Chinese還是新加坡人？華人不華人已不是最在意，卻因「距離產生美感」而較為親中
我們想讓你知道的是
對於遠離中土，未受過一日中國政權統治，只受過西方殖民統治的海外華人來說，就不是那麼容易將文化上的中華與政治上的中國區別開來。既然源自故國的文化可愛，故國不論受什麽政黨統治，都是可愛的，尤其是未經歷過的，更加可愛，正所謂「距離產生美」。
文：崔永健
在這篇文章開首，先講講筆者一些親身經歷。
數年前，筆者在新加坡讀博士班時，和一位「90後」的新加坡同學用英文聊天，我跟她說：我最近在修讀新加坡華人史，她說：「其實，我不會叫自己做Singaporean Chinese, I am Singaporean」。這句說話，對我來說，是一言驚醒夢中人。
我們這些來自「大中華地區」（Greater China，即中港澳台四個社會）的人，對華人認同及特質特別執著，即使是抗拒，也是一種執著，所以也就特別關注新加坡華人的中華文化承傳。但新加坡華人，尤其是新一代，未必人人都很注重這點，新加坡人就是新加坡人，華人不華人，已不是自己最在意的事。不過，到了2019年香港反送中運動期間，她突然在我的Facebook上，以簡體中文留言（注：新加坡的華文教育採用簡體字），十分質疑香港抗爭者的激烈行動，立場可視為「淺藍」。
新加坡華人都是「藍絲」？
「回到新加坡，發現差不多人人都是藍絲」，這是新加坡前外交部長楊榮文在新加坡《聯合早報》一次訪問中說的。楊榮文2019年在香港工作，親歷反送中抗爭，知道什麼是「黃藍對立」。 「新加坡人的政治傾向，較接近中國大陸而非香港」，楊榮文這樣說。
的而且確，2019年筆者大部份時間都在新加坡，當地華人，尤其是比較年長的，說起香港的抗爭者，不少真的是「暴徒」前「暴徒」後（用華語講出來），這不但因為他們在政治上保守，也是因為他們對中國，其實還有一份特殊的感情。例如有些人會說，「美國不想中國強大，所以搞亂香港，搞亂中國」之類的說話。的確，根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）於2021年中所做的民意調查，在17個發達社會中（包括日本、南韓及台灣），只有新加坡的人民對中國的觀感，是正面（64%）遠遠多於負面（34%）。
好了，進入正題。今年8月初，新加坡總理李顯龍在一年一度的「國慶群眾大會」華語直播演說中，清楚地說「新加坡的華族不再是落葉歸根，而是落地生根。我們有自己的故事可以說，而且一定要把它說得精彩」。李顯龍說，新加坡的華人文化，與「其他華人社會」不同，例如語言習慣、音樂等，而新加坡政府亦著力保育及發展新加坡華人文化，所以就在2017年成立「新加坡華族文化中心」，一方面介紹「華族的傳統文化」，一方面亦「展現了我國獨特的文化面貌」。
其實，東南亞華人應該要「落葉歸根」還是「落地生根」，一直都是第二次世界大戰之後，東南亞各地紛紛獨立建國時，當地華人一直在面對的問題。而李顯龍的「落地生根」論，要從全篇國慶演說的上文下理去看，不能孤立地去解讀。在講華人文化承傳之前的部份，他講的是「地緣政治挑戰」，這亦是全篇演說進入正題後的首部份。
「外部的環境越來越不穩定，感覺到山雨欲來風滿樓。中國和美國的分歧日漸加深」，李顯龍一開首就這樣說。然後他就解釋政府為何在烏克蘭戰爭中，跟隨歐美國家立場，而不是和很多亞洲國家一樣，表明中立。李顯龍強調，社交媒體上有很多不同信息，有親中俄的，有親西方的，新加坡人都不應照單全收，「我們必須防範不良外國勢力的干預，不論它來自哪一方，這樣我們才能夠保障國家的主權和獨立」。
李續說，「大多數國人都支持政府對烏克蘭戰爭的立場，包括常用華文社交媒體的華社人士」，以上這句，究竟是陳述事實，還是正言若反，婉轉地提醒新加坡華人，不要太受中文社交媒體的信息影響，就真是只有李顯龍自己才知道了。
我們可以說，李的「落地生根」論，其實是要提醒本國華人，以至可能包括中國政府，新加坡雖然是華人佔公民人口多數（2020年就佔75.9%，其餘人口為馬來人、印度人及其他），但仍會在中俄美的鬥爭中，保持中立自主，亦呼籲國民不要因為「落葉歸根」或「血濃於水」的觀念而親中，反對政府的中立方針。
從新加坡的建國看當地華人身份建構
近年，很多香港網民，都批評及取笑新加坡華人親中擁共，甚至說這是他們故意為之，以令香港「死快啲」，消滅新加坡的頭號競爭對手。正所謂世上沒有無緣無故的愛或恨，要了解新加坡華人的身份認同，以及其對新加坡地緣政治定位的影響，就必須先了解新加坡的地理特徵，以及其在冷戰背景下的建國歷程。
新加坡是世上唯一一個華人人口佔多數，而又受到國際、包括北京廣泛承認的獨立國家。可是，它在地理上，並不是中國的鄰國。中、新兩國隔著整個南中國海，由廣州到新加坡的距離大概2600公里，如果坐直航機去新加坡，最快也要三個半小時。這個遠離中國的地方，之所以成為華人人口占多數的國家，在很大程度上是因為大英帝國。
英國殖民統治馬來半島後，需要大量人力開發當地天然資源，於是吸引了大量華人移居當地，尋找謀生以至發達機會。在二次大戰前夕，新加坡島上的人口，已經是華人佔多數，超過75%。二戰期間，日本佔領整個馬來半島，新加坡的淪陷日，比香港稍遲，當日為華人農曆新年大年初一。
戰後英帝國重返星馬，協助當地自治，並最終走向獨立。英國先將新加坡從馬來半島劃出來，成為單獨的殖民地，並逐步將它發展成為自治邦，所以1950年代，新加坡的立法議會，有越來越多普選議席，直到1959年，更由立法議會中的多數黨，產生出自治政府，這就是人民行動黨政府，其領袖就是眾所周知的李光耀。
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出發！智慧城市中不可不知的新發現—智慧科技驅動的城市生活服務
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智慧城市的樣貌早已不是電影中遙不可及的想像，但在不同族群與不同生活習慣的情況下，科技是否能發揮價值滿足所有人的需求？透過逾1,200位受訪者調查、90多萬篇新興科技文本中，精煉出390組六大領域關鍵字，並從中勾勒出科技如何賦能民眾的日常生活，究竟有哪些是潛在的需求及服務值得產業關注、不容忽視的發展趨勢？
智慧城鄉以創新服務模式來滿足市民對城市生活的需求，同時引領企業智慧化應用的進程，結合以人為本的發展目標，帶動了產業經濟與社會結構改變，逐步讓科技慢慢滲透民眾的生活中，在不斷地創新與變革之下，讓民眾對城市的轉變更加有感，打造更美好的幸福臺灣。
日常行為大觀察—找出生活痛點，用科技加速擁抱智慧
但在這些年的耕耘下，民眾對智慧城市的應用場景有哪些想法呢？透過網路輿情資料的大數據分析，調查臺灣現行智慧城市的網路趨勢，再針對13-59歲民眾進行抽樣調查，解析民眾對智慧服務的認知、需求及好感度，彙整出智慧城鄉民眾生活應用調查，目的正是希望能藉由調查的過程中，找出民眾實際有感的智慧應用服務，除了能提供產業一個前進的目標，也能梳理出需要進步的領域，持續為智慧城鄉的推展努力。
在日常城市生活中的觀光零售、線上農產、交通運輸、市政服務、教育學習及健康照護等六大領域的應用服務，綜合各項指標觀察到，疫情確實成了民眾生活轉變的催化劑，加速了對智慧科技的依賴，以滿足新常態生活下的需求。
從智慧城鄉民眾生活應用調查中發現，民眾在六大生活領域內仍有許多日常需求。以觀光零售而言，民眾認為網購缺乏比價資訊及旅遊時資訊蒐集不易，分別達66.7%與63.3%；在線上農產的部分，有66.3%的民眾對於線上購買生鮮蔬果的品質仍有疑慮；而在交通運輸上，最讓民眾煩惱的就是找不到停車位的問題，高達66%。
另外像市政服務的部分，覺得臨櫃市政程序繁瑣達58%、卡片與票證難整合達57.1%；因應疫情而轉型的線上教育模式，民眾認為缺乏統一學習入口網的比例達56.1%；在健康方面，對於高齡長輩長照人力短缺的問題有50.5%的民眾感到憂心，另外需要長期監測生理數值卻無法堅持配戴穿戴式裝置的比例達44.9%。
這些受到疫情影響，及早已隱藏在日常生活中許久的生活麻煩，都可做為未來智慧城鄉提供發展智慧服務的參考依據。而智慧城鄉將跳出傳統框架，結合民眾及產業的困擾，催生出更多符合需求的智慧服務解決方案，創造更多生活與科技的互動價值。
六大熱門服務正在蔓延中，疫情後你的新常態是哪一種？
從2020年Covid-19疫情爆發後，觀察到六大熱門服務正逐步擴散到民眾的日常生活之中，依據使用率的高低順序分別為無接觸服務、城市資訊整合、即時路況、線上教育平台、健康量測站以及一站式線上旅遊平台。
一、無接觸服務
因疫情大大改變民眾的生活習慣，無接觸服務是本次調查中最普及的一項，整體使用率達到69.3%，包括透過AI影像方式建置結帳系統，不僅無接觸、還能大幅提升結帳效率避免大排長龍。進一步調查可以發現，行動支付更是無接觸服務中最主要的使用項目、整體使用比例高達7成，而會員紅利與獎品兌換等服務內容更能提升無接觸服務的附加價值，吸引民眾的使用意願。
二、城市資訊整合
在城市中的疫情、水情、交通、空氣品質及公共設施使用等生活資訊，有高達56.7％的民眾相當關心。而將城市相關資訊整合為清晰易懂的城市儀表板後，不僅可以讓民眾更了解城市及生活周遭的現況，也能讓政府機關思考城市進步的執行方向。針對民眾辦理市政服務時，常因為臨櫃手續繁瑣而困擾，有將近7成民眾希望能提供24小時線上資訊整合的服務系統，包含資訊搜尋、服務預約或線上諮詢等服務，減少臨櫃作業影響的操作成本及等候時間。
三、即時路況
尖峰時刻的通勤問題常令許多人深感頭痛，有50.9％的民眾在出門上學、上班或辦理事務時，會使用即時路況與最佳路徑導航的交通服務，結合即時資料庫與AI人工智慧進行時段、路況及車速等的數據分析，提供通勤人士最佳的交通選擇，不僅可以解決道路壅塞、提升效率外，也能減少因塞在車陣中產生的空污危害。
四、線上教育平台
在疫情衝擊下，線上教育平台的整體使用比例達到 46.4％，其中約有4成以學校正規教育遠距課程（含國中小、高中職、大專院校以上）為主要使用項目。而其次的語言線上學習課程及專業技能課程（如數位繪圖、程式語言等）也相當熱門，使用比例都高達3成5以上。線上教育的崛起，顯示出民眾的接受度逐漸提高，且有越來越多主題的課程轉移至線上教學模式，消弭因時間、距離及資源而受限制的民眾，提供更多學習的機會。
五、健康量測站
健康意識的抬頭，民眾逐漸認知培養自主健康管理的重要性，由於地區偏遠醫療資源不足、家中沒有健康量測設備，或是量測站有提供獎勵（含獎品、紅利、優惠券等）因素，讓健康量測站服務的整體使用率達到44.5％。以社區為服務場域的自助健康量測站，結合衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等據點，提供生理健康量測、遠距諮詢及健康紀錄雲端數據化等功能。透過這樣的方式，不僅能解決醫療資源不均的問題，更能串聯核心醫院與基層診所打造健康共同服務網。
六、一站式線上旅遊平台
現在因資訊爆炸，民眾對於網路上爆炸的旅行、景點、住宿或美食等各項資訊難以選擇，而有41.1％的民眾喜愛在一站式線上旅遊平台進行票券訂購。線上旅遊平台不僅能綜整其他旅客的訂購經驗，整理成排行榜或評分等級以供參考，也能依據旅客的使用習慣提供行程建議，方便旅客可以一次解決行程中交通、景點、住宿及美食等的各種所需。
市民卡整合多項民生所需功能，成最具話題性的智慧服務
另一項有趣的發現，是疫情後民眾對於市民卡的使用成長了206%，可說是另類的無接觸商機延伸。在虛實整合的趨勢下，一卡在手的狀況逐漸轉往手機移動，市民卡在轉型為線上虛擬市民卡後，整合多項民生所需功能，讓民眾只要透過市民卡就能通行無阻，因此成了時下最熱門的智慧服務。包括臺北市、桃園市及臺中市等行政區，都推出在地市民卡，特別在疫情嚴峻時刻，整合各種不同用途的市民卡，透過感應或掃描方式就能享受各項生活的便利，不只是體現了零接觸的新常態生活，更能藉由數位足跡的蒐集，強化未來使用者的生活體驗，讓智慧科技從小地方中逐步滲透。
可預見未來民眾的生活將與資通訊科技更加緊密，而藉由市民卡的發行不只能強化民眾對在地的認同感，也能透過市民卡串聯的各項服務，讓民眾享受更便利的後疫情生活。
遠距醫療成長幅度快速，為高潛力發展服務
疫情不只催生了新型態的智慧服務，也讓不少具有隱性潛力的智慧應用大放異彩。透過調查發現民眾對於遠距健康照護的接受度與需求度逐漸提高，也讓遠距看診成為未來最具有發展潛力的智慧服務。雖然目前遠距醫療的整體使用率並不高，但民眾在使用後，對於問診效率、操作方便及症狀判斷的評價都感到相當滿意，也讓人對於未來智慧醫療的普及與應用感到更佳的期待。
臺灣遠距醫療的發展，在法規、遠距醫療工具及藥品配送的限制下而受到阻礙，但在Covid-19疫情的強勢襲擊下，也讓眾人逐漸意識到遠距醫療的迫切。雖然建立遠距醫療生態系還有許多必須調整及開放的，但目前已經針對弱勢、獨居、行動不便、離島及偏遠地區的民眾進行智慧服務的應用，期待能解決數位落差，讓每個人都透過智慧健康服務擁有更多保障。
在政府及智慧服務廠商的共同努力下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」會持續針對民眾生活需求提供更全面的解決方案，也將繼續觀察並尋找民眾有感的生活方向，作為未來的發展目標，期待能加速國內智慧服務的生活應用，讓科技逐步翻轉你我的生活場景。
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