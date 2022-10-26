公立學校不應以招生率作為審視指標，「公立幼兒園」才是幼兒教育公共化的主體
我們想讓你知道的是
現今的幼教工作圈內能提供最好的勞動條件與薪資的，就屬公立幼兒園，不論是即將畢業的幼教系學生，或目前在非營利、私幼的老師們，都會希望自己有朝一日可以進入這個穩定的公職場域。而這一點，正是維持幼教人才的關鍵。
過去在台灣，公立幼兒園幾乎都是供不應求的局面，但今年罕見地有些地方公立幼兒園沒有招滿，因之引起這個領域的廣泛討論。但實際上這樣的局面，其實跟近兩年政府過度擴張其他型態幼兒園有關係。
小小一個台灣，這兩年內就出現了五種型態的幼兒園：公幼、非營利幼兒園、準公共化幼兒園、職場互助教保中心、私立幼兒園，此等現象其實是在加速幼兒教育的市場化與不平等。
而其中也有些說法認為，公立幼兒園因為服務的時間無法滿足現代父母的工作時段，甚至是課程規劃缺少多元才藝等，所以導致公立幼兒園招生不足。如果完全從市場化的立場，這些臆測或許可以成立，但實際上公立學校的意義並不能從市場化的觀點來討論。
公立學校的存在，在本質上是為了人民的需求存在，而不是追求學校組織的招生業績，公共化教育考量的是教育機會的均等，要秉持眾人共有的精神而辦理，所以公立學校並不能僅使用招生人數作為審視的指標。
最明顯的例子就是偏鄉教育，在偏遠地區經營學校幾乎沒有利潤可言，每年也不會招滿學生，但是對當地的家庭和學生來說，受教育是他們最基本的權利，公立學校當然就必須要存在。
公共化的精神：人民的基本需求是政府的責任
如果要探討公共化的精神，其實看社區公園的存在就可以理解。公園是公眾的遊憩場域，可以滿足人民休憩的需求，所有人民都可以在公園內有足夠的休閒生活，若能經過良好設計，甚至可以有學習的品質。在公共的場域，任何身分背景、地位與種族的人民都可以自由進出。
但如果這樣的公園，是人民必須另外付出高額成本才能取得，那就會排除其他無法付出成本的人民，損及人民的基本權益。然而，公園當然也並非有就好，還需要定期投入品質的維護跟經營，國家必須要投注相當程度的資源來維持。
當我們採用市場化的觀點來看待公園的存在，人少的地方不符合市場化的經濟利益，就不應該設立公園，這對很多地方的人民來說並不公平。把這個觀點放入各種的公共設施來檢視，就會擴大各種的不平等，例如：因為人口數少，辦理戶籍業務的人次不多，所以不需設立戶政事務所或鄉鎮區公所。這就會構成一種相當荒謬的想法。
公立幼兒園的意義也是如此，政府投入公共化的經費，應該要力求公共性的基本平均分配，只要有人民在的地方，公共教育就應該要存在，公共化的精神在於「人民的基本需求是政府的責任」，教育既然是民生必需，政府就有責任義務要提供。因此，公立幼兒園存在的價值，並非僅僅是用招生比率來看，而是要回歸教育公共化的原則脈絡。
公共化的原則：公共承擔、公共監督；公共利益分享
公共一詞，從定義上來解釋就是眾人共有，也可作為形容詞，代表與大眾相關的或供大眾所使用的。因之，教育公共化一詞，就本質上來說即是：使教育可以供大眾使用、經營與大眾相關的教育。當討論幼兒教育公共化的時候，就可以理解為，讓幼兒教育能供大眾使用、經營與大眾相關的幼兒教育。
教育公共化的原則至少有三點：公共承擔、公共監督、公共利益分享。
「公共承擔」指的是社會資源有限，國家有時必須為某些具有障礙或各種不利因素的個人、群體，負擔更多的成本；「公共監督」的精神，則是教育本身應屬於與學校運作有直接關係的成員共同參與、決策和自主管理，但同時也受社會的監督；「公共利益分享」的意義，則是教育成果必須用來完善公共利益，而非達成特定群體的有利目的。
我們可以從教育公共化的原則來檢視當前的幼教政策：
首先，幼兒屬於國家重要資本，但幼兒尚未成熟，無法為自己爭取資源，在此概念底下，國家當然必須為幼兒負擔更多的成本，且幼兒教育產出的成果，也將由社會共享，因此其成本自然應當由社會群體一起負擔，而非由個別的幼兒家庭負擔，廣設公立學校，才能符合公共承擔的原則。
第二，非屬國家經營的幼兒園所便屬私有財產，國家就算補助再多的經費，身為校園主體的學生、教師甚至家長，仍舊無法對於自己的教育權利進行監督。公立學校歸屬政府，容易受大眾檢視，且因公立學校教師與學校的家長會之間，並沒有工作上的實質的利益關係，所以較能相互合作，達成公共監督。
最後，儘管政府補助許多經費給私幼，但就歸屬上還是屬於私有而非公有，在教育成果的運用上（如：硬體設備、師資、學習資源），該如何規範其應該要運用於公共社會？所以當然也就做不到公共利益的分享。國家挹注了許多經費，但成果利益卻無法讓社會共享，並不符合公共化的精神。但公立學校從設立到經營都屬於政府所有，在推廣和運用上才可能達到公共利益分享。
當前公幼的另一個重要的功能：維持幼教人才的品質吸力
在這個業界的人都知道，現今的幼教工作圈內能提供最好的勞動條件與薪資的，就屬公立幼兒園，不論是即將畢業的幼教系學生，或目前在非營利、私幼的老師們，都會希望自己有朝一日可以進入這個穩定的公職場域。
而這一點，正是維持幼教人才的關鍵。如果一個行業的就業環境差、保障與薪資都不高，在供給端上就無法吸引到優秀的人才。這幾年，因為幼教現場的困窘與不友善，許多優秀的幼教人一畢業之後都選擇離開了幼教圈，因為聽聞從業風險太大，且工作環境太過艱辛待遇也不高，而更多的是在進入現場幾年之後，發現薪資與待遇根本無法再變得更好，索性只能轉身離去。
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