Chinese還是新加坡人？華人不華人已不是最在意，卻因「距離產生美感」而較為親中

文：崔永健

在這篇文章開首，先講講筆者一些親身經歷。

數年前，筆者在新加坡讀博士班時，和一位「90後」的新加坡同學用英文聊天，我跟她說：我最近在修讀新加坡華人史，她說：「其實，我不會叫自己做Singaporean Chinese, I am Singaporean」。這句說話，對我來說，是一言驚醒夢中人。

我們這些來自「大中華地區」（Greater China，即中港澳台四個社會）的人，對華人認同及特質特別執著，即使是抗拒，也是一種執著，所以也就特別關注新加坡華人的中華文化承傳。但新加坡華人，尤其是新一代，未必人人都很注重這點，新加坡人就是新加坡人，華人不華人，已不是自己最在意的事。不過，到了2019年香港反送中運動期間，她突然在我的Facebook上，以簡體中文留言（注：新加坡的華文教育採用簡體字），十分質疑香港抗爭者的激烈行動，立場可視為「淺藍」。

新加坡華人都是「藍絲」？

「回到新加坡，發現差不多人人都是藍絲」，這是新加坡前外交部長楊榮文在新加坡《聯合早報》一次訪問中說的。楊榮文2019年在香港工作，親歷反送中抗爭，知道什麼是「黃藍對立」。 「新加坡人的政治傾向，較接近中國大陸而非香港」，楊榮文這樣說。

的而且確，2019年筆者大部份時間都在新加坡，當地華人，尤其是比較年長的，說起香港的抗爭者，不少真的是「暴徒」前「暴徒」後（用華語講出來），這不但因為他們在政治上保守，也是因為他們對中國，其實還有一份特殊的感情。例如有些人會說，「美國不想中國強大，所以搞亂香港，搞亂中國」之類的說話。的確，根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）於2021年中所做的民意調查，在17個發達社會中（包括日本、南韓及台灣），只有新加坡的人民對中國的觀感，是正面（64%）遠遠多於負面（34%）。

好了，進入正題。今年8月初，新加坡總理李顯龍在一年一度的「國慶群眾大會」華語直播演說中，清楚地說「新加坡的華族不再是落葉歸根，而是落地生根。我們有自己的故事可以說，而且一定要把它說得精彩」。李顯龍說，新加坡的華人文化，與「其他華人社會」不同，例如語言習慣、音樂等，而新加坡政府亦著力保育及發展新加坡華人文化，所以就在2017年成立「新加坡華族文化中心」，一方面介紹「華族的傳統文化」，一方面亦「展現了我國獨特的文化面貌」。

其實，東南亞華人應該要「落葉歸根」還是「落地生根」，一直都是第二次世界大戰之後，東南亞各地紛紛獨立建國時，當地華人一直在面對的問題。而李顯龍的「落地生根」論，要從全篇國慶演說的上文下理去看，不能孤立地去解讀。在講華人文化承傳之前的部份，他講的是「地緣政治挑戰」，這亦是全篇演說進入正題後的首部份。

「外部的環境越來越不穩定，感覺到山雨欲來風滿樓。中國和美國的分歧日漸加深」，李顯龍一開首就這樣說。然後他就解釋政府為何在烏克蘭戰爭中，跟隨歐美國家立場，而不是和很多亞洲國家一樣，表明中立。李顯龍強調，社交媒體上有很多不同信息，有親中俄的，有親西方的，新加坡人都不應照單全收，「我們必須防範不良外國勢力的干預，不論它來自哪一方，這樣我們才能夠保障國家的主權和獨立」。

李續說，「大多數國人都支持政府對烏克蘭戰爭的立場，包括常用華文社交媒體的華社人士」，以上這句，究竟是陳述事實，還是正言若反，婉轉地提醒新加坡華人，不要太受中文社交媒體的信息影響，就真是只有李顯龍自己才知道了。

我們可以說，李的「落地生根」論，其實是要提醒本國華人，以至可能包括中國政府，新加坡雖然是華人佔公民人口多數（2020年就佔75.9%，其餘人口為馬來人、印度人及其他），但仍會在中俄美的鬥爭中，保持中立自主，亦呼籲國民不要因為「落葉歸根」或「血濃於水」的觀念而親中，反對政府的中立方針。

Photo Credit: 中央社 新加坡總理李顯龍在8月8日播出的國慶獻詞中談及地緣政治環境表示，美中關係正在惡化，誤判可輕易讓情況變更糟。 （新加坡通訊及新聞部提供）

從新加坡的建國看當地華人身份建構

近年，很多香港網民，都批評及取笑新加坡華人親中擁共，甚至說這是他們故意為之，以令香港「死快啲」，消滅新加坡的頭號競爭對手。正所謂世上沒有無緣無故的愛或恨，要了解新加坡華人的身份認同，以及其對新加坡地緣政治定位的影響，就必須先了解新加坡的地理特徵，以及其在冷戰背景下的建國歷程。

新加坡是世上唯一一個華人人口佔多數，而又受到國際、包括北京廣泛承認的獨立國家。可是，它在地理上，並不是中國的鄰國。中、新兩國隔著整個南中國海，由廣州到新加坡的距離大概2600公里，如果坐直航機去新加坡，最快也要三個半小時。這個遠離中國的地方，之所以成為華人人口占多數的國家，在很大程度上是因為大英帝國。

英國殖民統治馬來半島後，需要大量人力開發當地天然資源，於是吸引了大量華人移居當地，尋找謀生以至發達機會。在二次大戰前夕，新加坡島上的人口，已經是華人佔多數，超過75%。二戰期間，日本佔領整個馬來半島，新加坡的淪陷日，比香港稍遲，當日為華人農曆新年大年初一。

戰後英帝國重返星馬，協助當地自治，並最終走向獨立。英國先將新加坡從馬來半島劃出來，成為單獨的殖民地，並逐步將它發展成為自治邦，所以1950年代，新加坡的立法議會，有越來越多普選議席，直到1959年，更由立法議會中的多數黨，產生出自治政府，這就是人民行動黨政府，其領袖就是眾所周知的李光耀。