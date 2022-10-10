【2022高雄電影節】瑪麗娜・艾爾・戈巴赫的烏克蘭故事，隨著戰火蔓延炙灼世人的記憶
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近年出現不少烏克蘭佳片，戈巴赫認為這與解體後的新生代逐漸進入烏克蘭影壇有關。於她而言，她仍然記得幼時生活在蘇聯治下的回憶，但年輕的導演在自由的國度成長，其意識在烏克蘭文化、歐美價值觀之中養成，並參與了大量合拍片，每一步都將使得烏克蘭電影與其社會更加強韌。
文：瓦西里莎（樹懶電影）
俄烏戰火早在2014年便已竄起，卻直到今年才受到國際社會矚目，許多影展透過選入烏克蘭電影讓世人更加了解烏克蘭的前世今生。
今（2022）年高雄電影節焦點導演為烏克蘭女導演瑪麗娜・艾爾・戈巴赫（Maryna Er GORBACH），其最新作品《沒有煙硝的日子》（Klondike）獲日舞影展 「世界劇情片」單元最佳導演，也將代表烏克蘭角逐2023年奧斯卡最佳國際影片。
戈巴赫在推出《沒有煙硝的日子》之前並沒有獲得太多關注，關於她的報導不多，如今她以本片走入影迷的心中，正如同烏克蘭與俄羅斯的歷史糾葛也隨著戰火蔓延炙灼世人的記憶。
「馬航MH17墜毀發生在我生日那天。」
戈巴赫的人生似乎與烏克蘭歷史有著宿命般的交錯，馬航MH17空難發生在2014年7月17日，當天也是戈巴赫的生日，當時她正在敖德薩參加電影首映，悲劇突如其來。
她長期與土耳其伴侶莫梅特・巴哈迪・艾爾（Mehmet Bahadir Er）合導電影，《黑犬吠不廢》（Black Dogs Barking）、《邊境之歌》（Omar and Us）聚焦底層，《Love Me》（2013）以烏克蘭女人和土耳其男人的愛情故事呈現兩種文化的交匯，亦是兩位導演才能合奏的愛情協奏曲。
即使與丈夫有著豐富的合作經驗，但《沒有煙硝的日子》的雛形很快在她的腦海裡形成，她立刻著手製作，這是烏克蘭的故事，必須在烏克蘭拍攝，於是由她全盤掌握這部屬於烏克蘭的日常浮世，似乎再適合不過。
戈巴赫雖然長居於土耳其，但她從未遠離烏克蘭文化圈，她過往的許多作品都屬烏土合製，她在土耳其電影中看到烏克蘭電影所缺乏的重要元素──「自身形象」。
土耳其電影工作者擅於養成人們對於自身文化意象、角色的熱愛，觀眾也習慣在大銀幕上欣賞自身國族文化的特色，這些情況在過去的烏克蘭電影非常缺乏。戈巴赫認為過往烏克蘭電影經常錯誤地展示烏克蘭的模樣，而今隨著越來越多元的電影問世，烏克蘭的獨特輪廓將越來越清晰。
「最重要的是要拍一部真正關於我們自己的電影，而不是模仿其他國家的電影工業。」
戈巴赫在土耳其觀看所有烏克蘭院線片、歌劇，也教兩個孩子說烏克蘭語，在情感上她從未脫離母國，她也將烏克蘭民間藝術家瑪莉亞・普里馬琴科（Maria Primachenko）畫作中的動物意象引入電影選角之中，使其作品具備了更深層的烏克蘭文化精神。
俄羅斯的入侵某方面也反映著烏克蘭與俄國的距離越來越遠，此後更是無法挽回，而戰火下成長的一代，或將時間拉得更久些，蘇聯解體後出生的人們，都不易與俄羅斯有情感連結，將更注重烏克蘭的主體性。
烏克蘭電影傳遞了烏克蘭人的聲音，戈巴赫將創作視為發聲的方式，她曾於受訪時說道：「我無法阻止戰爭，但我不能保持沉默。」《沒有煙硝的日子》試圖讓外人理解，在烏克蘭發生了什麼。
「在某個時候，我意識到這種恐懼已經太多了，我已經厭倦了。我們的恐懼實際上助長了俄羅斯強權的神話。」
烏克蘭煙硝燻痛了世人雙眼，歐洲似乎在今年感受到位處東歐邊緣的烏克蘭國家安全與其切身相關。然而，對外人來說，不見槍砲、軍機、鮮血與屍體，總會慢慢淡忘，戈巴赫不只拍攝戰爭，更傳達此地日常，關於這裡的孩子、土地與工作，這裡的每一個個體，反抗的、漠然的、搖擺的、不願撤離的，以及經常在戰爭中犧牲、受害最大，卻被忽視的女性。
戈巴赫在電影中強調女性，但這並不使得她鏡頭下的男性變得弱小，她認為烏克蘭女性是獨特的存在，光是呈現女性本身的生活就是最真實也最有價值的事。
過往在土耳其的生活經驗讓戈巴赫明白，女性在不同空間對於社會的作用有著巨大差異，而她身為女導演身處異文化圈更能感受到不同文化的碰撞與磨合。
她為烏克蘭存在許多能製作高品質電影的女導演深深著迷，也認為烏克蘭應引以為傲並積極推廣，因為這並不是個案，而是一種現象，她相信明年將會有更多作者電影出現，無論紀錄片或劇情片皆然。
近年出現不少烏克蘭佳片，戈巴赫認為這與解體後的新生代逐漸進入烏克蘭影壇有關。於她而言，她仍然記得幼時生活在蘇聯治下的回憶，但年輕的導演在自由的國度成長，其意識在烏克蘭文化、歐美價值觀之中養成，並參與了大量合拍片，每一步都將使得烏克蘭電影與其社會更加強韌。
影展資訊
- 名稱：2022高雄電影節
- 地點：高雄市電影館、高雄市立圖書館總館、喜樂時代影城-高雄總圖店、內惟藝術中心、VR體感劇院、駁二藝術特區大義區C8-8倉庫、駁二藝術特區大勇區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院
- 日期：10月14日至10月30日
- 更多詳情請點高雄電影節粉絲專頁或是官網洽詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
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關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
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【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：陳偉誠 創辦人暨執行長（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：