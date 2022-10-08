帶「捕夢網」上SpaceX飛向宇宙，第一名美國女性原住民太空人曼恩是誰？
我們想讓你知道的是
曼恩還可能實現一個重要的第一次：她是「阿提米絲計畫」的太空人之一，該計畫打算在2026年之前將第一位女性和第一位非白人的太空人送上月球。
太空人在太空旅行中攜帶的物品必須遵守嚴格的重量規定——太空艙留給太空人存放個人物品的空間非常有限。
但是，妮可・奧納普・曼恩（Nicole Aunapu Mann）在選擇她的1.3公斤個人物品時不需要太長時間就考慮好了：她真正想帶著在太空旅行中陪伴自己的物品，是她作為美國原住民的象徵。
美國國家航空暨太空總署（NASA）10月5日進行的國際太空站載人五號（SpaceX Crew-5）任務，使這位45歲的前美國海軍試飛員成為第一位進入太空的美國女性原住民。
曼恩是美國韋拉基族（Wailacki），為了向自己的族人致敬，她攜帶一個捕夢網。這是她家鄉的紀念品，也是年幼時她母親維多利亞給她的美國原住民護身符。
根據原住民基金會的說法，捕夢網是團結的象徵，也提供保護。
激勵年輕女性
曼恩還擔任SpaceX「載人飛龍船」的行動指揮官，本次飛船上包括美國太空人喬許・卡薩達（Josh Cassada）、日本太空人若田光一（Koichi Wakata）和俄羅斯太空人安娜・基基納（Anna Kikina）。他們預計將在國際太空站度過六個月的時間。
曼恩還可能實現一個重要的第一次：她是「阿提米絲計畫」（Artemis program）的太空人之一。 美國的「阿提米絲計劃」打算在2026年之前將第一位女性和第一位非白人的太空人送上月球。
她說這樣的前景非常令人興奮：「我真的希望這次任務將激勵年輕的美國原住民兒童追尋他們的夢想，並意識到那些現有或曾經有過的障礙正在被打破。」
第一個進入太空的美國原住民是美國奇卡索族（Chickasaw）的約翰・貝內特・赫林頓（John Bennett Herrington），他在20年前搭乘奮進號太空梭進入太空。
戰爭和獎章
曼恩來自加州，在史丹佛大學學習機械工程。
畢業後她成為海軍陸戰隊的一名上校，駕駛各種戰機。她曾兩次被部署在美國航空母艦上，為伊拉克和阿富汗的軍事行動提供支援，並因在美國軍隊中的優異表現而被授予六枚獎章。
這次的太空之旅是曼恩自2013年成為太空人以來的第一次太空飛行。
她是美國國家航空暨太空總署第21期太空人班的八名成員之一。組建此班的目的是為太空站運行和未來可能被派往月球和火星的任務做凖備。
本次是到國際太空站的第五次輪換任務，團隊將在那裏進行250項科學實驗，美國國家航空暨太空總署稱這些實驗將有助於造福地球上的生命，並為人類探索地球以外的太空做凖備。
在2002年的飛行中，約翰・赫林頓在13天的太空航程中攜帶了奇卡索族的族旗和一支傳統的笛子。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
我們想讓你知道的是
日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
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2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
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如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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