉絲專頁或是官網洽詢

Photo Credit: 高雄電影節

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航