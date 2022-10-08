帶「捕夢網」上SpaceX飛向宇宙，第一名美國女性原住民太空人曼恩是誰？

太空人在太空旅行中攜帶的物品必須遵守嚴格的重量規定——太空艙留給太空人存放個人物品的空間非常有限。

但是，妮可・奧納普・曼恩（Nicole Aunapu Mann）在選擇她的1.3公斤個人物品時不需要太長時間就考慮好了：她真正想帶著在太空旅行中陪伴自己的物品，是她作為美國原住民的象徵。

Photo Credit:NASA / BBC News 曼恩是參與美國阿特密斯太空計劃的太空人

美國國家航空暨太空總署（NASA）10月5日進行的國際太空站載人五號（SpaceX Crew-5）任務，使這位45歲的前美國海軍試飛員成為第一位進入太空的美國女性原住民。

曼恩是美國韋拉基族（Wailacki），為了向自己的族人致敬，她攜帶一個捕夢網。這是她家鄉的紀念品，也是年幼時她母親維多利亞給她的美國原住民護身符。

根據原住民基金會的說法，捕夢網是團結的象徵，也提供保護。

激勵年輕女性

曼恩還擔任SpaceX「載人飛龍船」的行動指揮官，本次飛船上包括美國太空人喬許・卡薩達（Josh Cassada）、日本太空人若田光一（Koichi Wakata）和俄羅斯太空人安娜・基基納（Anna Kikina）。他們預計將在國際太空站度過六個月的時間。

曼恩還可能實現一個重要的第一次：她是「阿提米絲計畫」（Artemis program）的太空人之一。 美國的「阿提米絲計劃」打算在2026年之前將第一位女性和第一位非白人的太空人送上月球。

她說這樣的前景非常令人興奮：「我真的希望這次任務將激勵年輕的美國原住民兒童追尋他們的夢想，並意識到那些現有或曾經有過的障礙正在被打破。」

第一個進入太空的美國原住民是美國奇卡索族（Chickasaw）的約翰・貝內特・赫林頓（John Bennett Herrington），他在20年前搭乘奮進號太空梭進入太空。

戰爭和獎章

曼恩來自加州，在史丹佛大學學習機械工程。

Photo Credit: NASA / BBC News 妮可・奧納普・曼恩（Nicole Aunapu Mann）希望能激勵更多年輕一代美國原住民。

畢業後她成為海軍陸戰隊的一名上校，駕駛各種戰機。她曾兩次被部署在美國航空母艦上，為伊拉克和阿富汗的軍事行動提供支援，並因在美國軍隊中的優異表現而被授予六枚獎章。

這次的太空之旅是曼恩自2013年成為太空人以來的第一次太空飛行。

她是美國國家航空暨太空總署第21期太空人班的八名成員之一。組建此班的目的是為太空站運行和未來可能被派往月球和火星的任務做凖備。

本次是到國際太空站的第五次輪換任務，團隊將在那裏進行250項科學實驗，美國國家航空暨太空總署稱這些實驗將有助於造福地球上的生命，並為人類探索地球以外的太空做凖備。

在2002年的飛行中，約翰・赫林頓在13天的太空航程中攜帶了奇卡索族的族旗和一支傳統的笛子。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九