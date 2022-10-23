管樂人必學呼吸法：「循環呼吸」到底是什麼？練習技巧大公開

文：音音有代誌｜K編

學管樂的人應該都曾經歷以下這些煩惱。

老師，我氣不夠呀！這段樂句那麼長要逼死誰呀？

老師，我不知道要在哪裡換氣，這個段落在哪裡換氣都很奇怪啊

老師，我應該要插管或用氧氣筒嗎？又不是在潛水，我卻覺得我需要氧氣瓶

別擔心，你們的困擾k編都聽到了，今天，就要送給「氣不夠」的管樂人專屬的沒氣救星——「循環呼吸」。想知道什麼是循環呼吸、又要怎麼練習這項技巧嗎？往下看就對了。

循環呼吸是什麼？一般人真的做得到嗎？

在知道循環呼吸的技巧之前，先讓我們來認識什麼是循環呼吸吧。循環呼吸，是一種管樂器的演奏技巧，簡單來說就是——「邊呼吸邊吸氣」。

蛤？要怎麼邊呼吸邊吸氣呀？一般人真的可以做到嗎？跟你說，雖然它聽起來彷彿是種「非人」般的能力，但其實沒這麼難。它的詳細操作步驟+簡單原理是這樣的：

我們會先將「嘴巴鼓起」，將部分空氣預留在口腔內或是咽喉一帶，再將「舌頭往上提」來讓口腔形成封閉空間。然後，我們就可以用臉頰的力量將這些預先存好的空氣「擠」出來，擠出的同時用「鼻子」吸氣，就能使聲音不會因為換氣而中斷，可以持續吹奏很長（超過半分鐘以上）的樂段。

來看看循環呼吸的示範片段。

循環呼吸小技巧來了，初階版本在這邊

知道循環呼吸是什麼了之後，我們就要跟大家說取得這項小技巧的練習方法。總共會分成初階版和進階版兩種，就讓我們從「初階版」開始吧。

小提醒：不建議直接用樂器開始練習循環呼吸喔，畢竟樂器阻力大、練習起來可能較困難，剛練的人很容易挫折滿滿。所以初階版的時候我們什麼都不用帶，只要用臉和嘴練習即可。

步驟一：「鼓嘴」

鼓嘴的同時，舌頭要記得往上提、頂住上顎。這樣的話，頂住的空間可以讓口腔形成封閉狀態，使我們能儲存一些空氣。

步驟二：「吸氣」

但這邊的吸氣不是用嘴巴，要記得用「鼻子」來呼吸。此外，吸氣的同時要確保腹部有「向外擴張」才是正確的喔。

步驟三：「鼓加吸」

把步驟1和步驟2結合起來。我們來試著一邊鼓嘴、一邊用鼻子吸氣，這邊可以多練習幾次：因為能訓練我們「氣流的穩定」，如此一來，加上樂器練習的時候，音量才不會忽大忽小。

步驟四：「擠氣」

接下來，我們要試著能用「臉頰的力量」把氣「擠」出來，這邊要特別注意：送出來的氣要「集中」又能持續1至2秒，這樣在吹奏樂器時，氣息才不會大小不一或是斷斷續續的喔。

以下為影片示範。

再來就到進階版練習，杯子＋水＋吸管就是你的好朋友

初階版都練熟了之後，我們就可以進入到「進階版」的練習。這個時候，請大家幫我準備一個杯子、裡面裝滿二分之一的水，然後加上吸管或是長管子。

在進階練習的時候，我們會反覆初階版的步驟一到四、並加上前面提到的用具們做練習。只要吹的同時泡泡有持續冒出（發出咕嚕聲）、並能持續半分鐘以上，就表示，恭喜大家，你會循環呼吸了。

此外，大家在做這個練習的時候，可以多觀察杯中泡泡的數量與大小，如果泡泡很容易一大一小的話，就代表我們送氣的氣流有點不均勻，未來加上樂器吹奏時音量容易忽大忽小。所以，如果這個狀況很頻繁的話，請回到初階版的步驟三，多多練習鼓嘴加吸氣，使氣流可以穩定發揮喔。

以下為影片示範。

當我們把進階版練熟之後，大家就可以拿上各自的管樂器了。這個時候，大家的心情可能會跌落谷底，會發現，咦？我明明是用同樣的方法，怎麼在樂器上面無法發出聲音？

沒事，這是因為樂器的阻力本身就會與杯子差很多，這個時候，大家可以回去多練習初階版步驟四的「擠氣」，確保臉頰有足夠的力量將氣擠出來，好讓我們的發聲更加順利。這邊練好了之後，我們就可以依序使用「顫音」（Trill）、音階以及半音階來練習，穩定我們循環呼吸的技術喔。

小提醒：如果大家用「樂器」練習循環呼吸時若是遇上困難，例如手跟節奏不聽使喚、用循環呼吸被觀眾回饋說破綻百出等等的話，一定要請教樂器老師。

加碼QA：學管樂的人一定要會循環呼吸嗎？

答案是，不一定。

但是，會循環呼吸就像我們多會一種技能一樣，能夠在面對某些特定，例如樂句太長無法換氣、換氣會破壞樂句美感的情況時派上用場。另一方面，不會循環呼吸，卻還是相當優秀的管樂演奏家也大有人在。當然，必要的時候若是能多一項技能一定也是好處多多。

看完了循環呼吸的原理和訓練的技巧之後，大家有沒有覺得，學會這一項技術對自己的演奏很有幫助呢？至少，當我們覺得氣不夠的時候，有個救兵可以隨時出來幫我們度過難關。

參考資料：

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航