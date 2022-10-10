全民對國家定位難有普遍共識，該如何看待「雙十國慶」與「台灣光復節」的意義？
我們想讓你知道的是
統獨議題或國號名稱是其次，我更在意的問題是「憲法修訂」的問題，而那也是我現今認為最急迫的議題，如前所述，因為現行中華民國憲法的「固有疆域」是包含大陸各省，憲法長期迴避且模糊帶過，就連大法官也很難明確釋憲。
每次到了十月，學生最期待的日子總是雙十國慶的放假。不要說學生，我想只要是「見紅就休」的各行各業人士，無不期待這個假日的到來。我曾經藉這個機會告訴學生，在我們小學的時候，還有一個國定假日叫「光復節」，每年十月二十五日固定會放假，後來便取消這個假日至今有二十多年了。現在絕大多數學生沒聽過這個節日，更別提及知道光復節的由來。然而，當我進一步解釋時，學生似懂非懂，其實我完全不意外，因為當我們國家的定位都不明確，學生怎可能全然理解。
然而這類的議題，我向來不喜歡直接給予學生答案，但我喜歡丟出一些現有的矛盾現象讓學生思考，例如：
- 我們的國家是「台灣」還是「中華民國」 ？為何國際外交互動上，他國多數都稱呼我們「台灣」？
- 你覺得台灣是「地名」、「中國的省」還是「國家」？
- 你知道金馬地區隸屬於「福建省」嗎？中華民國名義上的福建省，與對岸中國實際治理的福建省，彼此的差異與重疊何在？
- 「中華民國」是「中國」嗎？抑或不是？若是，所以我們和對岸中國是同一個國家？若不是，為何不直接叫台灣就好？
- 其他國家的部分華人，會說自己也是中國人，所以有華人的地方都算是中國？究竟「中國」又該如何定義？
- 雙十國慶起源於一九一一年武昌起義成功，台灣當時為日治時期，台灣人沒有參與其中，卻要為此慶祝的意義為何？
- 台灣被割讓於滿人政權的清國，而中華民國的建國與立憲，都是在政權還在對岸大陸的時期，台灣人沒有理由參與，光復回歸的定義要如何界定？最後要回歸誰？
- 日本於二戰戰敗後，宣布放棄台灣統治權時，似乎未明言將台灣治權讓與何方。然而盟軍委託尚在大陸的中華民國代管台灣，為何卻默默變成接收治理台灣？爭議點何在？
- 中華民國憲法的「固有疆域」涵蓋對岸大陸地區各省分，然而現今實際治權範圍僅止於台澎金馬，所以我國憲法有錯誤？數十年來憲法為何不明定修正？
- 中華民國憲法起草於對岸大陸地區，當時台灣為日治時期而未參與其中，故而陸權思維制定的舊法適用於台灣海洋島國現況？
- 國際外交的普遍共識，「中國」代表政權為中華人民共和國，然而台灣不等於中國，但為何台灣與中國兩者剪不斷、理還亂？
上述太多太多的疑問，相信不只是年輕學子，即便有些年紀稍長的人民都不見得有概念，因為這幾十年來的我們，其實就是在這樣混沌不明的國家定位中成長。然而談到這類問題，我想起過去在「教育哲學」的課堂上，授課老師曾提及我們國家不存在「左右立場」的問題，只會有「統獨立場」的問題，這個大哉問曾讓我思索許久，及至親自在校園課堂與學生互動時，便慢慢理解了這個道理，因為當我提到上述的十問，學生便會很自然地反問我：
「老師，那你希望台灣被統一還是獨立？」學生好奇問。
秉持不喜歡直接給答案的原則，我還是習慣丟出讓學生反思的問題，並且明確告訴學生，不論我們國家存在的形式為何，無疑都是以「國家」的角色立足，差別只是在於你是否想讓身分立場更清晰明確而已。「人民」、「領土」、「主權」、「政府」這四樣是國家運作的基本前提，而這四要素也確實在持續運作中，所以我們無疑就是一個國家，只是很多人在乎的是國家的名稱和存在的形式，但在這個存在表象之餘，還有更重要的形上存在價值——民主自由。簡言之，沒有民主自由，任何名目的存在都會失去意義；反之，只要能確保民主自由的延續，那它將會是我所選擇的存在。
所以我們的國號應該怎麼稱呼才好？台灣？中華民國？台灣中華民國？中華民國台灣？任何稱呼我都會尊重，但絕對不會是「中國台灣」，因為中國台灣並不存在民主自由的前提，我現下在乎的生活環境是講人權、談尊重的地方。兩岸統一的前提並不存在民主自由，其實端看近幾年香港、新疆、西藏議題就好，大家心裡都能明白；反之，如果最後在國際戰略的形勢發展下，只剩下以另一種形式的獨立，才能確保我們民主自由的延續，自然不會有排除選擇的理由。重點在於，我所在乎的國家存在價值，便是能保障人民享有的民主自由，故而依此觀點思考一開始的問題，你又會如何定位十月的國慶與台灣光復呢？這一代的學生又會如何定位？
是統或獨？用舊名號或新名號？稍有政治概念的人，都能理解這絕對不是我們自己說了就算，即便台灣在過去數百年的歷史中，這塊土地上的子民，前途命運永遠都是被強權給左右。尤其在這疫情過後的新時代，不論是烏俄戰爭或中美衝突的影響，小國命運似乎也註定如此，但也是在這國際情勢險峻的時代，當我們日後必須有所抉擇才能談生存時，自身也必須要有捍衛與主張的能量，因為台灣數百年來的存在命運就是「亞細亞的孤兒」。
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引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景，新科國科會主委吳政忠：我們從被動解題到主動出題！
我們想讓你知道的是
近期國內政府組織的重要大事之一，就是科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下簡稱國科會）。這個過去主掌國家科技發展預算及科研方向的部會，為何要在這個時刻重新調整組織體質？以及國科會聚焦科技賦能「創新、包容、永續」議題，有哪些不同於以往科技部的實際作為？我們專訪國科會首任主任委員吳政忠了解背後脈絡，讓民眾更理解國科會的任務，透過科技轉型同時帶動社會、經濟、産業、環境等面向的嶄新出路。
科技部為何要改制為國科會？關鍵的決策考量之一，就是因為在科技管理過程，國家整體預算的限制，領導人必須找到最值得投資發展的科技方向。也是在此脈絡下，吳政忠提到他在2017、18年時候，他擔任政委與林萬億政委、唐鳳政委，共同邀集多個國內政策智庫、領域專家，並廣泛接觸社會各領域不同世代、拜訪國際專家，採取多軌意見徵集及討論交流機制，共同集思廣益之後，擘劃出「台灣2030願景」藍圖。
這項跨智庫的研究勾勒出台灣未來將面臨的具體挑戰，像是人口高齡化及少子化、資源循環利用、工作樣態劇變、地緣政治…等明確方向。針對相關趨勢，經過多次討論檢視，提出2030「創新、包容、永續」的願景。不過這些議題跟科技有關面向，交給過往的科技部執掌就好，為何需要國科會扮演統籌角色？
吳政忠解釋，在他心中，國家的科技政策，不只是科技本身，而是與社會、經濟、産業、環境等面向環環相扣。如果是過去的科技部角色，很難與其他部會落實橫向的有效串接，因此在這個國科會成立的時間點，不僅能有效配置政府的科技預算，同時還要整合其他跨部會成員，讓各自部會原本執行的任務能加以妥善融合，更有效率達成未來2030年的「創新、包容、永續」的願景。
另一方面，吳政忠也提到，當這幾年疫情肆虐全球，口罩國家隊、晶片半導體，讓台灣躍升為舉世矚目對象。我們該如何從立基於ICT產業代工、OEM的基礎，運用新科技輔導台灣蛻變為兼具創新、包容、永續的數位島嶼、智慧國家？透過本次專訪，深入洞察國科會在管理相關科技產業發展，會扮演哪些要角及達成哪些任務。
以科技為體、跨部整合為用，從代工心態蛻變創新思維
過去的成功方程式，可能成為日後成長的阻礙。針對2030年願景的「創新面」，吳政忠提到，過去台灣善於等待歐美品牌開規格，再透過技術、人才實力在代工階段取得立足之地。現在，台灣更應該走出一條自己的創新之路，因為過去OEM模式下的人才培育，造就我們只練習解題，但不會出題目，於是商業競爭只能搶到次要商機。
台灣要創新，就必須有系統化改革，例如過去我們都避免犯錯，這與創新是格格不入的，而政府組織如果只仰賴單一部會，缺乏整合是無法用國家層級進行科技轉型。吳政忠說道，「國科會的成立，就是扮演協商跨部會的關鍵角色，從上游研究、中游法人單位、到下游業界應用，跨產學研一棒接一幫串起來，引領創新之際也能做到科技管理。」
要讓政策、計畫、再到管考，形成一個完善的Closed Loop（閉環），吳政忠以低軌衛星產業為例，他說，「幾年前聽聞SpaceX部署星鏈計畫，我們的太空中心從沒做過通訊衛星，我問如從零發展台灣自身低軌衛星要多久？答案是一、二十年！」
弔詭的是，這些衛星使用的關鍵零組件及晶片，就是由台灣生產。換言之，台灣擁有研發先進晶片的技術，更要從應用端創新找市場藍海。當時吳政忠擔任統合要角，集結太空中心、經濟部、工研院等單位，並且邀請民間企業加入，讓公私的資源整合得以敏捷組隊、快速試錯。
當時的遠見與行動，造就我們的「低軌衛星國家隊」成功打進國際供應鏈，更有望在2025年至2026年實現發射2顆自製的低軌通訊衛星。
走進尋常找問題、想答案，包容式普惠科技向大眾外溢
要想題目，政府組織可以從哪些地方找問題？吳政忠表示，「部會必須要跟地方、跟民眾多接觸，不要躲在辦公室裡面找題目；題目在哪裡？題目就在我們日常的生活，尤其價值最高的産品是越靠近身體，要知道人的需求在哪裡，『食醫住行育樂』處處是題目。」
吳政忠口中的食「醫」住行，「精準健康產業」正可以呼應2030願景的「包容」面向。讓醫療結合ICT科技優勢形成台灣未來百年大業。這兩大產業匯集的精準健康，不僅符合好題目的需求，讓普惠科技逐漸外溢到一般群眾甚至弱勢群體，減少城鄉醫療資源落差，用科技促成社會包容目標。
精準健康除了橫跨預防、治療診斷、照護等，同時基因、生理病徵大數據，這些資料運用怎麼合法合規，就不只涉及醫療院所、資通訊業者的責任，政府更需要擔負起守門人的職責。吳政忠不諱言，「幾十萬、百萬健康個資，如何避免資安竊取、妥善運用，這是國安問題，必須從管制角度完善規範。」
至於該怎麼做？吳政忠解釋，改制後的國科會主委是由行政院的政務委員兼任，這項制度的設計，讓政委有權協調各部門，商請各部會首長乃至行政體系官員，更有效率進行跨部會討論複雜議題。
以精準健康為例，相關利益關係者涉及民眾、醫院、醫材商、資通訊廠商、以及主管機關衛福部。針對想推展的創新應用，可透過「沙盒」模式驗證，以「並聯」多方協作商討模式，打破過去單點「串聯」溝通，進一步針對法規缺漏之處快速補強，又不拖累應用落地進度。
民眾有感的永續科技，培養跨界視野的科學人才
至於科技政策如何讓民眾有感，同時又實現永續目標？吳政忠坦言，科技效益要讓大眾從日常生活體察到，難度非常高，目前國科會的著力點有兩大方向。其一是基於前瞻基礎建設計畫，建構民生公共物聯網，打造中央與地方縣市交流平台，針對水、空、地、災議題，找出可行的科技解決方案。
吳政忠提到，以前嘉南一帶需要人力查看灌溉水道和閘門，這類職務被稱為「掌水工」，隨著農業鄉鎮掌水工高齡化，以及環境變遷造成氣候的不穩定，政府協助導入智慧流量監測、電動水閘門科技，幫助掌水工熟悉科技使用，減輕勞務工作的負擔，增進工作的效率，同時也能有效運用水資源達到環境永續。
國科會推動科技永續的第二個面向，則透過各種科普推廣計畫，吸引更多新世代人才投入科研。吳政忠指出，2019年開始舉辦Kiss Science—科學開門，青春不悶活動，把103個科研場域向外開放，並舉辦多達360場活動，鼓勵莘莘學子用趣味方式愛上科技、研讀科學。
不過吳政忠認為，「所謂科學，不應只侷限理工也包含人文社會，讀人文社會也要懂科技」。學者出身的他，過去主要研究領域擅長於應用力學，搭上近期台灣地震不斷，瞬間化身教書的吳教授，展現他豐富的跨領域學養，親切談著地震波當中縱波（P波）、橫波（S波）的差異，他提到，科學在生活中的用處，就是當了解其中的原理，就能在災害發生當下比別人多一份淡定。
當科技定義的邊界越來越模糊，科技不止是國科會的科技，科技應該是與社會、經濟、産業、環境等共同介接。未來國科會在創新、包容、永續還有哪些新施政？讓我們拭目以待。
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