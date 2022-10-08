串流媒體新戰場：廣告利潤之爭白熱化，Netflix與Disney+誰將勝出？
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Netflix與Disney+之爭，對行銷人而言的重點，是其中暗藏的行銷趨勢。串流影音與CTV已佔據消費者大量的時間與注目，廣告計劃等同開啟了新的媒體選項，品牌應該盡早納入佈局。
近幾年，「串流影音（Over-the-topmedia，OTT）」從一個陌生的新興詞彙，成為你我熟悉的日常；尤其疫情期間，人們花費更多心力在網路上尋求娛樂，忘情地投入諸如YouTube、Netflix、Disney+、愛奇藝等串流影音平台，使得OTT與「聯網電視（ConnectedTV,CTV）」躍升為新一代數位熱點。
然而，Netflix與Disney等訂閱式串流服務商，卻逐漸遭遇增長瓶頸，急需拓展商業模式以營利。近期，兩大巨頭正如火如荼地開創自家的廣告變現路徑，相關動態成為業界注目焦點。TenMax將透過這篇文章，和你一起探究Netflix與Disney+的發展策略、廣告業務方向，以及OTT／CTV廣告持續高漲的投資潛力。
Netflix與Disney+的轉型戰役
- Netflix：攜手微軟，不僅拼廣告更布局遊戲
Netflix令人擔憂的消息頻傳：今年第一季財報顯示，公司整體營收正在放緩，且訂戶數量於十多年來，首次呈現衰退趨勢，較前一個季度減少約20萬會員。
Netflix在今年5、6月分別裁員數百人，顯見問題之棘手；與此同時，Netflix的CEO也已證實，將在今年11月於全球6個市場推出「含廣告內容的低價訂閱方案」，進軍廣告業務以爭取更多利潤，並透過推出低價方案以吸引更多的訂戶加入，若年底進展順利，可望於明年春季前推廣至全球。
根據《彭博社》報導指出，Netflix廣告方案預計每月向訂閱戶收取約7到9美元，約莫為目前高級方案15.49美元的一半；該廣告方案，計畫每小時安插四分鐘的廣告，出現時機將落在「節目開始前」與「影片播放中期」。據悉，Netflix目前尚未打算開放程序化廣告投放，而是透過直購方式，將手上的品牌廣告，統一投放給所有平台用戶，避免用戶重複觀看廣告，造成觀感不佳。
至於Netflix的廣告技術夥伴也早已定案，7月即宣布和微軟攜手合作。業界普遍不解「為什麼是微軟？」論廣告技術與系統建構，生態系中無疑有其他更合適的選擇；推測微軟脫穎而出的原因，可能由於其作為沒有串流媒體庫（Streaminglibrary）的廣告科技巨頭，避免直接與Netflix的主力業務發生競爭。
另一方面，微軟旗下不僅擁有Xbox，今年也進一步收購動視暴雪，於廣告和遊戲領域大舉擴張；無獨有偶，Netflix也在去年積極插旗遊戲市場，併購三個工作室，朝向遊戲製作與發行跨出腳步。如今，Netflix與微軟攜手合作，有助於在各方面相互幫襯，也有助確保Netflix的品牌安全；甚至一度有分析師指出「此項合作可能只是為日後的收購作準備」，直言微軟有意將Netflix收歸旗下。
- Disney+：結盟The Trade Desk，打造迪士尼完整生態系
今年8月中數據顯示，迪士尼集團旗下的串流服務總訂戶數已攀達2.4億人次，正式超越Netflix的2.2億會員。
乘勝追擊，Disney+也預計於今年12月推出廣告方案「Disney Plus Basic」，每月收費7.99美元，同時調漲無廣告方案費用至每月10.99美元。Disney+的行動，似乎更有所依據：根據觀察，官方發現集團旗下串流平台Hulu，高達三分之二使用者，表示願意接受廣告以享有更便宜的方案。據悉Disney+同樣將以「每小時四分鐘」的頻率投放廣告，秒數有15秒、30秒兩種規格；官方表示，將不會接受政治、酒類等廣告。
Disney+同樣在7月宣布了廣告合作夥伴，正式結盟The Trade Desk，以打造「自助式投放」的程序化廣告平台為最終願景。
迪士尼希望幫助品牌主運用平台中的第一方數據來達成行銷目標，並且可用版位將囊括旗下所有媒體平台如Hulu、ESPN+、ABC、Freeform、ESPN、國家地理頻道等。事實上，迪士尼早已表明，希望在2026年前，所有的業務都可以透過數位技術達成自動化，而在此前的銷售狀況中，迪士尼旗下40%廣告存量已是透過程序化方式完成銷售。
廣告業務外，Disney+正全力開發一個新的會員方案，整合迪士尼旗下的商品、創作內容與服務體驗，進行全管道跨域銷售，實現更大的收益版圖。
迪士尼業務多元廣大，包含遊樂園、郵輪、影視製作、串流影音與周邊商品，這次Disney+新推出的整合服務會員計畫，將串流影音融入現有的會員制度，同時將整合會員資料，以提供更加客製化的內容，比如某位粉絲到了迪士尼遊樂園「浩克」園區，他將更有機會在Disney+被推薦《女浩克》影視作品，而非其他皮克斯或地理頻道的節目。
逐漸模糊的AVOD與SVOD界線
從Netflix與Disney+的發展策略可以發現，以訂閱收入為基礎的串流服務（SVOD），不免將走向訂閱、廣告盈利並存的商業模式，反映了串流影音市場逐漸模糊的定義界線。一般而言，OTT服務可以區分為三種模式：
- 以廣告為營利基礎的服務（Advertising-Based Video on Demand，AVOD）
AVOD指的是平台不向觀眾收取影音觀看費用，而是透過置入廣告的方式以營利。例如我們熟悉的YouTube、Tubi等平台。
- 以訂閱收入為營利基礎的服務（Subscription Video on Demand，SVOD）
SVOD和AVOD相對，指的是平台向用戶收取訂閱費用，同時確保無廣告的觀看環境。例如：過去的Netflix,Disney+,Friday等平台。
- 多頻道影音內容播送器（Multichannel Video Programming Distributor，MVPD）
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
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關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：陳偉誠 創辦人暨執行長（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：