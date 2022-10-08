【書評】村上春樹《棄貓》：一滴雨水的歷史，也有將其傳承下去的一滴雨水的義務
我們想讓你知道的是
「傳承」是本書強調的重點概念之一。從一開始村叔的父親考慮是否需要接手家裡的寺廟，到他猶豫是否要和年幼的村叔講過去參戰時處決俘虜的經歷，再到他指望村叔走上和他一樣的路等等，談的都是一種傳承的概念。
文：怪物星人
村上春樹是日本近代暢銷小說家，而立之年才提筆寫作的他，因其獨特的寫作風格和創作題材，在初試啼聲時便受到日本文壇的肯定，更陸續拿下「野間文藝賞」、「谷崎潤一郎賞」等大獎，進而奠定其在日本文壇中的地位。
雖說村上的作品早已走入大眾視野，甚至被列為小說控的必讀刊物，但我第一本接觸到他寫的書卻是這本2020年發行的《棄貓》，而且這本書還不是他最為人熟知的「小說作品」，而是散文隨筆類。
先插個題外話，其實我村上本來沒有太多認識，直到我某次逛誠品時，看到架上擺著這本《棄貓》，才開啟我對這位作者的認識之旅。當時還是新書的它被陳列為小說區的新書推薦，整本書的體積小，厚度相當薄，再加上封面的插畫相當吸睛，因此在好奇心的驅使下我就默默地把它拿去收銀台結帳了。（回想起來也是覺得相當衝動呢！）
這本書在說......
本書從村上兒時與父親放開車前往海邊放生小貓的故事開始說起，隨後便開始談起自己與父親的相處過程，以及自己對父親過往經歷的印象和推測。
由於村上的父親曾參與日本侵華戰爭，因此書中也提及了一些歷史事件，對歷史小說有興趣的人應該也會對這本書有興趣。
書本內容雖然感性，但沒有任何過於煽情的詞彙，有的只有一種平靜、樸實的滄桑感，配著台灣新銳插畫家高妍的插畫來閱讀，更能投入作者想呈現的情緒當中。插畫以低飽和的顏色作為主色調，帶出一種懷舊且平靜的感覺，跟內容的調性很搭。
歷史不論美醜，都有需要被傳承的價值
「傳承」是本書強調的重點概念之一。從一開始村上的父親考慮是否需要接手家裡的寺廟，到他猶豫是否要和年幼的村上講過去參戰時處決俘虜的經歷，再到他指望村上走上和他一樣的路等等，談的都是一種傳承的概念。
過去人們以文字、圖像、影像來記錄該時空背景下所發生的一切，就是期望這些內容可以被持續傳頌，能成為後人引以為戒或以此為榮的片段。或許某部分的它不是那麼光鮮亮麗，但它都有被後人看見的必要，更有被傳承的價值。歷史是已發生的事實，而經歷過那些歷史的人，在某種程度上都會因此改變自己的個性或價值觀。
而書中，愛好俳句的村上父親就在僧侶和士兵的身份轉換間看盡人生百態，面對袍澤在沙場上的壯烈殉職，以及需要親手處決無力反擊的俘虜，都讓他改變了他在創作俳句上的風格和內容。
我們只是朝向廣袤的大地降下的龐大數量的雨滴的，無名的一滴而已。雖然是獨特的，卻也是可能交換的一滴。但那一滴雨水，也有一滴雨水的心思。有一滴雨水的歷史有將其傳承下去的一滴雨水的義務。
從村上父子的互動中反思家庭教育
書中村上有提到因為自己的反骨和叛逆，導致自己與熱愛學術研究的父親關係每況愈下。父親是在戰亂中僥倖存活的人，因此認為自己還有辦法讀書和創作是幸運的；而村上呢，生長在普通家庭，也正因生於和平年代，做起事來較容易有現代人常出現的「任性」。對於自己熱愛的事物就會全力做，而對自己沒興趣的事情就置之不理，我自己也是這樣。
個性上的矛盾，再加上村上早婚等種種因素，使得父子間的矛盾愈演愈烈，進而導致倆人多年無話，直到父親臨死前倆人才終於化解懸掛已久的心結。在閱讀的過程中我不禁反思，父母究竟該不該對自己的小孩寄託過多的期待，是否該因為小孩有自己的想法就將其冠上「不乖」的罪名。
望子成龍相信是大家都有的心態，但因為成長背景不同，或許小孩會在成長的過程中逐漸了解自己是什麼樣的人，想走什麼樣的路，此時父母該做的應該是當個陪跑教練，在孩子築夢的路上鼓勵他前進。而孩子也不該將父母視為魔鬼或敵人，試試看對父母敞開心扉，讓他們了解自己心中的小火苗到底為何燃燒。
凡事皆為「上去容易，下來難」
在書的後半段，村上說了一個少年時在檐廊遇見一直小貓的故事。小貓一個勁地往樹上爬，到頂端時卻因高度過高而不敢下來。這也反思了某些人的通病，「敢冒險，但不一定會記得給自己留後路」。包括我自己在內，做事做得太起勁時，可能會忘記思考自己還有沒有退路，是否真的無後顧之憂。
後來在村上的回憶中，這隻小貓就莫名其妙地消失了，不知道是自己跳了下來，還是求救到精疲力竭而亡。但或許這些都不重要，我們要知道的就只是「下來，往往比上去困難得多」，因此我們在向上攀爬時，也該好好為自己保留選擇的餘地，別再說「反正頭都洗下去了，還能怎麼辦。」
後記
跟村上的相遇算某種特別的緣分，也讓平時不太接觸異國文學的我開拓了閱讀視野。雖說這本書才100頁出頭，但在輕薄的外表下潛藏的是村上對父親最真誠的告白及人生反思。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
我們想讓你知道的是
疫情、缺工缺料、貨運塞港、戰爭影響等因素，讓全球新車交期飽受影響，加上後疫情時代，通貨膨脹嚴重，許多有車輛使用需求的消費者轉而選擇中古車。但面對始終存在著「一車、一況、一價」的中古車市場，潛在危機與隱藏風險讓許多消費者望之卻步，該如何選擇高效率且值得信賴的方式？
縱使當前中古車商已逐步邁向聯盟化、認證制度，但良莠不齊的狀況始終存在，中古車交易糾紛新聞時有耳聞，在媒體報導中，仍可常看見像是買到的車況與中古車商所提供的資訊存在巨大差異、車輛行駛里程經過「巧手調整」、嚴重甚至有買到AB車而刑責上身的問題。正因中古車狀況的不夠透明，讓消費者很難於中古車買賣過程中完全信任賣方，也無法放心購買，就連部分自認資深懂車人也曾有陰溝裡翻船的狀況。簡而言之，難以信任、無法放心、資訊不透明的三大痛點，在在讓消費者對於中古車購買望之卻步。
中古車的購買需求持續存在，但近來可以發現購買趨勢逐漸朝向「原廠」路線靠攏，主因就出在各汽車品牌以自家「商譽」為擔保的原廠認證中古車一一成立。以成立相當悠久的奧迪嚴選中古車而例，完全瞄準上述三大痛點的核心價值就是其可成為同業標竿、獲得消費者青睞的原因。
奧迪嚴選原廠中古車優勢一：信任
敢於品牌名後掛上「嚴選」，就是因為奧迪所提供的中古車輛，不僅皆有完整原廠服務記錄可供查詢，且經過了110項原廠標準的詳盡車況檢查，這兩點的資訊先建立消費者對於車輛來源的信任度後，在整體的銷售過程中，第一線的銷售人員也以客戶的需求推薦適合車款，舉凡是車型、顏色、配備甚至預算等都可層層篩選，而非像傳統中古車商以「清庫存」為第一銷售目標；再加上等同於新車銷售同樣等級的專業流程與產品知識，當客戶確認購買後，也會依照客戶的財務狀況提供客製化的方案；入手後也享有奧迪原廠標準售後服務流程與保固內容。在每個階段中，皆以原廠標準流程作為基礎，以信任作為買賣雙方溝通與往來的基石。
奧迪嚴選原廠中古車優勢二：安心
取得信任後，更要進一步超越顧客期待，為顧客達成安心的購買流程。因此奧迪嚴選中古車所銷售的車輛，除了保證無重大事故或泡水情事發生，更以原廠標準檢修與整備，範圍包含維修保養紀錄、外觀、內裝、動力系統、電子系統、底盤、配件等面向。此外，每一輛奧迪嚴選中古車在交車後至少享有一年不限里程原廠保固，保固期內無須擔心預期以外的維修費用，不僅可讓客戶買得安心，更可駕得開心。
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選擇中古車的多數買家，無疑希望詳盡了解購車時的價格、後續的養車成本，簡言之就是要把一切買車、用車資訊透明化，因此奧迪嚴選中古車首先針對車輛資訊透明化可以減少後續養車潛在成本以外，車價也保證透明，並提供彈性付款方式，盡可能減輕車主的購車負擔。就算真的車輛出問題，也可享有保固維修服務與代步車使用，當然，24小時的Audi服務專線與全天候的道路救援服務等也可提供車主零時差的專業協助，幾乎等同於新車服務流程的保證，一切完全透明毫無隱藏與保留。
奧迪嚴選中古車作樣板，讓鍾愛即刻成真、更顯從容餘裕
以信任、安心、透明作為三大基石，有效擊退過往消費者購買中古車心中所擔心的痛點，不僅讓奧迪嚴選中古車成為當前中古車買賣最受歡迎的途徑，更是中古車買賣的最佳樣板。當購買中古車不再需要擔心信任、安心與透明問題，民眾就可以用相較新車更輕鬆的門檻，擁有過往無法企及的夢想車款，讓鍾愛不僅可以即刻成真，還比原先想像的更從容餘裕。