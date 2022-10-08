2022/10/08,
美加

帶「捕夢網」上SpaceX飛向宇宙，第一名美國女性原住民太空人曼恩是誰？

帶「捕夢網」上SpaceX飛向宇宙，第一名美國女性原住民太空人曼恩是誰？

我們想讓你知道的是

曼恩還可能實現一個重要的第一次：她是「阿提米絲計畫」的太空人之一，該計畫打算在2026年之前將第一位女性和第一位非白人的太空人送上月球。

太空人在太空旅行中攜帶的物品必須遵守嚴格的重量規定——太空艙留給太空人存放個人物品的空間非常有限。

但是，妮可・奧納普・曼恩（Nicole Aunapu Mann）在選擇她的1.3公斤個人物品時不需要太長時間就考慮好了：她真正想帶著在太空旅行中陪伴自己的物品，是她作為美國原住民的象徵。

曼恩

Photo Credit:NASA / BBC News

曼恩是參與美國阿特密斯太空計劃的太空人

美國國家航空暨太空總署（NASA）10月5日進行的國際太空站載人五號（SpaceX Crew-5）任務，使這位45歲的前美國海軍試飛員成為第一位進入太空的美國女性原住民。

曼恩是美國韋拉基族（Wailacki），為了向自己的族人致敬，她攜帶一個捕夢網。這是她家鄉的紀念品，也是年幼時她母親維多利亞給她的美國原住民護身符。

根據原住民基金會的說法，捕夢網是團結的象徵，也提供保護。

激勵年輕女性

曼恩還擔任SpaceX「載人飛龍船」的行動指揮官，本次飛船上包括美國太空人喬許・卡薩達（Josh Cassada）、日本太空人若田光一（Koichi Wakata）和俄羅斯太空人安娜・基基納（Anna Kikina）。他們預計將在國際太空站度過六個月的時間。

曼恩還可能實現一個重要的第一次：她是「阿提米絲計畫」（Artemis program）的太空人之一。 美國的「阿提米絲計劃」打算在2026年之前將第一位女性和第一位非白人的太空人送上月球。

她說這樣的前景非常令人興奮：「我真的希望這次任務將激勵年輕的美國原住民兒童追尋他們的夢想，並意識到那些現有或曾經有過的障礙正在被打破。」

第一個進入太空的美國原住民是美國奇卡索族（Chickasaw）的約翰・貝內特・赫林頓（John Bennett Herrington），他在20年前搭乘奮進號太空梭進入太空。

戰爭和獎章

曼恩來自加州，在史丹佛大學學習機械工程。

妮可·奧納普·曼恩在訓練中

Photo Credit: NASA / BBC News

妮可・奧納普・曼恩（Nicole Aunapu Mann）希望能激勵更多年輕一代美國原住民。

畢業後她成為海軍陸戰隊的一名上校，駕駛各種戰機。她曾兩次被部署在美國航空母艦上，為伊拉克和阿富汗的軍事行動提供支援，並因在美國軍隊中的優異表現而被授予六枚獎章。

這次的太空之旅是曼恩自2013年成為太空人以來的第一次太空飛行。

她是美國國家航空暨太空總署第21期太空人班的八名成員之一。組建此班的目的是為太空站運行和未來可能被派往月球和火星的任務做凖備。

本次是到國際太空站的第五次輪換任務，團隊將在那裏進行250項科學實驗，美國國家航空暨太空總署稱這些實驗將有助於造福地球上的生命，並為人類探索地球以外的太空做凖備。

在2002年的飛行中，約翰・赫林頓在13天的太空航程中攜帶了奇卡索族的族旗和一支傳統的笛子。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。