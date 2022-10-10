全民對國家定位難有普遍共識，該如何看待「雙十國慶」與「台灣光復節」的意義？

每次到了十月，學生最期待的日子總是雙十國慶的放假。不要說學生，我想只要是「見紅就休」的各行各業人士，無不期待這個假日的到來。我曾經藉這個機會告訴學生，在我們小學的時候，還有一個國定假日叫「光復節」，每年十月二十五日固定會放假，後來便取消這個假日至今有二十多年了。現在絕大多數學生沒聽過這個節日，更別提及知道光復節的由來。然而，當我進一步解釋時，學生似懂非懂，其實我完全不意外，因為當我們國家的定位都不明確，學生怎可能全然理解。

然而這類的議題，我向來不喜歡直接給予學生答案，但我喜歡丟出一些現有的矛盾現象讓學生思考，例如：

我們的國家是「台灣」還是「中華民國」 ？為何國際外交互動上，他國多數都稱呼我們「台灣」？ 你覺得台灣是「地名」、「中國的省」還是「國家」？ 你知道金馬地區隸屬於「福建省」嗎？中華民國名義上的福建省，與對岸中國實際治理的福建省，彼此的差異與重疊何在？ 「中華民國」是「中國」嗎？抑或不是？若是，所以我們和對岸中國是同一個國家？若不是，為何不直接叫台灣就好？ 其他國家的部分華人，會說自己也是中國人，所以有華人的地方都算是中國？究竟「中國」又該如何定義？ 雙十國慶起源於一九一一年武昌起義成功，台灣當時為日治時期，台灣人沒有參與其中，卻要為此慶祝的意義為何？ 台灣被割讓於滿人政權的清國，而中華民國的建國與立憲，都是在政權還在對岸大陸的時期，台灣人沒有理由參與，光復回歸的定義要如何界定？最後要回歸誰？ 日本於二戰戰敗後，宣布放棄台灣統治權時，似乎未明言將台灣治權讓與何方。然而盟軍委託尚在大陸的中華民國代管台灣，為何卻默默變成接收治理台灣？爭議點何在？ 中華民國憲法的「固有疆域」涵蓋對岸大陸地區各省分，然而現今實際治權範圍僅止於台澎金馬，所以我國憲法有錯誤？數十年來憲法為何不明定修正？ 中華民國憲法起草於對岸大陸地區，當時台灣為日治時期而未參與其中，故而陸權思維制定的舊法適用於台灣海洋島國現況？ 國際外交的普遍共識，「中國」代表政權為中華人民共和國，然而台灣不等於中國，但為何台灣與中國兩者剪不斷、理還亂？

上述太多太多的疑問，相信不只是年輕學子，即便有些年紀稍長的人民都不見得有概念，因為這幾十年來的我們，其實就是在這樣混沌不明的國家定位中成長。然而談到這類問題，我想起過去在「教育哲學」的課堂上，授課老師曾提及我們國家不存在「左右立場」的問題，只會有「統獨立場」的問題，這個大哉問曾讓我思索許久，及至親自在校園課堂與學生互動時，便慢慢理解了這個道理，因為當我提到上述的十問，學生便會很自然地反問我：

「老師，那你希望台灣被統一還是獨立？」學生好奇問。

秉持不喜歡直接給答案的原則，我還是習慣丟出讓學生反思的問題，並且明確告訴學生，不論我們國家存在的形式為何，無疑都是以「國家」的角色立足，差別只是在於你是否想讓身分立場更清晰明確而已。「人民」、「領土」、「主權」、「政府」這四樣是國家運作的基本前提，而這四要素也確實在持續運作中，所以我們無疑就是一個國家，只是很多人在乎的是國家的名稱和存在的形式，但在這個存在表象之餘，還有更重要的形上存在價值——民主自由。簡言之，沒有民主自由，任何名目的存在都會失去意義；反之，只要能確保民主自由的延續，那它將會是我所選擇的存在。

所以我們的國號應該怎麼稱呼才好？台灣？中華民國？台灣中華民國？中華民國台灣？任何稱呼我都會尊重，但絕對不會是「中國台灣」，因為中國台灣並不存在民主自由的前提，我現下在乎的生活環境是講人權、談尊重的地方。兩岸統一的前提並不存在民主自由，其實端看近幾年香港、新疆、西藏議題就好，大家心裡都能明白；反之，如果最後在國際戰略的形勢發展下，只剩下以另一種形式的獨立，才能確保我們民主自由的延續，自然不會有排除選擇的理由。重點在於，我所在乎的國家存在價值，便是能保障人民享有的民主自由，故而依此觀點思考一開始的問題，你又會如何定位十月的國慶與台灣光復呢？這一代的學生又會如何定位？

是統或獨？用舊名號或新名號？稍有政治概念的人，都能理解這絕對不是我們自己說了就算，即便台灣在過去數百年的歷史中，這塊土地上的子民，前途命運永遠都是被強權給左右。尤其在這疫情過後的新時代，不論是烏俄戰爭或中美衝突的影響，小國命運似乎也註定如此，但也是在這國際情勢險峻的時代，當我們日後必須有所抉擇才能談生存時，自身也必須要有捍衛與主張的能量，因為台灣數百年來的存在命運就是「亞細亞的孤兒」。