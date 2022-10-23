管樂人必學呼吸法：「循環呼吸」到底是什麼？練習技巧大公開
我們想讓你知道的是
循環呼吸，是一種管樂器的演奏技巧，簡單來說就是——「邊呼吸邊吸氣」。但是，要怎麼邊呼吸邊吸氣呀？一般人真的可以做到嗎？雖然它聽起來彷彿是種「非人」般的能力，但其實沒這麼難。它的詳細操作步驟+簡單原理是這樣的。
文：音音有代誌｜K編
學管樂的人應該都曾經歷以下這些煩惱。
- 老師，我氣不夠呀！這段樂句那麼長要逼死誰呀？
- 老師，我不知道要在哪裡換氣，這個段落在哪裡換氣都很奇怪啊
- 老師，我應該要插管或用氧氣筒嗎？又不是在潛水，我卻覺得我需要氧氣瓶
別擔心，你們的困擾k編都聽到了，今天，就要送給「氣不夠」的管樂人專屬的沒氣救星——「循環呼吸」。想知道什麼是循環呼吸、又要怎麼練習這項技巧嗎？往下看就對了。
循環呼吸是什麼？一般人真的做得到嗎？
在知道循環呼吸的技巧之前，先讓我們來認識什麼是循環呼吸吧。循環呼吸，是一種管樂器的演奏技巧，簡單來說就是——「邊呼吸邊吸氣」。
蛤？要怎麼邊呼吸邊吸氣呀？一般人真的可以做到嗎？跟你說，雖然它聽起來彷彿是種「非人」般的能力，但其實沒這麼難。它的詳細操作步驟+簡單原理是這樣的：
我們會先將「嘴巴鼓起」，將部分空氣預留在口腔內或是咽喉一帶，再將「舌頭往上提」來讓口腔形成封閉空間。然後，我們就可以用臉頰的力量將這些預先存好的空氣「擠」出來，擠出的同時用「鼻子」吸氣，就能使聲音不會因為換氣而中斷，可以持續吹奏很長（超過半分鐘以上）的樂段。
來看看循環呼吸的示範片段。
循環呼吸小技巧來了，初階版本在這邊
知道循環呼吸是什麼了之後，我們就要跟大家說取得這項小技巧的練習方法。總共會分成初階版和進階版兩種，就讓我們從「初階版」開始吧。
小提醒：不建議直接用樂器開始練習循環呼吸喔，畢竟樂器阻力大、練習起來可能較困難，剛練的人很容易挫折滿滿。所以初階版的時候我們什麼都不用帶，只要用臉和嘴練習即可。
- 步驟一：「鼓嘴」
鼓嘴的同時，舌頭要記得往上提、頂住上顎。這樣的話，頂住的空間可以讓口腔形成封閉狀態，使我們能儲存一些空氣。
- 步驟二：「吸氣」
但這邊的吸氣不是用嘴巴，要記得用「鼻子」來呼吸。此外，吸氣的同時要確保腹部有「向外擴張」才是正確的喔。
- 步驟三：「鼓加吸」
把步驟1和步驟2結合起來。我們來試著一邊鼓嘴、一邊用鼻子吸氣，這邊可以多練習幾次：因為能訓練我們「氣流的穩定」，如此一來，加上樂器練習的時候，音量才不會忽大忽小。
- 步驟四：「擠氣」
接下來，我們要試著能用「臉頰的力量」把氣「擠」出來，這邊要特別注意：送出來的氣要「集中」又能持續1至2秒，這樣在吹奏樂器時，氣息才不會大小不一或是斷斷續續的喔。
以下為影片示範。
再來就到進階版練習，杯子＋水＋吸管就是你的好朋友
初階版都練熟了之後，我們就可以進入到「進階版」的練習。這個時候，請大家幫我準備一個杯子、裡面裝滿二分之一的水，然後加上吸管或是長管子。
在進階練習的時候，我們會反覆初階版的步驟一到四、並加上前面提到的用具們做練習。只要吹的同時泡泡有持續冒出（發出咕嚕聲）、並能持續半分鐘以上，就表示，恭喜大家，你會循環呼吸了。
此外，大家在做這個練習的時候，可以多觀察杯中泡泡的數量與大小，如果泡泡很容易一大一小的話，就代表我們送氣的氣流有點不均勻，未來加上樂器吹奏時音量容易忽大忽小。所以，如果這個狀況很頻繁的話，請回到初階版的步驟三，多多練習鼓嘴加吸氣，使氣流可以穩定發揮喔。
以下為影片示範。
當我們把進階版練熟之後，大家就可以拿上各自的管樂器了。這個時候，大家的心情可能會跌落谷底，會發現，咦？我明明是用同樣的方法，怎麼在樂器上面無法發出聲音？
沒事，這是因為樂器的阻力本身就會與杯子差很多，這個時候，大家可以回去多練習初階版步驟四的「擠氣」，確保臉頰有足夠的力量將氣擠出來，好讓我們的發聲更加順利。這邊練好了之後，我們就可以依序使用「顫音」（Trill）、音階以及半音階來練習，穩定我們循環呼吸的技術喔。
小提醒：如果大家用「樂器」練習循環呼吸時若是遇上困難，例如手跟節奏不聽使喚、用循環呼吸被觀眾回饋說破綻百出等等的話，一定要請教樂器老師。
加碼QA：學管樂的人一定要會循環呼吸嗎？
答案是，不一定。
但是，會循環呼吸就像我們多會一種技能一樣，能夠在面對某些特定，例如樂句太長無法換氣、換氣會破壞樂句美感的情況時派上用場。另一方面，不會循環呼吸，卻還是相當優秀的管樂演奏家也大有人在。當然，必要的時候若是能多一項技能一定也是好處多多。
看完了循環呼吸的原理和訓練的技巧之後，大家有沒有覺得，學會這一項技術對自己的演奏很有幫助呢？至少，當我們覺得氣不夠的時候，有個救兵可以隨時出來幫我們度過難關。
參考資料：
- 米特薩克斯風重奏團，「【 #循環呼吸技巧大解密 】詳細解說五個步驟，讓您更加了解之中的奧秘！」
- 薩克斯風不落轟小鄧老師，「【 薩克斯風進階技巧-循環呼吸Circle Breathing 】」
- 沙宣的心情留聲機，「循環式呼吸」
- wikipedia，「循環換氣」
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！