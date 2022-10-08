串流媒體新戰場：廣告利潤之爭白熱化，Netflix與Disney+誰將勝出？

近幾年，「串流影音（Over-the-topmedia，OTT）」從一個陌生的新興詞彙，成為你我熟悉的日常；尤其疫情期間，人們花費更多心力在網路上尋求娛樂，忘情地投入諸如YouTube、Netflix、Disney+、愛奇藝等串流影音平台，使得OTT與「聯網電視（ConnectedTV,CTV）」躍升為新一代數位熱點。

然而，Netflix與Disney等訂閱式串流服務商，卻逐漸遭遇增長瓶頸，急需拓展商業模式以營利。近期，兩大巨頭正如火如荼地開創自家的廣告變現路徑，相關動態成為業界注目焦點。TenMax將透過這篇文章，和你一起探究Netflix與Disney+的發展策略、廣告業務方向，以及OTT／CTV廣告持續高漲的投資潛力。

Netflix與Disney+的轉型戰役

Netflix：攜手微軟，不僅拼廣告更布局遊戲

Netflix令人擔憂的消息頻傳：今年第一季財報顯示，公司整體營收正在放緩，且訂戶數量於十多年來，首次呈現衰退趨勢，較前一個季度減少約20萬會員。

Netflix在今年5、6月分別裁員數百人，顯見問題之棘手；與此同時，Netflix的CEO也已證實，將在今年11月於全球6個市場推出「含廣告內容的低價訂閱方案」，進軍廣告業務以爭取更多利潤，並透過推出低價方案以吸引更多的訂戶加入，若年底進展順利，可望於明年春季前推廣至全球。

根據《彭博社》報導指出，Netflix廣告方案預計每月向訂閱戶收取約7到9美元，約莫為目前高級方案15.49美元的一半；該廣告方案，計畫每小時安插四分鐘的廣告，出現時機將落在「節目開始前」與「影片播放中期」。據悉，Netflix目前尚未打算開放程序化廣告投放，而是透過直購方式，將手上的品牌廣告，統一投放給所有平台用戶，避免用戶重複觀看廣告，造成觀感不佳。

至於Netflix的廣告技術夥伴也早已定案，7月即宣布和微軟攜手合作。業界普遍不解「為什麼是微軟？」論廣告技術與系統建構，生態系中無疑有其他更合適的選擇；推測微軟脫穎而出的原因，可能由於其作為沒有串流媒體庫（Streaminglibrary）的廣告科技巨頭，避免直接與Netflix的主力業務發生競爭。

另一方面，微軟旗下不僅擁有Xbox，今年也進一步收購動視暴雪，於廣告和遊戲領域大舉擴張；無獨有偶，Netflix也在去年積極插旗遊戲市場，併購三個工作室，朝向遊戲製作與發行跨出腳步。如今，Netflix與微軟攜手合作，有助於在各方面相互幫襯，也有助確保Netflix的品牌安全；甚至一度有分析師指出「此項合作可能只是為日後的收購作準備」，直言微軟有意將Netflix收歸旗下。

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Disney+：結盟The Trade Desk，打造迪士尼完整生態系

今年8月中數據顯示，迪士尼集團旗下的串流服務總訂戶數已攀達2.4億人次，正式超越Netflix的2.2億會員。

乘勝追擊，Disney+也預計於今年12月推出廣告方案「Disney Plus Basic」，每月收費7.99美元，同時調漲無廣告方案費用至每月10.99美元。Disney+的行動，似乎更有所依據：根據觀察，官方發現集團旗下串流平台Hulu，高達三分之二使用者，表示願意接受廣告以享有更便宜的方案。據悉Disney+同樣將以「每小時四分鐘」的頻率投放廣告，秒數有15秒、30秒兩種規格；官方表示，將不會接受政治、酒類等廣告。

Disney+同樣在7月宣布了廣告合作夥伴，正式結盟The Trade Desk，以打造「自助式投放」的程序化廣告平台為最終願景。

迪士尼希望幫助品牌主運用平台中的第一方數據來達成行銷目標，並且可用版位將囊括旗下所有媒體平台如Hulu、ESPN+、ABC、Freeform、ESPN、國家地理頻道等。事實上，迪士尼早已表明，希望在2026年前，所有的業務都可以透過數位技術達成自動化，而在此前的銷售狀況中，迪士尼旗下40%廣告存量已是透過程序化方式完成銷售。

廣告業務外，Disney+正全力開發一個新的會員方案，整合迪士尼旗下的商品、創作內容與服務體驗，進行全管道跨域銷售，實現更大的收益版圖。

迪士尼業務多元廣大，包含遊樂園、郵輪、影視製作、串流影音與周邊商品，這次Disney+新推出的整合服務會員計畫，將串流影音融入現有的會員制度，同時將整合會員資料，以提供更加客製化的內容，比如某位粉絲到了迪士尼遊樂園「浩克」園區，他將更有機會在Disney+被推薦《女浩克》影視作品，而非其他皮克斯或地理頻道的節目。

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逐漸模糊的AVOD與SVOD界線

從Netflix與Disney+的發展策略可以發現，以訂閱收入為基礎的串流服務（SVOD），不免將走向訂閱、廣告盈利並存的商業模式，反映了串流影音市場逐漸模糊的定義界線。一般而言，OTT服務可以區分為三種模式：

以廣告為營利基礎的服務（Advertising-Based Video on Demand，AVOD）

AVOD指的是平台不向觀眾收取影音觀看費用，而是透過置入廣告的方式以營利。例如我們熟悉的YouTube、Tubi等平台。

以訂閱收入為營利基礎的服務（Subscription Video on Demand，SVOD）

SVOD和AVOD相對，指的是平台向用戶收取訂閱費用，同時確保無廣告的觀看環境。例如：過去的Netflix,Disney+,Friday等平台。