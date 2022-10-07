2022/10/07,
印太

澳洲前外長畢紹普：中國透過一帶一路和「思想宣傳戰」伸手太平洋島國，世界應與台灣站在一起

澳洲前外長畢紹普：中國透過一帶一路和「思想宣傳戰」伸手太平洋島國，世界應與台灣站在一起
澳洲前外長畢紹普。Photo Credit: 關鍵評論網 杜晉軒 攝

我們想讓你知道的是

澳洲前外交部長畢紹普（Julie Bishop）指出，中國藉由一帶一路的倡議在印太地區的發展中國家樹立領導地位，這些國家的領袖表示為了發展國家基礎設施，他們幾乎沒有除了中國以外的其他選擇。

第6屆「玉山論壇」今（7）日登場，主題是「振興、再定位與重啟連結」，今年有來自美、日、加、歐洲、紐、澳、印度、印尼、菲律賓、馬來西亞等12國政要專家，採實體與視訊混合方式，共同討論印太地區韌性與台灣「新南向政策」的連結合作，特邀澳洲前外長畢紹普（Julie Bishop）於午宴發表演說。

畢紹普為澳洲目前最大反對黨、澳洲自由黨成員，於2013年－2018年擔任澳洲外交部長，目前為澳洲國立大學（ANU）的校長。

中國透過一帶一路和「思想宣傳戰」伸手太平洋島國

畢紹普透過視訊致詞時表示，澳洲與台灣長期以來一直是支持印太地區自由、開放的合作夥伴，台灣也與澳洲有著深厚的貿易關係，每年雙邊貿易超過240億美元（約新台幣7590億元），更重要的是，台灣與澳洲都遵循自由、民主的價值，並同意以規則為基礎的國際貿易秩序最能捍衛自由開放的印太區域。

畢紹普也指出，中國在印太地區的經濟影響力是最重要的，中國藉由一帶一路的倡議在發展中國家樹立領導地位，這些國家的領袖表示為了發展國家基礎設施，他們幾乎沒有除了中國以外的其他選擇。

另外，中國外交官四處宣傳中國國家政策的成功模式，並以此對照西方民主國家的「政治失能、全面衰落」。畢紹普說，也有政治人物表示，他的國家正面臨這樣的「理念之戰」，但他認為只有民主才能維持國家的長久穩定。

中俄稱霸國際，小國更應該團結

畢紹普也指出，俄羅斯在聯合國安理會掌權，阻止了國際社會對俄入侵烏克蘭作出一致的回應。同樣的，中國也擁有這種權力，例如中國在2016年單方面拒絕國際對中菲爭議海域的集體仲裁。

畢紹普說，世界上的多邊主義讓世界失望的時候，理念相近的國家更需要站在一起，透過較小的團體或雙邊組織，以保護彼此與全球的利益，如澳洲與台灣的夥伴關係在這樣的危機時刻，更顯重要。

如何在大國抗衡時聽到國際小國的聲音？畢紹普指出，必須透過多邊體系影響其他國家、機構的決策和政策，更重要的是，

我們需要確定並與其他在理念、利益和價值觀相似的國家合作，拒絕一個國家只能以犧牲其他國家為代價才能取勝的零和方法。

畢紹普說，現在是所有興趣一致的國家與澳洲站在一起與台灣成為夥伴關係的時候，一起成為不確定世界中一股良善與安定的力量。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。