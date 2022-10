【2022高雄電影節】法斯賓達的多重宇宙：他的人生等同他的創作，用虛構故事反映圓滿苦痛的現實

文:鄭秉泓

瑪麗布朗點了根菸,沒有關上瓦斯。她與前夫歷盡波折,如今柳暗花明,這段感情卻隨著隨後那聲轟然巨響,一切化為灰燼。

房間是佩特拉的愛慾修羅場。她在裡面等待新戀情的降臨,也在裡面等待前任回頭,她刻意忽視身旁另外一個等待她垂憐的可憐之人,直到對方終於再也受不了絕塵而去。

外號「狐狸」的賣藝人將一切奉獻給愛情卻徒勞無功,他氣憤自己為所有東西付帳的蠢笨,他把頭埋在毫無感覺的仰慕者懷裡痛哭。下一刻,他吞光安眠藥死在深夜地鐵站,身上零錢衣物被路過宵小搜刮精光。

60歲清潔婦無畏旁人指指點點,與年齡足以當自己兒子的摩洛哥移工勇敢認愛,兩人盛裝在酒吧裡相互依偎跳著舞,未料男人忽然痛苦倒臥在地。醫生表示外籍工人因為工作壓力,頭痛往往變成常態循環。老婦走到床邊溫柔握著男友的手,萬籟俱寂,只聽見她的輕輕啜泣。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《恐懼吞噬心靈》劇照

很久以前,曾經花不少時間看完法斯賓達的電影。邊看邊佩服這個身型渾圓柔軟的天才,怎麼能這麼多產,怎麼風格能夠如此多變,他不只會拍同志,更擅長描繪女人,他能同理愛情中弱勢那方的卑微可鄙,亦懂強勢那方跋扈中隱藏的脆弱。

他不只會拍愛情,還能輕而易舉勾勒嫉妒、苦戀與孤獨等各種愛的面向。他是左派,他的電影對社會國家及資本階級充滿批判和訕笑,儘管他的電影常充斥憤世嫉俗、缺乏社會化的可憐人物,但也不忘關照簡單純真的底層庶民,所以他鏡頭下的男男女女,往往快樂與悲傷並存、愛戀與怨恨同在,他既要歌詠愛情的美好,更要渲染情到深處可能導致的變態與扭曲。這個天才到底是個惡魔,或者說是與魔鬼交易才得來如此天賦?

這個歷經不愉快童年的天才,是滿口謊言情緒管理欠佳的幼稚暴躁鬼,偏偏他有著滿腔對於劇場和電影的熱情和理想,為了拍片可以不擇手段,有時還會露出市儈算計的商人一面。他的電影在講愛與不愛、虐與不虐,對他來說或許根本沒有此生真愛這回事,因為他的愛往往來得快消逝也快,他其實只愛他自己。

他的私生活與他的創作同等精彩,他愛的人及愛他的人常常在他的電影中現身,有時是主角,有時卻是毫無存在感的過場人物。

Photo Credit: 高雄電影節提供 萊納・韋納・法斯賓達

我不確定用現在的角度來看,他算不算PUA(Pick-up Artist)高手?或者情緒勒索大師?他把自己和戀愛對象的私生活寫成劇本,有時把自己美化成不可一世的極品天菜,有時試著從受盡自己欺負的對方立場回首如今已然煙消雲散的情感,有時則是往後退開從第三者旁觀角度來看昔日如何山盟海誓、如何天長地久,無論如何遭受擺布,對方站在才華洋溢的巨人面前,除了臣服除了讚嘆,就算黯然離開或者激烈自戕,最終都無法撼動他和他的電影。

從1969年拍攝首部作品《愛比死更冷》(Love Is Colder Than Death)直到1982年遺作《霧港水手》(Querelle),法斯賓達近14年間完成影視作品40餘部,這次高雄電影節選映9部他不同時期作品,從疏離劇場風格到摧枯拉朽時代通俗劇皆囊括其中,外加一部非典型傳記片《法斯賓達壞壞》(Enfant Terrible),在此姑且借用楊紫瓊在《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)中讓人目眩神移的「宇宙搖」,快意總結法斯賓達其人其作。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《當心聖妓》劇照

他是男同志,他也愛女人,他用女性名字瑪麗(Mary)向世人宣告自己的雙重性別認同,他既是瑪麗布朗更是莉莉瑪蓮,他是電影中那些毫無悔意踐踏別人情感的混球,也是無止盡付出卻得不到回報而陷入情感泥淖的笨蛋。

他的人生等同他的創作,他用虛構的故事去反映圓滿苦痛的現實,他窮盡畢生之力網羅所愛所恨的男人女人,合力創造一個名為多重宇宙的影像牢籠。在那裡面,每個角色只求有人願意愛他們。

法斯賓達已死,但是他燃盡生命所成就的電影傳奇,永遠存在於這個多重宇宙。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《愛比死更冷》劇照

影展資訊

名稱:2022高雄電影節

地點:高雄市電影館、高雄市立圖書館總館、喜樂時代影城-高雄總圖店、內惟藝術中心、VR體感劇院、駁二藝術特區大義區C8-8倉庫、駁二藝術特區大勇區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院

日期:10月14日至10月30日

更多詳情請點高雄電影節粉絲專頁或是官網洽詢

Photo Credit: 高雄電影節

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航